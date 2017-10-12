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كيف تؤثث منزلك بأقل تكلفة

آية منير آية منير
Bedroom, The Cotswold Company The Cotswold Company غرفة نوم خشب White
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إختيار الأثاث لمنزلك الأول هو أحد أصعب المهام والتي تتطلب الكثير من القرارات، وتأتي بالكثير من التوتر والقلق كما أنها تأخذ الكثير من الوقت والتكلفة ولكن في النهاية عندما ننتهي، ونرى كم هو جميل بيتنا بعد الإنتهاء من فرشه ندرك أنه استحق هذا العناء، لأنك تؤثث منزل ليكون لك ملجأ وراحة.

فما هي الخطوات الواجب عليك إتباعها للحصول على أفضل النتائج، تعالوا معنا لنعطيكم بعض الحيل والأفكار من خلاصة تجاربنا، لعلها تساعدكم وتسهل عليكم هذه المهمة الشاقة.

1.خطط أولاً

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects مكتب عمل أو دراسة
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

قم بجمع الأفكار المفضله لديك والتي طالما تمنيت امتلاكها في منزل أحلامك، قم بكتابة قوائم لكل ما تحتاجه لكل غرفة حتى لا تنسى أي شئ . بداية من الوقت، فيجب أن تعطي حسبة مبدأية للوقت المطلوب لإنهاء المهام  بالاستعانة بالمتخصصين حتى يتسنى لك الحصول على على توقعات معقولة. فكر جيداً قبل إتخاذ أي قرارات، ولا تنسى دائماً اللجوء للمتخصصين.

2.حساب الميزانية

Burford 3+4 Drawer Chest The Cotswold Company غرفة نوم خشب White
The Cotswold Company

Burford 3+4 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

ضع خطة مادية مبنية على بحث واقعي وليس على توقعاتك، فالأسعار دائماً ما تتغيرولذلك فيجب عليك أن تبحث عن أرخص عروض وأفضل جودة. قم بحساب التكاليف لكل مرحلة والتكاليف الكلية حتى لا ينتهي بك الحال أن تتكلف أكثر مما توقعت. فالعمل بدون خطة قد يؤدي لإهدار المال، الطاقة، والوقت.

3.خطط لكل غرفة على حده

Entrance Hall Studio Hooton الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Hooton

Entrance Hall

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

قم بتقسيم المهام لكل غرفة على حدة، فتقسيم المهام يجعل العملية أكثر سهولة ومريحة في التعامل سواء في الوقت أو التكلفة كما سيزيل الكثير من الضغط على فكرة الحصول على الغرف المثالية.

4.إعرف أبعاد الغرف

Rear extension and remodelling in Central Bristol Dittrich Hudson Vasetti Architects غرفة المعيشة
Dittrich Hudson Vasetti Architects

Rear extension and remodelling in Central Bristol

Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects
Dittrich Hudson Vasetti Architects

لا ينبغي لك أن تقوم بشراء أثاث إلا بعد أن تدرك أبعاد الغرف وأماكن الفتحات من شبابيك وأبواب حتى لا تشتري أثاث قد يكون مقاساته غير مناسبة أو غير عملية في المساحة المتاحة.

5.ألوان محايدة

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

إذا كانت الألوان تمثل لك مشكلة في الإختيار فقم باختيار باليتة ألوان محايدة كبداية، ألوان مثل البيج، الألوان الأرضية مع اللون الأبيض و لون داكن، هذه باليتة لا يمكنها أن تخطئ!

6.​استثمر أموالك في سرير ومفروشات جيدة

Folk Pixers غرفة نوم Multicolored wall mural,wallpaper,folk,birds,flowers,slavic
Pixers

Folk

Pixers
Pixers
Pixers

نحن نقضي حوالي ثلث حياتنا في غرفة النوم ولذلك يجب الإهتمام بإمتلاك سرير ومفروشات قطنية وذات جودة عالية، فإن الراحة تبدأ من النوم الجيد.

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7.لا تشتري كل الأثاث دفعة واحدة

Ciepło Zimno..., DreamHouse.info.pl DreamHouse.info.pl غرفة المعيشة
DreamHouse.info.pl

DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl
DreamHouse.info.pl

قم بشراء الأثاث على دفعات و يفضل البدء بشراء الضروريات وشراء باقي الأثاث فيما بعد، بعد قضاء بعض الوقت في المنزل لتتعرف على أولوياتك قبل الإنتهاء من شراء كل الأثاث و يجعلك تعرف ما يحتاجة البيت أكثر.

8.​مزج و تباين

Residência Canário, Mauricio Arruda Design Mauricio Arruda Design غرفة المعيشة
Mauricio Arruda Design

Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design
Mauricio Arruda Design

إذا لم تكن متأكداً مما تريد في منزلك الأول فقم بخلق بعض التوازن مع فرصة المزج بين النقوش والأثاث الصغير، حتى تتمكن من الحصول على أكثر الحلول راحة لك.

9.الآن قم بالاسترخاء

Warszawa, Wilanów, Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz مطبخ
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon – Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz
Kameleon - Kreatywne Studio Projektowania Wnętrz

أخيراً وبعد الإنتهاء من تأثيث منزلك الأول فقم بالاسترخاء والإستمتاع به فهذه هي أفضل مرحلة، الاستمتاع باستخدام كل ما تعبت من أجل الحصول عليه وهو جديد وأنيق

الشتاء قادم .. استعد له مع هذه النصائح المهمة

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