كيف تؤثث منزلك بأقل تكلفة

إختيار الأثاث لمنزلك الأول هو أحد أصعب المهام والتي تتطلب الكثير من القرارات، وتأتي بالكثير من التوتر والقلق كما أنها تأخذ الكثير من الوقت والتكلفة ولكن في النهاية عندما ننتهي، ونرى كم هو جميل بيتنا بعد الإنتهاء من فرشه ندرك أنه استحق هذا العناء، لأنك تؤثث منزل ليكون لك ملجأ وراحة.
فما هي الخطوات الواجب عليك إتباعها للحصول على أفضل النتائج، تعالوا معنا لنعطيكم بعض الحيل والأفكار من خلاصة تجاربنا، لعلها تساعدكم وتسهل عليكم هذه المهمة الشاقة.
قم بجمع الأفكار المفضله لديك والتي طالما تمنيت امتلاكها في منزل أحلامك، قم بكتابة قوائم لكل ما تحتاجه لكل غرفة حتى لا تنسى أي شئ . بداية من الوقت، فيجب أن تعطي حسبة مبدأية للوقت المطلوب لإنهاء المهام بالاستعانة بالمتخصصين حتى يتسنى لك الحصول على على توقعات معقولة. فكر جيداً قبل إتخاذ أي قرارات، ولا تنسى دائماً اللجوء للمتخصصين.
ضع خطة مادية مبنية على بحث واقعي وليس على توقعاتك، فالأسعار دائماً ما تتغيرولذلك فيجب عليك أن تبحث عن أرخص عروض وأفضل جودة. قم بحساب التكاليف لكل مرحلة والتكاليف الكلية حتى لا ينتهي بك الحال أن تتكلف أكثر مما توقعت. فالعمل بدون خطة قد يؤدي لإهدار المال، الطاقة، والوقت.
قم بتقسيم المهام لكل غرفة على حدة، فتقسيم المهام يجعل العملية أكثر سهولة ومريحة في التعامل سواء في الوقت أو التكلفة كما سيزيل الكثير من الضغط على فكرة الحصول على الغرف المثالية.
لا ينبغي لك أن تقوم بشراء أثاث إلا بعد أن تدرك أبعاد الغرف وأماكن الفتحات من شبابيك وأبواب حتى لا تشتري أثاث قد يكون مقاساته غير مناسبة أو غير عملية في المساحة المتاحة.
إذا كانت الألوان تمثل لك مشكلة في الإختيار فقم باختيار باليتة ألوان محايدة كبداية، ألوان مثل البيج، الألوان الأرضية مع اللون الأبيض و لون داكن، هذه باليتة لا يمكنها أن تخطئ!
نحن نقضي حوالي ثلث حياتنا في غرفة النوم ولذلك يجب الإهتمام بإمتلاك سرير ومفروشات قطنية وذات جودة عالية، فإن الراحة تبدأ من النوم الجيد.
قم بشراء الأثاث على دفعات و يفضل البدء بشراء الضروريات وشراء باقي الأثاث فيما بعد، بعد قضاء بعض الوقت في المنزل لتتعرف على أولوياتك قبل الإنتهاء من شراء كل الأثاث و يجعلك تعرف ما يحتاجة البيت أكثر.
إذا لم تكن متأكداً مما تريد في منزلك الأول فقم بخلق بعض التوازن مع فرصة المزج بين النقوش والأثاث الصغير، حتى تتمكن من الحصول على أكثر الحلول راحة لك.
أخيراً وبعد الإنتهاء من تأثيث منزلك الأول فقم بالاسترخاء والإستمتاع به فهذه هي أفضل مرحلة، الاستمتاع باستخدام كل ما تعبت من أجل الحصول عليه وهو جديد وأنيق