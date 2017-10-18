غرفة معيشة دافئة بأقل تكلفة

الأريكة من قطع الأثاث الأساسية في غرفة المعيشة، وعند اختيارها تجد نفسك أمام العديد من التصميمات فتتنوع الخامات والنقوشات لتي تدخل في تصميم الأريكة، فنجد التفاصيل الخشبية، والمفروشات بالأضافة إلى الحشو وخلافه، مميا يجعلها القطعة الأغلى في عالم الأثاث الخاص بغرفة المعيشة، ولكن إذا كنت تريد أضافة تغيير على تصميم الأريكة في غرفة المعيشة لديك وبتكلفة قليلة، يمكنك الاستغناء عن الأريكة واستخدام الشلت ذو التصميمات الأنيقة والنقوشات الجذابة وستعطيك جلسة مريحة ولمسة دافئة وأنيقة داخل غرفة المعيشة لديك.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: دليلك لهدم الجدران الداخلية – 6 نصائح تأخذها في الاعتبار