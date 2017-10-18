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غرفة معيشة دافئة بأقل تكلفة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Décoration d'une pièce à vivre, Violaine Denis Violaine Denis غرفة المعيشة
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تعتبر غرفة المعيشة من الغرف الأساسية في المنزل والتي حقاً يمكننا وصفها بالغرفة المركزية، فهي ملاذ الأسرة وأكثر مكان داخل المنزل تجتمع فيها الأسة وتستقبل به أصدقائك، لذلك من أهم سمات تلك الغرفة التي يجب أن تنبض بها هي الدفئ والراحة والمرح، ونحن اليوم في هوميفاي سنساعدك من خلال هذا المقال على تحقيق أهم عناصر الراحة داخل الغرفة المعيشة وتجديدها بأقل التكلفة.

1- أثاث دافئ ومثالي

Décoration d'une pièce à vivre, Violaine Denis Violaine Denis غرفة المعيشة
Violaine Denis

Violaine Denis
Violaine Denis
Violaine Denis

من  الأساسيات والأشياء ابضرورية في غرفة المعيشة هي لمسة الأثاث بالتأكيد، لذلك إذا كنت تنوي تصميم غرفة معيشة دافئة ومريحة عليك أولاً باختيار أثاث ذو تصميم دافئ ومثالي، كما أن يجب مراعاة المساحات داخل الغرفة عند توزيع الأثاث حتى لا تشعر بعدم الراحة بسبب سوء استخدام المساحات واستغلالها جيداً، فعلى سبيل المثال إذا كانت الغرفة لديك صغيرة المساحة يفضل استخدام الأثاث على شكل حرف L.

2- الأضاءة عنصر مهمة

private apt in Milano, StudioCR34 StudioCR34 غرفة المعيشة
StudioCR34

StudioCR34
StudioCR34
StudioCR34

عنصر الأضاءة من العناصر المهمة جداً التي يجب عدم أغفالها في التصميم الداخلي للمنزل، لذلك إذا كنت تنوي الحصول على غرفة معيشة دافة ومريحة يجب أن تضع في الحسبان أن الأضاءة من العناصر الهامة لتحقيق ذلك، ولا يعني الأمر أن تختار تصميم مثالي للمصابيع والسبوتات فقط، بل يجب الأعتناء بعنصر الأضاءة الطبيعية أن تنتشر في أرجاء الغرفة بشكل مناسب حتى تشعر بالراحة والدفئ داخل الغرفة.

3- رسومات الجدران

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

تسعر لأضافة لمسة دافئة ومرحة في تصميم غرفة المعيشة لديك وبتكلفة قليلة؟ أو حتماً تريد أن تخلق لمسة جمالية خاصة على جدران غرفة المعيشة لديك ولكن لا تريد أنفاق الكثير؟ ، في هذة الحالة عني أخبرك أن رسومات الجدران هي الحل المثالي للحصول على ما تريد بمنتهى السهولة ففبعض اللمسات البسيطة ستخلق جمال خاص وبأقل تكلفة ستجدد جدران الغرفة، فقط كل ما عليك أن تختار الملصقات التي تفضلها وتتركها تزيين جدران غرفة المعيشة لديك.

4- أخرج برا الصندوق التقليدي

Mesas, Equilibra Equilibra Living roomTV stands & cabinets
Equilibra

Equilibra
Equilibra
Equilibra

إذا أردت غرفة معيشة حيوية دافئة وتسعى لاضافة لمسة جمالية خاصة تجدد بها غرفة المعيشة وبتكلفة قليلة، الحل بسيط جداً فيمكنك الحصول عل ذلك بسهولة شديدة فقط أن قمت بالتفكير خارج أطار الصندوق التقليدي بعض الشئ، وأطلقت العنان لخيالك في أعادة استخدام الأغراض والأثاث القديم وأعادة تدويرة بطريقة فنية خاصة، وهناك العديد من الأفكار التي قد تساعدك على القيام بذلك بسهولة شديدة ولن تكلفك الكثير، فقط أطلق العنان لخيالك وللحس الفني بداخلك. 

5- لمسة خضراء تكفي

piccoli escamotage in 70 mq, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli غرفة المعيشة
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

من الأسرار المعروفة في عالم التصميم الداخل، أن لمسة خضراء بسيطة تكفي لعمل الكثير ، نعم يا عزيزي فالنباتات والزهور في المنزل  لن يخذلوك أبدا في نشر لمسة مريحة ودافئة على تصميم أي غرفة في منزلك، فالطبيعة دائماً وأبداً متاحة لمنح الاسترخاء والدفئ والاستمتاع بجمالها الأخاذ، لذلك لا تترد في نشر اللمسة الخضراء من الزهور والنباتات في أركان غرفة المعيشة لديك.

6- الأريكة

La casa dei miei sogni, Alessandro Corina Interior Designer Alessandro Corina Interior Designer غرفة المعيشة
Alessandro Corina Interior Designer

Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer
Alessandro Corina Interior Designer

الأريكة من قطع الأثاث الأساسية في غرفة المعيشة،  وعند اختيارها تجد نفسك أمام العديد من التصميمات فتتنوع الخامات والنقوشات لتي تدخل في تصميم الأريكة، فنجد التفاصيل الخشبية، والمفروشات بالأضافة إلى الحشو وخلافه، مميا يجعلها القطعة الأغلى في عالم الأثاث الخاص بغرفة المعيشة، ولكن إذا كنت تريد أضافة تغيير على تصميم الأريكة في غرفة المعيشة لديك وبتكلفة قليلة، يمكنك الاستغناء عن الأريكة واستخدام الشلت ذو التصميمات الأنيقة والنقوشات الجذابة وستعطيك جلسة مريحة ولمسة دافئة وأنيقة داخل غرفة المعيشة لديك.

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