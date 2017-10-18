نصائح ذهبية لتصميم غرفة نوم صغيرة كالخبراء

الكثير منا يعتبر المساحات الصغيرة عائق، هي ليست عائقاً بالمرة دعني أخبرك بذلك، هي فقط تحتاج إلى حسن استغلال للمساحات وتخطيط جيد حتى تستطيع الحصول على مساحات مناسبة، ومن الأماكن التي تزعج البعض في مساحتها الصغيرة وتحتاج إلى تنظيم وتخطيط جيد لاستغلال المساحات هي غرفة النوم، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح الذهبية لاستغلال مساحة غرفة النوم الصغيرة وتصميمها بطريقة مثالية تجمع بين العملة والراحة.
إذا أردت أن تحصل علىى غرفة نوم مريحة وبتصميم مثالي حتى وأن كانت مساحتها محدودة، عليك بأختيار نغمات ألوان طبيعية وهادئة، فأولى القواعد في التصميم الداخلي التي تتيح لك التحكم في المساحات هي استخدام الألوان الهادئة والطبيعية في التصميم، استخدم الألوان الحيادية الهادئة في غرفة نومك من خلال الأساسيات كالأثاث وطلاء الجدران مع أضافة بعض النغمات الجريئة في الألوان مع الديكورات البسيطة والمفروشات فبهذة الطريقة تكون حققت معادلة رائعة في اختيار الألوان تضمن لك الحصول على مساحات مريحة داخل غرفة نومك.
إذا كنت تمتلك غرفة صغيرة المساحة فأفضل شئ يمكنك أن تفعله في تصميم تلك الغرفة هو أدخال نمط المنيمال على تصميم غرفة نومك، فنمط المنيمال من الأنماط العملية والبسيطة والتي تتيح لك استخدام ما تحتاجه فقط من الأغراض والأثاث بطريقة بسيطة وبالتالي تسهل عليك توزيع المساحات داخل الغرفة، لذلك يعتبر نمط المنيمال النمط الأنسب في تصميم الغرف ذات المساحات الصغيرة.
اعتماد المقاسات الصحيحة للغرفة واختيار أثاث ذو مقاسات تتوافق مع مساحات الغرفة من التفاصيل التي تعطيك مساحات مريحة في غرفة نومك إذا كانت مساحتها صغيرة، فلا تأمل أن تشعر براحة في غرفة صغيرة المساحة وتحتوي على أثاث ضخم. لذلك كن بسيطاً وعملياً في اختيارك لأثاث غرفة نومك بما يتناسب مساحات الغرفة واحتياجاتك.
أفضل شئ تستطيع به الحفاظ على مساحات غرفتك صغيرة المساحة هو التخلص من الفوضى، وبالتالي فوجود مسات تخزينية كثيرة في غرفة نومك يحفظ لك المثير من المساحات ويخلصك من الفوضى. استغل كل الأركان والزوايا والأماكن لخلق وحدات تخزينية في غرفتك، استغل المنطقة أسفل السرير للتخزين وأحرص على وجود أرفف على الجدران مع وجود كومود ذو وحدات تخزينية ومقاس يتناسب مع مساحة الغرفة أيضاً، كل هذة التفاصيل ستخلصك بسهولة من الفوضى في غرفة نومك وتحفظ لك المساحات بشكل جيد داخل الغرفة.
في المساحات الصغيرة خدعة المرايات هي الخدعة الأشهر للحصول على مساحات أضافية واتساع بصري، لذلك إذا كانت مساحة غرفة النوم لديك صغيرة ومحدودة وتريد أضافة مساحات أضافية وخلق لمسة مريحة في تصميم الغرفة استعن بالمرايات، كخزانة مناسبة تحتوي على مرايا كبيرة، أو وجود مرايات بتصميم أطارات مختلف ومميز.
عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة داخل الغرف، فهذا يعني ضرورة حسن استغلال المساحات داخل الغرفة بطريقة جيدة، ولذلك إذا كانت غرفة النوم لديك مساحتها صغيرة ومحدودة فهذا يعني ضرورة استغلال الجدار بشكل مناسب، ربما تتعجب لذلك فكيف يمكنك استغلال الجدار؟ أعتقد أن هذا السؤال يدور في ذهنك حالياُ فببساطة شديدة تسطيع استغلال الجدار عن طريق استغلال مساحاته في التخزين من خلال الأرفف وأضافة المرايات لتحقيق الأتساع البصري بطريقة جيدة.
ظهر السرير في غرفة النوم هو حقاً منطقة استراتيجية يجهل استغلالها الكثير، على الرغم من الكثير الذي يمكن أن تضيفة لك تلك المنطقة، فيمكنك استغلالها كمطقة استراتيجية وعملية لتخزين أغراضك، أو استغلالها بطريقة جمالية لوضع الديكورات والتفاصيل الجمالية.
من أفضل وأنسب الألوان التي ينصح بها الخبراء، عندما تقوم بتصميم مساحات صغيرة داخل المنزل هو اللون الأبيض، فاللون الأبيض له تأثير رائع على أظها الغرفة بشكل أعمق وأكثر اتساعاً، فهو من الحيل الديكورية التي تخلق اتساعاً بصرياً بشكل رائع.
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