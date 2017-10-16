أفكارعملية لاستغلال أسفل النوافذ

استغلال المساحات داخل المنزل من الفنون التي يجب أن تهتم بها بشكل جيد ورائع كي تضمن تصميم عملي ومميز في منزلك، وتذكر دائماً أن هناك قاعدة ثابتة في عالم التصميم الداخلي للمنازل وتلك القاعدة هي أن كل مساحة داخل المنزل يمكن استغلالها وتوفيرها بشكل عملي، ومن المساحات التي لا يهتم بها أحد في المنزل وتعتبر من الأماكن المهدرة في المنزل هي أسفل النافذة، فأسفل النافذة من المناطق الاستراتيجية التي يجب الاتفات لها في المنزل، ونحن اليوم في هذا المقال سنقدم لكن بعض الأفكار العملية لاستغلال المنطقة أسفل النوافذ.