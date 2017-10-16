أفكارعملية لاستغلال أسفل النوافذ

استغلال المساحات داخل المنزل من الفنون التي يجب أن تهتم بها بشكل جيد ورائع كي تضمن تصميم عملي ومميز في منزلك، وتذكر دائماً أن هناك قاعدة ثابتة في عالم التصميم الداخلي للمنازل وتلك القاعدة هي أن كل مساحة داخل المنزل يمكن استغلالها وتوفيرها بشكل عملي، ومن المساحات التي لا يهتم بها أحد في المنزل وتعتبر من الأماكن المهدرة في المنزل هي أسفل النافذة، فأسفل النافذة من المناطق الاستراتيجية التي يجب الاتفات لها في المنزل، ونحن اليوم في هذا المقال سنقدم لكن بعض الأفكار العملية لاستغلال المنطقة أسفل النوافذ.
في شباك غرفة النوم يمكنك استغلال المساحة أسفل النافذة لخلق جلسة صغيرة خاصة، فنرى هنا كيف قام المصمم بعمل استغلال جيد لمنطقة أسفل النافذتين في هذة الغرفة وقام بوضع مقعد صغير من الخشب، للحصول على جلسة خاصة والاستمتاع بضوء الشمس والحصول على لحظات استرخاء عند قراءة كتاب، أضاف المصمم للمقعد أيضاً بعض الأماكن التخزينية لتساعدك في تخزين أغراضك بشكل عملي.
طريقة أخرى استغل بها المصمم المساحات أسفل النافذة الموجودة بجوار مدخل المنزل، قام المصمم بوضع طاولة بسيطة وصغيرة باللون الأورجواني الأنيق تزيينها بعض القطع الديكورية البسيطة وأسفلها بعض المقاعد الصغيرة.
في النافذة أسفل الحمام يمكنك استغلالها واستغلال المساحة أسفلها بشكل مميز وعملي، على سبيل المثال تعليق الفوط أسفلها بطريقة مميزة وأنيقة، أو تستطيع استغلالها بأضافة مقعد صغير تستخدمه عند القيام بالعناية بنظافتك الشخصية.
إذا أردنا تصميم مكتب بسيط للاستذكار أو العمل، فلن نجد أفضل من المنطقة أسفل النافذة للقيام بذلك، فالمنطقة أسفل النافذة هي منطقة استرتيجية حقاً لاستغلالعها في وضع مكتب أو طاولة صغيرة، أو حتى الاستعانة برف مناسب وتثبيته عند الجدار أسفل النافذة ووضع كرسي بسيط.
من الأفكار أيضاً في استغلال المساحات والمنطقة أسفل النافذة عن طريق انشاء مكتبة صغيرة منخفضة في ارتفاعها عند المنطقة أسفل النافذة، وبهذة الطريقة تكون قد استطعت توفير مساحة أخرى من المنزل بدلًا من وضع مكتبة رأسية تأخذ الكثير من المساحات داخل المنزل.
إذا كنت تشعر أن مساحة المنزل لديك صغيرة ولا تسمح لك بوجود منطقة طعام في المنزل، دعني أخبرك أن هذا الأمر ليس مشكلة بالمرة فيمكنك الحصول على منطقة طعام في منزلك بسهولة من خلال استغلال المنطقة أسفل النافذة بشكل عملي، فنرى هنا كيف استغل المصمم هذة المنطقة ووضع تلك الطاولة الخشبية والمستديرة مع وضع دكة خشبية بسيطة للجلوس عليها.
L
في غرفة المعيشة تستطيع استغلال المنطقة أسفل النافذة وتضع الأركية واثاث غرفة المعيشة على شكل حرف
L، ولا تقلق فوضعية الأثاث لن تعيق الأضاءة القادم من النافذة، فقط اختار أثاث منخفض ليكون أسفل النافذة.
منطقة أسفل النافذة عند الدرج، تعتبرمن الأماكن المهدرة جداً في المنزل، ولاستغلالها بطريقة مناسبة، يمكنك خلق جلسة بسيطة أسفل النافذة عند الدرج تسمح لك بالاستراحة والجلوس قليلاً عندها.
زهنا نرى تصميماً لنافذة في هذا الممر قام المصمم باستغلالها ووضع دكة خشبيةوبعض المخدات للجلوس والاستمتاع بالطبيعة خارج النافذة بشكل جذاب.
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