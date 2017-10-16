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أفكارعملية لاستغلال أسفل النوافذ

منة اسماعيل منة اسماعيل
Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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استغلال المساحات داخل المنزل من الفنون التي يجب أن تهتم بها بشكل جيد ورائع كي تضمن تصميم عملي ومميز في منزلك، وتذكر دائماً أن هناك قاعدة ثابتة في عالم التصميم الداخلي للمنازل وتلك القاعدة هي أن كل مساحة داخل المنزل يمكن استغلالها وتوفيرها بشكل عملي، ومن المساحات التي لا يهتم بها أحد في المنزل وتعتبر من الأماكن المهدرة في المنزل هي أسفل النافذة، فأسفل النافذة من المناطق الاستراتيجية التي يجب الاتفات لها في المنزل، ونحن اليوم في هذا المقال سنقدم لكن بعض الأفكار العملية لاستغلال المنطقة أسفل النوافذ.

1-جلسة خاصة أسفل النافذة

Bedrooms, Clean Design Clean Design غرفة نوم
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في شباك غرفة النوم يمكنك استغلال المساحة أسفل النافذة لخلق جلسة صغيرة خاصة، فنرى هنا كيف قام المصمم بعمل استغلال جيد لمنطقة أسفل النافذتين في هذة الغرفة وقام بوضع  مقعد صغير من الخشب، للحصول على جلسة خاصة والاستمتاع بضوء الشمس والحصول على لحظات استرخاء عند قراءة كتاب، أضاف المصمم للمقعد أيضاً بعض الأماكن التخزينية لتساعدك في تخزين أغراضك بشكل عملي. 

2- طاولة بسيطة أسفل النافذة

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

طريقة أخرى استغل بها المصمم المساحات أسفل النافذة الموجودة بجوار مدخل المنزل، قام المصمم بوضع طاولة بسيطة وصغيرة باللون الأورجواني الأنيق تزيينها بعض القطع الديكورية البسيطة وأسفلها بعض المقاعد الصغيرة.

3- أسفل نافذة الحمام

Bathrooms, Clean Design Clean Design حمام
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

في النافذة أسفل الحمام يمكنك استغلالها واستغلال المساحة أسفلها بشكل مميز وعملي، على سبيل المثال تعليق  الفوط أسفلها بطريقة مميزة وأنيقة، أو تستطيع استغلالها بأضافة مقعد صغير تستخدمه عند القيام بالعناية بنظافتك الشخصية.

4- مكتب أسفل النافذة

Dachausbau und Sanierung einer Villa in Berlin , Möhring Architekten Möhring Architekten مكتب عمل أو دراسة
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

إذا أردنا تصميم مكتب بسيط للاستذكار أو العمل، فلن نجد أفضل من المنطقة أسفل النافذة للقيام بذلك، فالمنطقة أسفل النافذة هي منطقة استرتيجية حقاً لاستغلالعها في وضع مكتب أو طاولة صغيرة، أو حتى الاستعانة برف مناسب وتثبيته عند الجدار أسفل النافذة ووضع كرسي بسيط.

5- مكتبة أسفل النافذة

Dachausbau und Sanierung einer Villa in Berlin , Möhring Architekten Möhring Architekten غرفة المعيشة
Möhring Architekten

Möhring Architekten
Möhring Architekten
Möhring Architekten

من الأفكار أيضاً في استغلال المساحات والمنطقة أسفل النافذة عن طريق انشاء مكتبة صغيرة منخفضة  في ارتفاعها عند المنطقة أسفل النافذة، وبهذة الطريقة تكون قد استطعت توفير مساحة أخرى من المنزل بدلًا من وضع مكتبة رأسية تأخذ الكثير من المساحات داخل المنزل.

6- طاولة صغيرة أسفل النافذة

Cozy Bungalow, Dahl House Design LLC Dahl House Design LLC مطبخ
Dahl House Design LLC

Dahl House Design LLC
Dahl House Design LLC
Dahl House Design LLC

إذا كنت تشعر أن مساحة المنزل لديك صغيرة ولا تسمح لك بوجود منطقة طعام في المنزل، دعني أخبرك أن هذا الأمر ليس مشكلة بالمرة فيمكنك الحصول على منطقة طعام في منزلك بسهولة من خلال استغلال المنطقة أسفل النافذة بشكل عملي، فنرى هنا كيف استغل المصمم هذة المنطقة ووضع تلك الطاولة الخشبية والمستديرة مع وضع دكة خشبية بسيطة للجلوس عليها.

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7- كنبة على على شكل حرف L

Living Spaces, Clean Design Clean Design غرفة المعيشة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

 في غرفة المعيشة تستطيع استغلال المنطقة أسفل النافذة وتضع الأركية واثاث غرفة المعيشة  على شكل حرف L، ولا تقلق فوضعية الأثاث لن تعيق الأضاءة القادم من النافذة، فقط اختار أثاث منخفض ليكون أسفل النافذة.

8- أسفل النافذة عند الدرج

Foyer, Hall & Mudrooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

منطقة أسفل النافذة عند الدرج، تعتبرمن الأماكن المهدرة جداً في المنزل، ولاستغلالها بطريقة مناسبة، يمكنك خلق جلسة بسيطة أسفل النافذة عند الدرج تسمح لك بالاستراحة والجلوس قليلاً عندها.

9- أسفل النافذة في الممر

Dining Rooms & Breakfast Nooks, Clean Design Clean Design غرفة السفرة
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

زهنا نرى تصميماً لنافذة في هذا الممر قام المصمم باستغلالها ووضع دكة خشبيةوبعض المخدات للجلوس والاستمتاع بالطبيعة خارج النافذة بشكل جذاب.

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