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10 أفكار لأصلاح الحدائق بأقل التكلفة

منة اسماعيل منة اسماعيل
JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM حديقة
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 يعتقد الكثير  أن وجود حديقة لطيفة  في منزلك يتطلب الكثير من المال والمساحات للحصول عليها. وهذا هو السبب الذي يجعل البعض يتجاهل ويتخلى عن الحصول على حديقة في المنزل أو حتى تجديد الحديقة القديمة، لذلك إذا كنت تعتقد ذلك دعني أخبرك أن هذا المقال سيجعلك تغير رأيك بالتأكيد، فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم 10 أفكار بسيطة ستساعدك على  أصلاح حديقتك وتجديدها بأقل التكلفة

1. جز العشب وأضافة نباتات جديدة

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design حديقة
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

أبسط الأشياء التي يمكنك بها أن تعيد أصلاح حديقتك هو جز الأعشاب الضارة والجافة والتخلص منها، وبعد التخلص من الأعشاب والنباتات الضارة والجافة قم بزراعة النباتات والشجيرات الجديدة.

2. حديقة زن

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM حديقة
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

حدائق زن من أنواع الحدائق التي انتشرت في الأونة الأخيرة، وهي من أنواع الحدائق التي تعطي لمسة منعشة ومريحة في تصميمها، تمتاز حدائق الزن بسرعتها في النمو وبساططتها بالأضافة إلى كونها من أنواع الحدائق الأقتصادية ولا تكلف الكثير في نموها والعناية بها، يمكنك إدخال بعض العناصر البسيطة كالحجارة والنباتات المنعشة.

3- الحدائق الداخلية

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

تعتبر الحدائق الداخلية من الحلول العملية والمميزة للحصول على  حديقة اقتصادية في منزلك بمنتهى السهولة، وهي من الحلول المثالية في المنازل التي لا تحتوي على مساحة كبيرة أو مخصصة للحديقة، يمكنك استغلال ركن من أركان منزلك لزراعة النباتات والشجيرات وبهذة الطريقة تكون قد حصلت بسهولة على حديقة داخلية في منزلك.

4- ركن دافئ

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura حديقة حجر Green
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

تخصيص ركن دافئ في منزلك وجلسة خاصة في حديقة المنزل من الأمور التي ستشكر نفسك عليها كثيراً. فهذه الأنواع من الزوايا يمكن الحصول عليها داخل وخارج المنزل ببساطة شديدة. كل ما عليك فعله فقط هو زراعة النباتات بشكل عمودي  مثل حديقة التي تقف على الحائط،  مع وضع كرسيين بتصميم بسيط لتخصيص جلسة دافئك بطريقة بسيطة في منزلك.

5. استمتع بالممر الجانبي في المنزل

Galileo 350, PHia PHia حديقة
PHia

PHia
PHia
PHia

من قال أن الحدائق الوحيدة الممكنة هي تلك تكون  في الجزء الأمامي من المنزل أو في خلفيته؟ احياناً ممر صغير في جانب من جوانب المنزل يمكن أن يعطيك  حديقة بتصميم رائع لا مثيل له، فقط كل ما عليك فعله هو زراعة هذا الجانب من الحديقة بالنباتات والأشجار التي تحبها وأضافة بعض الحصى ولحجارة وستحصل على حديقة جانبية في منزلك مميزة.

6. أهمية الإضاءة

CASA Z-26, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

بطبيعة الحال الضوء أمر من الأمور الحيوية في أي حديقة، خاصةَ في وقت  الليل، لذلك إذا كنت تفتقر لوجود عناصر أضاءة جيدة في حديقتك، دعني أخبرك أنه حان الوقت بالنسبة لك لإضافة الإضاءة الأصطناعية في حديقتك التي سوف  تسمح لك بتعزيز الدفئ والجمال في الحديقة والاستمتاع بها عند غروب الشمس.

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7. بستان صغير

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior حديقة
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

مفهوم اللمسة الخضراء والحديقة في منزلك لا يقتصر فقط على وجود مساحات كبيرة للاستمتاع وجود النباتات الخضراء في منزلك، أحيناً بستان صغير يعطيك الكثير من الجمال ولا حاجة لك لوجود امساحات كبيرة، فقط قم بوضع بعض الصناديق الصغيرة وازرع بها الفاكهة والنباتات التي تحبها وتحب رؤيتها في حديقتك. 

8. النباتات الملونة

MIS TRABAJOS, SERVICIOS MULTIFUNCIONALES SERVICIOS MULTIFUNCIONALES حديقة البلاط White
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

السماح لتنوع اللوني أن يأخذ دوراً كبيراً  في حديقتك يعطيك الكثير من الجمال ، لذلك أجعل حديقتك تحتوي على العديد من الزهور الملونة والنباتات بتدرجاتها الخضراء. النباتات الملونة جمال خاص ستشعر به على الفور عند وجود في حديقتك.

9. البساطة في الواجهة

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura حديقة
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

إذا لم يكن لديك حديقة ولكن تريد أن تضيف بعض النباتات إلى منزلك، لديك أيضا خيار إضافة القليل من النباتات إلى منطقة الواجهة. أختار أي نوع من أنواع النباتات ستجعلك تشعر بتباين وجمال خاص في واجهة منزلك.

10- الحدائق الأمامية واجهة منزلك

Jardinera en esquina "L" irregular, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

الحدائق الأماميةفي منزلك هي واجهة بيتك الخاصة التي تجعل الضيوف يأخذون انطباعهم من وجودها، لذلك كن حريص على أعطاء الحديقة الأمامية في منزلك عناية خاصة.

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