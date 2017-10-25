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الشتاء يقترب.. تصميمات فاخرة لمدفأة عصرية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
The Perfect Indoor Fireplace Solution, Spacio Collections Spacio Collections Living roomFireplaces & accessories الحديد / الصلب Black
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المدفأة.. ليست فقط أداة وظيفية لمد منزلك بالدفء في أيام الشتاء الباردة، ولكنها أيضًا قطعة ديكورية تُشكل نقطة محورية تجذب الأنظار في الغرفة خاصة غرفة المعيشة وغرفة النوم، وقد تمنحها أناقة غير محدودة وتميز لا نهائي، وقد تفسدها تمامًا إذا لم تناسب أجوائها ونمط تصميمها.

الحصول على تصميمات مُلهمة قد يبدو صعبًا في بعض الأحيان، ولكن في هوميفاي، يمكنك الاطلاع على الكثير والكثير من التصميمات المُلهمة لـ مدفأة حديثة، والتي جمعنا لك أكثر من 31 تصميم لها في هذا المقال.

1. انعكاس النيران في المنفذ المغطى بالأسطح العازلة اللامعة يصنع أجواء ساحرة

The Perfect Indoor Fireplace Solution, Spacio Collections Spacio Collections Living roomFireplaces & accessories الحديد / الصلب Black
Spacio Collections

Spacio Collections
Spacio Collections
Spacio Collections

2. بساطة فاخرة في تصميم مدمج داخل الجدار

Repräsentative Villa in der Slowakai, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

3. منفذ في الجدار للتخزين الأخشاب بالقرب من المدفأة.. عملي وأنيق

L18 | Haus auf dem Land, GRIMM ARCHITEKTEN BDA GRIMM ARCHITEKTEN BDA غرفة المعيشة
GRIMM ARCHITEKTEN BDA

GRIMM ARCHITEKTEN BDA
GRIMM ARCHITEKTEN BDA
GRIMM ARCHITEKTEN BDA

4. وكأنها تمد التلفاز بالطاقة ليعمل!

Villa Germany, HI-MACS® HI-MACS® غرفة المعيشة
HI-MACS®

HI-MACS®
HI-MACS®
HI-MACS®

5. استغلال الأعمدة لتصميم ركن خاص للمدفأة.. بسيط ومميز

Eckkamin mit angrenzender Sitzgelegenheit, Christoph Lüpken Ofenbau GmbH - Kamine aus Duesseldorf Christoph Lüpken Ofenbau GmbH - Kamine aus Duesseldorf غرفة المعيشة
Christoph Lüpken Ofenbau GmbH – Kamine aus Duesseldorf

Christoph Lüpken Ofenbau GmbH - Kamine aus Duesseldorf
Christoph Lüpken Ofenbau GmbH – Kamine aus Duesseldorf
Christoph Lüpken Ofenbau GmbH - Kamine aus Duesseldorf

6. على الطريقة الريفة وبطابع عتيق ولكنها لا تزال فاخرة

Restauro Vecchio Casale, Zago Studio Architects Zago Studio Architects غرفة المعيشة
Zago Studio Architects

Zago Studio Architects
Zago Studio Architects
Zago Studio Architects

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7. تصميم عملي داخل هيكل من الجبس يستخدم سطحه كمنضدة

Villa Projelerimiz (3D), Öykü İç Mimarlık Öykü İç Mimarlık غرفة المعيشة
Öykü İç Mimarlık

Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık
Öykü İç Mimarlık

8. ورق الحائط الذي يحدد منطقة المدفأة يصنع طابع خاص ويبز أناقتها

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG غرفة المعيشة
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

9. جدار حجري يحتضن مدفأة مع مساحة خاصة للأخشاب

Haus M. , Innenarchitektur | Ina Nimmrichter Innenarchitektur | Ina Nimmrichter غرفة المعيشة
Innenarchitektur | Ina Nimmrichter

Innenarchitektur | Ina Nimmrichter
Innenarchitektur | Ina Nimmrichter
Innenarchitektur | Ina Nimmrichter

10. تصميم اخر لجدار حجري مع مدفأة يتوسط المساحة المعيشية لتوزيع الدفء

Fireplace in Hilton Garden Inn Moscow New Riga, S. T. Unicom Pvt. Ltd. S. T. Unicom Pvt. Ltd. Living roomFireplaces & accessories
S. T. Unicom Pvt. Ltd.

S. T. Unicom Pvt. Ltd.
S. T. Unicom Pvt. Ltd.
S. T. Unicom Pvt. Ltd.

11. المساحة أسفل التلفاز دائمًا ما تكون خيار جيد

Manning Cottage , Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture غرفة المعيشة
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

12. اختيار اللون الأسود كإطار للمدفأة مثال لإبراز ألسنة اللهب

Basement Living Room Gullaksen Architects غرفة المعيشة
Gullaksen Architects

Basement Living Room

Gullaksen Architects
Gullaksen Architects
Gullaksen Architects

13. وجود مكان لتخزين الأخشاب بالقرب من المدفاة ميزة رائعة

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

14. تضمين المدفأة في منفذ في الجدار مع أرفف معلقة للكتب.. الديكور المثالي للجدار

CASA BLUE D, Valeria Sdraiati Valeria Sdraiati غرفة المعيشة
Valeria Sdraiati

Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati
Valeria Sdraiati

15. تصميم أنيق وراقي مع نظرة مستقبلية

homify غرفة المعيشة الحديد / الصلب Black
homify

homify
homify
homify

16. العودة إلى الجدار الأسمنتي الابيض ولكن مع تصميم مختلف وفريد

L'insert-ouvert dans une demeure en Ile de France, Finoptim Finoptim Living roomFireplaces & accessories
Finoptim

Finoptim
Finoptim
Finoptim

17. مدفأة عصرية في هيكل ريفي عتيق

Ashley Road, Concept Eight Architects Concept Eight Architects غرفة المعيشة
Concept Eight Architects

Ashley Road

Concept Eight Architects
Concept Eight Architects
Concept Eight Architects

18. الديكور المحيط بالمدفأة يمنحها جمالًا يبرز سحر نيرانها

Marble fireplace Studio 29 Architects ltd Living roomFireplaces & accessories رخام Black marble fire surround,fireplace,gas fire,mantel,black marble
Studio 29 Architects ltd

Marble fireplace

Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd
Studio 29 Architects ltd

19. بسيط.. مميز.. وفريد!

Riva Studio 2 Freestanding Stovax Heating Group Living roomFireplaces & accessories
Stovax Heating Group

Riva Studio 2 Freestanding

Stovax Heating Group
Stovax Heating Group
Stovax Heating Group

20. أناقة تلك الغرفة تكتمل بنيران المدفأة التي تنعكس في الإطار اللامع

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة Grey
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

21. ما رأيك في دائرة مشتعلة تزين جدار وتدفء غرفتك؟

B- Fire 50 round Tulipalo HouseholdLarge appliances
Tulipalo

B- Fire 50 round

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

22. وماذا عن منضدة أسنتية تحمل حوض زجاجي مشتعل؟

B-Fire 95 Tulipalo HouseholdLarge appliances
Tulipalo

B-Fire 95

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

23. ربما تفضل البساطة وتختار تصميم يشبه الأفران المختبأة في الجدار!

B-Fire 100 Tulipalo HouseholdLarge appliances
Tulipalo

B-Fire 100

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

24. مدفأة مع أرفف لترتيب القطع الديكورية ومدخنة تزين الجدار

C-Fire 200 Tulipalo HouseholdLarge appliances
Tulipalo

C-Fire 200

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

25. العمل في أجواء دافئة وفاخرة

B-fire 100 Tulipalo HouseholdLarge appliances
Tulipalo

B-fire 100

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

26. دمج المدفأة في وحدة التلفاز.. الخيار المثالي

B-Fire 95 3 sided Tulipalo HouseholdLarge appliances
Tulipalo

B-Fire 95 3 sided

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

27. الأحمر يليق بديكورات المساحة الخاصة بالمدفأة

Riva Studio Studio 2 Edge Stovax Heating Group Living roomFireplaces & accessories
Stovax Heating Group

Riva Studio Studio 2 Edge

Stovax Heating Group
Stovax Heating Group
Stovax Heating Group

28. ماذا عن تصميم يزين الزاوية دون الحاجة إلى أي مساحة إضافية؟

Nemofocus Fire homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Nemofocus Fire

homify
homify
homify

29. أو تلك التي تتدلى من السقف في خفة؟

Hanging Fireplace Perfect Integration غرفة المعيشة
Perfect Integration

Hanging Fireplace

Perfect Integration
Perfect Integration
Perfect Integration

30. وربما تزين جدارك كما اللوحة الفنية!

Ifocus Fire homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Ifocus Fire

homify
homify
homify

31. أو تُكمل دفء الطابع الريفي لمنزلك الأنيق!

Antefocus Suspended Fire homify Living roomFireplaces & accessories
homify

Antefocus Suspended Fire

homify
homify
homify

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