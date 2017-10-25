الشتاء يقترب.. تصميمات فاخرة لمدفأة عصرية

المدفأة.. ليست فقط أداة وظيفية لمد منزلك بالدفء في أيام الشتاء الباردة، ولكنها أيضًا قطعة ديكورية تُشكل نقطة محورية تجذب الأنظار في الغرفة خاصة غرفة المعيشة وغرفة النوم، وقد تمنحها أناقة غير محدودة وتميز لا نهائي، وقد تفسدها تمامًا إذا لم تناسب أجوائها ونمط تصميمها.

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