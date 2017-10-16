6 نصائح ذهبية لتزيين الغرف الخالية من النوافذ

صحيح أن كل البشر يحتاجون إلى قدر كبير من أشعة الشمس، ولكن الظروف ليست دائماً تأتي كما نتوقع ، وأحياناً نجد نفسنا نواجه غرف بدون نوافذ. ففي بعض المدن الأوروبية، على سبيل المثال، هناك العديد من المنازل التي لا نوافذ لها بسبب الكثافة العالية للمباني في منطقة صغيرة والظروف المناخية وخاصة في فصل الشتاء، حيث أن غياب هذه العناصر يمكن أن يساعد على والحفاظ على المناخ الأمثل للمنزل. ومع غياب النوافذ في غرف المنزل نجد أنفسنا نواجه بعض المشكلات الكبيرة التي قد يقف البعض حائراً في حلها، ومن هذة المشاكل على سبيل المثال مشكلة الأضاءة الطبيعية وعدم التعوية بسبب عدم وجود نوافذ، لذلك فتصميم وخلق ديكورات المنازل التي تحتوي على غرف خالية من النوافذ تحتاج إلى بعض التركيز/ ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم بعض النصائح الذهبية لتزيين الغرف الخالية من النوافذ.
عدم وجود نافذة في غرف المنزل، يعني أفتقار غرف المنزل للضوء الطبيعي، لذلك عدم وجود نافذة يعني تكريس كل الوقت والأهتمام للحصور على أضاءة مناسبة في الغرفة. وفي هذة الحالة أنت بحاجة لتعويض خصائص الضوء الطبيعي المفقودة في الغرفة، ولذلك يمكننا القول أنك أمام خيارين أما خلق لمسة دافئة وجو حميمي في الغرفة وفي هذة الحالة ستسعين بالشموع والأضواء الساطعة باللون الأصفر واستخدام المصابيح والشمعدانات المزودة أيضاً بالأضاءة الصفراء وستستطيع الحصول على جو دافئ وحميمي داخل غرفتك.
أما الخيار الأخر وهو الحصول على أضاءة طبيعية وجو طبيعي في الغرفة وهذا يمكن أن تحققه بسهولة عن طريق المصابيح المتوهجة باللون الأبيض فهي حقاً خيار مثالي لأنها تحاكي الضوء الطبيعي للشمس.
خدعة أخرى من شأنها أن تناسبك بشكل جيد إذا كان غرفتك بلا نوافذ وهي استخدام الستائر بدلاً من الأبواب لخلق تأثير مضئ وطبيعي عندإغلاق الغرفة.
جانب رئيسي يجب أخذه في الأعتبار عند وجود غرف بلا نوافذ في المنزل وهو التهوية، آخر لاحظ في غرف بدون نوافذ هو التهوية. فالتهوية ونسمات الهواء العليلة التي تداعب منزلك مهمة جداً لصحته ونظافته، ولكن في حالة عدم وجود نافذة يؤدي ذلك لتراكم الغبار والروائح الكريهة لذلك لابد من تهوية الغرفة بشكل جيد.
- وأول اقتراحاتنا لعلاج مشكلة التهوية في غرف منزلك، هو وضع مروحة في السقف أو الجزء السفلي من الغرفة لتوليد الهواء في الفضاء يوم.
- حاول تجنب المواد التي يمكن أن تسبب الرطوبة، مثل الخشب والورق والجلود، لأنه بسبب درجة الحرارة في الغرفة وعدم التهوية، من الممكن خلق مساحات يتطور بها العفن
وكما يقول المثل:
كل ما يلمع ليس الذهب. لذلك لا تشعر بشعور سيئ تجاه غرفتك إذا كانت بلا نوافذ، فعلى الرغم من وجود بع مشكلات بها إلا أنها تضمن لك بيئة أكثر متعة، فمن المشاكل الكبيرة للغرف ذات النوافذ هي مدخل الشمس خاصةً في فترةالظهيرة لأنه يجعلك تشعر بحرارة شديدة في منزلك.
ما هو مفهوم النافذة؟ بأختصار هو انفتاح على العالم الخارجي. وعند عدم وجود نافذة تسمح لك بذلك استعن باللوحات لتصبح نافذتك على العالم الخارجي،أحرص على وضع لوحة واحد ةأو عدة لوحات بإطارات مختلفة لتسمح لك بتوليد بيئات مختلفة ونافذة على عالم أخر تخلقه أنت. راعي مساحات المنزل أولاً ثم قم بأختيار أطارات بتصميمات مختلفة ومقاسات تتناسب مع مساحة الجدار ومساحة الغرفة لديك.
النباتات هي دائما وسيلة جيدة لتحقيق التوازن بين طاقات الغرفة. فالأعتماد على نوع من الغطاء النباتي يساعد في تنقية وتنظيف الهواء في الغرفة، وهذا هو المطلوب في الغرف الخالية من النوافذ. يمكنك أن تستعين بالجدران الخضراء أو الحدائق العمودية الكبيرةعلى الجدار، أو وضع الأصيصات بمختلف أحجامها في أرجاء وزوايا الغرفة المختلفة، لكن لا تنسى أختيار نباتات لا تحتاج لأشعة الشمس لتراعي احتياجات النباتات.
فنDIY أو
أصنعها بنفسك، من اللمسات التي سوف تساعدك على خلق الأشياء الملونة والإبداعية، و تقديم الحلول العملية والوظيفية مثل هذه الرفوف، التي سوف تسمح بأعطاء الهواء فرصة للمرور في غرفة منزلك.
الشموع هي تلك اللمسة التي تساهم دائما في خلق جو من الحميمية والترحيب في منزلك. خاصةً في غرفتك الخالية من النوافذ ، فعندما يغيب الضوء الطبيعي، تصبح الشموع تصبح حليفاً مثالياً. يمكنك اختيار الشموع العطرية التي تعطي لغرفة منزلك لمسة مليئة بالدفئ والأنتعاش على منزلك.
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