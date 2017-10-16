6 نصائح ذهبية لتزيين الغرف الخالية من النوافذ

عدم وجود نافذة في غرف المنزل، يعني أفتقار غرف المنزل للضوء الطبيعي، لذلك عدم وجود نافذة يعني تكريس كل الوقت والأهتمام للحصور على أضاءة مناسبة في الغرفة. وفي هذة الحالة أنت بحاجة لتعويض خصائص الضوء الطبيعي المفقودة في الغرفة، ولذلك يمكننا القول أنك أمام خيارين أما خلق لمسة دافئة وجو حميمي في الغرفة وفي هذة الحالة ستسعين بالشموع والأضواء الساطعة باللون الأصفر واستخدام المصابيح والشمعدانات المزودة أيضاً بالأضاءة الصفراء وستستطيع الحصول على جو دافئ وحميمي داخل غرفتك.

أما الخيار الأخر وهو الحصول على أضاءة طبيعية وجو طبيعي في الغرفة وهذا يمكن أن تحققه بسهولة عن طريق المصابيح المتوهجة باللون الأبيض فهي حقاً خيار مثالي لأنها تحاكي الضوء الطبيعي للشمس.

خدعة أخرى من شأنها أن تناسبك بشكل جيد إذا كان غرفتك بلا نوافذ وهي استخدام الستائر بدلاً من الأبواب لخلق تأثير مضئ وطبيعي عندإغلاق الغرفة.