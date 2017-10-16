20 فكرة لخلق أماكن تخزينية عبقرية في منزلك

أن أكثر ما يصيب المنازل ويجعلك تشعر بالضيق وعدم الأرتياح ويؤثر على مساحات المنزل لديك هي وجود الفوضى في المنزل وتناثر الأغراض هنا وهناك، مما يشعرك بالأرتباك وعدم الأرتياح، لذلك يجب دائماً الاستعانة بحيل تخزينية وخلق أماكن وتكتيكات تسمح لك بالتخزين والتخلص من الفوضى والأغراض المتناثرة هنا وهناك مما يشعرك بطاقة سلبية وعدم أرتياح داخل المنزل، فوجود الفوضى يستهلك منك الكثير من الطاقات بدون أن تشعر بذلك، لذا نحن اليوم في هوميفاس سنقدم لكن بعض الأفكار التي ستعينك على خلق أماكن تخزينية بشكل عبقري ومثالي في المنزل.