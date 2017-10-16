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20 فكرة لخلق أماكن تخزينية عبقرية في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
The Mighty Plate Rack, The Plate Rack The Plate Rack KitchenCabinets & shelves
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أن أكثر ما يصيب المنازل ويجعلك تشعر بالضيق وعدم الأرتياح ويؤثر على مساحات المنزل لديك هي وجود الفوضى في المنزل وتناثر الأغراض هنا وهناك، مما يشعرك بالأرتباك وعدم الأرتياح، لذلك يجب دائماً الاستعانة بحيل تخزينية وخلق أماكن وتكتيكات تسمح لك بالتخزين والتخلص من الفوضى والأغراض المتناثرة هنا وهناك مما يشعرك بطاقة سلبية وعدم أرتياح داخل المنزل، فوجود الفوضى يستهلك منك الكثير من الطاقات بدون أن تشعر بذلك، لذا نحن اليوم في هوميفاس سنقدم لكن بعض الأفكار التي ستعينك على خلق أماكن تخزينية بشكل عبقري ومثالي في المنزل. 

1- منطقة أسفل الدرج تعتبر حقاً مطقة استراتيجية وعملية جداً تسمح لك بخلق وحدات تخزينية عملية لتخزيين أغراضك والتخلص من الفوضى في منزلك.

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design Corridor, hallway & stairsStorage
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

2- استغل منطقة مدخل المنزل لوضع شماعات صغيرة مثبتة على الجدار لوضع الملابس والأغراض عليها.

MN Residence, deDraft Ltd deDraft Ltd الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
deDraft Ltd

MN Residence

deDraft Ltd
deDraft Ltd
deDraft Ltd

3- في المطبخ استعن بالأدراج المقسمة بشكل عملي لتخزيين أغراضك بشكل مميز وعملي والتخلص من الفوضى في المطبخ.

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen Davonport مطبخ خشب Wood effect
Davonport

Grosvenor | Luxury American Walnut Kitchen

Davonport
Davonport
Davonport

4- العديد من الأرفف المثبتة على جدار مطبخك خيار رائع لتخزيين أغراضك بطريقة عملية ورائعة.

Mighty Plate rack The Plate Rack KitchenCabinets & shelves
The Plate Rack

Mighty Plate rack

The Plate Rack
The Plate Rack
The Plate Rack

5- إذا كانت مساحة المطبخ لديك لا تسمح بوجود وحدات تخزينية كثيرة استعن بالأرفف على جدار مطبخك لتخزيين التوابل وأدوات المطبخ الخاصة بك.

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design KitchenCabinets & shelves
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

6- في غرفة الغسيل كن حريص على وجود سلات ملونة لتخزين أدوات التنظيف والمساحيق بطريقة عملية.

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

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7- من الأساليب الرائعة للتخزين وعملية جداً في غرفة المنزل هو تثبيت سلات صغيرة وبسيطة على الجدار لتخزيين الأغراض الصغيرة التي قد تسبب لك الفوضى في المنزل.

From Valencia With Design, Yonoh Yonoh BathroomStorage
Yonoh

Yonoh
Yonoh
Yonoh

8- إذا كنت لا تمتلك خزانة لوضع الأحذية لا مانع من تثبيت بعض الأرفف على في ركن من أركان الغرفة لتخزين الأحذية.

Products, Maze Interior Maze Interior HouseholdStorage
Maze Interior

Products

Maze Interior
Maze Interior
Maze Interior

9- الأثاث متعدد الاستخدامات من أفضل الحلول العملية التي ستحبها لتخزيين أغراضك بعملية، فهو يحتوي على أماكن تخزينية كثيرة.

Princess Sarah, Ben Rawlinson Bespoke Furniture Ben Rawlinson Bespoke Furniture Dressing roomSeating
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

Princess Sarah

Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture
Ben Rawlinson Bespoke Furniture

10- المنطقة أسفل السرير أيضاً من الأماكن الرائعة والتي تعتبر استراتيجية في غرفة النوم فبأماكنك استغلالها بطريقة ذكية وخلق

Betten, Massive Naturmöbel Massive Naturmöbel BedroomBeds & headboards
Massive Naturmöbel

Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel
Massive Naturmöbel

11- أضافة بعض الحوامل في أركان المنزل وخاصة عند المطبخ ستتيح فرصة رائعة لتخزين بعض الأغراض في مطبخك بشكل عملي.

Scotty, Schwammhalter, nordprodukt.de nordprodukt.de KitchenStorage
nordprodukt.de

nordprodukt.de
nordprodukt.de
nordprodukt.de

12- استغل الخزانة في غرفة نومك وقم بوضع بعض الصناديق والسلات لتخزين أغراضك داخل الخزانة.

PORTFOLIO, Exploit Space Exploit Space Living roomStorage
Exploit Space

PORTFOLIO

Exploit Space
Exploit Space
Exploit Space

13- فكرة رائعة لتخزين الملابس ووضعها بشكل عملي خالي من الفوضى من خلال تثبيت تلك الشماعات على الجدار.

Apartament w Gdyni 2012, formativ. indywidualne projekty wnętrz formativ. indywidualne projekty wnętrz غرفة الملابس
formativ. indywidualne projekty wnętrz

formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz
formativ. indywidualne projekty wnętrz

14- رتب أدراج غرفة نومك وقم بوضع أماكن تخزينية بسيطة لترتيب أغراضك والأكسسورات الخاصة بك.

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura غرفة نوم
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

15- أحرص على تخصيص بعض الأماكن في الأدراج لتخزين الكرافتات والأحزمة بطريقة عملية وبسيطة.

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

16- أحرص على تقسيم الأدراج بشكل عملي لتخزين أغراضك الصغيرة كما نرى في هذة الصورة.

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

17- أضنع بنفسك بعض الصناديق الخشبية البسيطة وقم بتثبيتها على الجدار على شكب مكعبات لتخزين الكتب والأغراض الخاصة بك بطريقة عملية.

moveo. // Das weitgereiste Regalsystem, reditum // Möbel mit Vorleben reditum // Möbel mit Vorleben Living roomStorage
reditum // Möbel mit Vorleben

reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben
reditum // Möbel mit Vorleben

18- استغلال رائع لمكتبة التليفزيون الصغيرة التي تحتوي على العديد من الأرفف والأماكن التخزينية,

Attic room cupboards & shelves Martin Greshoff Furniture Living roomCupboards & sideboards
Martin Greshoff Furniture

Attic room cupboards & shelves

Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture
Martin Greshoff Furniture

19- أحرص على وجود رف بسيط في مطبخك لتخزين الأكواب ومجات القهوة بشكل عملي ولمسة ديكورية أنيقة.

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto مطبخ
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

20- بعض السلات والصناديق الملونة خياراً مثالياً للتخزين والتخلص من الفوضى في منزلك.

Antes e depois num apartamento em Aveiro, Casa do Páteo Casa do Páteo مكتب عمل أو دراسة
Casa do Páteo

Casa do Páteo
Casa do Páteo
Casa do Páteo

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