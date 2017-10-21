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15 فناء بتفاصيل كثيرة رائعة يمكنك تصميمها في منزلك

آية منير آية منير
Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بلكونة أو شرفة
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إن كنت تمتلك في منزلك فناء صغير وتعتقد أنك لا تملك المساحة الكافية التي تُمكنك من الاستفادة منها، ولكننا سنؤكد لك اليوم أن هذا الاعتقاد خاطئ ولا صحة له، فالفناء المنزلي مهما كان ذو مساحة صغيرة، يمكن أن يتحول لمساحة مثالية، بطريقة ذكية ومبتكرة ستجعله مساحة رائعة تتشاركها مع العائلة والأصدقاء، للاستمتاع بالشمس والهواء النقي وقضاء وقت عائلي مميز ودافئ، الاستفادة القصوى تأتي من استغلال كل الخصائص المتاحة لهذه المساحة، من حيث التزيين وإعادة التوزيع والتصميم، وبالتالي فقد اخترنا لك 15 فكرة رائعة بتفاصيل مميزة يمكنك استخدامها في منزلك ..

1. الاستمتاع بجمال الطبيعة وتحويل النباتات لأبطال رئيسين في المشهد ..

Jardins Naturais, Junia Lobo Paisagismo Junia Lobo Paisagismo بلكونة أو شرفة
Junia Lobo Paisagismo

Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo
Junia Lobo Paisagismo

من أفضل الأفكار التي يجب ان تستعين بها في تصميم فناء منزلك، هو ان تستمتع بالطبيعة بكل الطرق وأن تجعل النباتا أبطال رئيسية في المشهد، هم مفتاح نجاح التصميم لذا اهتم جيدا باختيارك للألوان والأنواع المستخدمة والتي لا تحتاج لاهتمام شديد وتتناسب مع الظروف المناخية في بلدتك ..

2. إضافة عناصر من الأثاث مريحة ستُزيد من جمال التصميم بالتأكيد ..

Casa di Silvana, Maurizio Giovannoni Studio Maurizio Giovannoni Studio حديقة
Maurizio Giovannoni Studio

Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio
Maurizio Giovannoni Studio

من أهم العناصر التي تجعل فناءك تصميمه ناجح، هي قطع الأثاث المختارة له، يجب أن تختار كل ما هو مريح وعملي وذو عمر طويل ويقاوم العوامل الجوية وسهلة التنظيف، واهتم جيدا باختيار كل عنصر حتى تخلق سمة موحدة للتصميم ككل ..

3. الاستغلال الذكي ومحاولة الاستفادة من كل شبر باختيار قطع أثاث مناسبة ووحدات ونباتات رائعة ..

JARDIM DE INVERNO COM FONTES E ÁREA DE ESTAR, Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. Eduardo Luppi Paisagismo Ltda. بيت زجاجي
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.
Eduardo Luppi Paisagismo Ltda.

المساحات الصغيرة قد تكون عائق بينك وبين التصميم الجيد والمناسب، لذا عليك تحقيق الاستفادة القصوى واستغلال كل شبر باختيار أفكار مبتكرة وذكية وقطع أثاث مناسبة ووحدات ونباتات رائعة جذابة تشغل العين عن ضيق المساحة ..

4. تتحويل الفناء لزاوية خاصة بك للاسترخاء باستخدام الرمال والحجارة والنباتات للحصول على حديقة زين حقيقية

Projeto Paisagismo, Borges Arquitetura & Paisagismo Borges Arquitetura & Paisagismo حديقة
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo

Borges Arquitetura & Paisagismo
Borges Arquitetura &amp; Paisagismo
Borges Arquitetura & Paisagismo

الحديقة اليابانية هي اح اجمل انماط الحدائق بشكل عام، وتتكون بشكل رئيسي من الأحجار والحصى بمختلف أنواعها واحجامها على شكل تكوينات منحنية، هذا النوع انتشر باسم  زن جاردن ’Zengarden’ والتي استخدمت وبشكل رئيسي للاستمتاع باجواء طبيعية للاسترخاء والتأمل، وحازت على إعجاب الكثير من المستخدمين لسهولة الحفاظ عليها إلى جانب جاذبيتها البصرية من خلال تكويناتها الرائعة والتي في الأغلب تُشبه واحة رائعة داخل بيتك تستطيع تهرب لها في نهاية يوم شاق مرهق ..

5. البساطة هي الأساس والأفضل الاستعانة بالأسلوب التبسيطي في تصميم المساحات الصغيرة ..

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

عندما تكون المساحات صغيرة عليك أن تلجأ للبساطة فهي الأساس والأفضل دائما، فالأسلبو التبسيطي يجعلك تختار قطع أثاث أقل بتفاصيل أكثر هدوءا مما يجعل مساحتك الصغيرة مصممة بشكل أجمل ..

6. إذا كان الفناء على شكل ممر قم بتزيينه عن طريق وحدات من الزهور الملونة ..

Casa Chelsea, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris حديقة
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

الزهور لها قدرة فائقة على تزيين أي مساحة وتتميز بسهولة ومرونة التحكم فيها من حيث الشكل والحجم واللون، قم بتزيين الفناء الخاص بمنزلك وأدمج عناصر مختلفة وقم بتحديد أماكن بارزة حتى تحافظ على التوازن المطلوب وتحقيق الغرض المتوقع منها ..

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7. أعط الفناء الخاص بك لمسة أكثر حميمية وشخصية عن طريق وضع أرجوحة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

امتلاك مساحة خاصة بمنزلك كفناء صغيرة ميزة ستشعر بها عند استخدامها بطريقة سليمة، فأنت بإمكانك جعلها منطقة مناسبة جدا للهروب من روتين وملل يوم عمل شاق، عن طريق تصميم أرجوحة بشكل بسيط وسهل لتساعدك على الاسترخاء ..

8. تصميم رائع لا مثيل له عن طريق إضافة حديقة رأسية أو عمودية مميزة ..

Projeto de Paisagismo , Greice Peralta Greice Peralta حديقة
Greice Peralta

Greice Peralta
Greice Peralta
Greice Peralta

الحدائق الرأسية أو العمودية مناسبة أكثر للمساحات الصغيرة وحل مبتكر وعملي وقليل التكلفة، ولا تنس أن تضيف قطعة أثاث مريحة ومناسبة جدا لتكتمل أركان حديقة صغيرة في فناء منزلك ..

9. إعادة استخدام القطع الخشبية وتصميمها على هيئة ممرات وجدران ..

Casa A.A. , Eneida Lima Paisagismo Eneida Lima Paisagismo حديقة
Eneida Lima Paisagismo

Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo
Eneida Lima Paisagismo

استخدام خامات مختلفة بطريقة مبتكرة يخلق نوع من أنواع عناصر الجذب، كممرات من الخسب أو جدران خشبية مميزة إلى جانب مزيج من الحجارة بألوان وأحجام وأنواع مختلفة ..

10. اختر النباتات بشكل متناسب مع بعض من حيث النوع والأشكال والاحجام والالوان ..

Casa Liberdade, Na Lupa Design Na Lupa Design حديقة
Na Lupa Design

Na Lupa Design
Na Lupa Design
Na Lupa Design

اختيار النباتات في تصميم الفناء الخاص بمنزلك يعود وبشكل أساسي لذوقك الشخصي ولمناخ بلدتك والظروف المحيطة وأيضا للتكلفة المحددة لذلك، ولا تنس أن تدرس المساحة جيدة حتى تختار عناصر مناسبة ولا تتسبب في أزمة على المدى الطويل ..

11. إذا كان الفناء صغير جدا .. فابحث عن أساليب ذكية ..

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa حديقة
TRA – architettura condivisa

TRA - architettura condivisa
TRA – architettura condivisa
TRA - architettura condivisa

ألوان مختلفة ومتعددة تخلق جو من التناغم والتباين حسب الرغبة، هذا المزيج هو احد اهم وسائل المصممين الداخليين لتزيين الأفنية الخارجية ودمجها مع الطبيعة المحيطة مما يخلق لنا لوحة فنية وكأنها مرسومة بشكل بسيط وسهل ..

12. أفكار للتزيين عن طريق استخدام النباتات ..

CASA PRIVATA AT06, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE حديقة
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

التشكيل باستخدام النباتات يُعد من اهم وأجمل الأفكار المستخدمة في منزلك، ولا تحتاج معه لأي أفكار أخرى فهو كافي بالتأكيد لخلق شخصية مميزة للتصميم ..

13. تحويل الفناء لأحد غرف املنزل ..

Moderner Garten, Katrin Lesser Katrin Lesser حديقة
Katrin Lesser

Katrin Lesser
Katrin Lesser
Katrin Lesser

لا تنس ان تدرس احتياجاتك بشكل واضح، فيمكنك استغلال الفناء بشكل ذكي لتلبية احتياجات منزلك ومستخدمينه من حيث غرفة إضافية أو جلسة عائلية مريحة ..

14. التفاصيل تصنع فارق ..

LOFT EN BARCELONA, SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP حديقة
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP
SOLER-MORATO ARQUITECTES SLP

التفاصيل تخلق دفء وحميمية وتصنع فارق بالتأكيد، النباتات والماعد والألوان والمواد املختلفة خالقة التناغم والترابط بين كل العناصر ..

15. اجعل لتصميمك شخصية منفردة ..

Ahaan Villa - Ahmedabad, OPENIDEAS OPENIDEAS Interior landscaping
OPENIDEAS

OPENIDEAS
OPENIDEAS
OPENIDEAS

الإبداع هو العنصر الأساسي لإعطاء شخصية مميزة للفناء الخاص بك، فيدون إبداع أو ابتكار يصبح التصميم باهت بلا معنى أو سمة واضحة، وعلى عكس املتوقع لا حاجة لك بميزانية كبيرة، فقط ذكاء المصمم ما يجعل الفراغ أجمل بأقل تكلفة وأدق تفاصيل ..

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