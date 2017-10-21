15 فناء بتفاصيل كثيرة رائعة يمكنك تصميمها في منزلك

إن كنت تمتلك في منزلك فناء صغير وتعتقد أنك لا تملك المساحة الكافية التي تُمكنك من الاستفادة منها، ولكننا سنؤكد لك اليوم أن هذا الاعتقاد خاطئ ولا صحة له، فالفناء المنزلي مهما كان ذو مساحة صغيرة، يمكن أن يتحول لمساحة مثالية، بطريقة ذكية ومبتكرة ستجعله مساحة رائعة تتشاركها مع العائلة والأصدقاء، للاستمتاع بالشمس والهواء النقي وقضاء وقت عائلي مميز ودافئ، الاستفادة القصوى تأتي من استغلال كل الخصائص المتاحة لهذه المساحة، من حيث التزيين وإعادة التوزيع والتصميم، وبالتالي فقد اخترنا لك 15 فكرة رائعة بتفاصيل مميزة يمكنك استخدامها في منزلك ..