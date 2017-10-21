15 فناء بتفاصيل كثيرة رائعة يمكنك تصميمها في منزلك

إن كنت تمتلك في منزلك فناء صغير وتعتقد أنك لا تملك المساحة الكافية التي تُمكنك من الاستفادة منها، ولكننا سنؤكد لك اليوم أن هذا الاعتقاد خاطئ ولا صحة له، فالفناء المنزلي مهما كان ذو مساحة صغيرة، يمكن أن يتحول لمساحة مثالية، بطريقة ذكية ومبتكرة ستجعله مساحة رائعة تتشاركها مع العائلة والأصدقاء، للاستمتاع بالشمس والهواء النقي وقضاء وقت عائلي مميز ودافئ، الاستفادة القصوى تأتي من استغلال كل الخصائص المتاحة لهذه المساحة، من حيث التزيين وإعادة التوزيع والتصميم، وبالتالي فقد اخترنا لك 15 فكرة رائعة بتفاصيل مميزة يمكنك استخدامها في منزلك ..
من أفضل الأفكار التي يجب ان تستعين بها في تصميم فناء منزلك، هو ان تستمتع بالطبيعة بكل الطرق وأن تجعل النباتا أبطال رئيسية في المشهد، هم مفتاح نجاح التصميم لذا اهتم جيدا باختيارك للألوان والأنواع المستخدمة والتي لا تحتاج لاهتمام شديد وتتناسب مع الظروف المناخية في بلدتك ..
من أهم العناصر التي تجعل فناءك تصميمه ناجح، هي قطع الأثاث المختارة له، يجب أن تختار كل ما هو مريح وعملي وذو عمر طويل ويقاوم العوامل الجوية وسهلة التنظيف، واهتم جيدا باختيار كل عنصر حتى تخلق سمة موحدة للتصميم ككل ..
المساحات الصغيرة قد تكون عائق بينك وبين التصميم الجيد والمناسب، لذا عليك تحقيق الاستفادة القصوى واستغلال كل شبر باختيار أفكار مبتكرة وذكية وقطع أثاث مناسبة ووحدات ونباتات رائعة جذابة تشغل العين عن ضيق المساحة ..
الحديقة اليابانية هي اح اجمل انماط الحدائق بشكل عام، وتتكون بشكل رئيسي من الأحجار والحصى بمختلف أنواعها واحجامها على شكل تكوينات منحنية، هذا النوع انتشر باسم زن جاردن ’Zengarden’ والتي استخدمت وبشكل رئيسي للاستمتاع باجواء طبيعية للاسترخاء والتأمل، وحازت على إعجاب الكثير من المستخدمين لسهولة الحفاظ عليها إلى جانب جاذبيتها البصرية من خلال تكويناتها الرائعة والتي في الأغلب تُشبه واحة رائعة داخل بيتك تستطيع تهرب لها في نهاية يوم شاق مرهق ..
عندما تكون المساحات صغيرة عليك أن تلجأ للبساطة فهي الأساس والأفضل دائما، فالأسلبو التبسيطي يجعلك تختار قطع أثاث أقل بتفاصيل أكثر هدوءا مما يجعل مساحتك الصغيرة مصممة بشكل أجمل ..
الزهور لها قدرة فائقة على تزيين أي مساحة وتتميز بسهولة ومرونة التحكم فيها من حيث الشكل والحجم واللون، قم بتزيين الفناء الخاص بمنزلك وأدمج عناصر مختلفة وقم بتحديد أماكن بارزة حتى تحافظ على التوازن المطلوب وتحقيق الغرض المتوقع منها ..
امتلاك مساحة خاصة بمنزلك كفناء صغيرة ميزة ستشعر بها عند استخدامها بطريقة سليمة، فأنت بإمكانك جعلها منطقة مناسبة جدا للهروب من روتين وملل يوم عمل شاق، عن طريق تصميم أرجوحة بشكل بسيط وسهل لتساعدك على الاسترخاء ..
الحدائق الرأسية أو العمودية مناسبة أكثر للمساحات الصغيرة وحل مبتكر وعملي وقليل التكلفة، ولا تنس أن تضيف قطعة أثاث مريحة ومناسبة جدا لتكتمل أركان حديقة صغيرة في فناء منزلك ..
استخدام خامات مختلفة بطريقة مبتكرة يخلق نوع من أنواع عناصر الجذب، كممرات من الخسب أو جدران خشبية مميزة إلى جانب مزيج من الحجارة بألوان وأحجام وأنواع مختلفة ..
اختيار النباتات في تصميم الفناء الخاص بمنزلك يعود وبشكل أساسي لذوقك الشخصي ولمناخ بلدتك والظروف المحيطة وأيضا للتكلفة المحددة لذلك، ولا تنس أن تدرس المساحة جيدة حتى تختار عناصر مناسبة ولا تتسبب في أزمة على المدى الطويل ..
ألوان مختلفة ومتعددة تخلق جو من التناغم والتباين حسب الرغبة، هذا المزيج هو احد اهم وسائل المصممين الداخليين لتزيين الأفنية الخارجية ودمجها مع الطبيعة المحيطة مما يخلق لنا لوحة فنية وكأنها مرسومة بشكل بسيط وسهل ..
التشكيل باستخدام النباتات يُعد من اهم وأجمل الأفكار المستخدمة في منزلك، ولا تحتاج معه لأي أفكار أخرى فهو كافي بالتأكيد لخلق شخصية مميزة للتصميم ..
لا تنس ان تدرس احتياجاتك بشكل واضح، فيمكنك استغلال الفناء بشكل ذكي لتلبية احتياجات منزلك ومستخدمينه من حيث غرفة إضافية أو جلسة عائلية مريحة ..
التفاصيل تخلق دفء وحميمية وتصنع فارق بالتأكيد، النباتات والماعد والألوان والمواد املختلفة خالقة التناغم والترابط بين كل العناصر ..
الإبداع هو العنصر الأساسي لإعطاء شخصية مميزة للفناء الخاص بك، فيدون إبداع أو ابتكار يصبح التصميم باهت بلا معنى أو سمة واضحة، وعلى عكس املتوقع لا حاجة لك بميزانية كبيرة، فقط ذكاء المصمم ما يجعل الفراغ أجمل بأقل تكلفة وأدق تفاصيل ..
يمكنك قراءة .. أشياء غير ضرورية في المطبخ تخلص منها