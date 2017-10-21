8 نصائح لاختيار سجاد مناسب في الشتاء

السجاد أحد أهم عناصر الديكور الأساسية في أي تصميم، فبالإضافة لدوره الوظيفي إلا أنه يُضيف أناقة ودفء وحميمية لأي تصميم، وهو حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وعنصر مكمل للتصميمات التي تعتمد على الأالوان الحيادية أو الترابية أو الهادئة بصفة عامة، اختلاف خاماته وتصميماتها وأنواعها هو طريقك لإيجاد حلول مميزة ومناسبة لكل فراغ على حسب وظيفته واستخداماته واحتياجاته، فمثلا غرف النوم قد تحتاج لأفكار مختلفة عن الصالون وهكذا، ولا تنس أن تحدد الطراز المتبع في أي فراغ حتى يقع اختيارك على السجادة المناسبة ولتساهم معك في إبراز جماله واناقته، لا ننس بالتأكيد دور السجاد الوظيفي وخاصة في فصل الشتاء واليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة نصائح هامة لاختيار سجادة مناسبة لمنزلك في فصل الشتاء ..
اول خطوة في اختيارك السجادة المناسبة هو رفع المقاسات للغرفة بالكامل، وتحديد مكان السجادة حسب طريقة الفرش، إذا تمت هذه الخطوات بشكل مسبق قبل البدء في تنفيذ التصميم أصلا، ستجد طريقك في البحث عن كل عنصر أسهل واختيارك سيكون هو الأنسب، والسجاد كغيره من العناصر يحتاج لتحديد كل شئ مسبقا، مكانه ومقاساته المطلوبة وعدد القطع المتوقعة ونوع وشكل الخامة المناسبة، وفي فصل الشتاء يُفضل تغطية أغلب المساحة بسجاد ثقيل حتى تنعم بالدفء والحميمية ..
يُعد السجاد والستائر هما اللمسات الأخيرة التي تضعها في تصميمك، ولكن على عكس ما يتوارد في خاطرنا أن يتم اختيارهم في النهاية، هذا خطأ شائع نقع فيه جميعا، الاختيارات المتوازية تجعل من التصميم مترابط وأكثر جمال، ويتميز الشتاء بحبه للألوان الدافئة والتي تشع حرارة ودفء ..
الخامة تختلف من نوع لأخر وكذلك النقوش، وكل ذلك يعود لك ولذوقك الخاص، عالم الديكور يظهر كل يوم فيه جديد حتى يوفر لك كل الأفكار التي تتناسب مع اختياراتك، فقط ابحث جيدا عما تحتاجه، والخامات الأكثر تناسبا مع فصل الشتاء هي الأصواف..
في غرف الأطفال مثلا نجد أنها حالة خاصة ويعد السجاد هو الاختيار الأكثر شيوعا لغرف الأطفال بفضل الراحة والمظهر الجميل بالإضافة لحاجتنا له في الشتاء حتى يعم الدفء والحميمية، والواقع أن نوعية السجاد قد تحسنت بفضل الأنسجة الليفية التي تقاوم البقع والتآكل فيه، ويفضل تغطية أرضية غرفة الطفل بسجاد مصنوع من القطن أو الصوف بعيدا عن الألياف الصناعية تجنباً لتأثير الموجات الكهرومغناطيسية.
قد تجد أحيانا أشخاص يفضلون الموكيت في غرف النوم وأخرون يختاروا السجاد الأنيق لما له تأثير مباشر على حرارة الغرفة، في هذه الحالة قد تجد الاختيارات مفتوحة ومتاح لك أن تختار مع ما يناسب ذوقك الخاص ..
إن كانت الأرضية رخامية باردة يمكنك الاستعانة بأكثر من طبقة من السجاد لحماية قدمك من البرودة الشيدة والحفاظ على دفء منزلك ..
سجاد الفرو الناعم أحد أفضل أنواع السجاد لغرف النوم في الشتاء ، ويُعد الاختيار الأول حسب الموضة ويتناسب مع الطراز الحديث والكلاسيكي ..
يجب أن تُحدد الاماكن الهامة لوجود سجادة حتى تحمي قدميك من البرودة الشديدة، كأول خطوة لك بعد استيقاظك، وعند خروجك من حمام دافئ، وفي الممرات بين الغرف ..
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