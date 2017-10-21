8 نصائح لاختيار سجاد مناسب في الشتاء

السجاد أحد أهم عناصر الديكور الأساسية في أي تصميم، فبالإضافة لدوره الوظيفي إلا أنه يُضيف أناقة ودفء وحميمية لأي تصميم، وهو حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وعنصر مكمل للتصميمات التي تعتمد على الأالوان الحيادية أو الترابية أو الهادئة بصفة عامة، اختلاف خاماته وتصميماتها وأنواعها هو طريقك لإيجاد حلول مميزة ومناسبة لكل فراغ على حسب وظيفته واستخداماته واحتياجاته، فمثلا غرف النوم قد تحتاج لأفكار مختلفة عن الصالون وهكذا، ولا تنس أن تحدد الطراز المتبع في أي فراغ حتى يقع اختيارك على السجادة المناسبة ولتساهم معك في إبراز جماله واناقته، لا ننس بالتأكيد دور السجاد الوظيفي وخاصة في فصل الشتاء واليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة نصائح هامة لاختيار سجادة مناسبة لمنزلك في فصل الشتاء ..