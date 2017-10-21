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8 نصائح لاختيار سجاد مناسب في الشتاء

آية منير آية منير
Handtufted alpaca carpets, Miyabi casa Miyabi casa
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السجاد أحد أهم عناصر الديكور الأساسية في أي تصميم، فبالإضافة لدوره الوظيفي إلا أنه يُضيف أناقة ودفء وحميمية لأي تصميم، وهو حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وعنصر مكمل للتصميمات التي تعتمد على الأالوان الحيادية أو الترابية أو الهادئة بصفة عامة، اختلاف خاماته وتصميماتها وأنواعها هو طريقك لإيجاد حلول مميزة ومناسبة لكل فراغ على حسب وظيفته واستخداماته واحتياجاته، فمثلا غرف النوم قد تحتاج لأفكار مختلفة عن الصالون وهكذا، ولا تنس أن تحدد الطراز المتبع في أي فراغ حتى يقع اختيارك على السجادة المناسبة ولتساهم معك في إبراز جماله واناقته، لا ننس بالتأكيد دور السجاد الوظيفي وخاصة في فصل الشتاء واليوم مع هوميفاي سنقدم لك مجموعة نصائح هامة لاختيار سجادة مناسبة لمنزلك في فصل الشتاء ..

1. سجاد عنصر مهم ..

Handtufted alpaca carpets, Miyabi casa Miyabi casa
Miyabi casa

Handtufted alpaca carpets

Miyabi casa
Miyabi casa
Miyabi casa

اول خطوة في اختيارك السجادة المناسبة هو رفع المقاسات للغرفة بالكامل، وتحديد مكان السجادة حسب طريقة الفرش، إذا تمت هذه الخطوات بشكل مسبق قبل البدء في تنفيذ التصميم أصلا، ستجد طريقك في البحث عن كل عنصر أسهل واختيارك سيكون هو الأنسب، والسجاد كغيره من العناصر يحتاج لتحديد كل شئ مسبقا، مكانه ومقاساته المطلوبة وعدد القطع المتوقعة ونوع وشكل الخامة المناسبة، وفي فصل الشتاء يُفضل تغطية أغلب المساحة بسجاد ثقيل حتى تنعم بالدفء والحميمية ..

2. ألوان داكنة ..

Hem doğal, hem ışıltılı!, HannaHome Dekorasyon HannaHome Dekorasyon Walls & flooringWallpaper
HannaHome Dekorasyon

HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon
HannaHome Dekorasyon

يُعد السجاد والستائر هما اللمسات الأخيرة التي تضعها في تصميمك، ولكن على عكس ما يتوارد في خاطرنا أن يتم اختيارهم في النهاية، هذا خطأ شائع نقع فيه جميعا، الاختيارات المتوازية تجعل من التصميم مترابط وأكثر جمال، ويتميز الشتاء بحبه للألوان الدافئة والتي تشع حرارة ودفء ..

3. خامات مناسبة ..

Teppichböden aus Wolle., Teppichkontor Teppichkontor جدران
Teppichkontor

Teppichkontor
Teppichkontor
Teppichkontor

الخامة تختلف من نوع لأخر وكذلك النقوش، وكل ذلك يعود لك ولذوقك الخاص، عالم الديكور يظهر كل يوم فيه جديد حتى يوفر لك كل الأفكار التي تتناسب مع اختياراتك، فقط ابحث جيدا عما تحتاجه، والخامات الأكثر تناسبا مع فصل الشتاء هي الأصواف..

4. سهلة التنظيف ..

Biscayne Stripe Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Biscayne Stripe

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

في غرف الأطفال مثلا نجد أنها حالة خاصة ويعد السجاد هو الاختيار الأكثر شيوعا لغرف الأطفال بفضل الراحة والمظهر الجميل بالإضافة لحاجتنا له في الشتاء حتى يعم الدفء والحميمية، والواقع أن نوعية السجاد قد تحسنت بفضل الأنسجة الليفية التي تقاوم البقع والتآكل فيه، ويفضل تغطية أرضية غرفة الطفل بسجاد مصنوع من القطن أو الصوف بعيدا عن الألياف الصناعية تجنباً لتأثير الموجات الكهرومغناطيسية.

5. الموكيت مناسب جدا ..

Portland - Fossil Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Portland – Fossil

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

قد تجد أحيانا أشخاص يفضلون الموكيت في غرف النوم وأخرون يختاروا السجاد الأنيق لما له تأثير مباشر على حرارة الغرفة، في هذه الحالة قد تجد الاختيارات مفتوحة ومتاح لك أن تختار مع ما يناسب ذوقك الخاص ..

6. أكثر من طبقة ..

Fabulous Rug Wools of New Zealand Walls & flooringCarpets & rugs
Wools of New Zealand

Fabulous Rug

Wools of New Zealand
Wools of New Zealand
Wools of New Zealand

إن كانت الأرضية رخامية باردة يمكنك الاستعانة بأكثر من طبقة من السجاد لحماية قدمك من البرودة الشيدة والحفاظ على دفء منزلك ..

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7. سجاد ذو فرو ..

غرفة نوم القصر للدهانات والديكور غرفة نوم Beige
القصر للدهانات والديكور

غرفة نوم

القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور
القصر للدهانات والديكور

سجاد الفرو الناعم أحد أفضل أنواع السجاد لغرف النوم في الشتاء ، ويُعد الاختيار الأول حسب الموضة ويتناسب مع الطراز الحديث والكلاسيكي ..

8. أماكن هامة ..

Raumkonzepte, Villka Hillka Villka Hillka غرفة نوم
Villka Hillka

Villka Hillka
Villka Hillka
Villka Hillka

يجب أن تُحدد الاماكن الهامة لوجود سجادة حتى تحمي قدميك من البرودة الشديدة، كأول خطوة لك بعد استيقاظك، وعند خروجك من حمام دافئ، وفي الممرات بين الغرف ..

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