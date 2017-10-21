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10 تصميمات سقف مميز من انماط مختلفة

آية منير آية منير
Luxury Modern Interior of Katrina Antonovich, Luxury Antonovich Design Luxury Antonovich Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
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تصميمات الأسقف لا حصر لها، فأحيانا قد نلجأ للأسقف المعلقة مثلا في أي غرقة في المنزل لتساهم في إخفاء وصلات الكهرباء ووحدات الكشافات، الوصلات الميكانيكية وإطارات الأبواب. ولكن دور الأسقف لا ينحصر على كونه دور وظيفي، وإنما يمكن استخدامه بشكل جمالي في فصل الأجزاء والغرف المختلفة من أسقف الغرف بدون المساس بالحوائط. يمكنك أيضاً أن تصنع إيحاء بإستطالة الممرات، أو ببساطة التركيز على أجزاء ديكورية في السقف.

في مقال اليوم سنعرض لكم 10 تصميمات سقف مميز من انماط مختلفة مستخدمة من أجل أغراض وظيفية وأيضاً جمالية لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم.

​1. أسقف معلقة من الجيبسوم بورد وخطوط نور ..

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

الأسقف المعلقة لها أدوار وظيفية وجمالية متعددة، ويمكنك أن تسمح لها بتغطية كل المساحة أو أجزاء منها، حيث أنها تتميز بالمرونة الكاملة، فمثلا هنا حالة وجود السلم قام المصمم بعمل سقف من الجيبسوم بورد حوله بشكل يخلق اختلاف مع خطوط النور التي تتخلل الفراغات بين كل مستوى وآخر ..

​2. أناقة ورقي ..

GRM | Progetto di interni in un edificio Liberty, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

كما ذكرنا من قبل فالأسقف المعلقة استخدامتها ليست فقط وظيفية ولكنها جمالية أيضاً. فهنا تم تجميل هذا السقف بتشكيلات وزخارف حتي ساهم وبشكل كبير في إحياء فراغ بسيط بشكل غير متوقع ..

​3. استخدامات أخرى مدمجة بين سقف وعناصر من الأثاث..

Intervento di Ristrutturazione di un appartamento zona Monteverde, a Roma ., NicArch NicArch الممر الحديث، المدخل و الدرج
NicArch

NicArch
NicArch
NicArch

هنا مثال آخر يظهر فيه السقف المعلق كمزيج بين الجبسوم بورد والمكتبة المصنوعة من الجبس أيضاً. تم استغلال هذا السقف المعلق لعمل بيت النور والذي استخدم الإضاءة الليد لإضاءة الغرفة بالكامل وأعطائها إشراقة مميزة.

​4. السقف المعلق للإضاءة وإخفاء التوصيلات الميكانيكية .. أدوار وظيفية ..

Appartamento SK alla Giudecca, Giorgio Pettenò Architetti Giorgio Pettenò Architetti BedroomLighting
Giorgio Pettenò Architetti

Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti
Giorgio Pettenò Architetti

الأدوار الوظيفية للأسقف المعلقة كإخفاء التوصيلات الميكانيكية والخاص بالتكييفات أو المدفئات المركزية .. فالسقف المعلق هو دائماً الحل الأمثل. كما نرى فإنه تم إخفاء الوصلات تماماً في قنوات ومحاطة بإضاءة من الجانبين. إلى جانب توزيع وحدات الإضاءة الثابتة مثل السبوتات ..

​5. أسقف للممرات ..

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

يمكنك الحصول على إضاءة موزعة بشكل متساوي في الممرات باستخدام الأسقف المعلقة. كما أن للسقف المعلق قيمة جمالية أيضاً فهنا عمل على خل مساحة بصرية رائعة إضافية ساعدت على احساس السعة ..

​6. مستويات مختلفة لتقسيم الفراغات ..

CASA MNC, Tramas Tramas غرفة المعيشة
Tramas

Tramas
Tramas
Tramas

هذا السقف المعلق تم استغلاله في تقسيم الفراغات، فعلى جانب يمكننا أن نرى غرفة المعيشة وعلى الجانب الآخر غرفة السفرة، وفي المنتصف نجد فراغ توزيع. هنا تم تقسيم الفراغات فنتج عنه اختلاف في المستويات والذي خلق بدوره أجزاء محفورة في المنتصف. هذا التصميم مناسب إذا كان لديك مساحة كبيرة مفتوحة وتريد خلق حدود بصرية.

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​7. خداع بصري..

Appartamento_V, LMarchitects LMarchitects Living roomSide tables & trays
LMarchitects

LMarchitects
LMarchitects
LMarchitects

في هذا السقف المعلق تم استغلال المستويات المختلفة في إخفاء كشافات الإضاءة المتواجدة فوق طاولة الطعام. أيضاً لاحظ فإن إطار الباب العلوي يختفي داخل السقف المعلق.

​8. تصميم للسقف المعلق

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

في مساحة السقف المعلق يمكنك خلق تصاميم أنيقة بالإضافة للنجف والكشافات المعلقة، فمثلا هنا أضاف المصمم مساحة مخصصة في السقف أعلى مائدة الطعام مضاف إليها مصابيح معلقة رائعة. يمكنك تشكيل هذا التجويف بأي شكل أو إضافة بعض الزخارف الجبسية إليه للحصول على تصاميم مختلفة.

​9. إضافات أخرى ..

Casa AS, Nicola Sacco Architetto Nicola Sacco Architetto غرفة المعيشة خشب
Nicola Sacco Architetto

Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto
Nicola Sacco Architetto

اقترح المصمم هنا حل ابداعي. فكما رأينا في مثال سابق، فيجب خلق حدود للمساحات المفتوحة وتم عمل ذلك من خلال السقف. فتم فصل فراغ المعيشة، عن الطعام عن المدخل الأقل في المستوى، على عكس الناحيتين واللتان دخل فيهما عناصر أخرى مثل الإضاءة والخشب، حيث إضافة عناصر مختلفة يخلق نوع من التباين والابتكار..

​10. أغراض مختلفة ..

Showroom Bergmann Wien, Foschi & Nolletti Architetti Foschi & Nolletti Architetti مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Foschi &amp; Nolletti Architetti

Foschi & Nolletti Architetti
Foschi &amp; Nolletti Architetti
Foschi & Nolletti Architetti

استخدام الأسقف المعلقة ليس حكراً على المنازل ولكن يمكن استخدامه في المساحات الإعلانية مثل المعارض مثلاً. على عكس المتوقع أن يتم استخدام الأسقف المعلقة بشكل تليدي باهت، إلا أن الابتكار كان عنوان عالم الديكور دائما، هنا قام المصمم بخلق مساحة إعلانية عن طريق استخدام ألواح الجيبسوم بورد إلى جانب سقف معلق للممر الرئيسي ..

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