تصميمات الأسقف لا حصر لها، فأحيانا قد نلجأ للأسقف المعلقة مثلا في أي غرقة في المنزل لتساهم في إخفاء وصلات الكهرباء ووحدات الكشافات، الوصلات الميكانيكية وإطارات الأبواب. ولكن دور الأسقف لا ينحصر على كونه دور وظيفي، وإنما يمكن استخدامه بشكل جمالي في فصل الأجزاء والغرف المختلفة من أسقف الغرف بدون المساس بالحوائط. يمكنك أيضاً أن تصنع إيحاء بإستطالة الممرات، أو ببساطة التركيز على أجزاء ديكورية في السقف.

في مقال اليوم سنعرض لكم 10 تصميمات سقف مميز من انماط مختلفة مستخدمة من أجل أغراض وظيفية وأيضاً جمالية لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم .