تصميمات الأسقف لا حصر لها، فأحيانا قد نلجأ للأسقف المعلقة مثلا في أي غرقة في المنزل لتساهم في إخفاء وصلات الكهرباء ووحدات الكشافات، الوصلات الميكانيكية وإطارات الأبواب. ولكن دور الأسقف لا ينحصر على كونه دور وظيفي، وإنما يمكن استخدامه بشكل جمالي في فصل الأجزاء والغرف المختلفة من أسقف الغرف بدون المساس بالحوائط. يمكنك أيضاً أن تصنع إيحاء بإستطالة الممرات، أو ببساطة التركيز على أجزاء ديكورية في السقف.
في مقال اليوم سنعرض لكم 10 تصميمات سقف مميز من انماط مختلفة مستخدمة من أجل أغراض وظيفية وأيضاً جمالية لعلها تكون مفيدة وملهمة لكم.
الأسقف المعلقة لها أدوار وظيفية وجمالية متعددة، ويمكنك أن تسمح لها بتغطية كل المساحة أو أجزاء منها، حيث أنها تتميز بالمرونة الكاملة، فمثلا هنا حالة وجود السلم قام المصمم بعمل سقف من الجيبسوم بورد حوله بشكل يخلق اختلاف مع خطوط النور التي تتخلل الفراغات بين كل مستوى وآخر ..
كما ذكرنا من قبل فالأسقف المعلقة استخدامتها ليست فقط وظيفية ولكنها جمالية أيضاً. فهنا تم تجميل هذا السقف بتشكيلات وزخارف حتي ساهم وبشكل كبير في إحياء فراغ بسيط بشكل غير متوقع ..
هنا مثال آخر يظهر فيه السقف المعلق كمزيج بين الجبسوم بورد والمكتبة المصنوعة من الجبس أيضاً. تم استغلال هذا السقف المعلق لعمل بيت النور والذي استخدم الإضاءة الليد لإضاءة الغرفة بالكامل وأعطائها إشراقة مميزة.
الأدوار الوظيفية للأسقف المعلقة كإخفاء التوصيلات الميكانيكية والخاص بالتكييفات أو المدفئات المركزية .. فالسقف المعلق هو دائماً الحل الأمثل. كما نرى فإنه تم إخفاء الوصلات تماماً في قنوات ومحاطة بإضاءة من الجانبين. إلى جانب توزيع وحدات الإضاءة الثابتة مثل السبوتات ..
يمكنك الحصول على إضاءة موزعة بشكل متساوي في الممرات باستخدام الأسقف المعلقة. كما أن للسقف المعلق قيمة جمالية أيضاً فهنا عمل على خل مساحة بصرية رائعة إضافية ساعدت على احساس السعة ..
هذا السقف المعلق تم استغلاله في تقسيم الفراغات، فعلى جانب يمكننا أن نرى غرفة المعيشة وعلى الجانب الآخر غرفة السفرة، وفي المنتصف نجد فراغ توزيع. هنا تم تقسيم الفراغات فنتج عنه اختلاف في المستويات والذي خلق بدوره أجزاء محفورة في المنتصف. هذا التصميم مناسب إذا كان لديك مساحة كبيرة مفتوحة وتريد خلق حدود بصرية.
في هذا السقف المعلق تم استغلال المستويات المختلفة في إخفاء كشافات الإضاءة المتواجدة فوق طاولة الطعام. أيضاً لاحظ فإن إطار الباب العلوي يختفي داخل السقف المعلق.
في مساحة السقف المعلق يمكنك خلق تصاميم أنيقة بالإضافة للنجف والكشافات المعلقة، فمثلا هنا أضاف المصمم مساحة مخصصة في السقف أعلى مائدة الطعام مضاف إليها مصابيح معلقة رائعة. يمكنك تشكيل هذا التجويف بأي شكل أو إضافة بعض الزخارف الجبسية إليه للحصول على تصاميم مختلفة.
اقترح المصمم هنا حل ابداعي. فكما رأينا في مثال سابق، فيجب خلق حدود للمساحات المفتوحة وتم عمل ذلك من خلال السقف. فتم فصل فراغ المعيشة، عن الطعام عن المدخل الأقل في المستوى، على عكس الناحيتين واللتان دخل فيهما عناصر أخرى مثل الإضاءة والخشب، حيث إضافة عناصر مختلفة يخلق نوع من التباين والابتكار..
استخدام الأسقف المعلقة ليس حكراً على المنازل ولكن يمكن استخدامه في المساحات الإعلانية مثل المعارض مثلاً. على عكس المتوقع أن يتم استخدام الأسقف المعلقة بشكل تليدي باهت، إلا أن الابتكار كان عنوان عالم الديكور دائما، هنا قام المصمم بخلق مساحة إعلانية عن طريق استخدام ألواح الجيبسوم بورد إلى جانب سقف معلق للممر الرئيسي ..
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