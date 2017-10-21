تجنب هذة الأخطاء عند تصميم مدخل منزلك

في أحيان كثيرة تكون مساحة المدخل جيدة وواسعة ولكنك تشعر أن تلك المساحات الضيقة وأن المدخل غير مريح، وذلك يرجع أن تلك المساحات غير مستغلة بشكل جيد في المدخل، لذلك كن حريص على توزيع الأثاث والديكورات في المدخل بطريقة مميزة وعملية تسمح لك باستغلال المساحات جيداً وبطريقة مريحة أكثر.

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