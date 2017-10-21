تجنب هذة الأخطاء عند تصميم مدخل منزلك

مدخل المنزل من الأماكن التي لا تقل أهمية عن أي غرفة من الغرف الرئيسية في منزلك، على الرغم من أن الكثير يهمل مدخل المنزل، في البداية دعني أخبرك أنك تظلم منزلك كثيراً إذا كنت لا تلقي أهتماماً بمدخل منزلك فهو واجهة بيتك التي تخبر الكثير عنه، ونححن اليوم في هوميفاس سنعرض لك من خلال هذا المقال بعض النصائح والأخطاء الشائعة التي يقع بها البعض عند تصميم مدخل المنزل لتتجنبها.
من أكثر الأسباب التي تخلق الفوضى في تصميمات المداخل وتجعل مدخل منزلك تصميمه غير مريح بالمرة هي وجود الفوضى، فالفوضى واحدة من أكثر الأشباب التي تنشر الطاقة السلبية في المنزل، لذلك كن حريص عند تصميم مدخل منزلك على وجود مساحات تخزينية تسمح لك ولضيوفك بتخزيين الأحذية ع طريق الخزانات والأرفف المثبتة على الجدار، قم بتثبيت أيضاً بعض العلاقات والشماعات المثبتة على الجدار للتخزين مع الحرص على وجود عناصر جمالية وديكورية لنشر الجمال عند مدخل المنزل.
من العيوب التي يقع بها البعض عند تصميم مدخل المنزل، هو ترك المدخل بلا شخصية خال من أي لمسات جمالية، استخدم الأكسسوارات والديكورات فهي تعتبر فرصة رائعة للتعبير عن شخصية مدخلك، مع الاستعانة بأثاث ذو تصميم راق يعبرعن شخصيتك التي ستنعكس على الزائر التي سيراها.
إذا كنت تريد أن تضفي شخصية على مدخلك لا تعلم كيف يمكنك ذلك، دعني أخبرك أن هناك حيلة بسيطة ورائعة تضيف بها شخصية جذابة ولمسة دافئة على مدخل منزلك هي أضافة تفاصيل لونية في ديكورات وأكسسورات المدخل، فهذة الطريقة ستعطي شخصية مميزة وجذابة على المدخل، وتضيف له حيوية ورونق خاص ببساطة شديدة.
الزحام والفوضى أحدى العيوب التي تدمر مدخل منزلك وتجعله غير مريح، لذلك تجنب وجود فوضى الأثاث وازدحام المدخل بالديكورات والأثاث بطريقة تعيق الحركة داخل المدخل وتجعلك تشعر بالضيق والفوضى وعدم الأرتياح.
الاضاءة من العنتصر المهمة في أي تصميم داخلي في منزلك، وهي من العناصر المهمة أيضاً في تصميم المدخل الخاص في منزلك، فوجود أضاءة جيدة بجانب لمسته الديكورية الأنيقة فهو يضيف لمسة ترحيبية خاصة على مدخل منزلك وتجعلك ضيوفك يتحركون بحرية، بالأضافة أن الأضاءة تستطيع أن تحول أي فراغ إلى فراغ عصري أو كلاسيكي كما تحب.
في أحيان كثيرة تكون مساحة المدخل جيدة وواسعة ولكنك تشعر أن تلك المساحات الضيقة وأن المدخل غير مريح، وذلك يرجع أن تلك المساحات غير مستغلة بشكل جيد في المدخل، لذلك كن حريص على توزيع الأثاث والديكورات في المدخل بطريقة مميزة وعملية تسمح لك باستغلال المساحات جيداً وبطريقة مريحة أكثر.
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