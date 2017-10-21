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أفكار ستلهمك بتخزين الفوط في حمامك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Fugenlose Oberflächengestaltung, FARBCOMPANY FARBCOMPANY حمام Grey
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فوطة الحمام تعتبر مسة من اللمسات الديكورية المهمة في المنزل ومن التفاصيل الصغيرة التي لا غنى عنها، وعلى الرغم من كونها من التفاصيل الصغيرة، إلا أن تخزينها يشكل عائقاً في بعض الأحيان عندما لا تتعامل معها بطريقة جيدة، فلا يجب تركها مهملة في أي مكان ولا يجب عدم طيها جيداً، لذلك وحلاً لهذة المشكلة ستقم لكم من خلال هذا المقال بعض الأفكار البسيطة التي أفكار ستلهمك بتخزيين الفوط  بطريقة عملية في حمامك.

1- يميناً ويساراً على جانبي الحوض

La serie O.novo Vita nominada al iF Universal Design Award 2016, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch
Villeroy &amp; Boch
Villeroy & Boch

من الأفكار التخزينية البسيطة التي تسمح لك بتعليق الفوض في حمام منزلك أو في حمام الضيوف، هي وجود الفوضة على جانبي الحوض بأعتباره أكثر مكان تستخدم فية الفوطة داخل الحمام لتجفيف الوجه واليدين، ونرى هنا اختيار المصمم لحوض مزود بمكان لوضع الفوطة وتعليقها عليه، وفي الجانب الأخر استعان المصمم بشماعة من الاستانلس مثبتة على الجدار لوضع الفوطة أيضاً.

2- فوطة وطاولة خشبية

Exklusive Wohnung am Meer, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio حمام
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

طريقة أخرة استعان بها المصمم بذكاء لوضع الفوطة بالقرب من الحوض، فنرى هنا وجود أرفف بسيطة من الخشب أسفل الحوض استغلها المصمم لتخزين الفوط بداخلها، وقام بتثبيت فوطة أخرى أمام الحوض مباشرة بطريقة بسيطة جعلت الفوطة سهلة الاستخدام، وبطريقة أخرى أيضاً بسيطة وعملية استعان المصمم ببعض الشماعات البسيطة المثبتة على الجدار وقام بوضع الفوط بشكل أنيق عليها كما نرى.

3- شماعة مثبتة على الأرض

Fugenlose Oberflächengestaltung, FARBCOMPANY FARBCOMPANY حمام Grey
FARBCOMPANY

FARBCOMPANY
FARBCOMPANY
FARBCOMPANY

من اللمسات التي تعطي حمامك لمسة جمالية وديكورية وعملية أيضاً هي الشماعات المثبتة على الأرض، تلك النوعية من الشماعات تعطيك أضافة ديكورية خاصة في حمامك مع وضع الفوط عليها بطريقة بسيطة وجذابة.

4- شماعة ستانليس أنيقة

Badezimmerumbau, Global Inspirations Design Global Inspirations Design حمام
Global Inspirations Design

Global Inspirations Design
Global Inspirations Design
Global Inspirations Design

نموذج لتصميم أخر لشماعة من الستانليس الأنيق مثبتة على أرضية الحمام، الشماعة من دورين كما نرى وعند اختيارها يفضل اختيار المكان المناسب في زاوية من زوايا الحمام حتى لا تقون بتغييرها فيما بعد.

5- شماعة خشبية

Cinco buenas razones para elegir muebles de baño de Villeroy & Boch, Villeroy & Boch Villeroy & Boch حمام
Villeroy &amp; Boch

Villeroy & Boch
Villeroy &amp; Boch
Villeroy & Boch

على غرار نفس التصميم السابق للشماعة الاستانلس المثبتة في أرضية الحمام، هناك أيضً الشماعة الخشبية وهي مناسبة جداً للحمامات على النمط الريفي وفي نفس الوقت خفيفة في الوزن وعملية كثيراً.

7- للسلم استخدام أخر

Landhaus, Boddenberg Boddenberg حمام
Boddenberg

Boddenberg
Boddenberg
Boddenberg

هناك دائماً جانباً خفياً للأشياء قد نجهله، فمن قال أن استخجامات السلالم تكون فقط للصعود والهبوط؟ فللسلالم جانب أخر تجهله، فهنا استعان المصمم بالسلم كقطعة ديكورية لوضع الفوط على درجاته بطريقة بسيطة وعملية في الحمام وخلقت لمسة مختلفة من الأناقة.

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8- طاولة أم خدعة لتخزين الفوط؟

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

طريقة أخرى استخدمها المصمم أكثر أناقة وعملية لوضع الفوط في الحمام، عن طريق استخدام طاولة خشبية شبيهة لتصميمات طاولة القهوة من دورين، واستخدمها لتخزيين الفوط في الأسفل ووضع اللمسات الديكورية والفنية في الأعلى.

9- خزانة وشماعة أنيقة

homify مساحات تجارية فنادق
homify

homify
homify
homify

يمكنك عمل خزانة بسيطة أسفل الحوض لتخزيين الفوط بداخلها، مع الاستعانة بشماعة صغيرة على جانبي الحوض لوضع الفوط بطريقة عملية وأنيقة.

10- السلم بطيقة أخرى

Bathroom INpuls interior design & architecture حمام
INpuls interior design &amp; architecture

Bathroom

INpuls interior design & architecture
INpuls interior design &amp; architecture
INpuls interior design & architecture

وهنا نرى نموذج أخر لاستخدام السلم كقطعة ديكورية عملية في الحمام وتعليق الفوطة عليها، فقد اختار هنا المصمم السلم بنفس لون الحمام ليضيف لتصميمه جمال وأناقة وأضاف له القطع الديكورية في لمسة خلقت تباين واضح في تصميم الحمام كما نرى.

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