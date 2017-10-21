أفكار ستلهمك بتخزين الفوط في حمامك

فوطة الحمام تعتبر مسة من اللمسات الديكورية المهمة في المنزل ومن التفاصيل الصغيرة التي لا غنى عنها، وعلى الرغم من كونها من التفاصيل الصغيرة، إلا أن تخزينها يشكل عائقاً في بعض الأحيان عندما لا تتعامل معها بطريقة جيدة، فلا يجب تركها مهملة في أي مكان ولا يجب عدم طيها جيداً، لذلك وحلاً لهذة المشكلة ستقم لكم من خلال هذا المقال بعض الأفكار البسيطة التي أفكار ستلهمك بتخزيين الفوط بطريقة عملية في حمامك.
من الأفكار التخزينية البسيطة التي تسمح لك بتعليق الفوض في حمام منزلك أو في حمام الضيوف، هي وجود الفوضة على جانبي الحوض بأعتباره أكثر مكان تستخدم فية الفوطة داخل الحمام لتجفيف الوجه واليدين، ونرى هنا اختيار المصمم لحوض مزود بمكان لوضع الفوطة وتعليقها عليه، وفي الجانب الأخر استعان المصمم بشماعة من الاستانلس مثبتة على الجدار لوضع الفوطة أيضاً.
طريقة أخرة استعان بها المصمم بذكاء لوضع الفوطة بالقرب من الحوض، فنرى هنا وجود أرفف بسيطة من الخشب أسفل الحوض استغلها المصمم لتخزين الفوط بداخلها، وقام بتثبيت فوطة أخرى أمام الحوض مباشرة بطريقة بسيطة جعلت الفوطة سهلة الاستخدام، وبطريقة أخرى أيضاً بسيطة وعملية استعان المصمم ببعض الشماعات البسيطة المثبتة على الجدار وقام بوضع الفوط بشكل أنيق عليها كما نرى.
من اللمسات التي تعطي حمامك لمسة جمالية وديكورية وعملية أيضاً هي الشماعات المثبتة على الأرض، تلك النوعية من الشماعات تعطيك أضافة ديكورية خاصة في حمامك مع وضع الفوط عليها بطريقة بسيطة وجذابة.
نموذج لتصميم أخر لشماعة من الستانليس الأنيق مثبتة على أرضية الحمام، الشماعة من دورين كما نرى وعند اختيارها يفضل اختيار المكان المناسب في زاوية من زوايا الحمام حتى لا تقون بتغييرها فيما بعد.
على غرار نفس التصميم السابق للشماعة الاستانلس المثبتة في أرضية الحمام، هناك أيضً الشماعة الخشبية وهي مناسبة جداً للحمامات على النمط الريفي وفي نفس الوقت خفيفة في الوزن وعملية كثيراً.
هناك دائماً جانباً خفياً للأشياء قد نجهله، فمن قال أن استخجامات السلالم تكون فقط للصعود والهبوط؟ فللسلالم جانب أخر تجهله، فهنا استعان المصمم بالسلم كقطعة ديكورية لوضع الفوط على درجاته بطريقة بسيطة وعملية في الحمام وخلقت لمسة مختلفة من الأناقة.
طريقة أخرى استخدمها المصمم أكثر أناقة وعملية لوضع الفوط في الحمام، عن طريق استخدام طاولة خشبية شبيهة لتصميمات طاولة القهوة من دورين، واستخدمها لتخزيين الفوط في الأسفل ووضع اللمسات الديكورية والفنية في الأعلى.
يمكنك عمل خزانة بسيطة أسفل الحوض لتخزيين الفوط بداخلها، مع الاستعانة بشماعة صغيرة على جانبي الحوض لوضع الفوط بطريقة عملية وأنيقة.
وهنا نرى نموذج أخر لاستخدام السلم كقطعة ديكورية عملية في الحمام وتعليق الفوطة عليها، فقد اختار هنا المصمم السلم بنفس لون الحمام ليضيف لتصميمه جمال وأناقة وأضاف له القطع الديكورية في لمسة خلقت تباين واضح في تصميم الحمام كما نرى.
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