أفكار ستلهمك بتخزين الفوط في حمامك

فوطة الحمام تعتبر مسة من اللمسات الديكورية المهمة في المنزل ومن التفاصيل الصغيرة التي لا غنى عنها، وعلى الرغم من كونها من التفاصيل الصغيرة، إلا أن تخزينها يشكل عائقاً في بعض الأحيان عندما لا تتعامل معها بطريقة جيدة، فلا يجب تركها مهملة في أي مكان ولا يجب عدم طيها جيداً، لذلك وحلاً لهذة المشكلة ستقم لكم من خلال هذا المقال بعض الأفكار البسيطة التي أفكار ستلهمك بتخزيين الفوط بطريقة عملية في حمامك.