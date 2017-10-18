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8 تصميمات غرف نوم على الطراز الصناعي .. فكر جديد

آية منير آية منير
SOFT LOFT, BOOS architects BOOS architects غرفة نوم
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تتعدد الأساليب والأنماط وتتنوع الاتجاهات والميول في الديكور، ويبقى الهدف الأول هو إضافة لمسات خبراء الفنية مع الحفاظ على الجانب الوظيفي لكل عنصر وفراغ. ومن الاتجاهات السائدة الحديثة هو الطراز الصناعي، ظهر لإعادة استخدام المواد الصناعية واستغلال كل التفاصيل ، وما لبث أن استهوى الكثيرين من عشاق البساطة والحداثة في آن واحد. للوهلة الأولى يبدو النمط الصناعي بارداً وقاسياً، وقد يعود هذا الشعور الى طبيعة المواد التي تستخدم في صياغته. وتشكل المعادن فيها نسبة كبيرة، مثل الحديد الصلب والطوب والحجر الصناعي والطبيعي، جولة بين أجمل 8 تصميمات غرف نوم على الطراز الصناعي ..

1. الحجر والطوب أحد اهم سمات الصناعية ..

APARTMENT INTERIOR / SHANGHAI, Lenz Architects Lenz Architects غرفة نوم
Lenz Architects

Lenz Architects
Lenz Architects
Lenz Architects

الطوب والحجر احد اهم العناصر المستخدمة في الطراز الصناعي، والمميزة له فحين يستخدم الوب في التصميم يعلن وجود الصناعية بقوة، مثلا هذا التصميم لغرفة نوم مكون من سرير بسيط جدا ووحدة تخزين من الخشب بسيطة وترك البطولة لحائط من الطوب معلق عليها مجموعة من الإطارات المفرغة..

2. لمسة فنية مميزة بإطلالة حديثة ..

ИЗБА&LOFT, Дизайн студия Алёны Чекалиной Дизайн студия Алёны Чекалиной غرفة نوم
Дизайн студия Алёны Чекалиной

Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной
Дизайн студия Алёны Чекалиной

للوهلة الأولى تظهر غرفة النوم أمامنا  بشكل مودرن ولكن المفاجأة أن هذه الغرفة مزيج رائع بين الحداثة والصناعية، فهذا التصميم، يؤدي ذلك إلى إختيار وإنتقاء ومزج العناصر المختلفة بحيث أن الشكل النهائي لا يمكنه أن يتكرر. فكما يظهر هنا فالغرفة بها العديد من التفاصيل والعناصر المختلفة، مثل الخشب الدافئ، مع النقوش الجريئة ولحة متميزة بألوانها المنعشة والأثاث بالخشب االطبيعي مع جدار مصمم بعناية وبشكل أنيق وفني يجعل الفراغ يأتي بشكل متكامل ومنسجم.

3. أرضية أم جدار ..

SOFT LOFT, BOOS architects BOOS architects غرفة نوم
BOOS architects

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

تبقى خامة الخشب هي بطلة الطراز الصناعي، والمسيطرة بدفئها على أي تصميم متبع هذا النمط . فهنا تم استخدام ألواح من الخشب بلون القهوة، مع أغطية سرير بنفس الون، جاءت هذه الغرفة بمزيج بين الطراز الحديث والصناعي..

4. استغلال لكل عناصر ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة النوم حالمة، ورغم صغر المساحة و لكن لم يمنع هذا المصمم من استغلال المساحة للحصول وتوصيل الغرفة للنتيجة المرجوة. الأثاث ذو خطوط  حديثة،استخدام الحجر الأبييض وتصميم شبكة متميزة من أسلاك كهربائية في السقف خلقت تشكيل رائع ومميز..

5. إعادة تدوير ..

Industrial rivisitato, Design for Love Design for Love غرفة نوم
Design for Love

Design for Love
Design for Love
Design for Love

فكر إعادة التدوير بدأ في الانتشار من جديد، وذلك للأزمة الاقتصادة واتجاه العالم لتوفير الثروات والميزانيات، فبدأ الخبراء بالاهتمام بعناصر الأثاث القديمة التي لم يعد لها فائدة، الطراز الصناعي يُقدر أسلوب إعادة التدوير، بل ويحترم حالة الأثاث القديم ويتعامل معاها على إنها قطعة ديكورية مميزة ..

6. مواد مختلفة ..

Moderna, MAGENTLE MAGENTLE غرفة نوم خشب Grey
MAGENTLE

MAGENTLE
MAGENTLE
MAGENTLE

استخدام المواد المختلفة بشكل مميز ومتناسق يضيف حس فني وعامل جذب للتصميم، الأخشاب والخرسانة من عناصر الطراز الصناعي الميزة، وطريقة تشغيلهم معا في التصميم يجعل لهم شخصية واضحة وبارزة ..

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7. ذكاء وابتكار في دمج المواد التشطيبية معا ..

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

كما ذكرنا إن دمج واستخدام المواد التشطيبية يضيف حس فني ولكنه يحتاج أيضا للابتكار، كما يظهر معنا في التصميم السابق حيث استعان المصمم بجدار من الطوب الأحمر وأضاف له عناصر خشبية بسيطة، مما خلق توازن رائع ..

8. تصميم مبتكر ..

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

وفي لوحة مبتكرة يأتي أول تصميم معنا، حيثم تصميم جرئ جدا لسرير من المعدن والخشب الطبيعي يعلوه مكتب للعمل أو الدراسة تصل إليه عن طريق درجات قد تظن أنها قطع ديكورية لا علاقة لها بالتصميمات التقليدية، غطاء سرير شبابي جدا وألوان جريئة ومبهجة ..

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