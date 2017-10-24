10 تصميمات مودرن دافئة لغرف معيشة باللون البيج

مساحات غرف المعيشة الكبيرة خاصةً الموجودة في الشقق الاستديو تتطلب اهتمامًا كبيرًا خاصةً عندما يتعلق الأمر باختيار الألوان، وذلك ليتم إحداث توازن بصري وانسجام بين كافة عناصر الغرفة. في هذا التصميم نلاحظ أن المساحة المخصصة لغرفة المعيشة تتناسب بطريقة واضحة مع تصميم منطقة تناول الطعام الموجودة في الجهة الخلفية، والمميز في هذا التصميم أن درجات اللون البيج اُستخدمت بطريقة إبداعية تجعلك تشعر بدفء أجواء الغرفة، كما كان للجمع بين اللون درجات البيج والبني والأبيض تأثير مميز على النتيجة النهائية للتصميم وإحداث مزيدًا من التوازن.

2- ألوان الأرض:

اللون البيج يعتبر جزء من مجموعة ألوان تسمى ألوان الأرض، ويعتبر هذا اللون دونًا عن بقية الألوان الأخرى أحد أسباب الحصول على مساحات مريحة ودافئة، والشيء الآخر الذي يميز هذا اللون أنه بإمكاننا دمجه مع كافة الألوان الأخرى سواء الفاتحة أو الداكنة وكذلك الألوان الجريئة الصارخة، يتناسب استخدامه أيضًا مع كافة أنماط التصميم سواء النمط الكلاسيكي أو المودرن المعاصر.