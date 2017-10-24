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10 تصميمات مودرن دافئة لغرف معيشة باللون البيج

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Knittel, 360arquitetura 360arquitetura غرفة المعيشة
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إذا كان المجال لاستخدام عناصر الديكور في غرف النوم محدود، فالأمر مختلف بالنسبة لغرف المعيشة؛ حيث تضيف أدق تفصيلة أو أصغر عنصر من عناصر الزينة لمسة جمالية على تصميم الغرفة المُصممة لراحتك، لذا يمكننا القول ببساطة أن استخدام الديكور والتصميم الذكي في غرف المعيشة هو الأساس للحصول على غرفة معيشة ذات تصميم متناغم وأنيق.
عند البدء في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، عليك التفكير في العناصر الأساسية للغرفة مثل الأثاث والأرضية والجدران والإضاءة والإكسسوارات وكيفية اختيار التصميم المناسب لهذه الأشياء والألوان التي تناسبك. سنأخذكم اليوم معنا في جولة لعرض عدد من التصميمات المودرن الدافئة لغرف معيشة، وسيكون اللون البيج هو بطل جولتنا اليوم

1- غرفة واسعة:

Casa Knittel, 360arquitetura 360arquitetura غرفة المعيشة
360arquitetura

360arquitetura
360arquitetura
360arquitetura

مساحات غرف المعيشة الكبيرة خاصةً الموجودة في الشقق الاستديو تتطلب اهتمامًا كبيرًا خاصةً عندما يتعلق الأمر باختيار الألوان، وذلك ليتم إحداث توازن بصري وانسجام بين كافة عناصر الغرفة. في هذا التصميم نلاحظ أن المساحة المخصصة لغرفة المعيشة تتناسب بطريقة واضحة مع تصميم منطقة تناول الطعام الموجودة في الجهة الخلفية، والمميز في هذا التصميم أن درجات اللون البيج اُستخدمت بطريقة إبداعية تجعلك تشعر بدفء أجواء الغرفة، كما كان للجمع بين اللون درجات البيج والبني والأبيض تأثير مميز على النتيجة النهائية للتصميم وإحداث مزيدًا من التوازن.

2- ألوان الأرض:

اللون البيج يعتبر جزء من مجموعة ألوان تسمى ألوان الأرض، ويعتبر هذا اللون دونًا عن بقية الألوان الأخرى أحد أسباب الحصول على مساحات مريحة ودافئة، والشيء الآخر الذي يميز هذا اللون أنه بإمكاننا دمجه مع كافة الألوان الأخرى سواء الفاتحة أو الداكنة وكذلك الألوان الجريئة الصارخة، يتناسب استخدامه أيضًا مع كافة أنماط التصميم سواء النمط الكلاسيكي أو المودرن المعاصر.

3- البيج لا يخرج أبدًا من المنافسة:

CASA DE VERANO 2013, BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN غرفة المعيشة
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN
BELEN FERRANDIZ INTERIOR DESIGN

ميزة أخرى من مميزات اللون البيج أنه لا يخرج أبدًا من حيز منافسة الألوان الجديدة، فهو من الألوان الخالدة التي تتناسب مع كافة العصور وكافة أنماط التصميم كما ذكرنا، وفي هذا النموذج تم اختيار أثاث غرفة المعيشة ليتكون من المقاعد باللون الأبيض والأريكة باللون البيج الدافيء، أما بقية العناصر فقد تم صنع نغمات رائعة من خلال استخدام ألوان الأرض الطبيعية على الجدران والأرضية، كما كان لإضافة بعض الاكسسوارات المصنوعة من الخشب غير المعالج لمسة مميزة لجلب أجواء البيئة الطبيعية لغرفة معيشتك.

4- الإضاءة حليفتنا:

Дизайн гостиной в современном стиле в ЖК "Новый город", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design غرفة المعيشة
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

عندما تكون غرفة المعيشة الخاصة بك بعيدة عن مصدر تلقي الضوء الطبيعي، يجب علينا التفكير بطريقة مبدعة للحصول على بدائل لتعويض هذا النقص، فكما نلاحظ في هذا النموذج تم التلاعب بالإضاءة بطريقة مميزة من خلال تعزيز المنطقة أعلى النافذة بعدد من وحدات الإضاءة العلوية وكذلك توزيع الأضواء على كامل جوانب السقف بطريقة منظمة ومميزة، نغمات ديكور الغرفة المحايدة بين اللونين الأبيض والبيج كانت السبب الرئيسي في الشعور بأناقة وهدوء هذه الغرفة المذهلة.

5- دمج البيج مع البني الداكن:

дизайн проект на Коломенской набережной, JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO غرفة المعيشة Brown
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO

JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO
JULIA KABANOVA&#39;s DESIGN STUDIO
JULIA KABANOVA's DESIGN STUDIO

يمكننا القول بعد رؤية هذا التصميم أن الجمع بين اللونين البني والبيج هو المصدر الحقيقي للشعور بالراحة، فقد تم توزيع الألوان على الجدران والأثاث والأرضية والستائر بطريقة متدرجة سلسة ابتعدت عن أي وسيلة للتعقيد أو المبالغة، حيث تم استخدام أفتح درجة من درجات اللون البيج على الأثاث وكذلك الأرفف الموجودة على الجدران وبقية عناصر الغرفة بدرجات البني.

6- معرض فني على الجدار:

Таунхаус в г.Краснодар, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

الحصول على نغمات محايدة في تصميم غرفة المعيشة سواء في اختيار الأثاث المناسب أو الاكسسوارات الملائمة يعتبر نجاح كبير، لكن الدور الحقيقي للمصمم ومدى إبداعه يظهر بالفعل من خلال استخدام النمط المحايد دون الشعور بأي نوع من أنواع الرتابة والملل، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام اللون البيج الفاتح بكثرة على الجدران وكذلك الأثاث، لكن بالفعل قد ساعدت البراويز المعلقة أعلى الأريكة والتي تتميز بالإطارات السوداء على خلق أجواء كلاسيكية رائعة أضافت مزيد من الأناقة والرقي للغرفة.

7- الطابع الكلاسيكي:

Reforma integral de vivienda en Madrid, Simetrika - Reformas Integrales en Madrid Simetrika - Reformas Integrales en Madrid غرفة المعيشة
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid

Simetrika - Reformas Integrales en Madrid
Simetrika – Reformas Integrales en Madrid
Simetrika - Reformas Integrales en Madrid

بطريقة مثالية رائعة تم خلق مساحة كاملة من التوازن البصري من خلال المزج بين درجات اللون البيج والأبيض ولون الخشب الطبيعي، فقد تم الاتجاه لجعل الجدران باللون الأبيض مع إضافة بعض التفاصيل الداكنة التي خلقت أجواء مختلفة مريحة للعين. الجدير بالذكر هنا أن الطابع الإمبراطوري هو بطل هذا التصميم ويتضح هذا الأسلوب بطريقة واضحة في تصميم الأثاث وكذلك تصميم الأرضية الخشبية المصنوعة من خشب البلوط.

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8- الهندسة المعمارية والألوان المحايدة:

Apartament na Klecinie , Jeżewska & Zakrawacz Jeżewska & Zakrawacz غرفة المعيشة
Jeżewska &amp; Zakrawacz

Jeżewska & Zakrawacz
Jeżewska &amp; Zakrawacz
Jeżewska & Zakrawacz

لاحظنا خلال هذه الجولة أن اللون البيج يمكن استخدامه في كافة المساحات سواء الكبيرة أو الصغيرة، ففي هذا التصميم المفتوح تم استخدام اللون البيج بكثرة، فقد تم طلاء الجدران باللون البيج وكذلك تم اختيار الأريكة بنفس اللون والسجاد، وتم كسر رتابة اللون الهادئ من خلال استخدام اللون البني الداكن في اللوحة الفنية ولون السلم الخشبي.

9- ​تأثير الضوء الطبيعي مع البيج:

VIVIENDA TIBIDABO, The Room Studio The Room Studio غرفة المعيشة
The Room Studio

The Room Studio
The Room Studio
The Room Studio

تداخل اللون البيج الهادئ مع الضوء الطبيعي القادم من النافذة الزجاجية الكبيرة هو بطل رواية هذا التصميم، فقد عمل هذا التفاعل على تعزيز عنصر الإشراق وجلب أجواء الدفء الطبيعية.

10- ​البيج هو لون الأناقة الأول:

Apartamento, Artenova Interiores Artenova Interiores غرفة المعيشة
Artenova Interiores

Artenova Interiores
Artenova Interiores
Artenova Interiores

يعتبر اللون البيج هو لون الأناقة الأول الذي يعمل على تحقيق خلق بيئات متناقضة، ففي هذا التصميم تم مزج اللون البيج مع عدد من الألوان الصريحة مثل البرتقالي والأسود مما أضاف أناقة متناهية للغرفة.

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