10 تصميمات مودرن دافئة لغرف معيشة باللون البيج

إذا كان المجال لاستخدام عناصر الديكور في غرف النوم محدود، فالأمر مختلف بالنسبة لغرف المعيشة؛ حيث تضيف أدق تفصيلة أو أصغر عنصر من عناصر الزينة لمسة جمالية على تصميم الغرفة المُصممة لراحتك، لذا يمكننا القول ببساطة أن استخدام الديكور والتصميم الذكي في غرف المعيشة هو الأساس للحصول على غرفة معيشة ذات تصميم متناغم وأنيق.
عند البدء في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك، عليك التفكير في العناصر الأساسية للغرفة مثل الأثاث والأرضية والجدران والإضاءة والإكسسوارات وكيفية اختيار التصميم المناسب لهذه الأشياء والألوان التي تناسبك. سنأخذكم اليوم معنا في جولة لعرض عدد من التصميمات المودرن الدافئة لغرف معيشة، وسيكون اللون البيج هو بطل جولتنا اليوم
مساحات غرف المعيشة الكبيرة خاصةً الموجودة في الشقق الاستديو تتطلب اهتمامًا كبيرًا خاصةً عندما يتعلق الأمر باختيار الألوان، وذلك ليتم إحداث توازن بصري وانسجام بين كافة عناصر الغرفة. في هذا التصميم نلاحظ أن المساحة المخصصة لغرفة المعيشة تتناسب بطريقة واضحة مع تصميم منطقة تناول الطعام الموجودة في الجهة الخلفية، والمميز في هذا التصميم أن درجات اللون البيج اُستخدمت بطريقة إبداعية تجعلك تشعر بدفء أجواء الغرفة، كما كان للجمع بين اللون درجات البيج والبني والأبيض تأثير مميز على النتيجة النهائية للتصميم وإحداث مزيدًا من التوازن.
2- ألوان الأرض:
اللون البيج يعتبر جزء من مجموعة ألوان تسمى ألوان الأرض، ويعتبر هذا اللون دونًا عن بقية الألوان الأخرى أحد أسباب الحصول على مساحات مريحة ودافئة، والشيء الآخر الذي يميز هذا اللون أنه بإمكاننا دمجه مع كافة الألوان الأخرى سواء الفاتحة أو الداكنة وكذلك الألوان الجريئة الصارخة، يتناسب استخدامه أيضًا مع كافة أنماط التصميم سواء النمط الكلاسيكي أو المودرن المعاصر.
ميزة أخرى من مميزات اللون البيج أنه لا يخرج أبدًا من حيز منافسة الألوان الجديدة، فهو من الألوان الخالدة التي تتناسب مع كافة العصور وكافة أنماط التصميم كما ذكرنا، وفي هذا النموذج تم اختيار أثاث غرفة المعيشة ليتكون من المقاعد باللون الأبيض والأريكة باللون البيج الدافيء، أما بقية العناصر فقد تم صنع نغمات رائعة من خلال استخدام ألوان الأرض الطبيعية على الجدران والأرضية، كما كان لإضافة بعض الاكسسوارات المصنوعة من الخشب غير المعالج لمسة مميزة لجلب أجواء البيئة الطبيعية لغرفة معيشتك.
عندما تكون غرفة المعيشة الخاصة بك بعيدة عن مصدر تلقي الضوء الطبيعي، يجب علينا التفكير بطريقة مبدعة للحصول على بدائل لتعويض هذا النقص، فكما نلاحظ في هذا النموذج تم التلاعب بالإضاءة بطريقة مميزة من خلال تعزيز المنطقة أعلى النافذة بعدد من وحدات الإضاءة العلوية وكذلك توزيع الأضواء على كامل جوانب السقف بطريقة منظمة ومميزة، نغمات ديكور الغرفة المحايدة بين اللونين الأبيض والبيج كانت السبب الرئيسي في الشعور بأناقة وهدوء هذه الغرفة المذهلة.
يمكننا القول بعد رؤية هذا التصميم أن الجمع بين اللونين البني والبيج هو المصدر الحقيقي للشعور بالراحة، فقد تم توزيع الألوان على الجدران والأثاث والأرضية والستائر بطريقة متدرجة سلسة ابتعدت عن أي وسيلة للتعقيد أو المبالغة، حيث تم استخدام أفتح درجة من درجات اللون البيج على الأثاث وكذلك الأرفف الموجودة على الجدران وبقية عناصر الغرفة بدرجات البني.
الحصول على نغمات محايدة في تصميم غرفة المعيشة سواء في اختيار الأثاث المناسب أو الاكسسوارات الملائمة يعتبر نجاح كبير، لكن الدور الحقيقي للمصمم ومدى إبداعه يظهر بالفعل من خلال استخدام النمط المحايد دون الشعور بأي نوع من أنواع الرتابة والملل، فكما نرى في هذا التصميم أنه تم استخدام اللون البيج الفاتح بكثرة على الجدران وكذلك الأثاث، لكن بالفعل قد ساعدت البراويز المعلقة أعلى الأريكة والتي تتميز بالإطارات السوداء على خلق أجواء كلاسيكية رائعة أضافت مزيد من الأناقة والرقي للغرفة.
بطريقة مثالية رائعة تم خلق مساحة كاملة من التوازن البصري من خلال المزج بين درجات اللون البيج والأبيض ولون الخشب الطبيعي، فقد تم الاتجاه لجعل الجدران باللون الأبيض مع إضافة بعض التفاصيل الداكنة التي خلقت أجواء مختلفة مريحة للعين. الجدير بالذكر هنا أن الطابع الإمبراطوري هو بطل هذا التصميم ويتضح هذا الأسلوب بطريقة واضحة في تصميم الأثاث وكذلك تصميم الأرضية الخشبية المصنوعة من خشب البلوط.
لاحظنا خلال هذه الجولة أن اللون البيج يمكن استخدامه في كافة المساحات سواء الكبيرة أو الصغيرة، ففي هذا التصميم المفتوح تم استخدام اللون البيج بكثرة، فقد تم طلاء الجدران باللون البيج وكذلك تم اختيار الأريكة بنفس اللون والسجاد، وتم كسر رتابة اللون الهادئ من خلال استخدام اللون البني الداكن في اللوحة الفنية ولون السلم الخشبي.
تداخل اللون البيج الهادئ مع الضوء الطبيعي القادم من النافذة الزجاجية الكبيرة هو بطل رواية هذا التصميم، فقد عمل هذا التفاعل على تعزيز عنصر الإشراق وجلب أجواء الدفء الطبيعية.
يعتبر اللون البيج هو لون الأناقة الأول الذي يعمل على تحقيق خلق بيئات متناقضة، ففي هذا التصميم تم مزج اللون البيج مع عدد من الألوان الصريحة مثل البرتقالي والأسود مما أضاف أناقة متناهية للغرفة.
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