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الإبداع في تصميم 11 أرضية شرفة وفناء بأنماط مختلفة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
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اختيار ديكور وأثاث شرفة منزلك وفناء المنزل الخاص به ربما يكون أمر هام، لكن هناك عنصر آخر يعتبر أساس الحصول على شرفات ومداخل مميزة وهو الأرضية.

سنقوم اليوم بعرض مجموعة متنوعة من الخيارات التي تساعدك في اقتناء الأرضية المناسبة للشرفة أو الفناء الخاص بمنزلك واختيار التصميم الأفضل بالنسبة إليك.

1- الأرضية التي تتفق مع ذوقك الخاص:

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN بلكونة أو شرفة
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

قبل التفكير في تغيير أرضية شرفة وفناء منزلك عليك أن تعرف أن هناك الكثير من الأنواع مثل الخشب والسيراميك والحجر الصناعي وغير ذلك الكثير؛ لذا فيجب التأني عند الاختيار بما يتناسب مع ذوقك وطابعك الخاص.

2- سعر المتر مربع:

DEPARTAMENTO EN LA CONDESA II, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño بلكونة أو شرفة
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

أول خطوة عملية يمكنك القيام بها هي قياس مساحة الشرفة أو الفناء ومقارنة التكلفة الكلية للأرضية مع الميزانية التي قمت بتحديدها.

3- بلاط السيراميك:

REMODELACIÓN AJUCHITLÁN, Loyola Arquitectos Loyola Arquitectos بلكونة أو شرفة
Loyola Arquitectos

Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos
Loyola Arquitectos

لم يكن بلاط السيراميك من نوع الأرضيات المُكلفة على الإطلاق، كما أنها بالفعل مُريحة وظيفيًا عند استخدامها وتنظيفها خاصةً إذا قمنا باختيار النوع المقاوم للانزلاق. 

الألوان الهادئة أو المحايدة مثل الرمادي والبيج تعتبر الخيار الأفضل ويفضل الابتعاد عن اللون الأبيض؛ لأن هذا المكان موجود في الهواء الطلق ويعكس اللون الأبيض تأثير الغبار عند سقوط ضوء الشمس عليه.

4- بلاط الطين

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos بلكونة أو شرفة
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

بلاط الطين يعتبر من الخامات المناسبة لتغطية أرضية الفناء أو الشرفة؛ حيث أنها مميزة بالفعل خاصةً لمحبي أجواء الطابع الريفي. يوجد بلاط الطين في الكثير من الأحجام حيث يمكنك اختيار حوالي 32 قطعة بمقياس 24 سم× 12 سم× 1.5 سم للسُمك ووزن 0.80 كجم لتغطية 1 متر مربع من الأرضية، أو اختيار 11 قطعة بمقياس 30 سم× 30 سم× 1.5 سم للسُمك ووزن 2.5 كجم لتغطية 1 متر مربع مع ترك فاصل يقدر بحوالي 2 سم بين كل قطعة.

5- الحجر الطبيعي:

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

ألواح الحجر الطبيعي يمكن أن تكون البديل الأكثر أناقة في شرفة أو فناء منزلك، وستجد من هذا النوع من الأرضيات مختلف الأحجام والأشكال وكذلك الألوان، سوف تحتاج إلى حوالي مابين 54 كجم إلى 60 كجم لتغطية 1 متر مربع، وبالتأكيد ستحتاج لمساعدة أحد المختصين عند نقله وكذلك تركيبه.

6- مزج الحجر مع العشب:

Casa Sotogrande, Terra Terra حديقة
Terra

Terra
Terra
Terra

يمكنك الجمع بين الأرضية النباتية والحجرية بهذه الطريقة، فيمكنك استخدام الألواح الحجرية مختلفة الأحجام ويتم الفصل بينهما من خلال زراعة عشب طبيعي كما نرى في هذا النموذج المميز لأرضية الفناء.

قبل تنفيذ هذا النموذج، عليك استشارة بعض المهندسيين المسؤولين لمعرفة ما إذا كانت الأرضية صالحة لذلك أم لا.

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7- الحصى الصغير:

CASA MIGUEL ÁNGEL, Rousseau Arquitectos Rousseau Arquitectos بلكونة أو شرفة
Rousseau Arquitectos

Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos
Rousseau Arquitectos

استخدام الحصى الصغير في تغطية أرضية الفناء يعتبر وسيلة سهلة وآمنة لإعطاء الحياة لتصميم الفناء ككل؛ حيث أنه لا يتطلب الحصول على أي صيانة، وإذا وجدت مشقة في السير عليه يمكنك بكل بساطة إضافة بعض ألواح الخشب مثل الموجودة في الصورة أمامنا.

8- أنواع مختلفة من الحجارة:

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d بلكونة أو شرفة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

أثناء رحلتك للبحث عن الأرضية المناسبة للفناء الخاص بك، ستجد الكثير من أنواع الحجار يمكنك التعرف عليها الآن:

حجر الرخام: ستحتاج حوالي 3.5 كيس وزن الكيس الواحد 20 كجم لتغطية 0.25 متر مربع.
حجر البحر: يوجد منه الكثير من الأحجام المختلفة، يمكن الحصول عليه في أكياس، 20 كجم منه مناسب لتغطية 0.50 متر مربع أو 0.75 متر مربع وذلك حسب حجم الحجر.
أحجار النهر الصغيرة: تباع في أكياس وزن الكيس حوالي 60 كجم، وسوف تحتاج إلى حوالي 3.5 كيس لتغطية 0.50 متر مربع، 1.5 كيس لتغطية 1.4 متر مربع وحوالي 2 كيس لتغطية 1.5 متر مربع.

9- الخشب:

Casa L , Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos بلكونة أو شرفة
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

الخشب يعتبر من الخامات الرائعة التي يمكنك استخدامها في أرضية المساحات الخارجية والداخلية، عليك اختياره للشرفة الخاصة بك دون أي داعي للقلق من عوامل الطقس المتغيرة، كل ما عليك فعله إذا قررت اقتناؤه هو اتباع طرق العناية به وإجراء الصيانة الدورية له على أيدي متخصصين.

10- العشب الصناعي:

Césped Artificial Madrid Eurotuf, Cesped Artificial Eurotuft Cesped Artificial Eurotuft GardenAccessories & decoration
Cesped Artificial Eurotuft

Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft
Cesped Artificial Eurotuft

إذا كنت من محبي المناظر الطبيعية والخضرة وتريد الابتعاد عن الأراضي العشبية الطبيعية، فإن العشب الصناعي يُعد البديل والخيار الأمثل بالنسبة إليك.

11- الجمع بين العشب والخشب والحصى:

Penthouse Terrace makeover, Studio Earthbox Studio Earthbox بلكونة أو شرفة
Studio Earthbox

Studio Earthbox
Studio Earthbox
Studio Earthbox

يمكننا ختام هذه الجولة من خلال المزج بين مجموعة من الأفكار في مساحة واحدة، فقد تم في هذا التصميم الجمع بين الأرضية العشبية والخشبية وأرضية الحصى بطريقة مميزة للحصول على فناء رائع لمدخل منزلك.

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