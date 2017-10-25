الإبداع في تصميم 11 أرضية شرفة وفناء بأنماط مختلفة

اختيار ديكور وأثاث شرفة منزلك وفناء المنزل الخاص به ربما يكون أمر هام، لكن هناك عنصر آخر يعتبر أساس الحصول على شرفات ومداخل مميزة وهو الأرضية.
سنقوم اليوم بعرض مجموعة متنوعة من الخيارات التي تساعدك في اقتناء الأرضية المناسبة للشرفة أو الفناء الخاص بمنزلك واختيار التصميم الأفضل بالنسبة إليك.
قبل التفكير في تغيير أرضية شرفة وفناء منزلك عليك أن تعرف أن هناك الكثير من الأنواع مثل الخشب والسيراميك والحجر الصناعي وغير ذلك الكثير؛ لذا فيجب التأني عند الاختيار بما يتناسب مع ذوقك وطابعك الخاص.
أول خطوة عملية يمكنك القيام بها هي قياس مساحة الشرفة أو الفناء ومقارنة التكلفة الكلية للأرضية مع الميزانية التي قمت بتحديدها.
لم يكن بلاط السيراميك من نوع الأرضيات المُكلفة على الإطلاق، كما أنها بالفعل مُريحة وظيفيًا عند استخدامها وتنظيفها خاصةً إذا قمنا باختيار النوع المقاوم للانزلاق.
الألوان الهادئة أو المحايدة مثل الرمادي والبيج تعتبر الخيار الأفضل ويفضل الابتعاد عن اللون الأبيض؛ لأن هذا المكان موجود في الهواء الطلق ويعكس اللون الأبيض تأثير الغبار عند سقوط ضوء الشمس عليه.
بلاط الطين يعتبر من الخامات المناسبة لتغطية أرضية الفناء أو الشرفة؛ حيث أنها مميزة بالفعل خاصةً لمحبي أجواء الطابع الريفي. يوجد بلاط الطين في الكثير من الأحجام حيث يمكنك اختيار حوالي 32 قطعة بمقياس 24 سم× 12 سم× 1.5 سم للسُمك ووزن 0.80 كجم لتغطية 1 متر مربع من الأرضية، أو اختيار 11 قطعة بمقياس 30 سم× 30 سم× 1.5 سم للسُمك ووزن 2.5 كجم لتغطية 1 متر مربع مع ترك فاصل يقدر بحوالي 2 سم بين كل قطعة.
ألواح الحجر الطبيعي يمكن أن تكون البديل الأكثر أناقة في شرفة أو فناء منزلك، وستجد من هذا النوع من الأرضيات مختلف الأحجام والأشكال وكذلك الألوان، سوف تحتاج إلى حوالي مابين 54 كجم إلى 60 كجم لتغطية 1 متر مربع، وبالتأكيد ستحتاج لمساعدة أحد المختصين عند نقله وكذلك تركيبه.
يمكنك الجمع بين الأرضية النباتية والحجرية بهذه الطريقة، فيمكنك استخدام الألواح الحجرية مختلفة الأحجام ويتم الفصل بينهما من خلال زراعة عشب طبيعي كما نرى في هذا النموذج المميز لأرضية الفناء.
قبل تنفيذ هذا النموذج، عليك استشارة بعض المهندسيين المسؤولين لمعرفة ما إذا كانت الأرضية صالحة لذلك أم لا.
استخدام الحصى الصغير في تغطية أرضية الفناء يعتبر وسيلة سهلة وآمنة لإعطاء الحياة لتصميم الفناء ككل؛ حيث أنه لا يتطلب الحصول على أي صيانة، وإذا وجدت مشقة في السير عليه يمكنك بكل بساطة إضافة بعض ألواح الخشب مثل الموجودة في الصورة أمامنا.
أثناء رحلتك للبحث عن الأرضية المناسبة للفناء الخاص بك، ستجد الكثير من أنواع الحجار يمكنك التعرف عليها الآن:
حجر الرخام: ستحتاج حوالي 3.5 كيس وزن الكيس الواحد 20 كجم لتغطية 0.25 متر مربع.
حجر البحر: يوجد منه الكثير من الأحجام المختلفة، يمكن الحصول عليه في أكياس، 20 كجم منه مناسب لتغطية 0.50 متر مربع أو 0.75 متر مربع وذلك حسب حجم الحجر.
أحجار النهر الصغيرة: تباع في أكياس وزن الكيس حوالي 60 كجم، وسوف تحتاج إلى حوالي 3.5 كيس لتغطية 0.50 متر مربع، 1.5 كيس لتغطية 1.4 متر مربع وحوالي 2 كيس لتغطية 1.5 متر مربع.
الخشب يعتبر من الخامات الرائعة التي يمكنك استخدامها في أرضية المساحات الخارجية والداخلية، عليك اختياره للشرفة الخاصة بك دون أي داعي للقلق من عوامل الطقس المتغيرة، كل ما عليك فعله إذا قررت اقتناؤه هو اتباع طرق العناية به وإجراء الصيانة الدورية له على أيدي متخصصين.
إذا كنت من محبي المناظر الطبيعية والخضرة وتريد الابتعاد عن الأراضي العشبية الطبيعية، فإن العشب الصناعي يُعد البديل والخيار الأمثل بالنسبة إليك.
يمكننا ختام هذه الجولة من خلال المزج بين مجموعة من الأفكار في مساحة واحدة، فقد تم في هذا التصميم الجمع بين الأرضية العشبية والخشبية وأرضية الحصى بطريقة مميزة للحصول على فناء رائع لمدخل منزلك.
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