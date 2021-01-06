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25 تصميم رائع لتجديد سور وجدار المنزل الخاص بك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura حديقة
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سور المنزل الخارجي ليس فقط من مكملات واجهة المنزل، لكنه أيضًا وسيلة الأمن والحماية الأولى لتجعل منزلك في مأمن عن السرقة أو أعين المتطفلين؛ ولكونه عنصر هام من عناصر المنزل ينبغي التأني في اختيار التصميم الأنسب إليك الذي يضيف لمسة جمالية مميزة لمنزلك.

جئنا إليكم في هذا المحتوى بمجموعة متنوعة من الأفكار والمقترحات التي تساعدك على اختيار سور وجدار منزلك انطلاقًا من الجدران البسيطة والأسوار التقليدية إلى أحدث صيحات تصمم الأسوار.

1- خشب مطلي باللون الأبيض:

Casa SIRI · Paula Herrero | Arquitectura, Paula Herrero | Arquitectura Paula Herrero | Arquitectura حديقة
Paula Herrero | Arquitectura

Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura
Paula Herrero | Arquitectura

تصميم رائع لسور منزل داخلي مصنوع من الخشب المطلي باللون الأبيض، وقد أضاف هذا التصميم أناقة متناهية لتصميم الحديقة، والجدير بالذكر هنا أيضًا أن إضافة سياج معدني أعلى السور الخشبي كجزء من العريشة يضيف أجواء ممتعة ويعزز الشعور بالأمن داخل المنزل.

2- الخشب الطبيعي:

Lagos del Norte, estudio|44 estudio|44 حديقة خشب
estudio|44

estudio|44
estudio|44
estudio|44

السور المصنوع من الخشب الطبيعي يعتبر من التصميمات البسيطة منخفضة التكلفة، لذا فتعتبر الخيار الأفضل لأصحاب المنازل الكبيرة والحدائق الواسعة، والمميز في هذا النوع من الأسوار أنها مطلية بمادة لمنع تسرب المياه وكذلك مقاومة لاقتراب أي نوع من الحشرات مثل النمل الأبيض.

3- سياج طبيعي:

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

سياج مميز ذو مظهر طبيعي مصنوع من ألواح الخشب المتراصة بجوار بعضها، وهذا النوع من الأسوار مناسب لمحبي التصميمات البسيطة والنمط الريفي.

4- سياج معدني قصير حول حوض السباحة:

un jardin de cuentos, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

لضمان سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة داخل المنزل، يمكنك الاستعانة بمثل هذا النموذج والقيام بتصميم سياج معدني قصير حول حوض السباحة، وكما نرى أن هذا السياج البسيط أضاف بالفعل لمسة جمالية رائعة على المكان.

5- جدران مزخرفة:

Casa del Limonero, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج Green
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

الجدران الخرسانية المزخرفة من الداخل وسيلة مميزة إذا كنت ترغب في تحقيق الأمن والحماية لأفراد منزلك، وكما نلاحظ أمامنا في هذا التصميم أن هذا الجدار المزخرف يعتبر لوحة فنية أنيقة أضافت مزيد من أجواء الرقي الكلاسيكية إلى حديقة المنزل.

6- شرفة مريحة:

أضاف السياج الخشبي الأبيض مزيد من أجواء الخفة والبساطة والأناقة إلى الشرفة، كما عمل على خلق أجواء البيئة الطبيعية المتكاملة داخل منزلك.

7- جدار من الحجر:

Giardino Di Una Villa Californiano: Riflessi che portano le colline e il panorama direttamente in casa, Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini حديقة
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo – Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini
Lugo - Architettura del Paesaggio e Progettazione Giardini

يُعد الجدار الحجري اختيار جيد ومميز خاصةً لمحبي الشعور بالأمن والحماية داخل منازلهم.

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8- حديقة عمودية:

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd حديقة
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

بالإضافة إلى توفير الحماية لسور منزلك، بالتأكيد تود الحصول على تصميم أنيق ومميز؛ لذا فتصميم حديقة عمودية في الفناء الخلفي طريقة سهلة ورائعة للاستمتاع بالهواء الطلق وكذلك تحقيق الخصوصية.

9- الجمع بين الخرسانة والخشب:

Terraço FD, Blacher Arquitetura Blacher Arquitetura حديقة
Blacher Arquitetura

Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura
Blacher Arquitetura

المزيج والجمع بين الخرسانة والخشب حيث تكون القاعدة الإسمنتية مكملة بالسياج الخشبي ومزينة بـ أواني الزهور الصغيرة 

10- محاكاة طابع حديقة زن اليابانية في تصميم سياج حجري:

Asianstyle design garden, -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß -GardScape- private gardens by Christoph Harreiß حديقة
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

Asianstyle design garden

-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß
-GardScape- private gardens by Christoph Harreiß

حديقة زن اليابانية هي الحديقة المثالية التي تحفزك على التأمل والاسترخاء، وهنا نرى أن الجدار الحجري عمل على تعزيز أجواء البيئة الطبيعية التي بالتأكيد تُشعرك بالراحة والاسترخاء.

11- سور حجري بتصميم ريفي رائع:

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura حديقة
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

حديقة بلمسة ريفية ملونة، تم استخدام عدد من العناصر لتصميمها مثل الحجر والرخام وكذلك الخشب؛ مما عمل على خلق بيئة مثالية للاستمتاع.

12- عمل فني رائع من الخشب:

Ferforje Bahçe Kapıları, Teknik Metal Ferforje Teknik Metal Ferforje حديقة
Teknik Metal Ferforje

Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje
Teknik Metal Ferforje

بالإضافة إلى الجدران والأسوار التقليدية يمكنك الحصول على بعض التشطيبات الإبداعية لباب المنزل، فلكل محبي الفن العربي يمكنهم اقتباس مثل هذه الفكرة للحصول على باب أنيق بلمسة مُذهلة.

13- سور من الخشب المدرج:

Schallschutzzäune Limes, Junior, Horizontal: Aufwertung für privaten Grund, Braun & Würfele - Holz im Garten Braun & Würfele - Holz im Garten حديقة خشب
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten

Braun & Würfele - Holz im Garten
Braun &amp; Würfele – Holz im Garten
Braun & Würfele - Holz im Garten

هذا التصميم مميز للغاية ويتناسب مع نمط المنزل المعاصر وكذلك الكلاسيكي، حيث تم الاستعانة ببلوكات من ألواح الخشب تم تركيبها بطريقة متدرجة لخلق خصوصية تامة على هذا الفناء، وكذلك يُحدث تباين بصري طفيف يثير فضول المارة لرؤية ما خلفه.

14- جدار من الحديد:

VIVIENDA VP, epb arquitectura epb arquitectura منازل
epb arquitectura

epb arquitectura
epb arquitectura
epb arquitectura

مثال آخر لمن يبحثون عن الحماية والأناقة، تم تصميم السور الخارجي للمنزل بأسياخ الحديد المتفارقة باللون الأسود الرائع، وهذه الفكرة مناسبة للمنازل التابعة للنمط المودرن الحديث.

15- الخيزران

Jardin japonais à Enghien-les-Bains, Taffin Taffin حديقة
Taffin

Taffin
Taffin
Taffin

الخيزران من الخامات الطبيعية القوية والخفيفة وتجمع أيضًا بين توفير الأناقة وكذلك الحماية عند استخدامها في صنع سور منزلك، وكما نرى في هذا التصميم فقد عملت على تعزيز طابع الإشراق في هذه المساحة.

16- إبداع تصميمات الـ PVC:

Ogrodzenia akustyczne, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

PVC تعتبر من المواد الخفيفة عالية التكلفة، لكنها بالفعل تعتبر العلامة الأنسب لصنع سياج خارجي لحماية الفناء الخاص بك.

17- تصميم هندسي مميز لسور من الـ PVC:

Kratki ogrodowe PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

في هذا التصميم الجميل نلاحظ أن التركيب الهندسي لأجزاء سور الـ PVC يجلب نظرة خلاقة وأنيقة لتكوين حاجز أمني حول الحديقة.

18- سور قصير من الخشب:

Bramy i furtki PCV, Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

إذا كان هدفك الوحيد من إنشاء سور حول منزلك هو إضفاء لمسة جمالية على المنزل، يمكنك الاستعانة بهذه الفكرة البسيطة وتصميم سور قصير من الخشب الأبيض.

19- الجمع بين الطوب والخشب:

Ogrodzenia posesyjne (PCV), Ogrodzenia PCV Ogrodzenia PCV حديقة
Ogrodzenia PCV

Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV
Ogrodzenia PCV

كما تحدثنا أن الجمع بين أكثر من خامة لتصميم السور الخارجي الخاص بمنزلك يضفي لمسة أناقة مثالية على تصميم منزلك وأجواء حديقته.

20- خشب وخرسانة:

Ogrodzenie z betonu architektonicznego, Contractors Contractors حديقة خشب Grey
Contractors

Contractors
Contractors
Contractors

هنا، تم الجمع بين ألواح الخشب المتراصة بطريقة أفقية وبلوكات الخرسانة مما عمل على توفير الخصوصية والأمان وكذلك أضاف طابع ولمسة مميزة على الفناء.

21- سور منحني من الكتل الحجرية:

CASA WKT, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

في هذا التصميم الإبداعي تم استخدام كتل من الحجر الجيري الأبيض لصنع سور حجري منحني يضيف أجواء كلاسيكية رائعة لحديقة المنزل.

22- الخرسانة والخيزران:

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

لأولئك الذين يرغبون في استخدام أكثر من عنصر لاستكمال الواجهة الخارجية لمنازلهم، ربما يكون اختيار الجمع بين الخيزران والشجيرات الصغيرة وكذلك الجدران المعدنية الصغيرة هو الاختيار الأفضل.

23- جدران قصيرة ملونة:

Casa Nando Reis, Estúdio Paulo Alves Estúdio Paulo Alves حديقة
Estúdio Paulo Alves

Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves
Estúdio Paulo Alves

إذا كنت تود إحداث تغيير بسيط في السور المحيط بحديقة منزلك، يمكنك طلاء السور القصير ببعض الألوان المُبهجة لمزيد من أجواء المرح.

24- الطوب الأحمر مع الخشب اللامع:

Private House - Holland Park , New Images Architects New Images Architects حديقة
New Images Architects

Private House – Holland Park

New Images Architects
New Images Architects
New Images Architects

ربما تكون هذه الفكرة هي الأكثر أناقة من بين الأفكار التي ذكرناها، فقد تم المزج بين الطوب الأحمر والخشب اللامع مما عمل على توفير الخصوصية والأمن لسكان المنزل وكذلك جلب الشعور بالدفء والتميز.

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25- الفولاذ المقاوم للصدأ:

Edelstahl Sichtschutz, Edelstahl Atelier Crouse: Edelstahl Atelier Crouse: حديقة
Edelstahl Atelier Crouse:

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

وأخيرًا، في تصميم مميز لمحبي التصميمات الفريدة تم الجمع بين ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يتميز بلونه الرمادي اللامع وكذلك ألواح الحجارة الخرسانية الصلبة للحصول على تصميم مثالي وأجواء مذهلة لفناء منزلك.

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تعرف على الخامات المختلفة لسور المنزل

SIKA STABLE, STUDIO PARADIGM STUDIO PARADIGM حديقة
STUDIO PARADIGM

STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM
STUDIO PARADIGM

عندما يتعلق الامر بتصميم وإقامة سياج أو سور لمنزلك أو لحديقته، فهناك خامات أو مواد عديدة يمكنك الاختيار من بينها، إليك فيما يلي ثلاث منها:

  • الألومنيوم: يعد الألمنيوم من المواد التي تستخدم على نطاق واسع في الأسوار الخارجية للمنازل وأسوار الحدائق، وذلك لأنه يتمتع بشكل جمالي أنيق إلى جانب أنه لا يتطلب الكثير من الصيانة نسبيًا، لكنه في الوقت نفسه لا يوفر مقدار الأمان الذي يبحث عنه العديد من مالكي المنازل.
  • الخشب: يعد الخشب أكثر الخيارات التي يتم اللجوء إليها في أسوار المنازل، وذلك لأسباب عدة، أهمها أنه يتمتع بمظهر جذاب ودافئ لا توفره أي خامة أخرى، بالإضافة إلى متانته التي تجعله يدوم لسنوات طويلة، وأنه يوفر قدر كبير من الخصوصية لمستخدميه حيث يسهل التحكم في ارتفاعه، لكن ما يعيبه حقًا هو التكلفة المرتفعة، والتي تزيد كلما يزداد ارتفاع السور.
  • البي في سي PVC: يعد هذا الخيار أقل الخيارات تكلفة، لذلك إن كان لديك ميزانية محدودة، فننصحك باللجوء إليه، وهو يتميز بأنه يتوفر منه ارتفاعات وألوان مختلفة كما أنه يفي بالغرض، لكنه غير متين مقارنة بالخشب.
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