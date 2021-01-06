25 تصميم رائع لتجديد سور وجدار المنزل الخاص بك

سور المنزل الخارجي ليس فقط من مكملات واجهة المنزل، لكنه أيضًا وسيلة الأمن والحماية الأولى لتجعل منزلك في مأمن عن السرقة أو أعين المتطفلين؛ ولكونه عنصر هام من عناصر المنزل ينبغي التأني في اختيار التصميم الأنسب إليك الذي يضيف لمسة جمالية مميزة لمنزلك.
جئنا إليكم في هذا المحتوى بمجموعة متنوعة من الأفكار والمقترحات التي تساعدك على اختيار سور وجدار منزلك انطلاقًا من الجدران البسيطة والأسوار التقليدية إلى أحدث صيحات تصمم الأسوار.
تصميم رائع لسور منزل داخلي مصنوع من الخشب المطلي باللون الأبيض، وقد أضاف هذا التصميم أناقة متناهية لتصميم الحديقة، والجدير بالذكر هنا أيضًا أن إضافة سياج معدني أعلى السور الخشبي كجزء من العريشة يضيف أجواء ممتعة ويعزز الشعور بالأمن داخل المنزل.
السور المصنوع من الخشب الطبيعي يعتبر من التصميمات البسيطة منخفضة التكلفة، لذا فتعتبر الخيار الأفضل لأصحاب المنازل الكبيرة والحدائق الواسعة، والمميز في هذا النوع من الأسوار أنها مطلية بمادة لمنع تسرب المياه وكذلك مقاومة لاقتراب أي نوع من الحشرات مثل النمل الأبيض.
سياج مميز ذو مظهر طبيعي مصنوع من ألواح الخشب المتراصة بجوار بعضها، وهذا النوع من الأسوار مناسب لمحبي التصميمات البسيطة والنمط الريفي.
لضمان سلامة الأطفال والحيوانات الأليفة داخل المنزل، يمكنك الاستعانة بمثل هذا النموذج والقيام بتصميم سياج معدني قصير حول حوض السباحة، وكما نرى أن هذا السياج البسيط أضاف بالفعل لمسة جمالية رائعة على المكان.
الجدران الخرسانية المزخرفة من الداخل وسيلة مميزة إذا كنت ترغب في تحقيق الأمن والحماية لأفراد منزلك، وكما نلاحظ أمامنا في هذا التصميم أن هذا الجدار المزخرف يعتبر لوحة فنية أنيقة أضافت مزيد من أجواء الرقي الكلاسيكية إلى حديقة المنزل.
6- شرفة مريحة:
أضاف السياج الخشبي الأبيض مزيد من أجواء الخفة والبساطة والأناقة إلى الشرفة، كما عمل على خلق أجواء البيئة الطبيعية المتكاملة داخل منزلك.
يُعد الجدار الحجري اختيار جيد ومميز خاصةً لمحبي الشعور بالأمن والحماية داخل منازلهم.
بالإضافة إلى توفير الحماية لسور منزلك، بالتأكيد تود الحصول على تصميم أنيق ومميز؛ لذا فتصميم حديقة عمودية في الفناء الخلفي طريقة سهلة ورائعة للاستمتاع بالهواء الطلق وكذلك تحقيق الخصوصية.
المزيج والجمع بين الخرسانة والخشب حيث تكون القاعدة الإسمنتية مكملة بالسياج الخشبي ومزينة بـ أواني الزهور الصغيرة
حديقة زن اليابانية هي الحديقة المثالية التي تحفزك على التأمل والاسترخاء، وهنا نرى أن الجدار الحجري عمل على تعزيز أجواء البيئة الطبيعية التي بالتأكيد تُشعرك بالراحة والاسترخاء.
حديقة بلمسة ريفية ملونة، تم استخدام عدد من العناصر لتصميمها مثل الحجر والرخام وكذلك الخشب؛ مما عمل على خلق بيئة مثالية للاستمتاع.
بالإضافة إلى الجدران والأسوار التقليدية يمكنك الحصول على بعض التشطيبات الإبداعية لباب المنزل، فلكل محبي الفن العربي يمكنهم اقتباس مثل هذه الفكرة للحصول على باب أنيق بلمسة مُذهلة.
هذا التصميم مميز للغاية ويتناسب مع نمط المنزل المعاصر وكذلك الكلاسيكي، حيث تم الاستعانة ببلوكات من ألواح الخشب تم تركيبها بطريقة متدرجة لخلق خصوصية تامة على هذا الفناء، وكذلك يُحدث تباين بصري طفيف يثير فضول المارة لرؤية ما خلفه.
مثال آخر لمن يبحثون عن الحماية والأناقة، تم تصميم السور الخارجي للمنزل بأسياخ الحديد المتفارقة باللون الأسود الرائع، وهذه الفكرة مناسبة للمنازل التابعة للنمط المودرن الحديث.
الخيزران من الخامات الطبيعية القوية والخفيفة وتجمع أيضًا بين توفير الأناقة وكذلك الحماية عند استخدامها في صنع سور منزلك، وكما نرى في هذا التصميم فقد عملت على تعزيز طابع الإشراق في هذه المساحة.
PVC تعتبر من المواد الخفيفة عالية التكلفة، لكنها بالفعل تعتبر العلامة الأنسب لصنع سياج خارجي لحماية الفناء الخاص بك.
في هذا التصميم الجميل نلاحظ أن التركيب الهندسي لأجزاء سور الـ PVC يجلب نظرة خلاقة وأنيقة لتكوين حاجز أمني حول الحديقة.
إذا كان هدفك الوحيد من إنشاء سور حول منزلك هو إضفاء لمسة جمالية على المنزل، يمكنك الاستعانة بهذه الفكرة البسيطة وتصميم سور قصير من الخشب الأبيض.
كما تحدثنا أن الجمع بين أكثر من خامة لتصميم السور الخارجي الخاص بمنزلك يضفي لمسة أناقة مثالية على تصميم منزلك وأجواء حديقته.
هنا، تم الجمع بين ألواح الخشب المتراصة بطريقة أفقية وبلوكات الخرسانة مما عمل على توفير الخصوصية والأمان وكذلك أضاف طابع ولمسة مميزة على الفناء.
في هذا التصميم الإبداعي تم استخدام كتل من الحجر الجيري الأبيض لصنع سور حجري منحني يضيف أجواء كلاسيكية رائعة لحديقة المنزل.
لأولئك الذين يرغبون في استخدام أكثر من عنصر لاستكمال الواجهة الخارجية لمنازلهم، ربما يكون اختيار الجمع بين الخيزران والشجيرات الصغيرة وكذلك الجدران المعدنية الصغيرة هو الاختيار الأفضل.
إذا كنت تود إحداث تغيير بسيط في السور المحيط بحديقة منزلك، يمكنك طلاء السور القصير ببعض الألوان المُبهجة لمزيد من أجواء المرح.
ربما تكون هذه الفكرة هي الأكثر أناقة من بين الأفكار التي ذكرناها، فقد تم المزج بين الطوب الأحمر والخشب اللامع مما عمل على توفير الخصوصية والأمن لسكان المنزل وكذلك جلب الشعور بالدفء والتميز.
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وأخيرًا، في تصميم مميز لمحبي التصميمات الفريدة تم الجمع بين ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يتميز بلونه الرمادي اللامع وكذلك ألواح الحجارة الخرسانية الصلبة للحصول على تصميم مثالي وأجواء مذهلة لفناء منزلك.
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عندما يتعلق الامر بتصميم وإقامة سياج أو سور لمنزلك أو لحديقته، فهناك خامات أو مواد عديدة يمكنك الاختيار من بينها، إليك فيما يلي ثلاث منها: