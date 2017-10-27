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10 أفكار رائعة للاستفادة من المساحات في غرف النوم الصغيرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة نوم
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بسبب ارتفاع عدد السكان في الكثير من البلدان في الأوقات الأخيرة ووجود فوارق بين الطبقات، كانت هناك حاجة لتصميم منازل ذات مساحات صغيرة لتتناسب مع احتياجاتنا المختلفة، لكن بالفعل هناك تطور كبير في عالم التصميم والديكور ليجعلنا نتخلص من الشعور بالمساحات الصغيرة.
غرف النوم كما نعلم هي الملاذ الأخير إلينا في نهاية اليوم ومصدر الراحة الأول للتخلص من ضغوط العمل، والاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل الذي يجعلك تشعر بالراحة تعتبر من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها في منزلك، فإذا كانت غرفة النوم الخاصة بك صغيرة في المساحة، يمكنك الاستفادة من هذا المحتوى للتعرف على عدد من الأفكار المميزة للاستفادة من كافة المساحات في غرف النوم الصغيرة.

1- استخدام المرايا الزجاجية:

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

المرآة لم تكن قطعة ديكور فقط، لكنها بالفعل ذات أهمية قصوى تخدم أي مكان مساحته صغيرة، وكما نرى في تصميم هذه الغرفة تم اختيار الدولاب ليكون مزود بباب من الزجاج العاكس عمل على إضافة عمق بصري ساهم في الشعور بالإشراق واتساع حجم الغرفة.

- المرآة تعتبر لمسة جمالية أنيقة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

مكان المرآة في الغرفة بالتأكيد له تأثير كبير في خلق أجواء خاصة بغرفتك، فكما نرى في هذا التصميم أن موضع المرآة في مواجهة مصدر الضوء عمل على  تعزيز الإشراق في الغرفة وأضاف لمسة جمالية مذهلة على التصميم.

2- مراعاة حجم الاثاث مع مساحة الغرفة:

Casa Bunker , Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة نوم
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

غرفة النوم على عكس غيرها من الغرف مثل غرفة المعيشة تحتاج إلى الكثير من قطع الأثاث مثل سرير ودولاب وطاولتين على جانبي السرير وغير ذلك من القطع الهامة؛ لذا فعليك الاهتمام باختيار حجم الأثاث المناسب مع مساحة الغرفة والتركيز على قطع الأثاث التي نحتاجها فقط.

- قطع أثاث متماثلة:

Small apartment for my friend, Студия дизайна Марии Губиной Студия дизайна Марии Губиной غرف نوم صغيرة
Студия дизайна Марии Губиной

Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной

إذا كنت تود الحصول على مظهر أوسع لغرفة نومك الصغيرة، يمكنك الاستعانة بحيلة المطابقة في اختيار الأثاث، فكما نلاحظ في هذا التصميم تم الاستعانة بخزانة وسرير لهما نفس الطابع مما أضاف أجواء المحايدة للغرفة لتبدو أكثر اتساعًا.

3- الإضاءة الجيدة:

Morumbi, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design غرفة نوم
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

توزيع وحدات الإضاءة الصناعية من أهم ما يجب الاهتمام به عند تصميم غرفة نومك الصغيرة للحصول على مستوى الإشراق الذي يوفر لك الراحة، ففي هذا النموذج تم تثبيت فرع إضاءة خفي باللون الأصفر أعلى السرير واستخدام اثنين من وحدات الإضاءة الأخرى على جانبي السرير.

- الإضاءة الطبيعية:

Small apartment for my friend, Студия дизайна Марии Губиной Студия дизайна Марии Губиной غرف نوم صغيرة
Студия дизайна Марии Губиной

Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной
Студия дизайна Марии Губиной

إذا كنت من الأشخاص المحظوظين في امتلاك غرفة نوم تحتوي على نافذة، فبالتأكيد لم تكن في حاجة إلى اتباع أية حيل للشعور باتساع المساحة، لأن ضوء الشمس يجعلك تشعر بأجواء الطبيعة الخلابة والدفء ومزيد من الإشراق.

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4- الأثاث متعدد الوظائف:

Lámparas-Fotoambientes, Class Iluminación Class Iluminación غرفة نوم
Class Iluminación

Class Iluminación
Class Iluminación
Class Iluminación

ربما تكون قد رأيت بالفعل قطع أثاث ذات استخدام ثنائي مثل الأريكة التي يتم فتحها إلى سرير أو قطع الأثاث الأخرى التي تحتوي على خزانات خفية لاستخدامها في أغراض التخزين، لكننا نعني في هذا البند قطع الأثاث متعددة الاستخدامات مثل النموذج الموجود أمامنا فقد تم دمج أكثر من قطعة أثاث واحدة في قطعة واحدة بطريقة مميزة، فيظهر التصميم عبارة عن أريكة يمكن فتحها إلى سرير تحتوي على أدراج سفلية مغلقة مدمج بهذه الأريكة مكتب صغير، يفصل بين المكتب والأريكة عدد من الأرفف المغلقة التي يمكنك استخدامها لوضع الكتب.

- أناقة غرف النوم التي تحتوي على قطع أثاث مُدمجة:

Dormitórios adolescentes!, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design غرفة نوم
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

في هذا التصميم نلاحظ مدى أناقة قطع الأثاث متعددة الاستخدام وكونها تعمل على استغلال كل شبر من مساحة الغرفة الاستغلال الأمثل، وقد تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لهذا التصميم من خلال إضافة مرآة أعلى المكتب الملتصق بالسرير.

5- الاستفادة من كل فجوة في الغرفة:

Coleccion Parallel , Design Within Reach Mexico Design Within Reach Mexico BedroomBeds & headboards الغزل والنسيج Grey
Design Within Reach Mexico

Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico
Design Within Reach Mexico

كل شبر من مساحة غرفة النوم يعتبر مساحة هامة يجب استغلالها، وبالتالي في المساحات الصغيرة يصبح كل ملليمتر هام ويجب استغلاله بطريقة صحيحة، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم استغلال المساحة أسفل السرير لوضع حقيبة السفر كما يمكن وضع الأحذية التي ترتديها باستمرار بطريقة بعيدة عن الازدحام والفوضى.

6- استخدام قطع أثاث أقل:

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados غرفة نوم
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

ليس من الضروري استخدام سرير كبير يستهلك مساحة كبيرة من غرفة النوم خاصةً إذا كانت غرفة لفرد واحد، فيمكنك التخلي عن ذلك واستخدام سرير واحد صغير، كما يفضل أن يتم الاستغناء عن بعض القطع غير الهامة مثل التسريحة أو الطاولات الجانبية للسرير، ففي هذا التصميم تم وضع سرير واحد صغير وطاولة واحدة بجانبه وتم تثبيت طاولة خشبية في الجدار لتكون المساحة السفلي لها فارغة يمكن تخزين فيها بعض الوسائد الأرضية المنجدة أو بعض الحقائب.

7- استخدام اللون الأبيض:

6M2 Cuarto de Huéspedes + Escritorio, MinBai MinBai غرفة نوم خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

اللون الأبيض كما نعلم يعتبر الحل الأمثل للتغلب على الشعور بضيق المساحة وتجعلك تشعر بالإشراق واتساع المساحة لأنه يعكس الأضواء سواء الطبيعية أو الصناعية.

8-الأسِرة القابلة للطي:

dormitorios jubeniles modernos lacados, muebles dalmi decoracion s l muebles dalmi decoracion s l Study/officeDesks
muebles dalmi decoracion s l

muebles dalmi decoracion s l
muebles dalmi decoracion s l
muebles dalmi decoracion s l

عندما تكون غرفتك مكان لممارسة عدد من الأنشطة على مدار اليوم، فإن الخيار الأفضل للحفاظ على توفير مساحة لحرية الحركة خلالها هو الاستعانة بسرير قابل للطي، وهذه الفكرة ربما تكون رائعة في غرف الأطفال.

9- وضع أثاث الضروريات فقط:

Visual Merchandising para Eden Confort, Ana G. Carpallo Ana G. Carpallo غرفة نوم
Ana G. Carpallo

Ana G. Carpallo
Ana G. Carpallo
Ana G. Carpallo

إذا كانت مساحة غرفتك صغيرة للغاية مثل الموجودة في هذا النموذج، يمكنك الاستغناء عن بعض أثاث الغرف غير الضروري وتعويض ذلك بإضافة بعض اللمسات البسيطة مثل اللوحات الفنية على الجدران.

10- غرف نوم تبدو من النظرة الأولى أنها صالون:

30 M2: Centro, Buenos Aires. Argentina., MinBai MinBai BedroomBeds & headboards خشب White
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

إذا لم يكن في منزلك مساحة كافية للحصول على غرفة مخصصة للضيوف يمكنك دمجها مع غرفة النوم بطريقة مميزة وجديدة مثل الموجودة في هذا التصميم، فقد تم تثبيت سرير قابل للطي خلف الأريكة لتكون بمثابة غرفة للضيوف خفية.

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