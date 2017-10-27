10 أفكار رائعة للاستفادة من المساحات في غرف النوم الصغيرة

بسبب ارتفاع عدد السكان في الكثير من البلدان في الأوقات الأخيرة ووجود فوارق بين الطبقات، كانت هناك حاجة لتصميم منازل ذات مساحات صغيرة لتتناسب مع احتياجاتنا المختلفة، لكن بالفعل هناك تطور كبير في عالم التصميم والديكور ليجعلنا نتخلص من الشعور بالمساحات الصغيرة.
غرف النوم كما نعلم هي الملاذ الأخير إلينا في نهاية اليوم ومصدر الراحة الأول للتخلص من ضغوط العمل، والاهتمام بتصميمها على الوجه الأكمل الذي يجعلك تشعر بالراحة تعتبر من أهم الأمور التي يجب الاهتمام بها في منزلك، فإذا كانت غرفة النوم الخاصة بك صغيرة في المساحة، يمكنك الاستفادة من هذا المحتوى للتعرف على عدد من الأفكار المميزة للاستفادة من كافة المساحات في غرف النوم الصغيرة.
المرآة لم تكن قطعة ديكور فقط، لكنها بالفعل ذات أهمية قصوى تخدم أي مكان مساحته صغيرة، وكما نرى في تصميم هذه الغرفة تم اختيار الدولاب ليكون مزود بباب من الزجاج العاكس عمل على إضافة عمق بصري ساهم في الشعور بالإشراق واتساع حجم الغرفة.
مكان المرآة في الغرفة بالتأكيد له تأثير كبير في خلق أجواء خاصة بغرفتك، فكما نرى في هذا التصميم أن موضع المرآة في مواجهة مصدر الضوء عمل على تعزيز الإشراق في الغرفة وأضاف لمسة جمالية مذهلة على التصميم.
غرفة النوم على عكس غيرها من الغرف مثل غرفة المعيشة تحتاج إلى الكثير من قطع الأثاث مثل سرير ودولاب وطاولتين على جانبي السرير وغير ذلك من القطع الهامة؛ لذا فعليك الاهتمام باختيار حجم الأثاث المناسب مع مساحة الغرفة والتركيز على قطع الأثاث التي نحتاجها فقط.
إذا كنت تود الحصول على مظهر أوسع لغرفة نومك الصغيرة، يمكنك الاستعانة بحيلة المطابقة في اختيار الأثاث، فكما نلاحظ في هذا التصميم تم الاستعانة بخزانة وسرير لهما نفس الطابع مما أضاف أجواء المحايدة للغرفة لتبدو أكثر اتساعًا.
توزيع وحدات الإضاءة الصناعية من أهم ما يجب الاهتمام به عند تصميم غرفة نومك الصغيرة للحصول على مستوى الإشراق الذي يوفر لك الراحة، ففي هذا النموذج تم تثبيت فرع إضاءة خفي باللون الأصفر أعلى السرير واستخدام اثنين من وحدات الإضاءة الأخرى على جانبي السرير.
إذا كنت من الأشخاص المحظوظين في امتلاك غرفة نوم تحتوي على نافذة، فبالتأكيد لم تكن في حاجة إلى اتباع أية حيل للشعور باتساع المساحة، لأن ضوء الشمس يجعلك تشعر بأجواء الطبيعة الخلابة والدفء ومزيد من الإشراق.
ربما تكون قد رأيت بالفعل قطع أثاث ذات استخدام ثنائي مثل الأريكة التي يتم فتحها إلى سرير أو قطع الأثاث الأخرى التي تحتوي على خزانات خفية لاستخدامها في أغراض التخزين، لكننا نعني في هذا البند قطع الأثاث متعددة الاستخدامات مثل النموذج الموجود أمامنا فقد تم دمج أكثر من قطعة أثاث واحدة في قطعة واحدة بطريقة مميزة، فيظهر التصميم عبارة عن أريكة يمكن فتحها إلى سرير تحتوي على أدراج سفلية مغلقة مدمج بهذه الأريكة مكتب صغير، يفصل بين المكتب والأريكة عدد من الأرفف المغلقة التي يمكنك استخدامها لوضع الكتب.
في هذا التصميم نلاحظ مدى أناقة قطع الأثاث متعددة الاستخدام وكونها تعمل على استغلال كل شبر من مساحة الغرفة الاستغلال الأمثل، وقد تم إضافة بعض اللمسات الجمالية لهذا التصميم من خلال إضافة مرآة أعلى المكتب الملتصق بالسرير.
كل شبر من مساحة غرفة النوم يعتبر مساحة هامة يجب استغلالها، وبالتالي في المساحات الصغيرة يصبح كل ملليمتر هام ويجب استغلاله بطريقة صحيحة، فكما نرى في هذا النموذج أنه تم استغلال المساحة أسفل السرير لوضع حقيبة السفر كما يمكن وضع الأحذية التي ترتديها باستمرار بطريقة بعيدة عن الازدحام والفوضى.
ليس من الضروري استخدام سرير كبير يستهلك مساحة كبيرة من غرفة النوم خاصةً إذا كانت غرفة لفرد واحد، فيمكنك التخلي عن ذلك واستخدام سرير واحد صغير، كما يفضل أن يتم الاستغناء عن بعض القطع غير الهامة مثل التسريحة أو الطاولات الجانبية للسرير، ففي هذا التصميم تم وضع سرير واحد صغير وطاولة واحدة بجانبه وتم تثبيت طاولة خشبية في الجدار لتكون المساحة السفلي لها فارغة يمكن تخزين فيها بعض الوسائد الأرضية المنجدة أو بعض الحقائب.
اللون الأبيض كما نعلم يعتبر الحل الأمثل للتغلب على الشعور بضيق المساحة وتجعلك تشعر بالإشراق واتساع المساحة لأنه يعكس الأضواء سواء الطبيعية أو الصناعية.
عندما تكون غرفتك مكان لممارسة عدد من الأنشطة على مدار اليوم، فإن الخيار الأفضل للحفاظ على توفير مساحة لحرية الحركة خلالها هو الاستعانة بسرير قابل للطي، وهذه الفكرة ربما تكون رائعة في غرف الأطفال.
إذا كانت مساحة غرفتك صغيرة للغاية مثل الموجودة في هذا النموذج، يمكنك الاستغناء عن بعض أثاث الغرف غير الضروري وتعويض ذلك بإضافة بعض اللمسات البسيطة مثل اللوحات الفنية على الجدران.
إذا لم يكن في منزلك مساحة كافية للحصول على غرفة مخصصة للضيوف يمكنك دمجها مع غرفة النوم بطريقة مميزة وجديدة مثل الموجودة في هذا التصميم، فقد تم تثبيت سرير قابل للطي خلف الأريكة لتكون بمثابة غرفة للضيوف خفية.
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