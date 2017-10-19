افضل 6 أرضيات للمنازل الحديثة

الأرضية هي جزء أساسي من زخرفة أي غرفة، وفي هذه المرحلة، نحن لا ننظر فقط للتصميم، ولكن أيضا نوعية المواد. ومن بين السمات الاكثر طلبا البحث عن أرضية تتمتع بدرجة عالية من المقاومة للاستخدام المتكرر وللرطوبة، والحفاظ على الصلابة واللون على الرغم من الاستخدام.
في السوق يمكن أن نجد العديد من المقترحات من السيليكون للحصول على لون لامع أو غير لامع، من أرضية مع أو بدون الطين الريفي أو الحجر، السيراميك أو الخشب والمواد الاصطناعية أو الرخام، والخرسانة الخام أو المصقولة.
ومع ذلك، فإن الخيار الذي جعل كل من الأرضيات التي ستشكل جزءًا من ديكور المنزل لديه علاقة مباشرة بنوع الغرفة التي في نهاية المطاف سيتم وضعها بها.
على الرغم من أن الأرضية تستخدم كما التشطيب النهائي من السطح السفلي للمبنى، فمن المهم أن يكون لديك قاعدة جيدة الصنع، وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون قاعدة ملموسة، وفقا لمواصفات المشروع، وأنه من الضروري احترام الحاجة إلى جريان المياه في المصارف في الغرف التي تحتاج إليها، مثل الحمام أو المطبخ.
في مقال اليوم، نرشح لكم أفضل 6 أرضيات للمنازل الحديثة، شاهدوهم معنا!
بالنظر إلى ارتفاع معدل الحركة التي يتعرض لها مدخل المنزل، يجب أن تكون أرضيته من مادة مقاومة. في الوقت الحاضر أضبح من السهل الحصول على المواد الطبيعية المعالجة من أجل زيادة متانتها، وفي الوقت نفسه، تقدم مجموعة واسعة من الجودة. ومع ذلك، عندما يتم دمج الممر في الغرفة، فمن الأفضل استخدام نفس النوع من الأرضية في كل منهما. جماليا أنه ليس من المستحسن الجمع بين اللون أو الملمس في الأرضية تلو الأخرى، ما لم يكن، بالطبع، جزء من التصميم كما في الصورة.
كيفية حل حالة الأرضية التي تصل إلى باب أو مساحة مفتوحة على الحائط ولكن من دون الجمع بين اللون والملمس؟ هناك خيار بسيط وأنيق وهو وضع لوحة العرض من الجدار والطول الكلي للمساحة المفتوحة، لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع دمج أرضيتين مختلفتين.
2. أرضية غرفة المعيشة
مع أرضية غرفة المعيشة يمكننا أن نكون أكثر إبداعا والسماح للخيال يطير للعب مع القوام الذي نفضله أكثر من غيره. بينما في غرفة النوم يصبح وجود ألوان محايدة أمر يدعو للراحة، في غرفة المعيشة يمكننا أن ننظر للأرضيات التي تتحد ألواهان مع الجدران والأثاث. لاحظ أنه لا يهم إذا كان اللون الذي اخترته فاتح أو داكن، كل هذا يتوقف على ما إذا كنت ترغب في تسليط الضوء أو دمج الأرضية مع العناصر الأخرى، نعم، فمن المهم التأكد من أن النمط الذي تختاره يتماشى مع بقية المنازل.
إذا كنت قد اختارت أسلوب الحد الأدنى حيث تسود البساطة في الديكور تحت مقولة أقل وأكثر من ذلك، ستحتاج أن تكون كل من الأرضية والجدران والأثاث ذات ألوان بيضاء أو محايدة. الرمادي الداكن، اللمسات السوداء والمعدنية هي أيضا الموارد التي يمكن أن تدرج في هذا النمط. على العكس من ذلك، إذا كنت تستقر على اختيار نمط البحر الأبيض المتوسط سوف تحتاج إلى البلاط مرسوم مع ألوان قوية، وهو ما يتيح أيضًا لك القدرة على استخدام مواد مختلفة مثل الرخام والخشب والسيراميك. وسيعتمد الاختيار إلى حد كبير على الاستثمار الذي تريده.
إذا كان لديك حرية الاختيار، فنصيحتنا هي أن تكون أرضية غرفة النوم من الخشب، فهو من المواد التي سوف توفر الدفء في حين يعطيها لمسة مريحة. تشعر أنك ترغب في المشي حافي القدمين وهو جزء من سحر هذه الأرضية.
الجانب الآخر هو استخدام البلاط ولكن نأخذ في الاعتبار أنه مع فصل الشتاء يجب استخدام سجادة إذا كنت ترغب في تخفيف الصدمة الحرارية. ربما تذهب للخيار الثاني، فمن الأفضل اختيار البلاط المحايد والألوان الباردة مثل الرمادي والبيج والأزرق والألوان الناعمة، وإن كنت ستستخدم السجاد فعليك اختيارها بما يتكامل مع تصميم الأرضية سواء بالتنسيق أو التناقض.
واحدة من أكثر الاتجاهات المشجعة لغرفة نوم الأطفال هي استخدام السجاد ولكن هذه الممارسة عادة تتسبب فقط في القلق. صحة الصغار هي مسألة ذات أهمية كبيرة والغبار الذي عموما يتراكم في سجاد الأرضيات يمكن أن تنتج عنه الحساسية. قضية أخرى يجب أن نأخذها في الاعتبار هو أن الأطفال طويلة على الأرض، وتتعلم الزحف. مع مرور الوقت، عندما تكون أكبر، وعادة ما تتحول الأرضية إلى مساحة خاصة بهم لرمي الأشياء بعيدًا أثناء اللعب، ونحن يمكن أن أؤكد لكم أن لا أحد بعيدًا عن حادث التقاط قطع صغيرة أو قصاصات من المواد الغذائية من السجاد.
لذلك، في هذه الأنواع من غرف النوم يوصي الخبراء باختيار أرضية قابل للغسل جيدا وبصورة مستمرة، وبطبيعة الحال، تكون آمنة ليس فقط بشأن السقوط أثناء اللعب ولكن أيضا مقاومة لسحب الطاولات والكراسي. وحتى الدراجة ذات العجلات الثلاث والزلاجات.
من بين مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة في السوق، فإن الأرضيات الفينيل تُصبح خيارًا مثاليا لأرضيات الحمام. الخزف، بلاط السيراميك أو الحجر هي أيضا من بين المواد المفضلة لهذا الجزء من المنزل من أجل البقاء.
في هذا الفضاء، من الأفضل استخدام المواد المضادة للانزلاق والتي تعمل على دعم القدمين العارية ضد التربة الرطبة، وتجنب السقوط. ويمكن القول أن استخدام أرضية مقاوم للماء أمر إلزامي تقريبا.
واحدة من الاعتبارات التي يجب الاهتمام بها عند اختيار أرضية الحمام، هو أنه ينبغي أن تكون متناسقة جنبا إلى جنب مع تغطية الجدار، وإعطاء هذه المساحة الديكور الذي يستحق، وهناك تركيبات لا حصر لها، حيث يمكنك الجمع بين الأرضية مع لون من أعلى حوض الاغتسال سواء بالتناقض بين الألوان، أو استخدام نغمات محايدة إذا كان حمام صغير للحصول على شعور أكبر من الرحابة. وحتى اللعب مع الألوان والأشكال من السجاد عند أرضية الاستحمام أو حوض الاستحمام.
مفتاح الأرضيات للمطبخ هو أن تكون قوية، أي الأرضية المقاومة للماء والبقع الحمضية مثل الخل أو الليمون. وبما أنك تشعر بالقلق بشأن التصميم، فإنه من المستحسن أن تتحد الألوان مع الأثاث.
في أي حال، أفضل نصيحة يمكن أن نقدمها لك هو جعل اختيار أرضية منزلك يستغرق وقتا طويلا لرؤية العينات، ووضعها بجانب الأثاث، واختيار النموذج التي يمكن استخدامه في العديد من غرف المنزل (لا ينصح وضع تصميم أو لون مختلف في كل غرفة أو ركن)… يمكنك الجمع بين مواد مختلفة الحصول على نماذج تبدو مختلفة تمامًا.
هذا المثالي يمكن أن يصبح مصدر إلهام للديكور الخاص بأرضية منزلك. على سبيل المثال، الخشب يصلح لغرف النوم والحديقة ومناطق المعيشة. و بلاط السيراميك في الممرات و المطبخ و الحمامات. سوف تعطي منزلك لمسة من الأصالة ولكن من دون الظهور مثل الكرنفال.
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