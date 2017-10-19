افضل 6 أرضيات للمنازل الحديثة

الأرضية هي جزء أساسي من زخرفة أي غرفة، وفي هذه المرحلة، نحن لا ننظر فقط للتصميم، ولكن أيضا نوعية المواد. ومن بين السمات الاكثر طلبا البحث عن أرضية تتمتع بدرجة عالية من المقاومة للاستخدام المتكرر وللرطوبة، والحفاظ على الصلابة واللون على الرغم من الاستخدام.

في السوق يمكن أن نجد العديد من المقترحات من السيليكون للحصول على لون لامع أو غير لامع، من أرضية مع أو بدون الطين الريفي أو الحجر، السيراميك أو الخشب والمواد الاصطناعية أو الرخام، والخرسانة الخام أو المصقولة.

ومع ذلك، فإن الخيار الذي جعل كل من الأرضيات التي ستشكل جزءًا من ديكور المنزل لديه علاقة مباشرة بنوع الغرفة التي في نهاية المطاف سيتم وضعها بها.

على الرغم من أن الأرضية تستخدم كما التشطيب النهائي من السطح السفلي للمبنى، فمن المهم أن يكون لديك قاعدة جيدة الصنع، وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكون قاعدة ملموسة، وفقا لمواصفات المشروع، وأنه من الضروري احترام الحاجة إلى جريان المياه في المصارف في الغرف التي تحتاج إليها، مثل الحمام أو المطبخ.

في مقال اليوم، نرشح لكم أفضل 6 أرضيات للمنازل الحديثة، شاهدوهم معنا!