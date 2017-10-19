تصميم راقي لشقة صغيرة على الطريقة الانجليزية

دفء النمط الريفي، وأناقة التفاصيل الناعمة، وإشراقة الأبيض والنغمات الفاتحة، دون إغفال اللمسات اللونية الحيوية المبهجة.. كل هذا يجعل من أية مساحة صغيرة منزل أنيق ومريح. وإذا ما أضفت له مدفأة مع إطار من الجبس الأبيض، ولمسات خشبية باللون الطبيعي للأخشاب، وبعض من وحدات الإضاءة الصناعية البسيطة، يمكنك الحصول على منزل على النمط الإنجليزي الفاخر.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة وساحرة داخل أرجاء منزل انجليزي في ويلنجستون، يتمتع بتصميم مميز وملهم لمساحة صغيرة. شاركنا جولتنا للاقتداء بأعمال الخبراء في تصميم منزلك!