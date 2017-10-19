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تصميم راقي لشقة صغيرة على الطريقة الانجليزية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
3 Bed Flat Renovation in Islington, London, Absolute Project Management Absolute Project Management غرفة المعيشة
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دفء النمط الريفي، وأناقة التفاصيل الناعمة، وإشراقة الأبيض والنغمات الفاتحة، دون إغفال اللمسات اللونية الحيوية المبهجة.. كل هذا يجعل من أية مساحة صغيرة منزل أنيق ومريح. وإذا ما أضفت له مدفأة مع إطار من الجبس الأبيض، ولمسات خشبية باللون الطبيعي للأخشاب، وبعض من وحدات الإضاءة الصناعية البسيطة، يمكنك الحصول على منزل على النمط الإنجليزي الفاخر.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة وساحرة داخل أرجاء منزل انجليزي في ويلنجستون، يتمتع بتصميم مميز وملهم لمساحة صغيرة. شاركنا جولتنا للاقتداء بأعمال الخبراء في تصميم منزلك!

دمج البيئات المعيشية

Open Plan Living Absolute Project Management غرفة المعيشة
Absolute Project Management

Open Plan Living

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

اتبع المصممون مبدأ دمج البيئات المعيشية في مساحة واحدة، وهو المبدأ السائد في الاتجاهات الحديثة في التصميم الداخلي، حيث التغلب على مشكلة صغير المنزل وقلة عدد الغرف، وفيالوقت ذاته، الحصول على مساحة مليئة بالحميمية والدفء. مزيج الألوان يلعب دورًا بارزًا في دمج البيئات دون فقد أي منها لاستقلاليتها.

تصميم فاخر مع مدفأة مناسبة للشتاء الوشيك

Living Area Absolute Project Management غرفة المعيشة
Absolute Project Management

Living Area

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

تتمتع غرفة المعيشة بتصميم أنيق وفاخر، ولكن دون أية مبالغات، فقط لمسات بسيطة تجسدت في أريكة رمادية، وكرسي باللون الفيروزي، وأمامهما منضدة خشبية وضعت عليها طبقة اسفنجية بلون رمادي، كحل مثالي للحصول على مقعد إضافي وقت الحاجة. تصميم المدفأة داخل المنضدة المصنوعة من الجبس الأبيض يجسد حقًا النمط الانجليزي، وهي لمسة مناسبة حقًا للشتاء الوشيك.

الوسائد الملونة تُضفي لمسة حيوية منعشة تكسر قتامة الألوان المستخدمة، فيما يصنع الأبيض المسيطر على الجدران والسقف إشراقة قوية يدعمها الضوء الكثيف المتسلل من النافذة الكبيرة. الأرفف المعلقة أيضًا حل مثالي رائع للتخزين والترتيب في المساحات الصغيرة، ويمكننا ملاحظة استغلال الجزء أسفلها لتصميم خزانة تبقي هذه الغرفة الصغيرة مرتبة ونظيفة دائمًا.

غرفة مثالية لتناول الطعام

Dining Room Area Absolute Project Management غرفة السفرة
Absolute Project Management

Dining Room Area

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

اللون البرتقالي الجريء في الكراسي الملتفة حول الطاولة الخشبية اللامعة، تمنح تلك المساحة إطلالة عصرية رائعة، وتكتمل أناقة غرفة السفرة مع المصابيح المتدلية فوق الطاولة المستطيلة التي لا يمكن اغفال ذكر أنها خيار مثالي للمساحات الصغيرة عندما تسعى لتوفير أماكن لأكبر عدد من الأفراد، كما أن النافذتين المتجاورتين تجعل من هذه البقعة موقع مثالي لتناول الطعام.

مظبخ صغير ولكن يلبي كافة الاحتياجات

Kitchen Absolute Project Management مطبخ
Absolute Project Management

Kitchen

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

على الرغم من صغر مساحة المطبخ، إلا أن الذكاء في تصميمه جعل منه مساحة رائعًا وهادئًا وتلبي كافة الاحتياجات العصرية، حيث النغمة الفاتحة من الأخضر في خشب الخزانات، والاستغناء عن الخزانات العلوية للحفاظ على الاتساع البصري مع استبدالها بأرفف معلقة ممتدة أعلى الخزانات السفلية التي تتخذ شكل حرف U.

البار المطل على غرفة السفرة والمعيشة يوفر إطلالة عصرية للمطبخ، ويسهل عملية نقل الأطباق وتقديمها ساخنة وإن كان من الأفضل تبادل أماكن الحوض والموقد ليصبح الأخير أسفل النافذة مباشرة، ولكن لا ضرر من مكانه هذا طالما أن المطبخ يتمتع بتهوية جيدة.

مزيج من الطبيعة

Hall and Landing Absolute Project Management الممر الحديث، المدخل و الدرج
Absolute Project Management

Hall and Landing

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

بالصعود إلى الطابق الثاني، تجذب أنظارنا الأرضية الخشبية، وسيطرة اللون الأبيض، لخلق الاتساع البصري، مع الحفاظ على إضفاء لمسة نابضة بالحياة من خلال مزهرية صغيرة تحوي نبتة خضراء، وقد زينت هذا الجزء الأسمنتي في مزيج رائع من الطبيعة.

غرفة نوم مع تهوية جيدة

Bedroom Absolute Project Management غرفة نوم
Absolute Project Management

Bedroom

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

غرفة النوم تتمتع بتهوية جيدة بفضل النوافذ الزجاجية، فيما سيطر الأبيض على الجدران والسقف بالكامل وحتى إطارات النوافذ للإبقاء على الاتساع البصري الذي يدعمه الضوء المتسلل من النوافذ، بينما يستخدم مصباح وحيد بتصميم صناعي بسيط يتدلى من السقف للإضاءة الليلية. صممت خزانة الملابس المستندة إلى الجدار باللون الأبيض للحفاظ على الاتساع أيضًا ولولا المقابض السوداء الصغيرة لأصبحت خفية.

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مزيج من البلاطات السيراميكية

Shower - Detail Absolute Project Management حمام
Absolute Project Management

Shower – Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

في الحمام، اختير مزيج أنيق من بلاطات السيراميك الكبيرة في الأرضية، والبلاطات الصغيرة التي تعطي جدار الكابينة الزجاجية مظهرًا حجريًا ريفيًا رائعًا، يكتمل هذا الشعور الريفي بالخزانة الخشبية ولونها البني المائل إلى الحمرة.

الأبيض لحمام نظيف ومُشرق

Bathroom - Detail Absolute Project Management حمام
Absolute Project Management

Bathroom – Detail

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

استمرار اللون الأبيض في تفاصيل الحمام يمنحه إشراقة نظيفة واتساع بصري مُريح، كما تعد المرايا أعلى حوض الاغتسال أحد الطرق الأكثر تداولًا في التغلب على المساحات الصغيرة والحصول على اتساع بصري وهمي.

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