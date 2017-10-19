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تصميمات مبتكرة وبسيطة للأرفف المعلقة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify Living roomShelves فلز White
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الأرفف المعلقة.. ليست فقط قطعة ديكورية فرضت سيطرتها على ديكورات المنازل الحديثة والعصرية، وإنما هي أيضًا قطعة وظيفية للغاية، قادرة على تحويل أية مساحة إلى قطعة فنية وتخزينية مثالية، وهي الحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة والميزانيات المحدودة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معك أكثر من 10 تصميمات للأرفف المعلقة، وكيفية الاستفادة منها كقطعة ديكورية ووظيفية في المنزل، إضافة إلى بعض التصميمات التي يمكنك تنفيذها بنفسك دون الحاجة إلى الشراء أو الاستعانة بالخبراء. شاهدهم معنا!

1. تصميم بسيط

Seating, Homara Homara غرفة المعيشة
Homara

Seating

Homara
Homara
Homara

إن كنت تبحث عن وسيلة لترتيب الكتب دون إضافة أية مبالغات على ديكورات المنزل، يمكنك الاستعانة بتصميم بسيط لمجموعة من الأرفف المتتالية، واختيار المكان المناسب لتعليقها في أحد الجدران، ومن ثم ترتيب الكتب وقطع الديكور الصغيرة بشكل بسيط وأنيق.

2. الكثير من الكتب!

森を臨むコートハウス, 長浜信幸建築設計事務所 長浜信幸建築設計事務所 غرفة المعيشة
長浜信幸建築設計事務所

長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所
長浜信幸建築設計事務所

أما إذا كنت تملك الكثير من الكتب والمجلات والمراجع، فأنت بحاجة إلى أرفف كبيرة وممتدة، ويمكنك تصميمها فوق ركنة على شكل حرف L، لتحصل على أكبر مساحة تخزينية، وفي الوقت ذاته تحصل على إطلالة ديكورية مميزة.

3. أرفف للحمام

BEND , whythefriday Löbbert + Jung GbR whythefriday Löbbert + Jung GbR Corridor, hallway & stairsDrawers & shelves
whythefriday Löbbert + Jung GbR

whythefriday Löbbert + Jung GbR
whythefriday Löbbert + Jung GbR
whythefriday Löbbert + Jung GbR

الحمام هي المساحة الأكثر حاجة للأرفف المعلقة، لكثرة منتجات العناية الصحية التي تحتاج إلى ترتيب وتنظيم، ولكن مساحة الحمام وتصميمه يتطلبان الدقة والابتكار لاختيار الأرفف المناسبة التي يمكن أن تتكيف مع المظهر العام. هذا التصميم في الصورة أمامنا يتمتع بشكل مبتكر وجذاب ويتيح فرصة إضافة لمسة ديكورية فريدة على الحمام، مع مستويات متدرجة لترتيب أدوات العناية الصحية الخاصة بك.

4. أرفف مع إضاءة مناسبة

White shelving with lighting and silver anodised aluminium wall fixings homify Living roomShelves فلز White
homify

White shelving with lighting and silver anodised aluminium wall fixings

homify
homify
homify

إذا لم تكن لديك الميزانية الكافية لتصميم أرفف معلقة مع بعض التفاصيل المكلفة، يمكنك اختيار الطريقة الاسهل، وهي أرفف تقليدية متتالية ولكن مع إضاءات خفية أسفل الأرفف أو خلفها، لتحصل على الإطلالة الديكورية الساحرة كما في هذه الصورة.

5. أرفف معلقة أم قطعة أثاث

Tarantallegra bookcase, The QUAD woodworks The QUAD woodworks Study/officeCupboards & shelving
The QUAD woodworks

The QUAD woodworks
The QUAD woodworks
The QUAD woodworks

تصميم راقي ومميز لقطعة أثاث خشبية تضم مجموعة من الأرفف المعلقة لسهولة نقلها بين أرجاء المنزل، والتغيير في تريب ومظهر البيت من وقت إلى اخر وحسب الحاجة إلى المساحات التخزينية. يمكنك الاستعانة بنجار لتنفيذ هذا التصميم بتكلفة قليلة للغاية.

6. أرفف معلقة وخزانة ملابس!

homify Office spaces & stores
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى، الأرفف المعلقة المتنقلة، ولكن هذه المرة ضمن هيكل خشبي يتسع لتعليق الملابس وترتيب الأحذية والشنط، وقطع ديكورية، وبعض الاكسسوارت، كما أنه مزود بعجلات لسهولة نقله وتحريكه، وهو يصلح لوضعه في مدخل المنزل، أو في غرفة النوم.

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7. اصنعه بنفسك!

Escalera de pintor vintage, Ein Mamëll Ein Mamëll Living roomShelves
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

لا تحتاج إلى المال، ولا حتى الاستعانة بأحد الخبراء، فقط تحتاج إلى ذلك السلم القديم الذي تحتفظ به في البلاكونة او ضمن القطع غير المستخدمة، وبعض الألواح الخشبية التي يمكنك وضعها بدون مسامير، أو تثبيتها بالغراء لمزيد من المتانة، ومن ثم يصبح لديك مجموعة من الارفف المعلقة المتنقلة، لترتيب الكتب والمجلات وقطع الديكور.

8. بالتة خشبية

Memo- Wandregal aus Europalette, Paletino Paletino Study/officeCupboards & shelving
Paletino

Paletino
Paletino
Paletino

إذا كانت لديك بالتة خشبية غير مستخدمة، فانت تملك فرصة رائعة للحصول على مجموعة من الأرفف المعلقة ومكتبة بتصميم فريد على الطريقة العتيقة السائدة في الاتجاهات الحديثة للتصميم الداخلي، ويمكنك اتباع هذا التصميم وتقليده، مع إمكانية استبدال اللوح الأسود بمرآة إن كنت تنوي وضعها في مدخل المنزل.

9. جزء من بالتة خشبية!

VELETA estantería palets. 68cm, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario HouseholdHomewares
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

حتى وإن كنت لا تملك سوى نصف بالتة خشبية فهي لا تزال تصلح لتنفيذ هذا التصميم، للحصول على رف معلق ومساحة لوضع البريد والمفاتيح، وربما تزويدها ببعض الخطافات لتعليق المعطف أو الوشاح عند مدخل المنزل.

10. أرفف للاحتفاظ بألعاب الصغار

Scandinavian Cool, iDecorate Ltd iDecorate Ltd Living roomShelves
iDecorate Ltd

Scandinavian Cool

iDecorate Ltd
iDecorate Ltd
iDecorate Ltd

في غرفة الأطفال، دايما ما نحتاج إلى مجمةعة من الأرفف، ليس فقط لأغراض التخزين، ولكن أيضًا لأغراض التزيين والديكور، وهذا النموذج يمنحنا الإلهام لترتيب الألعاب الصغيرة لأطفالنا والاحتفاظ بها بشكل مميز لتبقى ذكريات ألعابهم وهم صغار تزين جدران الغرفة.

11. محبي الاشكال الهندسية

Scandinavian Cool, iDecorate Ltd iDecorate Ltd Living roomShelves
iDecorate Ltd

Scandinavian Cool

iDecorate Ltd
iDecorate Ltd
iDecorate Ltd

هذا التصميم يخاطب محبي الأشكال الهندسية والطابع العملي الأنيق، حيث مجموعة من الأشكال المختلفة التي تم ترتيبها بأسلوب محكم ودقيق، للحصول على مكتبة فريدة من الأارفف المعلقة الصغيرة، لترتيب قطع الديكور الثمينة والمميزة.

12. حديقة جدارية

Verticale pallet tuin van POPUPPALLETS, Pop up Pallets Pop up Pallets Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
Pop up Pallets

Pop up Pallets
Pop up Pallets
Pop up Pallets

من أجمل تصميمات الأرفف المعلقة التي يمكنك إضافتها إلى منزلك وخاصة الشرفة أو البلاكونة، هو هذا التصميم، حيث استخدام بالتة خشبية كأرفف معلقة للنباتات والمزروعات، سواء الطبيعية أو حتى الصناعية، يتوقف ذلك على اختيار المكان وقدرتك على توفير الضوء والرعاية للنباتات، وفي كلتا الحالتين ستضفي على منزلك إطلالة طبيعية منعشة وحيوية.

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