تصميمات مبتكرة وبسيطة للأرفف المعلقة

الأرفف المعلقة.. ليست فقط قطعة ديكورية فرضت سيطرتها على ديكورات المنازل الحديثة والعصرية، وإنما هي أيضًا قطعة وظيفية للغاية، قادرة على تحويل أية مساحة إلى قطعة فنية وتخزينية مثالية، وهي الحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة والميزانيات المحدودة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معك أكثر من 10 تصميمات للأرفف المعلقة، وكيفية الاستفادة منها كقطعة ديكورية ووظيفية في المنزل، إضافة إلى بعض التصميمات التي يمكنك تنفيذها بنفسك دون الحاجة إلى الشراء أو الاستعانة بالخبراء. شاهدهم معنا!