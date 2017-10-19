تصميمات مبتكرة وبسيطة للأرفف المعلقة

الأرفف المعلقة.. ليست فقط قطعة ديكورية فرضت سيطرتها على ديكورات المنازل الحديثة والعصرية، وإنما هي أيضًا قطعة وظيفية للغاية، قادرة على تحويل أية مساحة إلى قطعة فنية وتخزينية مثالية، وهي الحل الأمثل عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة والميزانيات المحدودة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نستعرض معك أكثر من 10 تصميمات للأرفف المعلقة، وكيفية الاستفادة منها كقطعة ديكورية ووظيفية في المنزل، إضافة إلى بعض التصميمات التي يمكنك تنفيذها بنفسك دون الحاجة إلى الشراء أو الاستعانة بالخبراء. شاهدهم معنا!
إن كنت تبحث عن وسيلة لترتيب الكتب دون إضافة أية مبالغات على ديكورات المنزل، يمكنك الاستعانة بتصميم بسيط لمجموعة من الأرفف المتتالية، واختيار المكان المناسب لتعليقها في أحد الجدران، ومن ثم ترتيب الكتب وقطع الديكور الصغيرة بشكل بسيط وأنيق.
أما إذا كنت تملك الكثير من الكتب والمجلات والمراجع، فأنت بحاجة إلى أرفف كبيرة وممتدة، ويمكنك تصميمها فوق ركنة على شكل حرف L، لتحصل على أكبر مساحة تخزينية، وفي الوقت ذاته تحصل على إطلالة ديكورية مميزة.
الحمام هي المساحة الأكثر حاجة للأرفف المعلقة، لكثرة منتجات العناية الصحية التي تحتاج إلى ترتيب وتنظيم، ولكن مساحة الحمام وتصميمه يتطلبان الدقة والابتكار لاختيار الأرفف المناسبة التي يمكن أن تتكيف مع المظهر العام. هذا التصميم في الصورة أمامنا يتمتع بشكل مبتكر وجذاب ويتيح فرصة إضافة لمسة ديكورية فريدة على الحمام، مع مستويات متدرجة لترتيب أدوات العناية الصحية الخاصة بك.
إذا لم تكن لديك الميزانية الكافية لتصميم أرفف معلقة مع بعض التفاصيل المكلفة، يمكنك اختيار الطريقة الاسهل، وهي أرفف تقليدية متتالية ولكن مع إضاءات خفية أسفل الأرفف أو خلفها، لتحصل على الإطلالة الديكورية الساحرة كما في هذه الصورة.
تصميم راقي ومميز لقطعة أثاث خشبية تضم مجموعة من الأرفف المعلقة لسهولة نقلها بين أرجاء المنزل، والتغيير في تريب ومظهر البيت من وقت إلى اخر وحسب الحاجة إلى المساحات التخزينية. يمكنك الاستعانة بنجار لتنفيذ هذا التصميم بتكلفة قليلة للغاية.
مرة أخرى، الأرفف المعلقة المتنقلة، ولكن هذه المرة ضمن هيكل خشبي يتسع لتعليق الملابس وترتيب الأحذية والشنط، وقطع ديكورية، وبعض الاكسسوارت، كما أنه مزود بعجلات لسهولة نقله وتحريكه، وهو يصلح لوضعه في مدخل المنزل، أو في غرفة النوم.
لا تحتاج إلى المال، ولا حتى الاستعانة بأحد الخبراء، فقط تحتاج إلى ذلك السلم القديم الذي تحتفظ به في البلاكونة او ضمن القطع غير المستخدمة، وبعض الألواح الخشبية التي يمكنك وضعها بدون مسامير، أو تثبيتها بالغراء لمزيد من المتانة، ومن ثم يصبح لديك مجموعة من الارفف المعلقة المتنقلة، لترتيب الكتب والمجلات وقطع الديكور.
إذا كانت لديك بالتة خشبية غير مستخدمة، فانت تملك فرصة رائعة للحصول على مجموعة من الأرفف المعلقة ومكتبة بتصميم فريد على الطريقة العتيقة السائدة في الاتجاهات الحديثة للتصميم الداخلي، ويمكنك اتباع هذا التصميم وتقليده، مع إمكانية استبدال اللوح الأسود بمرآة إن كنت تنوي وضعها في مدخل المنزل.
حتى وإن كنت لا تملك سوى نصف بالتة خشبية فهي لا تزال تصلح لتنفيذ هذا التصميم، للحصول على رف معلق ومساحة لوضع البريد والمفاتيح، وربما تزويدها ببعض الخطافات لتعليق المعطف أو الوشاح عند مدخل المنزل.
في غرفة الأطفال، دايما ما نحتاج إلى مجمةعة من الأرفف، ليس فقط لأغراض التخزين، ولكن أيضًا لأغراض التزيين والديكور، وهذا النموذج يمنحنا الإلهام لترتيب الألعاب الصغيرة لأطفالنا والاحتفاظ بها بشكل مميز لتبقى ذكريات ألعابهم وهم صغار تزين جدران الغرفة.
هذا التصميم يخاطب محبي الأشكال الهندسية والطابع العملي الأنيق، حيث مجموعة من الأشكال المختلفة التي تم ترتيبها بأسلوب محكم ودقيق، للحصول على مكتبة فريدة من الأارفف المعلقة الصغيرة، لترتيب قطع الديكور الثمينة والمميزة.
من أجمل تصميمات الأرفف المعلقة التي يمكنك إضافتها إلى منزلك وخاصة الشرفة أو البلاكونة، هو هذا التصميم، حيث استخدام بالتة خشبية كأرفف معلقة للنباتات والمزروعات، سواء الطبيعية أو حتى الصناعية، يتوقف ذلك على اختيار المكان وقدرتك على توفير الضوء والرعاية للنباتات، وفي كلتا الحالتين ستضفي على منزلك إطلالة طبيعية منعشة وحيوية.
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