أرضيات وجدران مُلهمة في هذا المنزل الأنيق

بالته من النغمات المحايدة، مع ظهور واضح لدرجات البني الدافئة، والمناسبة بشدة لفصل الشتاء المقبل على الأبواب. تغطيات مميزة وأنيقة لجدران تليق بمنزل عصري لزوجين شابين، وقطع أثاث بسيطة ومميزة تم توزيعها بدقة في كل غرفة من المنزل..

كل هذا وأكثر من التفاصيل الملهمة ولمسات الخبراء التي يمكنك تقليدها في تصميم منزلك، نستعرضها معك في مقال اليوم، أثناء جولتنا داخل منزل عصري أنيق من تصميم ABC Design. شاركنا جولتنا!