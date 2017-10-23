أرضيات وجدران مُلهمة في هذا المنزل الأنيق

بالته من النغمات المحايدة، مع ظهور واضح لدرجات البني الدافئة، والمناسبة بشدة لفصل الشتاء المقبل على الأبواب. تغطيات مميزة وأنيقة لجدران تليق بمنزل عصري لزوجين شابين، وقطع أثاث بسيطة ومميزة تم توزيعها بدقة في كل غرفة من المنزل..
كل هذا وأكثر من التفاصيل الملهمة ولمسات الخبراء التي يمكنك تقليدها في تصميم منزلك، نستعرضها معك في مقال اليوم، أثناء جولتنا داخل منزل عصري أنيق من تصميم ABC Design. شاركنا جولتنا!
مدخل المنزل يتمتع باتساع كبير يجعله أكثر ترحيبا وأكثر راحة للزائرين، وقد تزين بباب أسود كبير يُضفي لمسة فاخرة، وقد تزين الجدار إلى جانبه بمرآة كبيرة لمضاعفة الاتساع.
الردهة المتسعة بعد مدخل المنزل، استغلت لوضع طاولة الطعام بتصميم عملي بسيط، مع هيكل معدني وسطح خشبي بلون بني داكن، بينما وضع امامها اثنين من الكراسي المعدنية بلون رمادي، مع أريكة سوداء فاخرة، في مزيج متنوع اللون والمادة.
الجدار إلى جانب الطاولة يتمتع بديكور فاخر مميز، بمظهر حجري أنيق، وقد تزين بمجموعة من الإطارات بينما تزين الجدار الأخر بمرآة مربعة، وينتهي بقطعة زجاجية ملونة للفصل بين المدخل ومساحة تناول الطعام بطريقة فريدة من نوعها.
أول ما نلحظه في غرفة المعيشة هو الفضاء الفسيح، الذي يمنح الغرفة شعور قوي بالراحة، وقد تزينت الأرضية بألواح خشبية متدرجة لونيًا بنغمات بنية دافئة، فيما وضعت أريكة كبيرة أمامها طاولة سوداء لامعة تحمل شاشة كبيرة مسطحة عصرية وحديثة. في نهاية غرفة المعيشة، وضعت أريكة سوداء تتسع لفردين، وقد تزين الجدار خلفها مع عدد من الأرفف المعلقة التي رتبت فوقها قطع ديكورية ثمينة ومميزة.
خلف الأريكة الرمادية الكبيرة التي تتخذ تصميم نصف دائري وقد تزينت بمجموعة كبيرة من الوسائد من ذات اللون، نجد الجدار قد تزين بديكور حجري مع مجموعة من الأرفف التي احتضنت الكتب والمراجع، في تصميم فريد من نوعه للمكتبة التي توسطتها مدفأة حديثة وضعت أمامها اثنين من الأرائك الصغيرة للاسترخاء أثناء القراءة والاستمتاع بالدفء. إذا ارتفعنا بنظرنا للأعلى، سنجد السقف قد تزين بديكورات جبسية معلقة، مع مجموعة من وحدات الأضواء التي تحقق الأجواء الهادئة في تلك الغرفة.
بالوصول للمطبخ، نجد أنفسنا أمام تصميم يخطف الأنفاس قبل الأنظار، حيث التصميم العصري على خط واحد، للإبقاء على أكبر قدر من الفضاء، والحفاظ على مفهوم الاتساع السائد في هذا المنزل. الوحدات البيضاء تدعم فكرة الاتساع البصري، بينما تبرز الاضواء الخفية أسفلها تصميم الأرضية الخشبية. ورق الجدران المستحدم في المساحة الفاصلة بين الخزانات العليا والسفلية يزيد المطبخ تميزًا وتفردًا.
بما أن التصميم الخطي لهيكل المطبخ يترك الكثير من الفضاء، وضعت طاولة مستديرة صغيرة، مع اثنين من الكراسي، بلون أبيض بالكامل، لتناول وجبة طعام سريعة وطازجة، بينما تزين الجدار خلفها بمجموعة من المربعات الملونة، التي تكسر سيطرة الأبيض على الجدران والسقف والاثاث.
غرفة النوم الأولى تتمتع بإشراقة قوية، وديكورات راقية، حيث السرير المزدوج مع لوح أمامي منجد، خلفه جدار أيضًا تم تبطينه بلون بني داكن، بينما سيطر الأبيض على السقف والجدران، فيما تزين الجدار المقابل للسرير بأبواب جرارة شبه شفافه، وتم تثبيت شاشة صغيرة في الزاوية. المصباح المتدلي فوق الكمود الأبيض الصغير إلى جانب السرير، يؤكد على الذوق الرفيع في تصميم تلك الغرفة.
في المساحات الصغيرة نسبيًا مثل تلك الغرفة، تصبح الخزانات ذات الأبواب الجرارة خيارًا مثاليًا لتوفير المساحة، كما أنها تبدو أكثر عصرية، وقد اختيرت أبواب الخزانة بلون بني يتماثل مع الجدار خلف السرير، ويلتقي مع النغمات البنية في الألواح الخشبية المزينة للأرضية.
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