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10 أفكار لغرفة الطفل الرضيع

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
POKÓJ DLA CHŁOPCA, KRAKÓW, grupa KMK sp. z o.o grupa KMK sp. z o.o غرفة الاطفال
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إن كنت تنوي تصميم غرفة الأطفال في منزلك الجديد، فعليك أن تعرف أن نوم الطفل في كثير من الأحيان لا يكون بالمهمة السهلة على الاطلاق، ولكن ديكور الغرفة يمكن أن يساعد قليلا في تسهيل هذه العملية، التي غالبا ما تنطوي على براعة الأم والأب.

مع إلهام جيد والتخطيط الجيد لـ الديكور الداخلي، كما يفعل الخبراء في هوميفي، يمكنك الحصول على الغرفة المثالية لطفلك الرضيع. في قال اليوم، سوف نسلط الضوء على الديكورات المناسبة لمساعدتكم في اختيار النمط والأرضية والجدران وحتى الالوان.

1. الإشراقة

POKÓJ DLA CHŁOPCA, KRAKÓW, grupa KMK sp. z o.o grupa KMK sp. z o.o غرفة الاطفال
grupa KMK sp. z o.o

grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o

 في هذا التصميم يمكنكم بوضوح ملاحظة الإشراقة القوية مع الهدوء والألوان الناعمة للجمع بين ميزتي متعة اللعب والنوم الجيد.  استغلت مساحة الغرفة جيدًا حيث استخدمت طاولة خشبية صغيرة مع الكراسي الملونة التي تنسجم بشكل جيد مع ألوان السجادة الممتدة أسفل المهد الخشبي البسيط جدا. الخزانة السغيرة والأرفف المعلقة أعلاها ومثلها في الجانب الأخر من النافذة، توفر مساحة جيدة للتخزين.

2. المتعة في غرفتك

Shooting Photo Pois Multicolores, s-line.design s-line.design Nursery/kid's roomToys
s-line.design

s-line.design
s-line.design
s-line.design

هذا الملجأ الصغير يصنع كون صغير معزول في غرفة الطفل، بتكوينه المثالي المصنوع من خشب الصنوبر مع بطانة القطن والريش صانعا خيمة صغيرة تناسب الطفل بإضافة بعض الوسائد الصغيرة التي تسمح بجعل هذا المأوى الصغير عاملمه الخاص.

3. جعل الفضاء مرئية

Cuna Growing, la cuna que crece., Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU Nursery/kid's roomBeds & cribs
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU
Ideas Interiorismo Exclusivo, SLU

التصميم الحديث المستخدم في غرفة الطفل هذه يعتمد على تسليط الضوء على نمط بسيط وحديث باستخدام الرسومات على الجدار مع أحرف اسمه، ليصبح هذا عالمه وملكيته الخاصة.بالتة الألوان المستخدمة ساحرة وهادئة، تسمح بنوم عميق، مع سجادة بنغمة أرجوانية قوية للاستمتاع باللعب نهارًا.

4. الرصانة

Chambre bébé/enfant EKlerLa thème Queue for the Zoo, EKlerLa EKlerLa Nursery/kid's roomAccessories & decoration
EKlerLa

EKlerLa
EKlerLa
EKlerLa

التصميم المثالي لغرفة نوم هادئة وقوية في الوقت ذاته، حيث مزيج الأبيض والرمادي، مع مهد بتصميم عملي دون اية مبالغات طفولية، والأطراف المفرغة بأشكال هندسية تزيد الطابع العملي والجادي. قطعة السجاد في الأرضية تتمتع بدرج  عالية من الرقي والنعومة. يتميز هذا التصميم بامكانية تعديله دون الحاجة إلى تغييرات جذرية.

5. مهد طويل الأجل

Chambre de bébé de 25m², Judith Wolff Architecte d'intérieur Judith Wolff Architecte d'intérieur غرفة الاطفال
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur

Judith Wolff Architecte d'intérieur
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur
Judith Wolff Architecte d'intérieur

على الرغم من الرمادي المسيطر على الجدران بنغمته الداكنة، إلا أن اللمسات البيضاء في الإطارات الخشبية والمهد، والبرتقالي الفاتح والمُشرق في مفروشاته، يُضفيان لمسة لونية مميزة على تلك الغرفة الصغيرة. اختيارات الأثاث تتمتع بميزة مستقبلية، حيث المهد الذي يتكيف مع طفل رضيع وحتى الخمس سنوات الأولى من عمره، وأيضًا وحدة الأدراج والرف المعلق مع المرآة بما يتيح مساحات متنوعة للتخزين.

6. الطراز الكلاسيكي الحديث

QUARTO PROVENÇAL BEBÊ - M.B.A - CIANORTE/PR, VITRAL arquitetura . interiores . iluminação VITRAL arquitetura . interiores . iluminação غرفة الاطفال
VITRAL arquitetura . interiores . iluminação

VITRAL arquitetura . interiores . iluminação
VITRAL arquitetura . interiores . iluminação
VITRAL arquitetura . interiores . iluminação

تتكيف غرفة الأطفال تلك مع تصميمات الشقق الحديثة والمنازل الكبيرة، بفضل النمط الكلاسيكي الحديث في تصميمها، حيث الخزانة الكبيرة ذات المرايا العاكسة، وسيطرة الأبيض المُشرق، مع السجاد ذو الألوان الخفيفة، فيما تتلألأ الغرفة بأضوائها الخافتة لإبراز جمالها الساحر. الكرسي مع مسند القدم يقدمان فرصة رائعة لاسترخاء الأم أثناء العناية برضيعها.

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7. الكلاسيكية

Quarto Bebê Chanel, Leticia Sá Arquitetos Leticia Sá Arquitetos غرفة الاطفال
Leticia Sá Arquitetos

Leticia Sá Arquitetos
Leticia Sá Arquitetos
Leticia Sá Arquitetos

قد تبدو غرفة الطفل على الطراز الكلاسيكي خيارًا جريئًا نوعا ما. ولكن هذا هو الإنجاز الذي يثبت الطفل في بيئة حيوية جدا. مع المصابيح الكلاسيكية، وورق الحائط مع الزخارف الكلاسيكية، مهد بسيط وصغير، وديكورات تزين الجدار، وحدة تخزين عملية لألعاب الطفل، وكرسي لراحة الأم.

8. عشاق الحصان

Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

وصممت هذه الغرفة لتسلط الضوء على حب الأم والأب للحصان، وهو ما يحاولان زرعه في طفلهما الصغير  باحاطته به في كل ركن من الغرفة، ، من خلال اختيار سلسلة جميلة من الأثاث التي تم تصميمها في مجموعةتزينت برسم الحصان في وضعيات وأشكال مختلفة، مع وجود اثنين من الخيول في الغرفة لركوب الرضيع عليها واللعب بها.

9. غرفة لها

Zuckersüße Möbel für das Babyzimmer, Möbelgeschäft MEBLIK Möbelgeschäft MEBLIK غرفة الاطفال
Möbelgeschäft MEBLIK

Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK
Möbelgeschäft MEBLIK

غرفة نوم جميلة باللون الوردي المفضل للفتيات،  مع تصميم حديث وروسمات متنوعة تزين قطع الأثاث المصممة في مجموعة مثالية تصمنت مهد صغير وخزانة ملابس، وأرفف معلقة مع خزانة أسفلها، وخزانة أخرى إلى جانب المهد، إضافة إلى صندوق وردي للاحتفاظ بالألعاب. ولم يغفل الكرسي الهزاز لاسترخاء الأم أثناء رعايتها لطفلها.

10. غرفة له

VINTAGE The first set of baby furniture Jedynak Babywelt Nursery/kid's roomBeds & cribs
Jedynak Babywelt

VINTAGE The first set of baby furniture

Jedynak Babywelt
Jedynak Babywelt
Jedynak Babywelt

هذه الغرفة صممت بنمط محايد، ولكننا نرشحها كتصميم خصيص له، حيث النمط الكلاسيكي في الاثاث الخشبي الخالي من التفاصيل والمبالغات، مع لمسات من السماوي والرمادي، وهي الألوان الأكثر ملائمة للصبي.  الستائر الشفافة تسمح بتسلل الضوء بهدوء، وتلسيطه على اللوحات اللطيفة المزينة للجدار. طاولة الغيار عملية وتتضمن مساحة مناسبة للتخزين.

لمزيد من التصميمات الملهمة لغرف نوم الأطفال، تفضل بقراءة المقال التالي، 8 أفكار لتصميم ركن ممتع وآمن للعب في غرفة الأطفال

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