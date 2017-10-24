10 أفكار لغرفة الطفل الرضيع

إن كنت تنوي تصميم غرفة الأطفال في منزلك الجديد، فعليك أن تعرف أن نوم الطفل في كثير من الأحيان لا يكون بالمهمة السهلة على الاطلاق، ولكن ديكور الغرفة يمكن أن يساعد قليلا في تسهيل هذه العملية، التي غالبا ما تنطوي على براعة الأم والأب.
مع إلهام جيد والتخطيط الجيد لـ الديكور الداخلي، كما يفعل الخبراء في هوميفي، يمكنك الحصول على الغرفة المثالية لطفلك الرضيع. في قال اليوم، سوف نسلط الضوء على الديكورات المناسبة لمساعدتكم في اختيار النمط والأرضية والجدران وحتى الالوان.
في هذا التصميم يمكنكم بوضوح ملاحظة الإشراقة القوية مع الهدوء والألوان الناعمة للجمع بين ميزتي متعة اللعب والنوم الجيد. استغلت مساحة الغرفة جيدًا حيث استخدمت طاولة خشبية صغيرة مع الكراسي الملونة التي تنسجم بشكل جيد مع ألوان السجادة الممتدة أسفل المهد الخشبي البسيط جدا. الخزانة السغيرة والأرفف المعلقة أعلاها ومثلها في الجانب الأخر من النافذة، توفر مساحة جيدة للتخزين.
هذا الملجأ الصغير يصنع كون صغير معزول في غرفة الطفل، بتكوينه المثالي المصنوع من خشب الصنوبر مع بطانة القطن والريش صانعا خيمة صغيرة تناسب الطفل بإضافة بعض الوسائد الصغيرة التي تسمح بجعل هذا المأوى الصغير عاملمه الخاص.
التصميم الحديث المستخدم في غرفة الطفل هذه يعتمد على تسليط الضوء على نمط بسيط وحديث باستخدام الرسومات على الجدار مع أحرف اسمه، ليصبح هذا عالمه وملكيته الخاصة.بالتة الألوان المستخدمة ساحرة وهادئة، تسمح بنوم عميق، مع سجادة بنغمة أرجوانية قوية للاستمتاع باللعب نهارًا.
التصميم المثالي لغرفة نوم هادئة وقوية في الوقت ذاته، حيث مزيج الأبيض والرمادي، مع مهد بتصميم عملي دون اية مبالغات طفولية، والأطراف المفرغة بأشكال هندسية تزيد الطابع العملي والجادي. قطعة السجاد في الأرضية تتمتع بدرج عالية من الرقي والنعومة. يتميز هذا التصميم بامكانية تعديله دون الحاجة إلى تغييرات جذرية.
على الرغم من الرمادي المسيطر على الجدران بنغمته الداكنة، إلا أن اللمسات البيضاء في الإطارات الخشبية والمهد، والبرتقالي الفاتح والمُشرق في مفروشاته، يُضفيان لمسة لونية مميزة على تلك الغرفة الصغيرة. اختيارات الأثاث تتمتع بميزة مستقبلية، حيث المهد الذي يتكيف مع طفل رضيع وحتى الخمس سنوات الأولى من عمره، وأيضًا وحدة الأدراج والرف المعلق مع المرآة بما يتيح مساحات متنوعة للتخزين.
تتكيف غرفة الأطفال تلك مع تصميمات الشقق الحديثة والمنازل الكبيرة، بفضل النمط الكلاسيكي الحديث في تصميمها، حيث الخزانة الكبيرة ذات المرايا العاكسة، وسيطرة الأبيض المُشرق، مع السجاد ذو الألوان الخفيفة، فيما تتلألأ الغرفة بأضوائها الخافتة لإبراز جمالها الساحر. الكرسي مع مسند القدم يقدمان فرصة رائعة لاسترخاء الأم أثناء العناية برضيعها.
قد تبدو غرفة الطفل على الطراز الكلاسيكي خيارًا جريئًا نوعا ما. ولكن هذا هو الإنجاز الذي يثبت الطفل في بيئة حيوية جدا. مع المصابيح الكلاسيكية، وورق الحائط مع الزخارف الكلاسيكية، مهد بسيط وصغير، وديكورات تزين الجدار، وحدة تخزين عملية لألعاب الطفل، وكرسي لراحة الأم.
وصممت هذه الغرفة لتسلط الضوء على حب الأم والأب للحصان، وهو ما يحاولان زرعه في طفلهما الصغير باحاطته به في كل ركن من الغرفة، ، من خلال اختيار سلسلة جميلة من الأثاث التي تم تصميمها في مجموعةتزينت برسم الحصان في وضعيات وأشكال مختلفة، مع وجود اثنين من الخيول في الغرفة لركوب الرضيع عليها واللعب بها.
غرفة نوم جميلة باللون الوردي المفضل للفتيات، مع تصميم حديث وروسمات متنوعة تزين قطع الأثاث المصممة في مجموعة مثالية تصمنت مهد صغير وخزانة ملابس، وأرفف معلقة مع خزانة أسفلها، وخزانة أخرى إلى جانب المهد، إضافة إلى صندوق وردي للاحتفاظ بالألعاب. ولم يغفل الكرسي الهزاز لاسترخاء الأم أثناء رعايتها لطفلها.
هذه الغرفة صممت بنمط محايد، ولكننا نرشحها كتصميم خصيص
له، حيث النمط الكلاسيكي في الاثاث الخشبي الخالي من التفاصيل والمبالغات، مع لمسات من السماوي والرمادي، وهي الألوان الأكثر ملائمة للصبي. الستائر الشفافة تسمح بتسلل الضوء بهدوء، وتلسيطه على اللوحات اللطيفة المزينة للجدار. طاولة الغيار عملية وتتضمن مساحة مناسبة للتخزين.
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