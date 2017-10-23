صيحات الحمامات: 10 حمامات استثنائية على مستوى الأرض

واحدة من الاتجاهات الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتصميم الحمام، هو تركيب كابينة الاستحمام الإيطالية، المعروفة باسم الاستحمام على مستوى الأرض. تصميم فريد من نوعه يجعل من حمامك مساحة أنيقة بدلًا من أحواض الاستحمام القديمة التي يمكنها بالكاد المنافسة.

إذا تمسكنا بالمفهوم الأصلي للاستحمام الإيطالي، فإنه من الممكن أن تجد صينيات مع غيرها من المواد التي تحدث فرقا في المربعات المستخدمة لأغراض أخرى. وبطبيعة الحال، لتكون قادرًا على تثبيت دش مثل هذا في منزلك نحن بحاجة إلى أن تكون المساحة اللازمة لتضمين سيفون ونظام توجيه الإجلاء على الأرض. تلك وظيفة من الأفضل وضعها في أيدي أفضل الخبراء في هذا المجا.

ومع ذلك، من أجل المساعدة في اتخاذ قرار بشأن واحد أو آخر من تصميمات الدش، نعرض لكم 10 من كابينات الاستحمام الإيطالية الاستثنائية التي من شأنها أن تساعدك على فهم لماذا أصبحت شعبية جدًا في السنوات الأخيرة.