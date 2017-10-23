صيحات الحمامات: 10 حمامات استثنائية على مستوى الأرض

واحدة من الاتجاهات الأكثر شعبية في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بتصميم الحمام، هو تركيب كابينة الاستحمام الإيطالية، المعروفة باسم الاستحمام على مستوى الأرض. تصميم فريد من نوعه يجعل من حمامك مساحة أنيقة بدلًا من أحواض الاستحمام القديمة التي يمكنها بالكاد المنافسة.
إذا تمسكنا بالمفهوم الأصلي للاستحمام الإيطالي، فإنه من الممكن أن تجد صينيات مع غيرها من المواد التي تحدث فرقا في المربعات المستخدمة لأغراض أخرى. وبطبيعة الحال، لتكون قادرًا على تثبيت دش مثل هذا في منزلك نحن بحاجة إلى أن تكون المساحة اللازمة لتضمين سيفون ونظام توجيه الإجلاء على الأرض. تلك وظيفة من الأفضل وضعها في أيدي أفضل الخبراء في هذا المجا.
ومع ذلك، من أجل المساعدة في اتخاذ قرار بشأن واحد أو آخر من تصميمات الدش، نعرض لكم 10 من كابينات الاستحمام الإيطالية الاستثنائية التي من شأنها أن تساعدك على فهم لماذا أصبحت شعبية جدًا في السنوات الأخيرة.
إذا كان هناك ميزة يتمتع بها هذا النوع من الحمامات فهي بالتأكيد المرونة في اختيار زاوية التثبيت، سواء في وسط الغرفة أو الزاوية، فإن كابينة الاستحمام الإيطالية، يتم تصميمها بهيكل خفيف الوزن، لا يقطع و يمكن أن يكون موجودا حيث نحن نحدد المكان الأكثر اهتمامًا. وبالإضافة إلى ذلك فإن حجمها أكبر قليلاً من كابينة الاستحمام العادية ويمكن أن يكون عرضها من 120 سم إلى 200 سم.
واحدة من مزايا هذا النوع من كبائن الاستحمام، هو أنها تسمح لنا بدمجها في غرفة النوم، كما نرى في هذه الصورة. وهنا اختاروا حماية درج الدش مع قطعة من الزجاج غير الشفاف، الذي باتجاه غرفة نوم، وآخر شفاف، الذي يربط الحمام. هذا المكعب الزجاجي يعمل على خلق بيئة فاخرة وأنيقة ومتطورة جدا.
يمكن أيضا تثبيت الحمامات الإيطالية في الحمامات الصغيرة، على الرغم من أننا في هذه الحالة لن يكون لدينا الكثير من الاحتمالات لاختيار موقعك. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أكبر قليلا من تلك التقليدية، والتي عادة ما يكون حجمها بين 80 × 80 سم أو 90 × 90 سم. وهذا هو لأنه في النهاية لا يمكننا أن ننسى أنه إذا كانت هذه صغيرة جدا سيكون من المرجح أن المياه سوف تدفق إلى بقية الغرفة. لذلك، في مثل هذه الحالات لا تترك دش مفتوحة.
واحدة من مزايا الاستحمام على مستوى الأرض هو أنه باتباع خط الهيكل هذا، وعدم وجود خطوة خارجه، يمكن أن يتحول إلى غرفة استحمام حقيقية. أنها ليست عنصرا بسيطا في الحمام، ولكن شيئا قائمًا بذاته. للحصول على هذا الشعور من الحميمية يمكن أن يتم تقليد هذا التصميم كما هو في هذه الصورة. إنشاء الجدار الذي يفصل بصريا بين الدش وباقي الحمام، والذي، مع ذلك، يشارك الأرضية مع بقية الغرفة.
ولكن إذا كنا نتحدث عن المزايا الحقيقية عندما يتعلق الأمر بتثبيت هذه الأنواع من الدش، دش لا يمكننا أن ننسى إمكانية الوصول إليه. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة أو الذين يعيشون مع كبار السن، ينصح حقا باختيار الاستحمام على مستوى الأرض.
يقول البعض أن أصل كابينة الاستحمام الإيطالية يعود إلى الرومان، ولكن الحقيقة هي أنه مهما كانت قديمة، هذه التصاميم هي اليوم مرادفا للحداثة. ضوء، أثيري وأنيق، وقد جاء هذا الاتجاه للبقاء.
تصميم آخر تركنا ننبهر مع فتح الفم. هنا، تم إنشاء غرفة للاستحمام، مع نوع من الخزانة داخل الحمام. مغطاة بلوح من اللون البرتقالي المكثف والدافئ، في هذا الحمام لا توجد مشاكل لتسرب المياه أو تدفقه.
وبصرف النظر عن بساطتها وأنماط الديكور الأكثر حداثة، فإن الدش الإيطالي يلتزم بأي نمط، كما يظهر هذا المثال، حيث يغطي البلاط المستوحى من النمط الريفي جدار المساحة المخصصة للاستحمام. والنتيجة، مزيج مثالي من الحداثة والتقليدية.
نحن نواصل الحديث عن أنماط مختلفة، لأنه في هذه الحالة نعرض حمام مع نسمات من نمط البحر الأبيض المتوسط، الذي تمكن من تضمين بطانات خلط دش الإيطالي والمواد.
يرسم الحمام لون النبيذ الذي يجلب الدفء والطاقة، في حين أن جدران الحمام مبطنة مع بلاط أبيض. وقد تم تغطية الأرضية مع السجاد الخشبي الذي يمنع أي زلة غير مرغوب فيها.
وأخيرا، نقول وداعا مع التصميم الذي لا يمكن تصنيفه بالضبط كما دش على مستوى الأرض. ولكن مرتفعة قليلاً، وهذا النوع من كبائن الاستحمام يحصل على تأثير بصري مشابه جدا لتلك الإيطالية، على الرغم من تصميمه فهو هو أقل خطورة. بالنسبة لأولئك الذين لا يرون بسكل واضح جدا أن بالوعة الدش في الأرضية.
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