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المعنى الحقيقي للأناقة والرقي في 5 اختيارات لتصميم غرفة النوم

Mai Elkholy Mai Elkholy
private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
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بعد أن أصبحت حياتنا اليومية مليئة بالمتاعب والضغوط النفسية، بالتأكيد نحتاج لمكان نستطيع خلاله الحصول على الراحة والاسترخاء والشعور بالسكون، وهذا المكان ليس إلا غرفة النوم، ولتنعم بهذا القدر من الهدوء ينبغي الاهتمام بكل ركن وتفصيلة أثناء تصميم غرفة النوم الخاصة بك.

فإذا كان تصميم غرفة النوم متكامل ومُبتكر تأكد أنها ستكون المكان الأفضل إليك، وللحصول على هذا التصميم المتكامل عليك اختيار تصميم الغرفة ليتميز بألوان هادئة ووسائد مُلونة ومفروشات مريحة بالإضافة إلى الستائر الثقيلة والسجاد وبعض قطع الديكور التي تتناسب مع نمط الغرفة ومساحتها وتتناسب مع ذوقك الخاص.

 سنأخذكم اليوم في جولة سريعة للتعرف على نماذج مثالية لغرف النوم الأنيقة والتي تعتبر أحدث تصميمات ظهرت خلال هذا العام، ويمكنك الاستعانة بهذه التصميمات للحصول على افكار مميزة لتجديد غرفة النوم الخاصة بك.

1- روعة الأزرق لأجواء نقية ومزيد من تناسق الألوان:

private villa_riyadh_albassateen camp, m.frahat m.frahat غرفة نوم
m.frahat

private villa_riyadh_albassateen camp

m.frahat
m.frahat
m.frahat

في نموذج رائع لغرفة نوم مودرن تم الاعتماد على اللون الأزرق الداكن لخلق أجواء النقاء والهدوء لأن الأزرق كما نعلم هو رمز النقاء، نلاحظ أيضًا أن الغرفة تتسم بسلاسة الجمع بين اللونين الأزرق والأبيض بطريقة رائعة لمزيد من الهدوء والرقي، الأرضية من العناصر المؤثرة في تصميم هذه الغرفة، فقد تم استخدام أرضية من السيراميك الملونة لتضيف لمسة شخصية على طابع الغرفة وأناقته. اعتمدت الغرفة أيضًا على الإضاءة الطبيعية من خلال الاتاجاه لجعل النافذة كبيرة للحصول على مزيد من الإشراق، كما أضافت النباتات الموجودة في عدد من أركان الغرفة لمسة من الطبيعة الخلابة للاستمتاع بالراحة والاسترخاء.

2- الابتعاد عن الازدحام:

master bed room, m.frahat m.frahat غرفة نوم Beige
m.frahat

master bed room

m.frahat
m.frahat
m.frahat

نرى كثيرًا غرف نوم تحتوي على عدد كبير من الاكسسوارات وعناصر الديكور لكنها غير أنيقة، ربما السبب في ذلك هو عدم معرفة التوزيع الصحيح لأماكن هذه العناصر وإحداث تناسق بينهم، اليوم من خلال هذا النموذج يمكننا التعرف على أهمية الاهتمام بأدق التفاصيل والابتعاد عن فوضى الازدحام، فقد تم اختيار ألوان جدران وأرضية الغرفة لتكون باللون الرمادي الهاديء الذي يبعث في النفس الشعور بالنظام والترتيب، الطاولات الموجودة بجانب السرير تحتوي على أماكن مقسمة مفتوحة ومغلقة للاحتفاظ بالكتب والأدوات بعيدة عن إحداث الفوضى.
الغرفة لم تكن غرفة نوم فقط، لكنها بالفعل تعتبر غرفة متكاملة للاستمتاع بالمعنى الحقيقي للراحة والاسترخاء، الغرفة تعتمد أيضًا على الإضاءة الطبيعية من خلال الاستعانة بنوافذ كبيرة لتكون بديل عن الجدران المغلقة، وتم الاستفادة من المساحة الموجودة أمام الغرفة بوضع طاولة زجاجية مستديرة وكراسي منجدة باللون الأزرق للاستمتاع بتناول القهوة في ساعات الصباح الأولى بالقرب من أجواء الشرفة الطبيعية.

3- اللون البرتقالي ومزيد من الجرأة:

Water front Chalet, COCA INTERIORS COCA INTERIORS غرفة نوم
COCA INTERIORS

COCA INTERIORS
COCA INTERIORS
COCA INTERIORS

في أحدث تصميمات غرف النوم المودرن يتم الجمع بين لون من الألوان الجريئة مع أحد الألوان الهادئة مثل الأبيض أو الرمادي، لكن يبدو الأمر قد تطور هذا العام ليتم المزج بين اللون البرتقالي و الأبيض المتداخل مع الأسود، فقد تم استخدام اللون البرتقالي ليكون لون أحد قطع الأثاث في الغرفة وكذلك لون الستارة، وأضاف ورق الجدران المزخرف بنقوش من الأبيض والأسود وكذلك لون مفرش السرير والسجادة لمسة فنية مميزة أضافت طابع التناسق لتصميم الغرفة.

4- أجواء دافئة وتأثير التلاعب بالإضاءة الخفية:

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخشب من الخامات المميزة التي تجعلك تشعر بالدفء عند إضافته في أي مكان، فقد تم تصميم الأرضية من الخشب الباركيه وكان اختيار الأثاث باللون البيج الفاتح هو الخيار الأمثل لخلق أجواء الهدوء والراحة.
التلاعب بالإضاءة هنا يعتبر عنصر الجذب الأول لهذه الغرفة، فقد تم إحاطة منطقة السرير من أعلى بفرع إضاءة خفي داخل ديكور الجبس، كما تم إضافة وحدات إضاءة خفية على الجدار أعلى السرير وفي المنتصف ثريا من الكريستال المتدلي.

5- طابع ريفي مميز:

Homes, Julia Dempster Julia Dempster غرفة نوم
Julia Dempster

Homes

Julia Dempster
Julia Dempster
Julia Dempster

إذا كنت من محبي الطابع الريفي البسيط، فهذه الصيحة هي الأحدث في عالم التصميم، فقد تم تصميم السرير من نوع من أنواع خشب الخيزران المتداخل، والجدار العلوي له تم تزيينه بعدد من أطباق الخوص لتناسب أجواء هذا الطابع البسيط.

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المعنى الحقيقي للأناقة والرقي في 5 اختيارات لتصميم غرفة النوم

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