16 سور حديقة سيسعى جيرانك لتقليدها فورًا

الأسوار.. العنصر الذي يفصلنا عنهم، ولكن أيضا يقدمنا لهم! هي القطعة الرئيسية في الحدائق وتحديد الحدود الفاصلة بين المنازل المتجاورة، فمن ناحية، تلك هي التي تواجه الشارع، ويجب أن توفر الحراسة والسرية، بينما تعطي صورة متوازنة وجميلة من منزلنا.

من ناحية أخرى، يجب على الجانب الذي يطل على الحديقة التأكيد على الجانب الجمالي، ولكن من دون تمرير خصوصيات المنزل إلى الجيران، ونحن نعلم بالفعل أن بطل الرواية في الحدائق دائما يكون النباتات التي تعيش فيها ولكن الأسوار تلعب دورًا بارزًا في تحديد ملامحها واكمال المظهر الجماليز

في هذا الشأن، نقدم لكم في مقالنا، 16 تصميم لـ أسوار الحديقة، لتختار من بينهم مصدر إلهامك!