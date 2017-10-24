16 سور حديقة سيسعى جيرانك لتقليدها فورًا

الأسوار.. العنصر الذي يفصلنا عنهم، ولكن أيضا يقدمنا لهم! هي القطعة الرئيسية في الحدائق وتحديد الحدود الفاصلة بين المنازل المتجاورة، فمن ناحية، تلك هي التي تواجه الشارع، ويجب أن توفر الحراسة والسرية، بينما تعطي صورة متوازنة وجميلة من منزلنا.
من ناحية أخرى، يجب على الجانب الذي يطل على الحديقة التأكيد على الجانب الجمالي، ولكن من دون تمرير خصوصيات المنزل إلى الجيران، ونحن نعلم بالفعل أن بطل الرواية في الحدائق دائما يكون النباتات التي تعيش فيها ولكن الأسوار تلعب دورًا بارزًا في تحديد ملامحها واكمال المظهر الجماليز
في هذا الشأن، نقدم لكم في مقالنا، 16 تصميم لـ أسوار الحديقة، لتختار من بينهم مصدر إلهامك!
هذا النوع من الأسوار هو واحد من الخيارات الكلاسيكية العظيمة. والسبب ليس في ما نراه، ولكن بالضبط في ما لا نرى. حيث هذه السلسة المتتالية من الالواح الخشبية القوية، التي لا يتسلل أي شيء من خلالاها للخارج، وبالتالي تضمن لنا أقصى قدر من السلطة التقديرية أمام الجيران.
وهناك نسخة أكثر غرابة من المثال الذي رأيناه من قبل، حيث هذا السياج الذي يمثل عقبة مع لهجة أغمق وضعت عموديا. هنا من المهم التأكيد على انسجام هذا السور مع بقية الحديقة، من الإلهام الشرقي. مزيج جيد يعطي نتيجة مذهلة.
عنصر آخر يجب أن تأخذه في الاعتبار عند الحديث عن سياج الحديقة، هو شكل هذه الحديقة والمحيط الذي يجب علينا السير معه. في حالات مثل هذه الصورة، حيث الحديقة المستطيلة والمنتظمة إلى حد ما، عليك دائما السعي نحو التوازن والتناظر، بحيث يكون أحد الجانبين غير مرئي بصريا تجاه الآخر.
وحتى الآن كانت جميع مقترحاتنا واضحة ومباشرة. مع هذا السور نحن نكسر هذا الاتجاه لتقديم سياج لطيفة مع الأشكال المتعرجة والعادية التي ترسم تصميم خاص جدا. الجزء العلوي من هذا السور يميز الحدود بتعريشة مع لمسة أنيقة جدا ومريحة لتتناسب مع بقية الحديقة.
الكلاسيكية من الحانات هو واحد نرى على هذه الخطوط. الجداول التي يؤلف لها فصل معين. هو أقل معزول مع هذه الشبكة، صحيح، لكنه يعطي أيضا أخف وزنا، ويجري أقل المغلقة بين الجدران، لذلك نوصي به للحدائق الصغيرة. من ناحية أخرى، هنا السياج يمر من خلال ارتفاعات مختلفة
في هذه المناسبة المبارزة لا يقودنا إلى حديقة، ولكن إلى شرفة جميلة. في هذه المناسبة تم اختيار تعريشة مع الهواء الاستعماري. وهناك نوع من شعرية التي تسمح بعض الحميمية وبين الأوراق يمكن أن تتشابك النبات. الهدف، لإنهاء مع جدار طبيعي جدا… وخضراء جدا!
هذه المرة السياج لا تعزلنا عن الجيران، ولكن تنظر إليها على أنها فاصل للفضاء داخل الحديقة الخاصة بنا، وهو مصنوع من الخوص، الذي يمتزج تمامًا مع الأثاث المختار لهذه المنطقة البرد.
هذه المرة هناك مزيج من المرفقات مختلفة. المنزل محاط بجدار حجري غير مرتفع بما فيه الكفاية لحماية خصوصية سكانه. وبالتالي، تم إضافة سياج جديد في المدخنة التي ترتفع قليلا من الأرض.
هناك حياة تتجاوز الألوان البني والأرض التي عادة ما يكون أسوار الحديقة. هنا اللون المختار هو لون كريمي واضح جدا، يكاد يكون أبيض تقريبا حتى يضيء الحديقة بصريًا.
في بعض الأحيان يتم الفصل بين المنازل من خلال الجدران. لتكبيرها بطريقة أبسط ودون الحاجة إلى البدء في أعمال البناء، يمكن وضع نوع من الأسوار المصنوعة من المواد الطبيعية كالخوص والأخشاب الرفيعة.
11. توسيع المساحة
بالنسبة للمدرجات أو الحدائق الصغيرة، يجب أن نبحث عن الأسوار التي لا تأكل الفضاء، على الأقل ليس بصريا. لهذا، تقرر للأسوار التي ليست مدمجة جدًا مع ظلال أخف قليلا من الداكنة.
للاستمتاع بالأجواء الرومانسية عليك اختيار الأعمال الكلاسيكية، حيث السياج التي لا تتبع نمط موحد من الفراغات، لوتتمتع بسحر من شأنه أن تيطي لمسة خاصة ومختلفة لحديقتك. كما أنها مثالية للسماح للكروم أو شجيرات روز بالحصول على فرصة التسلق على الجدار.
إذا كان لدينا حديقة أو تراس جدران عالية جدا، ونحن قد يكون بعض الشعور بأن تكون مغلقة. الحل هو لتغطية الجدار مع التحوط أو الكرمة التي من شأنها أن تحسن كثيرا من شرفة بصريا. يمكنك أيضا أعلى ذلك، كما هو الحال في هذه الصورة، مع قصب الطبيعية.
بالنسبة إلى الأكثر إبداعا، بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن تكون تصميماتهم أصلية وليست مثل أي تصميم تقليدي، نحن نقدم هذا السياج التي لا يوجد انتظام اخر مثلها على هذا النحو، حيث الفتحات الصغيرة بين ألواح خشبية. تصميم خاص جدا لأولئك الذين يحبون الذهاب دون أن يلاحظهم أحد.
ومن التصميم الأصلي إلى الكلاسيكية. غابة ملونة مع نغمات داكنة التي تخلق أسواء سلسة بسيطة. هل لاحظت أن كل لوح له حجم مختلف؟ لإنهاء ذلك تمت إضافة صف من التحوطات الخضراء التي تميز الطريق.
البساطة حيث التكيف مع النباتات وشكل مستدير من التحويطات الخشبية، لدينا السياج الأخير الذي يتمتع بكونه مدمج ولكن يستنسخ نفس أشكال متعرجة مثل هذه.
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