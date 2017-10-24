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16 سور حديقة سيسعى جيرانك لتقليدها فورًا

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Design and build of a 2 storey rear extension, outbuilding and loft conversion to a 3 bed semidetached property in the outskirts of London, Progressive Design London Progressive Design London حديقة
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الأسوار.. العنصر الذي يفصلنا عنهم، ولكن أيضا يقدمنا لهم! هي القطعة الرئيسية في الحدائق وتحديد الحدود الفاصلة بين المنازل المتجاورة، فمن ناحية، تلك هي التي تواجه الشارع، ويجب أن توفر الحراسة والسرية، بينما تعطي صورة متوازنة وجميلة من منزلنا.

من ناحية أخرى، يجب على الجانب الذي يطل على الحديقة التأكيد على الجانب الجمالي، ولكن من دون تمرير خصوصيات المنزل إلى الجيران، ونحن نعلم بالفعل أن بطل الرواية في الحدائق دائما يكون النباتات التي تعيش فيها ولكن الأسوار تلعب دورًا بارزًا في تحديد ملامحها واكمال المظهر الجماليز

في هذا الشأن، نقدم لكم في مقالنا،  16 تصميم لـ أسوار الحديقة، لتختار من بينهم مصدر إلهامك!

1. الخشب الكلاسيكي

Palissade bois PARANA, Deck-linéa Deck-linéa حديقة
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

هذا النوع من الأسوار هو واحد من الخيارات الكلاسيكية العظيمة. والسبب ليس في ما نراه، ولكن بالضبط في ما لا نرى. حيث هذه السلسة المتتالية من الالواح الخشبية القوية، التي لا يتسلل أي شيء من خلالاها للخارج، وبالتالي تضمن لنا أقصى قدر من السلطة التقديرية أمام الجيران.

2. الهواء الاستوائي

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design حديقة
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

وهناك نسخة أكثر غرابة من المثال الذي رأيناه من قبل، حيث هذا السياج الذي يمثل عقبة مع لهجة أغمق وضعت عموديا. هنا من المهم التأكيد على انسجام هذا السور مع بقية الحديقة، من الإلهام الشرقي. مزيج جيد يعطي نتيجة مذهلة.

3. قوة التماثل

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue Progressive Design London حديقة
Progressive Design London

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

عنصر آخر يجب أن تأخذه في الاعتبار عند الحديث عن سياج الحديقة، هو شكل هذه الحديقة والمحيط الذي يجب علينا السير معه. في حالات مثل هذه الصورة، حيث الحديقة المستطيلة والمنتظمة إلى حد ما، عليك دائما السعي نحو التوازن والتناظر، بحيث يكون أحد الجانبين غير مرئي بصريا تجاه الآخر.

4. أشكال متعرجة

A curved deck links the seating area to the house Lush Garden Design حديقة
Lush Garden Design

A curved deck links the seating area to the house

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

وحتى الآن كانت جميع مقترحاتنا واضحة ومباشرة. مع هذا السور نحن نكسر هذا الاتجاه لتقديم سياج لطيفة مع الأشكال المتعرجة والعادية التي ترسم تصميم خاص جدا. الجزء العلوي من هذا السور يميز الحدود بتعريشة مع لمسة أنيقة جدا ومريحة لتتناسب مع بقية الحديقة.

5. على مستويات مختلفة

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. حديقة
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

 الكلاسيكية من الحانات هو واحد نرى على هذه الخطوط. الجداول التي يؤلف لها فصل معين. هو أقل معزول مع هذه الشبكة، صحيح، لكنه يعطي أيضا أخف وزنا، ويجري أقل المغلقة بين الجدران، لذلك نوصي به للحدائق الصغيرة. من ناحية أخرى، هنا السياج يمر من خلال ارتفاعات مختلفة

6. مع الهواء الاستعماري

Ogród na dachu z nutką orientu, GREENERIA GREENERIA حديقة
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

في هذه المناسبة المبارزة لا يقودنا إلى حديقة، ولكن إلى شرفة جميلة. في هذه المناسبة تم اختيار تعريشة مع الهواء الاستعماري. وهناك نوع من شعرية التي تسمح بعض الحميمية وبين الأوراق يمكن أن تتشابك النبات. الهدف، لإنهاء مع جدار طبيعي جدا… وخضراء جدا!

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7. الفصل الداخلي

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

هذه المرة السياج لا تعزلنا عن الجيران، ولكن تنظر إليها على أنها فاصل للفضاء داخل الحديقة الخاصة بنا، وهو مصنوع من الخوص، الذي يمتزج تمامًا مع الأثاث المختار لهذه المنطقة البرد.

8. سياج في المرتفعات

Black granite and concrete shutter board wall Robert Hughes Garden Design حديقة
Robert Hughes Garden Design

Black granite and concrete shutter board wall

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

هذه المرة هناك مزيج من المرفقات مختلفة. المنزل محاط بجدار حجري غير مرتفع بما فيه الكفاية لحماية خصوصية سكانه. وبالتالي، تم إضافة سياج جديد في المدخنة التي ترتفع قليلا من الأرض.

9. الكتابة على الجدران

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects حديقة
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

هناك حياة تتجاوز الألوان البني والأرض التي عادة ما يكون أسوار الحديقة. هنا اللون المختار هو لون كريمي واضح جدا، يكاد يكون أبيض تقريبا حتى يضيء الحديقة بصريًا.

10. دعم على الجدار

Bowden House Aralia حديقة حجر Green contemporary,garden design,contemporary garden design,contemporary garden,outdoor living,outdoor entertaining,indoor outdoor living,outdoor seating,bespoke outdoor seating,bespoke garden furniture
Aralia

Bowden House

Aralia
Aralia
Aralia

في بعض الأحيان يتم الفصل بين المنازل من خلال الجدران. لتكبيرها بطريقة أبسط ودون الحاجة إلى البدء في أعمال البناء، يمكن وضع نوع من الأسوار المصنوعة من المواد الطبيعية كالخوص والأخشاب الرفيعة.

                                                                                    11. توسيع المساحة

بالنسبة للمدرجات أو الحدائق الصغيرة، يجب أن نبحث عن الأسوار التي لا تأكل الفضاء، على الأقل ليس بصريا. لهذا، تقرر للأسوار التي ليست مدمجة جدًا مع ظلال أخف قليلا من الداكنة.

12. كلاسيكي

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

للاستمتاع بالأجواء الرومانسية  عليك اختيار الأعمال الكلاسيكية، حيث  السياج التي لا تتبع نمط موحد من الفراغات، لوتتمتع بسحر من شأنه أن تيطي لمسة خاصة ومختلفة لحديقتك. كما أنها مثالية للسماح للكروم أو شجيرات روز بالحصول على فرصة التسلق على الجدار.

13. جدار أخضر

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd حديقة
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

إذا كان لدينا حديقة أو تراس جدران عالية جدا، ونحن قد يكون بعض الشعور بأن تكون مغلقة. الحل هو لتغطية الجدار مع التحوط أو الكرمة التي من شأنها أن تحسن كثيرا من شرفة بصريا. يمكنك أيضا أعلى ذلك، كما هو الحال في هذه الصورة، مع قصب الطبيعية.

14. القليل من الإبداع

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 GardenFencing & walls
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

 بالنسبة إلى الأكثر إبداعا، بالنسبة لأولئك الذين يحبون أن تكون تصميماتهم أصلية وليست مثل أي تصميم تقليدي، نحن نقدم هذا السياج التي لا يوجد انتظام اخر  مثلها على هذا النحو، حيث الفتحات الصغيرة بين ألواح خشبية. تصميم خاص جدا لأولئك الذين يحبون الذهاب دون أن يلاحظهم أحد.

15. ألواح خشبية داكنة

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes حديقة
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

ومن التصميم الأصلي إلى الكلاسيكية. غابة ملونة مع نغمات داكنة التي تخلق أسواء سلسة بسيطة. هل لاحظت أن كل لوح له حجم مختلف؟ لإنهاء ذلك تمت إضافة صف من التحوطات الخضراء التي تميز الطريق.

16. بساطة

Eco Fencing project Atkinsons Fencing Ltd حديقة
Atkinsons Fencing Ltd

Eco Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

البساطة حيث التكيف مع النباتات وشكل مستدير من التحويطات الخشبية، لدينا السياج الأخير الذي يتمتع بكونه مدمج ولكن يستنسخ نفس أشكال متعرجة مثل هذه.

لمزيد من الأفكار لتصميم حديقة منزلك، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 جلسات مريحة تجعل حديقتك أجمل!

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