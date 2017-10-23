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5 نماذج لإبداعات في تصميم غرف أطفال مُذهلة

Mai Elkholy Mai Elkholy
детская спальня, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio غرفة الاطفال
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منذ فترة لم يكن الاهتمام بتصميم غرف الأطفال من الأشياء الهامة على الإطلاق، فكانت مجرد غرفة تحتوي على أسِرة صغيرة وخزانات فقط باعتبارها غرفة نوم فقط، لكن الآن أصبحت غرف الأطفال من الغرف الهامة في المنزل باعتبارها غرفة نوم لهم وكذلك غرفة الحصول على الراحة بعد مشقة اللعب طوال اليوم وكذلك غرفة لممارسة الكثير من الأنشطة سواء اللعب والمذاكرة.
الاهتمام بتصميم غرف الأطفال من الأشياء الهامة والمؤثرة في نفسية الأطفال، وهذا ما أكده بالفعل الكثير من خبراء الصحة النفسية المعنيين بالأطفال، فينبغي أن تحتوي غرف الأطفال على كافة السبل التي تجعلهم يشعرون بالأمن والاستقرار داخلها. لذا فاليوم سنقوم بالتعرف على المعنى الحقيقي للإبداع من خلال مجموعة من تصميمات غرف الاطفال المميزة التي يمكنك تنفيذها في منزلك الجديد.

1- غرفة أطفال كلاسيكية ومزيد من أجواء الشفافية:

детская спальня, Eclectic DesignStudio Eclectic DesignStudio غرفة الاطفال
Eclectic DesignStudio

Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio
Eclectic DesignStudio

عند النظر لتصميم هذه الغرفة ستشعر بالتأكيد أن الزمن يعود بك للعصور اليونانية الكلاسيكية وغرف الأميرات الصغار، فقد تم تصميم الغرفة لتستوعب وضع سريرين ذات جوانب خلفية شفافة في منتصفهم طاولة صغيرة عليها بعض الألعاب، وتم تغطية جدران الغرفة بالكامل بورق الحائط المزين بالأزهار باللون الوردي الفاتح، وتم استغلال المساحة الموجودة أعلى الأسِرة لوضع مجموعة كبيرة من الإطارات الصغيرة المتماثلة، المفروشات التي تم استخدامها وكذلك وحدات الإضاءة ناعمة تتناسب مع أجواء الغرفة الكلاسيكية الرائعة. الجدير بالذكر هنا أيضًا أن الأرضية الخشبية كانت الخيار الأمثل للحصول على مزيد من أجواء الدفء والاسترخاء.

2- البهجة في استخدام ألوان الباستيل الناعمة:

Residencia MR , Interiorisarte Interiorisarte غرفة الاطفال
Interiorisarte

Interiorisarte
Interiorisarte
Interiorisarte

تصميم مميز لغرفة أطفال على الوجه الأكمل الذي يجب أن تكون عليه كافة غرف الأطفال، تصميم الغرفة بالفعل مفعم بأجواء البهجة والمرح التي تم الحصول عليها من خلال استخدام ألوان الباستيل الهادئة مثل اللون الوردي والأخضر الفاتح، وتضمنت الغرفة على قطع أثاث جديدة ومميزة وبعيدة كل البعد عن أثاث غرف الأطفال التقليدي، فتم الاستعانة بخزانة مزودة بمجموعة من الأرفف المغلقة وكذلك المفتوحة، وتم تخزين أغراض الأطفال في الأرفف المفتوحة من خلال وضعها في صناديق ملونة بنفس ألوان الغرفة، اكسسوارات الغرفة مميزة ونافعة للأطفال يمكنه من خلالها التعلم واللعب أيضًا، أمام الأريكة الصغيرة المناسبة لجلوس الأطفال عليها للعب، تم وضع طاولة صغيرة مستديرة عليها بعض الألعاب للاستمتاع باللعب الآمن دون إحداث فوضى على الأرض اأو دون أن يشعروا بالتعب بسبب الجلوس واللعب على الأرض.

3- الابتعاد عن فوضى التكدس بالأثاث:

Home Staging eines Penthouses unweit des Kurfürstendamms, staged homes staged homes غرفة الاطفال
staged homes

staged homes
staged homes
staged homes

من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها عند تصميم غرفة الأطفال هو أن تكون فارغة بعض الشيء للسماح للأطفال بحرية الحركة داخلها، هذه الغرفة تم تصميمها على الطابع المودرن المعاصر ليتمتع الطفل داخلها بكل وسائل الراحة والأمان، تم اختيار الأرضية الباركيه لجلب المزيد من أجواء الدفء، كما تم استغلال الكثير من مساحات الغرفة الفارغة بطريقة أنيقة من خلال استخدام المكتب الركني الذي يتناسب مع مكانه في أحد الأركان المنحنية، كما تم وضع طاولة مكونة من عدد الأرفف المتراصة فوق بعضها.

4- ديكورات الجبس وأجواء خيالية:

E.K. EVİ, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة الاطفال
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

هل هناك أجمل من أن تكون غرفة طفلك تشجعه على إطلاق العنان لخياله من أجل تنمية قدراته العقلية؟، يمكننا رؤية هذا الأمر من خلال الإطلاع على هذا التصميم المميز لغرفة أطفال رائعة مليئة بالحيوية وكذلك الهدوء. تم التلاعب هنا بديكورات الجبس على السقف والجدار خلف السرير ليبدو سقف الغرفة كأنه السماء في الليل وخلف السرير تك وضع ورق حائط بتصميم قوس قزح لمزيد من الخيال، نرى أيضًا براعة مصمم الغرفة في تنسيق الألوان المستخدمة في كافة أركان الغرفة وطريقته في استغلال كافة المساحات.

5- غرفة أطفال أم ملاهي:

Lavori, Home Lifting Home Lifting غرفة الاطفال
Home Lifting

Lavori

Home Lifting
Home Lifting
Home Lifting

يمكننا استخدام ذكائنا قليلًا عند تصميم غرفة الأطفال والابتعاد عن التقليدية كما حدث في هذه الغرفة صغيرة المساحة، فقد تم تصميمها لتحتوي على اثنين من الأسِرة فوق بعضهم، وتم استغلال المساحة خلال منطقة السرير ليتم تصميم أريكة أعلى السرير السفلي ومغارة للأطفال أسفل السرير العلوي للعب بداخلها، الاهتمام بتفاصيل الديكور يبدو واضحًا من خلال تثبيت أرفف خشبية على الجدار على هيئة سحابة للسماح لخيال الطفل بالانطلاق والإبداع.

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