5 نماذج لإبداعات في تصميم غرف أطفال مُذهلة

يمكننا استخدام ذكائنا قليلًا عند تصميم غرفة الأطفال والابتعاد عن التقليدية كما حدث في هذه الغرفة صغيرة المساحة، فقد تم تصميمها لتحتوي على اثنين من الأسِرة فوق بعضهم، وتم استغلال المساحة خلال منطقة السرير ليتم تصميم أريكة أعلى السرير السفلي ومغارة للأطفال أسفل السرير العلوي للعب بداخلها، الاهتمام بتفاصيل الديكور يبدو واضحًا من خلال تثبيت أرفف خشبية على الجدار على هيئة سحابة للسماح لخيال الطفل بالانطلاق والإبداع.

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