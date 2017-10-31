7 نماذج لتصميمات ثورية في غرف المعيشة

غرف المعيشة، غرف الجلوس أو الصالون كل هذه المصطلحات تُطلق على المساحة المريحة في منزلك التي تقضي فيها معظم أوقاتك للاجتماع بعائلتك والاستمتاع بمشاهدة التلفاز في أوقات الفراغ؛ فكان الاهتمام بتصميمها بالصورة التي توفر لك المستوى الكافي من الراحة والاسترخاء من أهم ما يجب الاعتناء به عند تصميم منزلك.
لخلق مساحة أحلامك في غرف المعيشة بما يتوافق مع ذوقك الشخصي وكذلك مع ميزانيتك، عليك التأني في الاختيار والاهتمام بأدق تفاصيل التصميم، ابتداءً من اختيار الأرضية وألوان الجدران واختيار الأثاث المريح وانتهاءً بالاكسسوارات المُكملة للتصميم الكلي. سنعرض عليكم اليوم مجموعة مميزة من التصميمات المبتكرة لتتعرف على المعنى الحقيقي للإبداع والتميز في تصميم غرف المعيشة الأنيقة.
ما أجمل أن تتواجد في مكان يتميز تصميمه بالجمع بين أكثر من طابع تصميم! ففي هذا النموذج الرائع لغرفة المعيشة تم الابتعاد عن الفكرة التقليدية في الالتزام بطابع واحد فقط للحصول على هذه الأجواء المريحة؛ بحيث يظهر الطابع المودرن المعاصر من خلال استخدام قطع الأثاث الصغيرة بلمسة الخطوط المستقيمة، وكذلك من خلال تصميم وحدات الإضاءة، وتظهر اللمسة الاسكندنافية من خلال الالتزام بمبدأ المحايدة واستخدام اللون الرمادي الذي يبعث أجواء الهدوء في النفس، كما يمكننا ملاحظة الطابع الكلاسيكي من خلال اللوحة الفنية الموجودة على الجدار الأيمن.
نلاحظ في هذا التصميم أيضًا أنه قد تم توزيع الإضاءة بشكل جيد في الغرفة لمزيد من الإشراق وراحة العينين، كما نرى أيضًا أن هناك تناسق واضح بين الاكسسوارات المستخدمة عمل على تعزيز الانسجام بين كافة الأركان.
الجرأة والابتعاد عن التفكير التقليدي:
ربما يحتاج منا الأمر لمزيد من الجرأة للحصول على تصميم مثالي مثل الذي نراه أمامنا، فقد تم تصميم جدار التلفاز من الرخام الرمادي اللامع ليعكس الضوء القادم من النافذة والحصول على مزيد من الدفء والإشراق. ظهر إبداع وإتقان المصمم من خلال اختيار الأرائك مختلفة الأحجام بما يتناسب مع مساحة الغرفة وبالتأكيد مع احتياجات صاحب المنزل، وكان لتدرج درجات اللون الرمادي المستخدم في الغرفة أثر كبير على خلق الانسجام الكافي بين كافة عناصر الغرفة لتجعلك تشعر بالراحة المتناهية.
مساحة واسعة:
إذا كانت غرفة معيشتك مساحتها كبيرة مثل الموجودة أمامنا، فلا داعي لجعلها متكدسة بقطع الأثاث وأيضًا لا يمكن تركها فارغة، لذا فنلاحظ أن هذا التصميم يعتبر الخيار الأمثل لمن لديهم مثل هذه المساحات، فقد تم وضع أريكة كبير على شكل حرف L وأخرى مستقيمة في الجهة المقابلة مع ترك المساحة الموجودة في المنتصف فارغة تحتوي فقط على طاولة مستطيلة من الخشب وأسفلها سجادة مميزة باللون الرمادي، نلاحظ أيضًا أن تناسق وتوزيع الألوان بين الأبيض والبني ودرجات الرمادي بات السبب الرئيسي في خلق
زاوية أخرى ومزيد من الإبداع:
من زاوية أخرى لغرفة المعيشة السابقة نلاحظ أن ديكور السقف وتوزيع وحدات الإضاءة
السبوتات خلاله وانعكاس الإضاءة الطبيعية القادمة من النوافذ الكبيرة المتعددة في الغرفة عليه أظهر هذا الديكور وكأنه أجزاء مُضيئة، ولإحداث المزيد من الانسجام بين كافة ألوان الغرفة تم استخدام لوحة فنية بسيطة خالية من التفاصيل المعقدة لتجمع كل هذه الألوان بطريقة سلسة ومؤثرة في التصميم.
غرفة معيشة مودرن بلمسة شخصية ستبهرك:
إذا كنت من محبي طابع الديكور الإسلامي، يمكنك الاقتباس من هذا النموذج وتصميم جدران غرفة المعيشة الخاصة بك من الخشب المزخرف بالزخارف الإسلامية الرائعة، هذا الطابع كما نلاحظ يتناسب مع الأثاث المعاصر وكذلك الكلاسيكي الذي يتسم بالفخامة، لكن الاختيار الأنسب هنا كان اختيار قطع أثاث مودرن صغيرة، فقد تم اختيار أريكة من الجلد باللون البني الفاتح وكرسي مميز باللون التركواز يتناسق لونه مع لون بعض الوسائد الموجودة على الأريكة، نلاحظ أيضًا أن استخدام النباتات والأزهار وتوزيعها في مختلف أرجاء الغرفة أضاف طابع مميز من الرقي والأناقة.
بيبي لايت بمحيط السقف لمزيد من الإشراق والتركيز على منطقة الجلوس:
في غرفة رائعة تميزت بأجواء البهجة والمرح من خلال اتجاه المصمم للعب بالألوان بطريقة مميزة وجديدة، تم استخدام عدد كبير من الوسائد الملونة بألوان مختلفة على محيط الأريكة تتناسب بالتأكيد هذه الألوان مع ألوان الجدران والأثاث، لكن الشيء الأكثر تميزًا في هذا التصميم هو استخدام فرع إضاءة
بيبي لايت بمحيط السقف العلوي لمنطقة الجلوس للحصول على مزيد من الإشراق والتركيز على هذه المساحة الأنيقة.
إذا كنت من محبي التصاميم المفتوحة، يمكنك تصميم مساحة المعيشة بالطريقة التي توفر لك قدر كافي من الخصوصية والانفصال، ففي هذا التصميم المميز للدور السفلي من المنزل تم تصميم غرفة المعيشة لتكون بجانب المطبخ وكذلك غرفة السفرة والفناء، وتم اختيار ألوان أثاث الغرفة ليتناسب مع بقية عناصر المنزل بسلاسة وانسجام؛ ليتم الجمع بين ألوان الأبيض والبني والرمادي الداكن لتكون مشابهة لغرفة السفرة و أحد جدران المطبخ.
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