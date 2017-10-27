6 نماذج رائعة لتتعرف على كيفية تنسيق جدران وأرضيات منزلك

لم يكن اختيار ألوان جدران وأرضيات منزلك أشياء قائمة بذاتها على الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكنك اختيار لون الأرضية وشكلها حسب الذوق الذي يرضيك فقط، لكن الأمر يمتد للتفكير في عدة أمور منها ألوان الجدران التي تود استخدامها وكذلك ألوان الأثاث وتصميمه؛ لذلك كان تنسيق تصميمات جدران وأرضيات المنزل من الأشياء الهامة التي ينبغي الاهتمام بها.

عليك عند التفكير في هذا الأمر وضع الكثير من الاعتبارات في مخيلتك وهي مساحة المنزل حتى تختار الألوان المناسبة لأن ألوان جدران وأرضيات المنزل من الأشياء المؤثرة في الشعور باتساع المساحة وكذلك نمط التصميم الذي ترغب في اتباعه. سنأخذكم اليوم في جولة صغيرة للتعرف على كيفية تنسيق جدران وأرضيات المنزل من خلال عرض 6 نماذج رائعة سترغب في الحصول عليها.