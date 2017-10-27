6 نماذج رائعة لتتعرف على كيفية تنسيق جدران وأرضيات منزلك

لم يكن اختيار ألوان جدران وأرضيات منزلك أشياء قائمة بذاتها على الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكنك اختيار لون الأرضية وشكلها حسب الذوق الذي يرضيك فقط، لكن الأمر يمتد للتفكير في عدة أمور منها ألوان الجدران التي تود استخدامها وكذلك ألوان الأثاث وتصميمه؛ لذلك كان تنسيق تصميمات جدران وأرضيات المنزل من الأشياء الهامة التي ينبغي الاهتمام بها.
عليك عند التفكير في هذا الأمر وضع الكثير من الاعتبارات في مخيلتك وهي مساحة المنزل حتى تختار الألوان المناسبة لأن ألوان جدران وأرضيات المنزل من الأشياء المؤثرة في الشعور باتساع المساحة وكذلك نمط التصميم الذي ترغب في اتباعه. سنأخذكم اليوم في جولة صغيرة للتعرف على كيفية تنسيق جدران وأرضيات المنزل من خلال عرض 6 نماذج رائعة سترغب في الحصول عليها.
في هذا التصميم المميز لغرفة معيشة تم اختيار الأرضية من البورسلين اللامع باللون البيج الفاتح الذي يتناسب مع عدد كبير من الألوان، لكن فضل المصمم أن يقوم باختيار لون الجدران من نفس لون السيراميك مع إضافة لمسة جمالية على أحد الجدران من خلال تزيينه بورق الحائط الذي يبدو كالنسيج وتم تركيز الضوء على هذا الجدار من خلال إضافة وحدة إضاءة أعلاه، ولمزيد من الحيوية في الغرفة كان اختيار لون الانتريه الأحمر هو الأكثر جرأة وأناقة.
من الواضح أن صاحب الغرفة عاشق لأجواء البيئة الطبيعية ويود تصميم غرفته على هذه الطريقة، فكان الجمع بين الأرضية الخشبية التي تشعرك أنك تسير في الهواء الطلق وورق الحائط المرسوم بالنباتات الخضراء طريقة مثالية للشعور بهذه الأجواء، ومن الملاحظ أن دمج اللونين الأبيض مع الأخضر أضاف لمسة مرح وحيوية لا مثيل لها على الغرفة.
المماثلة:
لمحبي الهدوء والأجواء المشرقة يمكنهم اختيار لون الجدران لتكون بنفس لون الأرضية، ففي هذا النموذج تم تطبيق مبدأ المماثلة في الألوان واستخدام اللون الأبيض سواء لسيراميك الأرضية وكذلك للون الجدران وخزانات المطبخ.
الجرأة في الاختلاف:
يمكننا استخدام الجرأة والخروج عن المألوف واختيار لون الجدار ليبدو مختلفا تمامًا عن لون الأرضية وكذلك تصميمها كما أجرى المصمم في هذا النموذج، فقام باختيار أحد درجات اللون البينك لتكون اللون الرئيسي لجدران المطبخ وهذا يبدو مختلفًا تمامًا عم لون الأرضية الخشبية، لكن المصمم تعمد في ذلك ليقوم باستخدام عنصر ربط جديد وهي خزانات المطبخ التي تم تصميمها من الخشب بلون مقارب للون الأرضية لإحداث هذا الانسجام السلس.
دعونا قبل الحديث عن هذا التصميم نذكر أن الأرضية الخشبية تتناسب مع كافة الألوان الفاتحة وكذلك مع كافة أنماط التصميم، وفي هذا التصميم تم دمج أكثر من عنصر من الطبيعة لخلق أجواء دافئة أنيقة، فقد تم استخدام الأرضية الخشبية باللون البني وتم اختيار لون الجدران الرئيسي ليكون باللون الأبيض، ولكن في الجدار الجانبي للدرج كان اختيار تصميم الطوب له من أهم مسببات الأناقة لهذا التصميم.
يظهر المعنى الحقيقي للتناسق في الألوان من خلال هذه الغرفة المميزة التي تم اختيار الأرضية فيها لتكون باللون الرمادي الفاتح، وتم اختيار ألوjن الجدران لتكون باللونين البرتقالي وأول درجة من درجات اللون الزهري، المميز في هذه الغرفة هو أن المصمم قام باستخدام مجموعة مميزة من الاكسسوارات لإحداث هذا التناغم والحصول في النهاية على هذا التصميم الرائع.
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