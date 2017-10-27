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6 نماذج رائعة لتتعرف على كيفية تنسيق جدران وأرضيات منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
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لم يكن اختيار ألوان جدران وأرضيات منزلك أشياء قائمة بذاتها على الإطلاق، بمعنى أنه لا يمكنك اختيار لون الأرضية وشكلها حسب الذوق الذي يرضيك فقط، لكن الأمر يمتد للتفكير في عدة أمور منها ألوان الجدران التي تود استخدامها وكذلك ألوان الأثاث وتصميمه؛ لذلك كان تنسيق تصميمات جدران وأرضيات المنزل من الأشياء الهامة التي ينبغي الاهتمام بها.

عليك عند التفكير في هذا الأمر وضع الكثير من الاعتبارات في مخيلتك وهي مساحة المنزل حتى تختار الألوان المناسبة لأن ألوان جدران وأرضيات المنزل من الأشياء المؤثرة في الشعور باتساع المساحة وكذلك نمط التصميم الذي ترغب في اتباعه. سنأخذكم اليوم في جولة صغيرة للتعرف على كيفية تنسيق جدران وأرضيات المنزل من خلال عرض 6 نماذج رائعة سترغب في الحصول عليها.

1- الألوان الهادئة هي الحل الأمثل لإحداث التناسق:

Home at Vishrantwadi, Navmiti Designs Navmiti Designs جدران
Navmiti Designs

Navmiti Designs
Navmiti Designs
Navmiti Designs

في هذا التصميم المميز لغرفة معيشة تم اختيار الأرضية من البورسلين اللامع باللون البيج الفاتح الذي يتناسب مع عدد كبير من الألوان، لكن فضل المصمم أن يقوم باختيار لون الجدران من نفس لون السيراميك مع إضافة لمسة جمالية على أحد الجدران من خلال تزيينه بورق الحائط الذي يبدو كالنسيج وتم تركيز الضوء على هذا الجدار من خلال إضافة وحدة إضاءة أعلاه، ولمزيد من الحيوية في الغرفة كان اختيار لون الانتريه الأحمر هو الأكثر جرأة وأناقة.

2- جلب أجواء الطبيعة من خلال استخدام الخشب وورق الجدران المرسم:

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

من الواضح أن صاحب الغرفة عاشق لأجواء البيئة الطبيعية ويود تصميم غرفته على هذه الطريقة، فكان الجمع بين الأرضية الخشبية التي تشعرك أنك تسير في الهواء الطلق وورق الحائط المرسوم بالنباتات الخضراء طريقة مثالية للشعور بهذه الأجواء، ومن الملاحظ أن دمج اللونين الأبيض مع الأخضر أضاف لمسة مرح وحيوية لا مثيل لها على الغرفة.

3- ​المماثلة:

homify جدران اللوح Brown
homify

homify
homify
homify

المماثلة:

لمحبي الهدوء والأجواء المشرقة يمكنهم اختيار لون الجدران لتكون بنفس لون الأرضية، ففي هذا النموذج تم تطبيق مبدأ المماثلة في الألوان واستخدام اللون الأبيض سواء لسيراميك الأرضية وكذلك للون الجدران وخزانات المطبخ.

4- ​الجرأة في الاختلاف:

Studio Daido: Appartamento a Roma (Centro) , Dal Sasso Matteo Dal Sasso Matteo جدران
Dal Sasso Matteo

Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo
Dal Sasso Matteo

الجرأة في الاختلاف:

يمكننا استخدام الجرأة والخروج عن المألوف واختيار لون الجدار ليبدو مختلفا تمامًا عن لون الأرضية وكذلك تصميمها كما أجرى المصمم في هذا النموذج، فقام باختيار أحد درجات اللون البينك لتكون اللون الرئيسي لجدران المطبخ وهذا يبدو مختلفًا تمامًا عم لون الأرضية الخشبية، لكن المصمم تعمد في ذلك ليقوم باستخدام عنصر ربط جديد وهي خزانات المطبخ التي تم تصميمها من الخشب بلون مقارب للون الأرضية لإحداث هذا الانسجام السلس.

5- ​اناقة الطوب مع الخشب:

Casa O-M, Jeost Arquitectura Jeost Arquitectura جدران
Jeost Arquitectura

Jeost Arquitectura
Jeost Arquitectura
Jeost Arquitectura

دعونا قبل الحديث عن هذا التصميم نذكر أن الأرضية الخشبية تتناسب مع كافة الألوان الفاتحة وكذلك مع كافة أنماط التصميم، وفي هذا التصميم تم دمج أكثر من عنصر من الطبيعة لخلق أجواء دافئة أنيقة، فقد تم استخدام الأرضية الخشبية باللون البني وتم اختيار لون الجدران الرئيسي ليكون باللون الأبيض، ولكن في الجدار الجانبي للدرج كان اختيار تصميم الطوب له من أهم مسببات الأناقة لهذا التصميم.

6- ​تناسق الألوان:

Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

يظهر المعنى الحقيقي للتناسق في الألوان من خلال هذه الغرفة المميزة التي تم اختيار الأرضية فيها لتكون باللون الرمادي الفاتح، وتم اختيار ألوjن الجدران لتكون باللونين البرتقالي وأول درجة من درجات اللون الزهري، المميز في هذه الغرفة هو أن المصمم قام باستخدام مجموعة مميزة من الاكسسوارات لإحداث هذا التناغم والحصول في النهاية على هذا التصميم الرائع.

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6 نماذج رائعة لتتعرف على كيفية تنسيق جدران وأرضيات منزلك

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