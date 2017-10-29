5 طرق مميزة للإبداع في تصميم غرف السفرة

غرف السفرة أو ما نسميها غرف الطعام تعتبر من أهم الغرف الموجودة في المنزل ويعتبرها الكثيرين هي الغرفة المركزية له، فهي المساحة المخصصة والأولى لاجتماع العائلة لتناول وجبات الطعام وكذلك لاجتماع الزائرين لتناول الولائم، لذا فهي مساحة هامة ينبغي الاهتمام بكل تفاصيل تصميمها.
لا يتوقف أمر اختيار غرفة السفرة المناسبة فقط على اختيار الأثاث الخاص بها المكون من الطاولة والكراسي و الدولاب المخصص لحفظ أدوات المائدة، لكن هناك الكثير من الأشياء والاعتبارات التي يجب التأني والحرص عند اختيارها وهي اختيار الأثاث المناسب مع مساحة الغرفة، اختيار عناصر الإضاءة وتوزيعها بشكل جيد وأيضًا الاهتمام بإضافة الاكسسوارات وعناصر التزيين التي تتناسب مع نمط الغرفة ونمط المنزل ككل. فيما يلي سنقوم بعرض 5 طرق مميزة لتحصل على تصميم غرفة سفرة مميزة يجعلك تشعر بالراحة أثناء التواجد فيه وكذلك يُبهر الزائرين.
في تصميم مُبهر لغرفة سفرة تم تنفيذه للجمع بين أكثر من طابع في آن واحد من خلال استخدام طاولة سفرة مودرن مستطيلة قائمة على قاعدة من المعدن وحولها عدد من الكراسي الصغيرة مصنوعة من نوع مميز من أنواع الخشب المعالج، وكان اختيار لون الكراسي موفق هنا حيث تم اختياره باللون البرتقالي للمسة عصرية تتناسب مع لون الأرضية والجدران.
إضافة عنصر الأناقة والتميز لم يظهر بصورة كبيرة في اختيار أثاث الغرفة أو بقية عناصرها، لكنه ظهر بشكل واضح من خلال استخدام الإضاءة الموجودة أعلى الطاولة، فقد تم تزيين السقف أعلاها بديكورات الجبس وملء الفراغات بوحدات الإضاءة.
ليس بالضرورة أن تكون الألوان الداكنة مصدر للكآبة في أي مساحة، فكما نرى في هذا التصميم تم استخدام اللون الأزرق القاتم لتلوين الجدران وظهرت الغرفة بهذه الأناقة، وتم اختيار طاولة السفرة باللون البني الداكن واستخدام الكراسي باللون الأزرق لمزيد من التناسق، وتم اختيار لون السجادة أسفل الطاولة لتكون قريبة من لون الحاجز الخشبي الذي استخدم كقطعة ديكور.
تم تصميم الغرفة بأجواء رائعة تتميز بخطوطها المستقيمة التي توجد في كل مكان، فقد تم اختيار غرفة السفرة خشبية وحولها مقاعد مميزة بظهر مستطيل، ألوان الغرفة كما نرى متناسقة بين البني والبيج وموزعة بين أركان الغرفة بطريقة منسجمة ورائعة، اختيار الثريا أعلى الطاولة لتكون على شكل مستطيل أضاف لمسة جمالية مبهرة على التصميم.
غرفة السفرة أو غرفة الطعام في الشقق الاستوديو تكون هي المساحة المركزية التي تلفت الأنظار إليها، فقد تم وضعها لتكون أمام غرفة المعيشة وقريبة من المطبخ، وتم اختيار الأثاث ليكون عبارة عن طاولة بسيطة مستطيلة من الخشب حولها ثمانية كراسي من الخشب ومنجدة باللون الأبيض المماثل للون الجدران.
تم تصميم غرفة السفرة لتكون مستقلة عن بقية غرف المنزل وإغلاقها بباب زجاجي منزلق يعكس الأضواء بطريقة مذهلة، اختيار طاولة السفرة وبوفيه لحفظ أدوات المائدة كان على غرار التصميمات الفندقية الأنيقة التي تُبهرنا جميعًا، حيث تتميز هذه القطع بسطحها العاكس لمزيد من أجواء الفخامة والرقي.
التلاعب بالإضاءة في هذا التصميم والاهتمام بكافة الاكسسوارات وعناصر الزينة الموجودة على طاولة السفرة أو على البوفيه من أهم ما يميز هذه الغرفة، فأعلى الطاولة تم تزيين السقف ببعض ديكورات الجبس وإضاءة هذه المساحة بوحدات بيبي لايت محيطية باللون الأزرق لتبدو مثل السماء وفي منتصفها طبق كلاسيكي رائع على شكل دائري.
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