5 طرق مميزة للإبداع في تصميم غرف السفرة

غرف السفرة أو ما نسميها غرف الطعام تعتبر من أهم الغرف الموجودة في المنزل ويعتبرها الكثيرين هي الغرفة المركزية له، فهي المساحة المخصصة والأولى لاجتماع العائلة لتناول وجبات الطعام وكذلك لاجتماع الزائرين لتناول الولائم، لذا فهي مساحة هامة ينبغي الاهتمام بكل تفاصيل تصميمها.

لا يتوقف أمر اختيار غرفة السفرة المناسبة فقط على اختيار الأثاث الخاص بها المكون من الطاولة والكراسي و الدولاب المخصص لحفظ أدوات المائدة، لكن هناك الكثير من الأشياء والاعتبارات التي يجب التأني والحرص عند اختيارها وهي اختيار الأثاث المناسب مع مساحة الغرفة، اختيار عناصر الإضاءة وتوزيعها بشكل جيد وأيضًا الاهتمام بإضافة الاكسسوارات وعناصر التزيين التي تتناسب مع نمط الغرفة ونمط المنزل ككل. فيما يلي سنقوم بعرض 5 طرق مميزة لتحصل على تصميم غرفة سفرة مميزة يجعلك تشعر بالراحة أثناء التواجد فيه وكذلك يُبهر الزائرين.