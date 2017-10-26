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مساكن ذو هياكل حديدية حديثة

منة اسماعيل منة اسماعيل
‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة السفرة
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الهيكل الحديدي المقاوم هو الهيكل الذي يدعم بناء أو مسكن، ويحقق له الاستقرار، والذي يربط السقف أيضاً و يقوم بتثبيت الأرضيات.كانت بيوت التقليدية القديمة تفتقر إلى وجود هيكل معدني  سليم؛ فكانت الجدران مشيدة من الطوب، أو الحجر، التي كانت وظيفتها التحمل، ولكن عندما يتعلق الأمر يتصميم منازل ذات طوابق عديدة في هذة الحالة كانت المنازل تواجه بعض المشاكل في صلابتها وقوة تحملها، لذلك ومع قيام الثورة الصناعية وأزدهار الحيد والصلب في التصميمات أخذات الهياكل الحديدية والمعدنية مكانة خاصة في في تصميمات المنازل والسبب في ذلك يرجع لأسباب فنية وجمالية سنتعرف عليها بالتفصيل من خلا هذا المقال.

1- المعدن يعود

LARA RIOS HOUSE, miba architects miba architects مطبخ
miba architects

miba architects
miba architects
miba architects

في الأونة الأخيرة انتشرت وبشدة  استخدامات الهياكل الخشبية والهياكل المصنوعة من الصلب، ألا أن وجود تلك الهياكل في تصميمات المنزل جعل المصممون يواجهوت بعض المشاكل والعيوب التي قامت بحلها وجود الهياكل المعدنية ليقلل من وجود تلك المشاكل ويعود ليحتل مكانة كبيرة في التصميمات الخرسانية.

2- تركيبات مع مواد أخرى

Rehabilitación integral WAREHOUSE ESTUDIO 95, BOX49 Arquitectura y Diseño BOX49 Arquitectura y Diseño غرفة المعيشة
BOX49 Arquitectura y Diseño

BOX49 Arquitectura y Diseño
BOX49 Arquitectura y Diseño
BOX49 Arquitectura y Diseño

تتكون  الهياكل المعدنية من دعائم عمودية تسمى أركان،  وتتألف فيها مع بعض العناصر الأفقية  التي تسمى بالحزم، مع وجود بعض العناصر الأخرى ولكنها ذات أهمية أقل لتجتمع معاً وتشكل الدعم الهيكلي للأرضيات والسقوف. ومن الشائع جداً أن تجد بعض  الهياكل مختلطة، باستخدام أعمدة معدنية جنبا إلى جنب مع العوارض الحزم أو مع الألواح الخرسانية الملموسة، كما نرى في تصميم هذا المنزل.

3- الصلب والصفائح المعدنية

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة السفرة
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

ترتبط تقليديا  وجود مزيج الصلب مع الصفائح المعدنية في تصميماتالمستودعات، والإنشاءات الزراعية أو الصناعية، وفي الأونة الأخيرة بدأت تستخدم على نحو متزايد في تصميمات المنازل بدلاً من الروافد التقليدية. فيتم وضع الصفائح المعدنية على الحزم المصنوعة من الصلب، لتشكيل سقف المنزل أو تشكيل الطابق العلوي، كما نرى في تصميم  هذا المنزل.

4- إعادة تأهيل

Reforma de vivienda y estudio de fotografía OP, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes غرفة المعيشة
manrique planas arquitectes

manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes

الهياكل المعاد تأهيلها تعتبر من أنواع الهياكل المعدنية الأخف وزناً من الهياكل الأخرى المصنوعة من الخرسانة المسلحة، ويعتبر تنفيذها هو الأسرع بكثير منها. وهذه الخصائص تجعل الهياكل المعدنية  المعاد تأهيلها خياراً جيداُ خاصةً في أعادة تجديد المنازل القديمة، فففي كثير من الأحيان من الضروري جداً استبدال  الحزم و الركائز الخشبية التي في حالة سيئة بأخرى جديدة من الصلب.

5- وزن الهيكل

Reforma de vivienda y estudio de fotografía OP, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes الغرف
manrique planas arquitectes

manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes

في  الأعمال المتعلقة بالإصلاح وأعادة التأهيل، من المعتاد القيام بتوسعات أو تغيير  في توزيع المساكن لتكييفها مع الاستخدامات الجديدة . في هذا النوع من الإجراءات من الضروري جداً تجنب دمج وزن إضافي لهيكل المبنى، وبالتالي، يجب علينا أن نختار الهياكل على ضوء استخدامات المبنى نفسه وخصائصة، ويوصى بشدة باستخدام الحزم مع الركائز المعدنية، جنبا إلى جنب مع ألواح الصفائح المعدنية أيضاً في هذه الحالات، والتي سوف تكون مصحوبة بأختيار المواد، والفواصل، والنجارة وغيرها من العناصر التي سنقوم دمج وفقا لوزنهم.

6- التجمع السريع

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd منازل
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

في المنازل الصغيرة  أوقات التنفيذ  تكون محدودة، Tيعوض ذلك بشكل كبير باستخدام الهياكل المعدنية. فعلى الرغم من أن سعر الهيكل أكثر قليلا من سعر الخرسانة، إلا أنه يتم تعويض ذلك عن طريق التوفير  في المساحات والوقتة. فمن أبسط  الطرق لبناء المساكن الصغيرة الاستعانة بالهيكل الصلب مع الهياكل الأثقل، وتصميم وحدات سهلة النقل  ويمكن تركيبها مثل الميكانو.

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7- الكثير من الأضواء

Loft ATOCHA. Madrid, Beriot, Bernardini arquitectos Beriot, Bernardini arquitectos غرفة المعيشة
Beriot, Bernardini arquitectos

Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos
Beriot, Bernardini arquitectos

النظام هيكلي يضم القطع الصناعية  بطريقة موحدة فيسهل دمجها لتشكيل هياكل أكثر تعقيداً. وبهذه الطريقة يمكنك تشكيل الدعامات، لتغطية الأضواء كبيرة. بالأعتماد علىوضع غطاء في الأتجاهين، ونوع من المفصل بين كل قطعة، كما يمكنك أيضاً بهذة الطريقة تصميم أنواع مختلفة من الدعامات أو الحزم الثلاثية. 

8- الهياكل الصغيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الهياكل الصغيرة هي مجموعة واسعة مختلفة الأنواع والأحجام فضلا عن العلاجات التي يمكنك تطبيقها على الهياكل المعدنية، ليولد بذلك مجموعة واسعة من الأحتمالات لاستخدامها في التصميم الداخلي للمنازل، كإنشاء السندرات والأرفف المصممة أو أي تصميمات ديكورية أخرى مثل التصميم الهيكلي لهذا السرير. 

9-علاجات جديدة

Reforma de vivienda y estudio de fotografía OP, manrique planas arquitectes manrique planas arquitectes مكتب عمل أو دراسة White
manrique planas arquitectes

manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes
manrique planas arquitectes

بعد أن قمنا بمراجعة الخصائص التقنية للهياكل المعدنية ومزاياها وعيوبها عند استخدامها في المساكن المعاصرة. ولكن لا يمكننا أن ننسى وجودها الجمالي وكيف أن الهيكل الصلب يمكن أن يصبح بطل الرواية في التصميم. فاليوم، أصبحت الجماليات الصناعية عصرية جداً في الديكور و التصميم الداخلي للمنازل. يمكننا أن نختار بين العلاجات المختلفة لتطبيق هيكل معدني وتركه عارية لتعزيز اللمسة الصناعية.

10- براعة الصلب

‘Rehbailitacion edificio en Gracia’, lluiscorbellajordi lluiscorbellajordi غرفة المعيشة
lluiscorbellajordi

lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi
lluiscorbellajordi

الصلب هو مادة قوية جداً  تحتاج إلى القليل من الصيانة. خاصةً أن التقدم التقني أصبح يسمح بالعلاجات الجديدة لحماية المعدن من الأكسدة وجعلها أكثر مقاومة في حالة نشوب حريق في المنزل. بكونها مادة صناعية للغاية أنيقة.

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