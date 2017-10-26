مساكن ذو هياكل حديدية حديثة

الهيكل الحديدي المقاوم هو الهيكل الذي يدعم بناء أو مسكن، ويحقق له الاستقرار، والذي يربط السقف أيضاً و يقوم بتثبيت الأرضيات.كانت بيوت التقليدية القديمة تفتقر إلى وجود هيكل معدني سليم؛ فكانت الجدران مشيدة من الطوب، أو الحجر، التي كانت وظيفتها التحمل، ولكن عندما يتعلق الأمر يتصميم منازل ذات طوابق عديدة في هذة الحالة كانت المنازل تواجه بعض المشاكل في صلابتها وقوة تحملها، لذلك ومع قيام الثورة الصناعية وأزدهار الحيد والصلب في التصميمات أخذات الهياكل الحديدية والمعدنية مكانة خاصة في في تصميمات المنازل والسبب في ذلك يرجع لأسباب فنية وجمالية سنتعرف عليها بالتفصيل من خلا هذا المقال.