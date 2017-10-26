مساكن ذو هياكل حديدية حديثة

الهيكل الحديدي المقاوم هو الهيكل الذي يدعم بناء أو مسكن، ويحقق له الاستقرار، والذي يربط السقف أيضاً و يقوم بتثبيت الأرضيات.كانت بيوت التقليدية القديمة تفتقر إلى وجود هيكل معدني سليم؛ فكانت الجدران مشيدة من الطوب، أو الحجر، التي كانت وظيفتها التحمل، ولكن عندما يتعلق الأمر يتصميم منازل ذات طوابق عديدة في هذة الحالة كانت المنازل تواجه بعض المشاكل في صلابتها وقوة تحملها، لذلك ومع قيام الثورة الصناعية وأزدهار الحيد والصلب في التصميمات أخذات الهياكل الحديدية والمعدنية مكانة خاصة في في تصميمات المنازل والسبب في ذلك يرجع لأسباب فنية وجمالية سنتعرف عليها بالتفصيل من خلا هذا المقال.
في الأونة الأخيرة انتشرت وبشدة استخدامات الهياكل الخشبية والهياكل المصنوعة من الصلب، ألا أن وجود تلك الهياكل في تصميمات المنزل جعل المصممون يواجهوت بعض المشاكل والعيوب التي قامت بحلها وجود الهياكل المعدنية ليقلل من وجود تلك المشاكل ويعود ليحتل مكانة كبيرة في التصميمات الخرسانية.
تتكون الهياكل المعدنية من دعائم عمودية تسمى أركان، وتتألف فيها مع بعض العناصر الأفقية التي تسمى بالحزم، مع وجود بعض العناصر الأخرى ولكنها ذات أهمية أقل لتجتمع معاً وتشكل الدعم الهيكلي للأرضيات والسقوف. ومن الشائع جداً أن تجد بعض الهياكل مختلطة، باستخدام أعمدة معدنية جنبا إلى جنب مع العوارض الحزم أو مع الألواح الخرسانية الملموسة، كما نرى في تصميم هذا المنزل.
ترتبط تقليديا وجود مزيج الصلب مع الصفائح المعدنية في تصميماتالمستودعات، والإنشاءات الزراعية أو الصناعية، وفي الأونة الأخيرة بدأت تستخدم على نحو متزايد في تصميمات المنازل بدلاً من الروافد التقليدية. فيتم وضع الصفائح المعدنية على الحزم المصنوعة من الصلب، لتشكيل سقف المنزل أو تشكيل الطابق العلوي، كما نرى في تصميم هذا المنزل.
الهياكل المعاد تأهيلها تعتبر من أنواع الهياكل المعدنية الأخف وزناً من الهياكل الأخرى المصنوعة من الخرسانة المسلحة، ويعتبر تنفيذها هو الأسرع بكثير منها. وهذه الخصائص تجعل الهياكل المعدنية المعاد تأهيلها خياراً جيداُ خاصةً في أعادة تجديد المنازل القديمة، فففي كثير من الأحيان من الضروري جداً استبدال الحزم و الركائز الخشبية التي في حالة سيئة بأخرى جديدة من الصلب.
في الأعمال المتعلقة بالإصلاح وأعادة التأهيل، من المعتاد القيام بتوسعات أو تغيير في توزيع المساكن لتكييفها مع الاستخدامات الجديدة . في هذا النوع من الإجراءات من الضروري جداً تجنب دمج وزن إضافي لهيكل المبنى، وبالتالي، يجب علينا أن نختار الهياكل على ضوء استخدامات المبنى نفسه وخصائصة، ويوصى بشدة باستخدام الحزم مع الركائز المعدنية، جنبا إلى جنب مع ألواح الصفائح المعدنية أيضاً في هذه الحالات، والتي سوف تكون مصحوبة بأختيار المواد، والفواصل، والنجارة وغيرها من العناصر التي سنقوم دمج وفقا لوزنهم.
في المنازل الصغيرة أوقات التنفيذ تكون محدودة، Tيعوض ذلك بشكل كبير باستخدام الهياكل المعدنية. فعلى الرغم من أن سعر الهيكل أكثر قليلا من سعر الخرسانة، إلا أنه يتم تعويض ذلك عن طريق التوفير في المساحات والوقتة. فمن أبسط الطرق لبناء المساكن الصغيرة الاستعانة بالهيكل الصلب مع الهياكل الأثقل، وتصميم وحدات سهلة النقل ويمكن تركيبها مثل
الميكانو.
النظام هيكلي يضم القطع الصناعية بطريقة موحدة فيسهل دمجها لتشكيل هياكل أكثر تعقيداً. وبهذه الطريقة يمكنك تشكيل الدعامات، لتغطية الأضواء كبيرة. بالأعتماد علىوضع غطاء في الأتجاهين، ونوع من المفصل بين كل قطعة، كما يمكنك أيضاً بهذة الطريقة تصميم أنواع مختلفة من الدعامات أو الحزم الثلاثية.
الهياكل الصغيرة هي مجموعة واسعة مختلفة الأنواع والأحجام فضلا عن العلاجات التي يمكنك تطبيقها على الهياكل المعدنية، ليولد بذلك مجموعة واسعة من الأحتمالات لاستخدامها في التصميم الداخلي للمنازل، كإنشاء السندرات والأرفف المصممة أو أي تصميمات ديكورية أخرى مثل التصميم الهيكلي لهذا السرير.
بعد أن قمنا بمراجعة الخصائص التقنية للهياكل المعدنية ومزاياها وعيوبها عند استخدامها في المساكن المعاصرة. ولكن لا يمكننا أن ننسى وجودها الجمالي وكيف أن الهيكل الصلب يمكن أن يصبح بطل الرواية في التصميم. فاليوم، أصبحت الجماليات الصناعية عصرية جداً في الديكور و التصميم الداخلي للمنازل. يمكننا أن نختار بين العلاجات المختلفة لتطبيق هيكل معدني وتركه عارية لتعزيز اللمسة الصناعية.
الصلب هو مادة قوية جداً تحتاج إلى القليل من الصيانة. خاصةً أن التقدم التقني أصبح يسمح بالعلاجات الجديدة لحماية المعدن من الأكسدة وجعلها أكثر مقاومة في حالة نشوب حريق في المنزل. بكونها مادة صناعية للغاية أنيقة.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 10 تصميمات رائعة لـ دواليب غرف نوم الأطفال