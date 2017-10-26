مطبخ الأحلام لمحبي الجمال

المطبخ من الأماكن المميزة في المنزل وله جانبان مختلفان لدى البعض، فهناك من يرى المطبخ مكاناً خاصاً يستطيع أشباع شغفه وهوايته في أعداد الطعام ،ووتجربة ما لذ وطاب له من المأكولات المختلفة والمتميزة حول العالم، بينما يرى البعض الأخر فى المطبخ مكاناً روتينياُ لأعداد الطعام لعائلتك، سواء كنت من هؤلاء أو هؤلاء، وأياً كان أتجاهك عن المطبخ فلا تستطيع أنكار أهمية في المنزل كقلبه لذلك نحن اليوم فى هوميفاي سنعرض لك تصميماً خيالياُ لمطبخ متميز على النمط الريفي سيلهمك حقاً بتصميم مطبخك وأختيار تفاصيله.
نرى بواضوح في تصميم المطبخ من الوهلة الأولى اختيار المصمم لمزج الأنماط المختلفة بطريقة عبقرية معاً، فنرى مزيج بين النمط الكلاسيكى مع لمسات رائعة حالمة للنمط الريفي، ليخلق لنا بذلك مطبخ بلمسات رومانسية حالمة. نرى بوضوع من خلال النظرة الأولى على المطبخ أن المصمم كان موفقاً في اختيار التفاصيل الديكورية العبقرية في التصميم بشكل واضح.
اعتمد المصمم على لمسات عملية وجذابة فى تصميمه لهذا المطبخ، لذلك نرى وجود أماكن تخزينية وخزانات لتصميم ذكي ومريح يدعم العملية واحتياجاتك ويدعم أيضاً اللمسات الريفية الواضحة في تصميم المطبخ، فنرى الجزء العلوي من المطبخ مزود بخزانات تسمح لك بتخزين الأغراض التي تستخدمها باستمرار لتكون في متناول يديك، بينما نرى في الجزء السفلي وجود خزانات أيضاً بتقسيات أكثر عملية وبساطة لتخزين الأواني والأغراض الأخرى. ولم ينسى المصمم تخصيص أماكن عملية ومميزة لكلاُ من البوتجاز والغسالة كما نرى.
وهنا نسلط الضوء على منطقة الموقد والطهى، التي ذكرنا سابقاً أن المصمم لم يتخلى عن تخصيص وتوفير أماكن لكل التفاصيل داخل المطبخ وهنا نرى بوضوح المساحة المخصصة للموقد، وبذكاء شديد اختار المصممم تصميم الموقد بشكل يتناسب مع مساحة المطبخ التي لم تسمح بوجود بوتجاز وفرن كامل لذلك كان اختيار هذا الموقد المثالى، بعبارته التحفيزية لتسألك ماذا ستطهو اليوم؟
ونجد هنا المنطقة الأكثر دفئاً وبساطة في المطبخ وهي طاولة الطعام، نرى طاولة خشبية بتصميم مستطيل فى منتصف المطبخ يعتريها مفرش أبيض نقي ينسجم مع المطبخ ويحاوطها بعض الكراسي من البامبو الخفيف الذي أضاف رقي وتفاصيل دافئة على المنطقة دعمت اللمسة الريفية في تصميم المطبخ لمزيد من الدفئ والشعور بلم الشمل.
من القواعد الجمالية فى تصميم المطابخ والتي لا يجب التخلى عنها هي الحرص أضافة لمسة من الطبيعة فى الديكور والتصميم لتضيف مزيد من الجمال على تصميم المطبخ بالكامل، وهذا الأمر لم يتخلى عنه المصمم أيضاً في تصميم هذا المطبخ فنرى هنا تلك الارفف المثبتة على الجدرا مزوده بلمسات خاصة من الطبيعة وبعض الأصيصات للأعشاب والنباتات التي خلقت جمالاً وبهجة على تصميم المطبخ بالكامل كما نرى.
اختار المصمم لمسات ديكورية خاصة وبسيطة ليدعم النمط الريفي فى تصميم هذا المطبخ وكانت مميزة جداً، فنرى هنا كيف أضاف تلك تابلوهات على جدران المطبخ بطريقة جمالية وأنيقة.
في كل ركن من الأركان داخل هذا المطبخ، سيلفت انتباهط التفاصيل الديكورية الخاصة التي استعان بها المصمم والمخترة بعناية شديدة فتارة سيلفت انتباهك وجود النباتات والأعشاب في زاوية من زوايا وتارةً أخرى ستنبهر بجمال أدوات المطبخ وبساطتها الشديدة التي أضافت ما يكفي من الجمال على تصميم المطبخ بالكامل.
في كل ركن من الأركان داخل هذا المطبخ، سيلفت انتباهط التفاصيل الديكورية الخاصة التي استعان بها المصمم والمخترة بعناية شديدة فتارة سيلفت انتباهك وجود النباتات والأعشاب في زاوية من زوايا وتارةً أخرى ستنبهر بجمال أدوات المطبخ وبساطتها الشديدة التي أضافت ما يكفي من الجمال على تصميم المطبخ بالكامل.
وفى نظرة شاملة أخيرة على تصميم المطبخ بالكامل ننبهر حقاً من الجمال والبساطة المفرطة التي اجتمعت معاً داخل هذا المطبخ، الكثير من البساطة والكثير من التفاصيل المبهجة أجتمعت معاً بذكاء شديد من المصمم وخلقت هذا المطبخ بنمطه الريفي الأخاذ وبالطبه لن نستطيع أن نهمل دور الأضاءة الخاص في تسليط الضوء على التفاصيل الجمالية في المطبخ بهذة الطريقة.
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