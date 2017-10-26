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نصائح لدمج النباتات في التصميم الداخلي للمنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects منتجع
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لا شك تماماُ أن وجود النباتات وتناثرها في زوايا وأركان منزلك تعطي للمنزل روح خاصة و تعزز من قيمته، فازهور والنباتات لمسة ديكورية لا غنى عنها مثل باقي الديكورات بالأضافة إلى أنها تسمح لك بخلق أحواء لطيفة منعشة وصحية في منزلك. لكن عندما يتعلق الأمر بوجود نباتات داخلية في منزلك يجب التريث والتفكير في المناخ الخاص بالغرفة ورطوبتها واختيار نباتات تتوافق في خصائصها مع خصائص الغرفة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكن بعض النصائح لدمج النباتات في التصميم الداخلي للمنزل.

الأختيار المثالي للنباتات الداخلية

Stone Courtyard House, Ansari Architects Ansari Architects حديقة
Ansari Architects

Ansari Architects
Ansari Architects
Ansari Architects

أولاً  عناك العديد من الأنواع المختلفة للنباتات، أشكال وألوان كثيرة لا حصر لها، ولكن عندما يتعلق الأمر بأختيار نباتات تزين المنزل من الداخل، ربما يقف البعض في حيرة بعض الشئ عن اختيار النوع الأنسب للنباتات، في البداية يجب أن تأخذ في الأعتبار طبيعة درجة حرارة الغرفة لديك ومدى انتشار الرطوبة والضوء فيها لتختار النبات الذي يتوافق مع هذة الخصائص، ومساحة الغرفة أيضاً أمر مهم ولكن لا داعي للقلق حيالها فحتى أن كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة ومحدودة يمكنك أن تلجأ للنباتات التي تنمو بشكل عمودي كنبات السرخس على سبيل المثال فهذة النوعية من النباتات لا تحتاج لمساحات كبيرة.

الحمام البيئة الأنسب للنباتات

Bridge Over Water, HYLA Architects HYLA Architects منتجع
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

إذا اردنا أن ننشر النباتات في المنزل ونجعلها تغمر أركانه فبالتأكيد لا يوجد مكان أنسب من الحمام كبيئة يجب أن تغمر بالنباتات، فبوجود النباتات بجانب لمستها الجمالية ومصدر الأنتعاش التي تنشره وجود النباتات، فالنباتات الطبيعية أيضاً تساعد بشكل كبير في امتصاص الرطوبة ولديها قدرة على التخلص من الروائح الغير المحببة، لذلك الحمام يعتبر من أنسب الأماكن لتواجد النباتات بداخله.

دمج النباتات الداخلية بلمسة من المفروشات

Concreted Fabric Flower Pots, Architetto Daniele Stiavetti Architetto Daniele Stiavetti Balconies, verandas & terracesPlants & flowers
Architetto Daniele Stiavetti

Concreted Fabric Flower Pots

Architetto Daniele Stiavetti
Architetto Daniele Stiavetti
Architetto Daniele Stiavetti

الأبداع في دمج الخامات دائماً وأبداً ينتج عنه أطلالة جمالية خاصة وجمال لا مثيل له، لذلك لا تجعل سقف أبداعك يتوقف أبداً عند تنسيق النباتات في منزلك ودمجها مع عناصر أخرى، على سبيل المثال دمج النباتا في المنزل مع المفروشات بطريقة جمالية، كلف قطعة من القماش أو النسيج بتصميم ونقوشات راقية عحول النباتات في غرفة المعيشة ينتج عنه تركيبه ديكورية لا مثيل لها من الرقي والجمال.

في المطبخ الأعشاب أفضل

New Crane Wharf TLA Studio مطبخ
TLA Studio

New Crane Wharf

TLA Studio
TLA Studio
TLA Studio

أما في مطبخك فلا يوجد خيار أجمل وأفضل من خيار الأعشاب لتزيين مطبخك، فبجانب اللمسة الجمالية والرائحة العطرة يمكنك أن تستفيد من وجودها وتقم بزراعة ننباتات تستخدمها في الطهي وهناك العديد منها على سبيل المثال نبات الأكليل، النعناع والبقدونس والريحان وكل تلك النباتات لها مزيج مزيج من الرائحة العطرية لا مثيل لها، لكن كن حريص على خلق مناخ وبيئة مناسبة تساعد على نمو هذة الأعشاب.

أشجار عالية

Maison contemporaine dans ancienhangar, KJBI DECO KJBI DECO غرفة المعيشة
KJBI DECO

KJBI DECO
KJBI DECO
KJBI DECO

لماذا لاتفكر في الاعتماد على شجرة عالية في غرفة المعيشة كعنصر ترحيب في منزلك، إذا كان السقف لديك مرتفع سوف يغير من مظهر منزلك بشكل جذري، إذا كنت تعيش في المدينة ينصحك الخبراء بالاعتماد على هذه الأشجار لأنها تقلل من شدة الضوضاء وقادرة على أن تكون عازلة للصوت.

النباتات والزهور في غرفة النوم

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK غرفة نوم
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

لا تتردد أبداً في أضافة النباتات ولزهور في غرفة نومك لتنعشها، ولا تنساق وراء الأعتقاد الخاطئ أن وجود نباتات في غرفة النوم يسبب ضيق تنفس بل بالعكس سينعش غرفتك ويعطيه أطلالة مثالية.

تنقية الهواء بالنباتات الداخلية

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos الممر والمدخل
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

من ضمن الجوانب الإيجابية التي تجعل النباتات الداخلية من العناصر الهامة في ديكور المنزل هي بالتأكيد الجوانب الصحية، النباتات الخضراء لديها قدرة عالية في تنقية الهواء وليس ذلك فقط بل أنها حسب الدراسات العلمية قادرة على مكافحة الرطوبة والقضاء على الراوئح الغير مرغوب فيها في المنزل، مما يجعله أنيق ومريح.

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