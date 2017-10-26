نصائح لدمج النباتات في التصميم الداخلي للمنزل

من ضمن الجوانب الإيجابية التي تجعل النباتات الداخلية من العناصر الهامة في ديكور المنزل هي بالتأكيد الجوانب الصحية، النباتات الخضراء لديها قدرة عالية في تنقية الهواء وليس ذلك فقط بل أنها حسب الدراسات العلمية قادرة على مكافحة الرطوبة والقضاء على الراوئح الغير مرغوب فيها في المنزل، مما يجعله أنيق ومريح.

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