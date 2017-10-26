نصائح لدمج النباتات في التصميم الداخلي للمنزل

لا شك تماماُ أن وجود النباتات وتناثرها في زوايا وأركان منزلك تعطي للمنزل روح خاصة و تعزز من قيمته، فازهور والنباتات لمسة ديكورية لا غنى عنها مثل باقي الديكورات بالأضافة إلى أنها تسمح لك بخلق أحواء لطيفة منعشة وصحية في منزلك. لكن عندما يتعلق الأمر بوجود نباتات داخلية في منزلك يجب التريث والتفكير في المناخ الخاص بالغرفة ورطوبتها واختيار نباتات تتوافق في خصائصها مع خصائص الغرفة، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكن بعض النصائح لدمج النباتات في التصميم الداخلي للمنزل.
أولاً عناك العديد من الأنواع المختلفة للنباتات، أشكال وألوان كثيرة لا حصر لها، ولكن عندما يتعلق الأمر بأختيار نباتات تزين المنزل من الداخل، ربما يقف البعض في حيرة بعض الشئ عن اختيار النوع الأنسب للنباتات، في البداية يجب أن تأخذ في الأعتبار طبيعة درجة حرارة الغرفة لديك ومدى انتشار الرطوبة والضوء فيها لتختار النبات الذي يتوافق مع هذة الخصائص، ومساحة الغرفة أيضاً أمر مهم ولكن لا داعي للقلق حيالها فحتى أن كانت مساحة الغرفة لديك صغيرة ومحدودة يمكنك أن تلجأ للنباتات التي تنمو بشكل عمودي كنبات السرخس على سبيل المثال فهذة النوعية من النباتات لا تحتاج لمساحات كبيرة.
إذا اردنا أن ننشر النباتات في المنزل ونجعلها تغمر أركانه فبالتأكيد لا يوجد مكان أنسب من الحمام كبيئة يجب أن تغمر بالنباتات، فبوجود النباتات بجانب لمستها الجمالية ومصدر الأنتعاش التي تنشره وجود النباتات، فالنباتات الطبيعية أيضاً تساعد بشكل كبير في امتصاص الرطوبة ولديها قدرة على التخلص من الروائح الغير المحببة، لذلك الحمام يعتبر من أنسب الأماكن لتواجد النباتات بداخله.
الأبداع في دمج الخامات دائماً وأبداً ينتج عنه أطلالة جمالية خاصة وجمال لا مثيل له، لذلك لا تجعل سقف أبداعك يتوقف أبداً عند تنسيق النباتات في منزلك ودمجها مع عناصر أخرى، على سبيل المثال دمج النباتا في المنزل مع المفروشات بطريقة جمالية، كلف قطعة من القماش أو النسيج بتصميم ونقوشات راقية عحول النباتات في غرفة المعيشة ينتج عنه تركيبه ديكورية لا مثيل لها من الرقي والجمال.
أما في مطبخك فلا يوجد خيار أجمل وأفضل من خيار الأعشاب لتزيين مطبخك، فبجانب اللمسة الجمالية والرائحة العطرة يمكنك أن تستفيد من وجودها وتقم بزراعة ننباتات تستخدمها في الطهي وهناك العديد منها على سبيل المثال نبات الأكليل، النعناع والبقدونس والريحان وكل تلك النباتات لها مزيج مزيج من الرائحة العطرية لا مثيل لها، لكن كن حريص على خلق مناخ وبيئة مناسبة تساعد على نمو هذة الأعشاب.
لماذا لاتفكر في الاعتماد على شجرة عالية في غرفة المعيشة كعنصر ترحيب في منزلك، إذا كان السقف لديك مرتفع سوف يغير من مظهر منزلك بشكل جذري، إذا كنت تعيش في المدينة ينصحك الخبراء بالاعتماد على هذه الأشجار لأنها تقلل من شدة الضوضاء وقادرة على أن تكون عازلة للصوت.
لا تتردد أبداً في أضافة النباتات ولزهور في غرفة نومك لتنعشها، ولا تنساق وراء الأعتقاد الخاطئ أن وجود نباتات في غرفة النوم يسبب ضيق تنفس بل بالعكس سينعش غرفتك ويعطيه أطلالة مثالية.
من ضمن الجوانب الإيجابية التي تجعل النباتات الداخلية من العناصر الهامة في ديكور المنزل هي بالتأكيد الجوانب الصحية، النباتات الخضراء لديها قدرة عالية في تنقية الهواء وليس ذلك فقط بل أنها حسب الدراسات العلمية قادرة على مكافحة الرطوبة والقضاء على الراوئح الغير مرغوب فيها في المنزل، مما يجعله أنيق ومريح.
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