نصائح لأختيار خزانة الدش

انتشرت في الفترة الأخيرة كبائن الدش وخزائن الاستحمام كحلاً بديلاً وعملياً للبانيو خاصةً في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الحمامات العصرية، لكن في الحقيقة وعلى الرغم من بساطة خزائن الاستحمام وتصميماتها إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الأعتبار قبل اختيار كبائن الاستحمام، كخامة الكابينة وخصائصها ومساحة الفضاء في حمامك والعديد من الأسئلة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنسهل عليك الأمر من خلال بعض النصائح العملية التي ستعينك على اختيار خزانة الدش لديك.
في تصميمات خزائن الحمام يوجد العديد من الخامات والخيارات في تصميمها أكثرها انتشاراً هي الزجاج و الأكريليك. ولكن قبل اختيارأي منهم يجب التفكير في مساحة الخزانة واختيار خامات لا تساعد على الأنزلاق.
الحصول على كابينة استحمام مناسبة يجب أولاً أن تقوم بتقييم احتياجاتك، فمن الأساسيات التي يجب الأنتباه لها قبل اختيارها هي التفكير أولاً في من سوف تستخدم مساحة الاستحمام، فكما ذكرنا هناك العديد من الخامات التي تستخدم في تصميمات خزانة الدش كالزجاج والأكريليك وأختيا اياً منهم يعتمد أولاً على استخداماتك وأحتياجاتك من الدش ومساحة الاستحمام لديك مع مراعاة ضرورة أختيار خامات خزانات سهلة التنظيف والاستخدام.
بعد تحديد خامات الكابينة نأتي لخطوة أخرى لا تقل أهمية عن الخطوة السابقة وهي مراعاة مساحة الفراغ حول منطقة الدش، فيجب أخذ بعين الأعتبار أن تةفر مساحة مناسبة للخزانة تسمح لك بالحصول على استحمام مريح وفي نفس الوقت لا تعيق المساحات داخل الحمام، وهذا من يتم من خلال تحديد المسافات بين الدش والكابينة.
الأبوارة الجرارة هي الأبواب الأكثر انتشاراً في تصميمات الحمام، فهي تخلق لك عملية شديدة وفي نفس الوقت تحفظ المساحات بطريقة مميزة جداً، لذلك يفضل عند اختيار تصميمات كبائن الاستحمام أن تكون مصممة بالكامل من الأبواب الجرارة.
قديماً لم تكن الأبواب الجرارة وتصميماتها في خزائن الاستحمام ذو تصميم ولمسة جمالية واضحة بالأضافة إلى افتقار خزائنوكبائن الاستحمام إلى العملية في التنظيف حتى تم ت تطويرهامؤخراً عن طريق أضافة تفاصيل من الألمونيوم في الأبواب الجرارة حتى تتكيف مع خصائص الحمام والرطوبة.
عندما نتحدث عن الأبواب الجرارة في خزائن الحمام فنحن لا نتحدث فقط عن التفاصيل الجمالية والعملية وسهولة التنظيف التي ستحصل عليها عند استخدامك للأبواب الجرارة في كبائن الحمام، بل نحن نتحث عن حلاً عملياً وسريعاً للحمامات ذات المساحات الصغيرة، فوجود الأبواب الجرارة للكبائن بأختصار لن يكلفك مساحات أضافية لفتح وغلق الباب.
استخدام الأبواب التقليدية القابلة للطي من الخيارات الأكثر شيوعاً لكنها لا تناسب الحمامات ذو المساحات الصغيرة تماماً، وتعتبر خياراً غير مناسب بالمرة، لذلك لا يوصى بها الخبراء في الحمامات الصغيرة لأنها تصبح غير عملية بالمرة.
من الأفكار أيضاً الخاصة بأختيار تصميم مناسب لخزانة الاستحمام، هي اختيار خزانة مناسبة تماماً لخصائص التصميم داخل الاستحمام، فعلى سبيل المثال إذا كنت تمتلك جداراً فاصلاً في الحمام يمكنك استغلاله لتقفيل بعض أجزائة باساخدام الزجاج أو الأكريليك والحصول على خزانة بتصميم مميز.
إذا كنت تمتلم حمام بتصميم حديث ننصحك بشدة بأختيار كبائن الاستحمام التي تمتد إلى السقف، فأختيار تلك الخزانات يحجز الماء والرطوبة داخل الخزانة ويمنع تسربها خارج الكابينة وبالتالي يحمي حمامك من الرطوبة.
فواصل الزجاج تسمح بتشطيبات سطحية مختلفة. النهاية يمكن أن تكون شفافة تماما أو يمكننا أن نختار درجات تعتيم للزجاج هناك درجات مختلفة من التعتيم مثال
(semisatinados, serigrafiados أو يمكنك الجمع بين المناطق شفافة مع المناطق الغير شفافة في تصميم الكابينة. هناك العديد من الخيارات والأمر فقط يقتصر على ذوقك واختياراتك الشخصية.
وكما نرى، فإن الاستخدام لكبائن الاستحمام أصبح خياراً شائعاً في العديد من التصميمات وأصبح يستعين به الكثير في الأونة الأخيرة داخل التصميمات العصرية للحمام، ولذلك أصبحنا نجد الكثير من التطورات الكبيرة سواء من الناحية الفنية أو الجمالية في التصميم وجود حلول عديدة وعملية للمشكلات التي تتعرض لها كبائن الاستحمام كالرطوبة وغيرها.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 7 تصميمات مُلهمة للمطابخ الصغيرة يمكن تقليدها بسهولة