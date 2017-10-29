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نصائح لأختيار خزانة الدش

منة اسماعيل منة اسماعيل
Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
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انتشرت في الفترة الأخيرة كبائن الدش وخزائن الاستحمام كحلاً بديلاً وعملياً للبانيو خاصةً في الحمامات ذات المساحات الصغيرة، والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير في الحمامات العصرية، لكن في الحقيقة وعلى الرغم من بساطة خزائن الاستحمام وتصميماتها إلا أن هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الأعتبار قبل اختيار كبائن الاستحمام، كخامة الكابينة وخصائصها ومساحة الفضاء في حمامك والعديد من الأسئلة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنسهل عليك الأمر من خلال بعض النصائح العملية التي ستعينك على اختيار خزانة الدش لديك.

اختيار الخامة المناسبة!

Apartamento Moderno y Minimalista en decimo piso con 33 m2 de construcción , amBau Gestion y Proyectos amBau Gestion y Proyectos حمام
amBau Gestion y Proyectos

amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos
amBau Gestion y Proyectos

في تصميمات خزائن الحمام يوجد العديد من الخامات والخيارات في تصميمها أكثرها انتشاراً هي الزجاج و الأكريليك. ولكن قبل اختيارأي منهم يجب التفكير في مساحة الخزانة واختيار خامات لا تساعد على الأنزلاق.

تقييم الاحتياجات الخاصة

Baños, Sebastián Bayona Bayeltecnics Design Sebastián Bayona Bayeltecnics Design حمام
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design

Sebastián Bayona Bayeltecnics Design
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design
Sebastián Bayona Bayeltecnics Design

الحصول على كابينة استحمام مناسبة يجب أولاً أن تقوم بتقييم احتياجاتك، فمن الأساسيات التي يجب الأنتباه لها قبل اختيارها هي التفكير أولاً في من سوف تستخدم مساحة الاستحمام،  فكما ذكرنا هناك العديد من الخامات التي تستخدم في تصميمات خزانة الدش كالزجاج والأكريليك وأختيا اياً منهم يعتمد أولاً على استخداماتك وأحتياجاتك من الدش ومساحة الاستحمام لديك مع مراعاة ضرورة أختيار خامات خزانات سهلة التنظيف والاستخدام.

مساحة كابينة الاستحمام

Sottotetti Corso Garibaldi, Napoli, GINO SPERA ARCHITETTO GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO
GINO SPERA ARCHITETTO

بعد تحديد خامات الكابينة نأتي لخطوة أخرى لا تقل أهمية عن الخطوة السابقة وهي مراعاة مساحة الفراغ حول منطقة الدش، فيجب أخذ بعين الأعتبار أن تةفر مساحة مناسبة للخزانة تسمح لك بالحصول على استحمام مريح وفي نفس الوقت لا تعيق المساحات داخل الحمام، وهذا من يتم من خلال تحديد المسافات بين الدش والكابينة.

براعة الأبواب الجرارة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الأبوارة الجرارة هي الأبواب الأكثر انتشاراً في تصميمات الحمام، فهي تخلق لك عملية شديدة وفي نفس الوقت تحفظ المساحات بطريقة مميزة جداً، لذلك يفضل عند اختيار تصميمات كبائن الاستحمام أن تكون مصممة بالكامل من الأبواب الجرارة.

تطور كبائن الاستحمام مع أبواب الجرارة

CASA LL, Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office حمام
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office
Manuel Ocaña Architecture and Thought Production Office

قديماً لم تكن الأبواب الجرارة وتصميماتها في خزائن الاستحمام ذو تصميم ولمسة جمالية واضحة بالأضافة إلى افتقار خزائنوكبائن الاستحمام إلى العملية في التنظيف حتى تم ت تطويرهامؤخراً عن طريق أضافة تفاصيل من الألمونيوم في الأبواب الجرارة حتى تتكيف مع خصائص الحمام والرطوبة.

لماذا الأبواب الجرارة ؟

VIVIENDA NUEVOS MINISTERIOS, Interiorismo Paloma Angulo Interiorismo Paloma Angulo حمام
Interiorismo Paloma Angulo

Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo
Interiorismo Paloma Angulo

عندما نتحدث عن الأبواب الجرارة في خزائن الحمام فنحن لا نتحدث فقط عن التفاصيل الجمالية والعملية وسهولة التنظيف التي ستحصل عليها عند استخدامك للأبواب الجرارة في كبائن الحمام، بل نحن نتحث عن حلاً عملياً وسريعاً للحمامات ذات المساحات الصغيرة، فوجود الأبواب الجرارة للكبائن بأختصار لن يكلفك مساحات أضافية لفتح وغلق الباب.

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الأبواب التقليدية لكبائن الاستحمام

Casa L&J, slvr estudio slvr estudio حمام
slvr estudio

slvr estudio
slvr estudio
slvr estudio

استخدام الأبواب التقليدية القابلة للطي من الخيارات الأكثر شيوعاً لكنها لا تناسب الحمامات ذو المساحات الصغيرة تماماً، وتعتبر خياراً غير مناسب بالمرة، لذلك لا يوصى بها الخبراء في الحمامات الصغيرة لأنها تصبح غير عملية بالمرة.

مناسبة تماماً

Decoración de casa moderna y actual para familia con niños, Sube Interiorismo Sube Interiorismo حمام
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

من الأفكار أيضاً الخاصة بأختيار تصميم مناسب لخزانة الاستحمام، هي اختيار خزانة مناسبة تماماً لخصائص التصميم داخل الاستحمام، فعلى سبيل المثال إذا كنت تمتلك جداراً فاصلاً في الحمام يمكنك استغلاله لتقفيل بعض أجزائة باساخدام الزجاج أو الأكريليك والحصول على خزانة بتصميم مميز.

خزانة حمام تصل للسقف.

Acabados de Lujo para Pequeño Apartamento Minimalista [90m2], Empresa constructora en Madrid Empresa constructora en Madrid حمام
Empresa constructora en Madrid

Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid
Empresa constructora en Madrid

إذا كنت تمتلم حمام بتصميم حديث ننصحك بشدة بأختيار كبائن الاستحمام التي تمتد إلى السقف، فأختيار تلك الخزانات يحجز الماء والرطوبة داخل الخزانة ويمنع تسربها خارج الكابينة وبالتالي يحمي حمامك من الرطوبة.

التشطيبات المختلفة لمرفقات الاستحمام

Platos de ducha: Cuando Diseño y Funcionalidad se Fusionan, Duravit España Duravit España حمام
Duravit España

Duravit España
Duravit España
Duravit España

فواصل الزجاج تسمح بتشطيبات سطحية مختلفة. النهاية يمكن أن تكون شفافة تماما أو يمكننا أن نختار درجات تعتيم للزجاج  هناك درجات مختلفة من التعتيم مثال   (semisatinados, serigrafiados أو يمكنك الجمع بين المناطق شفافة مع المناطق الغير شفافة في تصميم الكابينة. هناك العديد من الخيارات والأمر فقط يقتصر على ذوقك واختياراتك الشخصية.

التشطيبات المخصصة والعلاجات المتقدمة

THE WHITE HOUSE LA MORALEJA, Bernadó Luxury Houses Bernadó Luxury Houses حمام
Bernadó Luxury Houses

Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses
Bernadó Luxury Houses

وكما نرى، فإن الاستخدام لكبائن الاستحمام أصبح خياراً شائعاً في العديد من التصميمات وأصبح يستعين به الكثير في الأونة الأخيرة داخل التصميمات العصرية للحمام، ولذلك أصبحنا نجد الكثير من التطورات الكبيرة سواء من الناحية الفنية أو الجمالية في التصميم وجود حلول عديدة وعملية للمشكلات التي تتعرض لها كبائن الاستحمام كالرطوبة وغيرها.

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