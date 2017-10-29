أفكار عبقرية للفصل بين غرف المنزل الجدران ليس منها

وهنا نرى فكرة أخرى جذابة وشفافة في نفس الوقت، جداراً زجاجياً رائعاً مزود بأطار من المربعات الخشبية، استخدام تصميم هذا الجدار كفاصل بين الغرف وبعضها أضاف رقي وجاذبية على الغرفة بطريقة مميزة كما نرى.

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