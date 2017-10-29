أفكار عبقرية للفصل بين غرف المنزل الجدران ليس منها

الفواصل عنصر من عناصر التصميمات الداخلية المهمة التي تخلق للمنزل كينونته الخاصة، فبدون وجود فواصل في المنزل سيبدو منزلك مبهماً وبلا روح، ومن المعتاد أو الشائع عن الفواصل أنها تلك الجدران الخرسانية التي تفصل بين غرف المنزل المختلفة. ولكن نحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم مفهوماً أخر للفواصل في المنزل و8 تصميمات مختلفة للفواصل بين غرف المنزل، الجدران الخرسانية التقليدية ليست بينها لتتعرف على مفهوماً جديداً للفصل بين غرف المنزل.
من الأفكار التي ستضيف لك فاصلاً مميزاً في منزلك هي استخدام العمدان الخشبية المنفصلة لعمل فاصل بين غرف المنزل بطريقة عصرية وغير تقليدية، فمن المعتاد عند الفواصل هي الفواصل الخرسانية باستخدام الجدران، وفي هذة الصورة نرى كيف استخدم المصمم المكونات الطبيعية كالخشب من خلال تلك الأعمدة الخشبية المتراصة معاً بطريقة رائعة لم تمنع أشعة الشمس ولا الهواء من المرور بينهم.
من الطرق البسيطة والعملية في استخدام الفواصل بين الغرف وبعضها للفصل بينهم، هي الاستعانة بمكتبة ذو تصميم مفتوح تحمل رفوفاً مفتوحة طريقة بسيطة لكن تخلق جاذبية خاصة، استعن أيضاً بالأكسسورات والتفاصيل الديكورية المميزة لخلقة لمسة فنية، فلا يصبح الأمر مقتصراً على الأعتماد على الفصل فقط بل بأضافة تفاصيل جمالية خاصة على الغرفة بشكل رائع.
طريقة أخرى للفصل استعان بها المصمم بالجدران الخرسانية لكن بطريقة غير تقليدية بالمرة، فهي ليست جداراً متكاملاً وليست فاصل، بل تشعر وكانها نص جدار، فقد قام المصمم بفتح جزء صغير في وسط الجدار بمقدار مناسب لا يعيق النظر بين الغرف وبعضها فيسمح لك برؤية الغرفة المقابلة ولكن في نفس الوقت يعتبر فاصلاً ويقوم بدوره للفصل بين الغرف وبعضها بطريقة عصرية ورائعة.
استخدام الأقمشة بشكل عام للفصل بين غرف المنزل وبعضه من الطرق المفضلة جداً وتعتبر عملية خاصةً في الأماكن الضيقة، فهي تسمح لك بخلق لمسة من الجاذبية وتجدد المشهد العام لغرف المنزل خاصةً عند الاستعانة بنقوشات وأقمشة خاصة مبهجة بتفاصيلها فتضيف بريقاً مميزاً على الغرفة وتصميمها وتكمل اللوحة الفنية وتفاصيل الغرفة بجمال خاص.
من الأفكار الغير تقليدية والتي تتسم بالغرابة نوعاً ما في استخدامات الفواصل بين الغرف هي الاستعانة بالخزائن الزجاجية، فبجانب كونها أداة مميزة للفصل هي أيضاً عنصر رائع للتخزين، فهنا نرى المصمم يستعين للفصل بين غرفة المعيشة والسفرة بخزانة أحذية من الزجاج، الخزانة خلقت لمسة من الشفافية على تصميم الغرفة بجانب العملية الشديدة.
ما رأيك بعمل خزانة وكتة للطبيعة الخراء؟ يبدو الأمر غريباً أليس كذلك لكن هنا استعان المصمم بفكرة أكثر من رائعة في اختياره لهذا الفاصل المميز من الخشب فنرى هنا مكتبة خشبية بتصميم بسيط وجذاب تملوئها النباتات الخضراء استعان بها المصمم كلمسة جمالية خاصة في الغرفة وفي نفس الوقت وسيلة رائعة للفصل بين الغرف وبعضها.
وهنا نرى فكرة أخرى جذابة وشفافة في نفس الوقت، جداراً زجاجياً رائعاً مزود بأطار من المربعات الخشبية، استخدام تصميم هذا الجدار كفاصل بين الغرف وبعضها أضاف رقي وجاذبية على الغرفة بطريقة مميزة كما نرى.
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