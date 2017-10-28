أناقة عصرية وديكورات راقية في منزل بمساحة 150 متر

أن تمتلك منزل بمساحة 150 متر مربع، يعني أن بحاجة إلى ديكورات جدران، وأرضيات، وأثاث لتلك المساحة الكبيرة، وأن تختار بالتة من الألوان المتناسقة لكل هذه العناصر وتوزيعها بدقة في أنحاء المنزل.
إن كنت تملك منزل بهذه المساحة، فمقال اليوم من هوميفاي يقدم لك نموذج مُلهم، من تصميم خبراء Masters of Interior design، لمنزل أنيق بمساحة 150 متر مربع، مع تقسيم ذكي للغرف، وديكورات بسيطة ومميزة. شاركنا جولتنا واستمتع بلمسات الخبراء!
الإشراقة الطبيعية عنصر تميز لأي غرفة في المنزل، وخاصة غرفة المعيشة التي تشهد الكثير من الحركة على مدار اليوم. في هذا المنزل تتمتع غرفة المعيشة بنافذة شرفة كبيرة، تزينت بستائر رمادية ثقيلة لحجب الضوء وقت الحاجة والحصول على المزيد من الخصوصية. وضعت أريكة كبيرة ومريحة أمام شاشة تلفاز مسطحة حديثة، لمتابعة البرامج المفضلة أثناء الاسترخاء والاتكاء على تلك الوسائد الملونة المبهجة.
تقسيم المنزل يبدو ذكيًا، وقد تم تنفيذه بما لا يؤثر على اتساع تلك المساحة المعيشية، حيث يمكننا ملاحظة الجدرا غير المكتمل والذي يفصل بين غرف المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ، وقد صمم منفذ أعلى التلفاز للربط بين الغرف ودعم الأجواء الحميمية. اختيار الأرضية الخشبية يبدو عصريًا وأنيقًا، خاصة مع مزيج الأبيض في الجدران والأسقف، والرمادي في الاثاث.
في الجزء الأخر من المساحة المعيشية التي تضم السفرة وغرفة المعيشة والمطبخ، نجد هذا الركن الهادئ، الذي صمم للاستمتاع باللحظات الدافئة في الأيام الباردة، حيث الأريكة السوداء الكلاسيكية الفاخرة، قد وضعت أمام المدفأة، وأسفلها سجادة دائرة بنغمات محايدة أنيقة، وإلى يمينها، استغلت المساحة اسفل النافذة لتصميم مقعد أسمنتي تزين بقطع الفرو والوسائد الصغيرة.
تصميم المدفأة يبدو عصريًا وفريدًا، حيث تم دمجها داخل جدار طُلي بالأسود الماط، وعلى الجانبين، صمما منفذين للاحتفاظ بالقوالب الخشبية كلمسة ديكورية مميزة تليق بالمدفأة الحديثة. الأبيض والأسود يصنعان تناقضًا لونيًا يجذب الأنظار ويبرز أناقة وجمال المدفأة.
بالانتقال إلى المطبخ، نجد أنفسنا وسط مساحة عصرية بالكامل، حيث الأبيض يفرض سيطرته على كل شيء، مع لمسات بسيطة من اللون الرمادي الذي يغطي سطح منضدة العمل، وقد اختيرت أيضًا الستائر بذات النغمة الرمادية المحايدة للحصول على الخصوصية وحجب الضوء وقت الحاجة. التصميم الخطي للمطبخ، يمنح تلك المساحة امتدادًا بصريًا مريحا، كما يتيح التحرك بأريحية بطول الطاولة، والتنقل بين الخزائن دون عائق أو ازعاج.
في نهاية منضدة العمل الطويلة للمطبخ، نجد امتداد خشبي، يجسد طاولة السفرة، التي التفت حولها مجموعة من الكراسي المتنوعة التصميم والألوان، وقد تدلى فوقها مصباح بتصميم خشبي يشبه أقفاص الطيور لإضاءة مميزة تتناسب مع الإشراقة المتسللة من النافذة.
على الجانب الأخر من منضدة العمل الخاصة بـ المطبخ، نجد أنه قد تم وضع مجموعة من الكراسي المستديرة والمرتفعة، لنحصل على ميزة وجود بار لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة الطازجة أثناء اعدادها مباشرة.
نختتم جولتنا في الحمام، الذي يظهر بإطلالة عصرية حيوية بفضل البلاطات المزرقشة بمزيج من الرسومات الهندسية باللونين الأبيض والرمادي، مع إضافة هيكل خشبي يحتضن حوض الاغتسال وخزانة صغيرة أسفله.
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