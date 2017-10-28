أناقة عصرية وديكورات راقية في منزل بمساحة 150 متر

أن تمتلك منزل بمساحة 150 متر مربع، يعني أن بحاجة إلى ديكورات جدران، وأرضيات، وأثاث لتلك المساحة الكبيرة، وأن تختار بالتة من الألوان المتناسقة لكل هذه العناصر وتوزيعها بدقة في أنحاء المنزل.

إن كنت تملك منزل بهذه المساحة، فمقال اليوم من هوميفاي يقدم لك نموذج مُلهم، من تصميم خبراء Masters of Interior design، لمنزل أنيق بمساحة 150 متر مربع، مع تقسيم ذكي للغرف، وديكورات بسيطة ومميزة. شاركنا جولتنا واستمتع بلمسات الخبراء!