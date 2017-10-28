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أناقة عصرية وديكورات راقية في منزل بمساحة 150 متر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
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أن تمتلك منزل بمساحة 150 متر مربع، يعني أن بحاجة إلى ديكورات جدران، وأرضيات، وأثاث لتلك المساحة الكبيرة، وأن تختار بالتة من الألوان المتناسقة لكل هذه العناصر وتوزيعها بدقة في أنحاء المنزل.

إن كنت تملك منزل بهذه المساحة، فمقال اليوم من هوميفاي يقدم لك نموذج مُلهم، من تصميم خبراء Masters of Interior design، لمنزل أنيق بمساحة 150 متر مربع، مع تقسيم ذكي للغرف، وديكورات بسيطة ومميزة. شاركنا جولتنا واستمتع بلمسات الخبراء!

غرفة معيشة هادئة ومُشرقة

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

الإشراقة الطبيعية عنصر تميز لأي غرفة في المنزل، وخاصة غرفة المعيشة التي تشهد الكثير من الحركة على مدار اليوم. في هذا المنزل تتمتع غرفة المعيشة بنافذة شرفة كبيرة، تزينت بستائر رمادية ثقيلة لحجب الضوء وقت الحاجة والحصول على المزيد من الخصوصية. وضعت أريكة كبيرة ومريحة أمام شاشة تلفاز مسطحة حديثة، لمتابعة البرامج المفضلة أثناء الاسترخاء والاتكاء على تلك الوسائد الملونة المبهجة.

تقسيم ذكي للحفاظ على الاتساع

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

تقسيم المنزل يبدو ذكيًا، وقد تم تنفيذه بما لا يؤثر على اتساع تلك المساحة المعيشية، حيث يمكننا ملاحظة الجدرا غير المكتمل والذي يفصل بين غرف المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ، وقد صمم منفذ أعلى التلفاز للربط بين الغرف ودعم الأجواء الحميمية. اختيار الأرضية الخشبية يبدو عصريًا وأنيقًا، خاصة مع مزيج الأبيض في الجدران والأسقف، والرمادي في الاثاث.

ركن هادئ للمدفأة

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

في الجزء الأخر من المساحة المعيشية التي تضم السفرة وغرفة المعيشة والمطبخ، نجد هذا الركن الهادئ، الذي صمم للاستمتاع باللحظات الدافئة في الأيام الباردة، حيث الأريكة السوداء الكلاسيكية الفاخرة، قد وضعت أمام المدفأة، وأسفلها سجادة دائرة بنغمات محايدة أنيقة، وإلى يمينها، استغلت المساحة اسفل النافذة لتصميم مقعد أسمنتي تزين بقطع الفرو والوسائد الصغيرة.

تصميم مميز للمدفأة مع تناقض لوني جذاب

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

تصميم المدفأة يبدو عصريًا وفريدًا، حيث تم دمجها داخل جدار طُلي بالأسود الماط، وعلى الجانبين، صمما منفذين للاحتفاظ بالقوالب الخشبية كلمسة ديكورية مميزة تليق بالمدفأة الحديثة. الأبيض والأسود يصنعان تناقضًا لونيًا يجذب الأنظار ويبرز أناقة وجمال المدفأة.

مطبخ عصري مع تصميم خطي مثالي

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design مطبخ الخرسانة Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

بالانتقال إلى المطبخ، نجد أنفسنا وسط مساحة عصرية بالكامل، حيث الأبيض يفرض سيطرته على كل شيء، مع لمسات بسيطة من اللون الرمادي الذي يغطي سطح منضدة العمل، وقد اختيرت أيضًا الستائر بذات النغمة الرمادية المحايدة للحصول على الخصوصية وحجب الضوء وقت الحاجة. التصميم الخطي للمطبخ، يمنح تلك المساحة امتدادًا بصريًا مريحا، كما يتيح التحرك بأريحية بطول الطاولة، والتنقل بين الخزائن دون عائق أو ازعاج.

غرفة سفرة تتصل بمنضدة المطبخ

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design مطبخ خشب Wood effect
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

في نهاية منضدة العمل الطويلة للمطبخ، نجد امتداد خشبي، يجسد طاولة السفرة، التي التفت حولها مجموعة من الكراسي المتنوعة التصميم والألوان، وقد تدلى فوقها مصباح بتصميم خشبي يشبه أقفاص الطيور لإضاءة مميزة تتناسب مع الإشراقة المتسللة من النافذة.

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بار لتناول المشروبات

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design مطبخ الخرسانة Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

على الجانب الأخر من منضدة العمل الخاصة بـ المطبخ، نجد أنه قد تم وضع مجموعة من الكراسي المستديرة والمرتفعة، لنحصل على ميزة وجود بار لتناول المشروبات والوجبات الخفيفة الطازجة أثناء اعدادها مباشرة.

حمام بإطلالة عصرية حيوية

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design حمام خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

نختتم جولتنا في الحمام، الذي يظهر بإطلالة عصرية حيوية بفضل البلاطات المزرقشة بمزيج من الرسومات الهندسية باللونين الأبيض والرمادي، مع إضافة هيكل خشبي يحتضن حوض الاغتسال وخزانة صغيرة أسفله.

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