مزيج الأرجواني والأصفر في منزل مليء بالحيوية

يتمتع الأرجواني بأناقة راقية، ويعبر عن الكثير من الفخامة، كما أنه لون يتمتع بدرجة عالية من الرومانسية الساحرة، بينما يتمتع اللون الأصفر بقوته، حيث يعكس شعور مكثف بالحيوية والنشاط لكونه يرمز إلى الشمس. تخيل مزيج من الأرجواني والأصفر يسيطر على ديكورات منزل عصري بمساحة كبيرة نسبيًا مع الكثير من سيطرة قوية من الابيض على الأسقف والجدران، واكتساء الأرضيات بالأخشاب!!
هل تخيلت؟ ما رأيك في مشاهدة كل هذا في مجموعة صور من داخل منزل من تنفيذ خبراء استديو Mark Ruthven؟! شاركنا جولة مُلهمة لإيجاد الديكورات المناسبة لمنزلك!
مدخل المنزل مفعم بالضوء والحيوية بفضل مزيج الأبيض والأصفر مع الأرضية الخشبية والأضواء المكثفة المثبتة أعلى الجدار الأصفر وفي السقف. إذا ما نظرنا إلى جانب الجدار الأصفر، سنلاحظ منفذ صغير سلطت عليه الأضواء لإبراز اللوحة الصفراء التي تصنع تناسقًا لونيًا وبصريًا مع الجدار المجاور.
من المدخل ننتقل إلى غرفة المعيشة حيث يبدأ الأرجواني في الظهور بقوة في السجادة المزينة للأرضية الخشبية أسفل اثنين من الكراسي الصفراء ذات النغمة القوية الصارخة، بينما يسيطر الأبيض على الجدران والسقف، وسط تداخل بسيط من الاسود في الطاولات الصغيرة.
في الجهة المقابلة، وضعت أريكة بلون وسطي بين الأبيض والرمادي، مع سجادة أرجوانية أخرى، وكرسي يجمع بين الأرجواني والأصفر، وسط سيطرة كاملة للأبيض على الجدران والسقف. الإضاءات الموزعة في أطراف السقف تضاعف من إشراقة الغرفة.
المكتبة المصممة في الجدار على الجانبين، وورق الحائط المستخدم في المنطقة الوسطى لإعطاء مظهر حجري، وأيضًا المساحة الخاصة بالشاشة العملاقة.. كلها تفاصيل تجعل من تلك المساحة غرفة مثالية للميديا والقراءة.
من تلك الزاوية يمكننا رؤية المدفأة التي تعمل كفاصل أنيق وفريد بين غرفتي المعيشة والسفرة، وقد صممت من جدار اسمنتي يتوسط المساحة بين الغرفتين، ويقمسه من الأسفل صندوق زجاجي يحوي المدفأة بداخله بينما صممت نهاية الجدار كقاعدة بيضاوية أنيقة.
بالوصول إلى غرفة السفرة، نجد أن الأرجواني قد فرض سيطرته بقوة على الجدار والسجاد وكراسي الطاولة الخشبية، بينما اكتفى الأصفر بلمسات بسيطة في اللوحات المزينة للجدار الأرجواني وبعض الخطوط في السجاد الأنيق.
في المطبخ، لا نجد أي أثر للأرجواني أو الأصفر، فقط الأبيض يسيطر على كل شيء، فيما عادا الأرضية التي اكتست بلون رمادي داكن يتناسب مع فكرة سقوط قطرات من الصلصة، أو انسكاب بعض المشروبات. الخزائن الأخشبية بلونها البني الفاتح، تكسر حدة الأبيض المسيطر على الجدران والسقف والأثاث.
من تلك الزاوية، يمكننا ادراك سبب الإشراقة القوية التي يتمتع بها المطبخ، إلى جانب اللون الأبيض، حيث النافذة المائلة في السقف، وأسفلها نوافذ صغيرة متجاورة، إلى جانبهم أبواب زجاجية شفافة مطلة على الفناء الخلفي، بينما وضعت أمامها طاولة مستديرة مع بضعة كراسي للاستمتاع بوجبة افطار رائعة أمام ذلك المشهد الفاتح للشهية.
في الجهة الأخرى من المطبخ، نجد أن المساحة المتسعة قد استغلت بالكامل، ليس فقط بوضع طاولة مع بضعة كراسي للافطار، ولكن أيضًا وضعت أريكة صفراء، وشاشاة تلفاز، لمتابعة البرامج والأخبار وتبادل الأحاديث بين أفراد الأسرة بينما كل منهم يمارس نشاط مختلف ولكن الكل في مساحة واحدة.
قد يبدو الحمام أقل ابهارًا من أجزاء المنزل الأخرى، ولكنه في الحقيقة يتمتع بدرجة عالية من الهدوء المريح الذي يجعله مساحة مثالية للاسترخاء. كابينة الاستحمام شغلت الجانب الأيمن بأكمله مع أبواب زجاجيه شفافة، فيما شغل حوض الاغتسال الجانب الأيسر بأكمله مع حوض من الرخام، تعلوه مرايا عاكسة، تضاعف من اتساع الحمام بصريا.
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