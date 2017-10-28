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مزيج الأرجواني والأصفر في منزل مليء بالحيوية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Family Home in Hampstead, Studio Mark Ruthven Studio Mark Ruthven غرفة الميديا
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يتمتع الأرجواني بأناقة راقية، ويعبر عن الكثير من الفخامة، كما أنه لون يتمتع بدرجة عالية من الرومانسية الساحرة، بينما يتمتع اللون الأصفر بقوته، حيث يعكس شعور مكثف بالحيوية والنشاط لكونه يرمز إلى الشمس. تخيل مزيج من الأرجواني والأصفر يسيطر على ديكورات منزل عصري بمساحة كبيرة نسبيًا مع الكثير من سيطرة قوية من الابيض على الأسقف والجدران، واكتساء الأرضيات بالأخشاب!!

هل تخيلت؟ ما رأيك في مشاهدة كل هذا في مجموعة صور من داخل منزل من تنفيذ خبراء استديو Mark Ruthven؟! شاركنا جولة مُلهمة لإيجاد الديكورات المناسبة لمنزلك!

مدخل مُشرق ومُضيء

Hallway Studio Mark Ruthven الممر الحديث، المدخل و الدرج Curved wall
Studio Mark Ruthven

Hallway

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

مدخل المنزل مفعم بالضوء والحيوية بفضل مزيج الأبيض والأصفر مع الأرضية الخشبية والأضواء المكثفة المثبتة أعلى الجدار الأصفر وفي السقف. إذا ما نظرنا إلى جانب الجدار الأصفر، سنلاحظ منفذ صغير سلطت عليه الأضواء لإبراز اللوحة الصفراء التي تصنع تناسقًا لونيًا وبصريًا مع الجدار المجاور.

غرفة معيشة بالاصفر والأرجواني

Reception Studio Mark Ruthven غرفة المعيشة Modern fireplace,Centre fireplace
Studio Mark Ruthven

Reception

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

من المدخل ننتقل إلى غرفة المعيشة حيث يبدأ الأرجواني في الظهور بقوة في السجادة المزينة للأرضية الخشبية أسفل اثنين من الكراسي الصفراء ذات النغمة القوية الصارخة، بينما يسيطر الأبيض على الجدران والسقف، وسط تداخل بسيط من الاسود في الطاولات الصغيرة.

مساحة للميديا والقراءة

Cinema room Studio Mark Ruthven غرفة الميديا
Studio Mark Ruthven

Cinema room

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

في الجهة المقابلة، وضعت أريكة بلون وسطي بين الأبيض والرمادي، مع سجادة أرجوانية أخرى، وكرسي يجمع بين الأرجواني والأصفر، وسط سيطرة كاملة للأبيض على الجدران والسقف. الإضاءات الموزعة في أطراف السقف تضاعف من إشراقة الغرفة.

المكتبة المصممة في الجدار على الجانبين، وورق الحائط المستخدم في المنطقة الوسطى لإعطاء مظهر حجري، وأيضًا المساحة الخاصة بالشاشة العملاقة.. كلها تفاصيل تجعل من تلك المساحة غرفة مثالية للميديا والقراءة.

مدفأة.. فاصل أنيق وفريد

View from dining room to reception Studio Mark Ruthven غرفة السفرة
Studio Mark Ruthven

View from dining room to reception

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

من تلك الزاوية يمكننا رؤية المدفأة التي تعمل كفاصل أنيق وفريد بين غرفتي المعيشة والسفرة، وقد صممت من جدار اسمنتي يتوسط المساحة بين الغرفتين، ويقمسه من الأسفل صندوق زجاجي يحوي المدفأة بداخله بينما صممت نهاية الجدار كقاعدة بيضاوية أنيقة.

الأرجواني يفرض سيطرته في غرفة السفرة

Dining room Studio Mark Ruthven غرفة السفرة
Studio Mark Ruthven

Dining room

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

بالوصول إلى غرفة السفرة، نجد أن الأرجواني قد فرض سيطرته بقوة على الجدار والسجاد وكراسي الطاولة الخشبية، بينما اكتفى الأصفر بلمسات بسيطة في اللوحات المزينة للجدار الأرجواني وبعض الخطوط في السجاد الأنيق.

مطبخ بالأبيض

Kitchen Studio Mark Ruthven مطبخ Contemporary kitchen
Studio Mark Ruthven

Kitchen

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

في المطبخ، لا نجد أي أثر للأرجواني أو الأصفر، فقط الأبيض يسيطر على كل شيء، فيما عادا الأرضية التي اكتست بلون رمادي داكن يتناسب مع فكرة سقوط قطرات من الصلصة، أو انسكاب بعض المشروبات. الخزائن الأخشبية بلونها البني الفاتح، تكسر حدة الأبيض المسيطر على الجدران والسقف والأثاث.

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السر وراء الإشراقة القوية

Kitchen Studio Mark Ruthven مطبخ
Studio Mark Ruthven

Kitchen

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

من تلك الزاوية، يمكننا ادراك سبب الإشراقة القوية التي يتمتع بها المطبخ، إلى جانب اللون الأبيض، حيث النافذة المائلة في السقف، وأسفلها نوافذ صغيرة متجاورة، إلى جانبهم أبواب زجاجية شفافة مطلة على الفناء الخلفي، بينما وضعت أمامها طاولة مستديرة مع بضعة كراسي للاستمتاع بوجبة افطار رائعة أمام ذلك المشهد الفاتح للشهية.

تلفاز وأريكة في المطبخ!

Kitchen Studio Mark Ruthven مطبخ
Studio Mark Ruthven

Kitchen

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

في الجهة الأخرى من المطبخ، نجد أن المساحة المتسعة قد استغلت بالكامل، ليس فقط بوضع طاولة مع بضعة كراسي للافطار، ولكن أيضًا وضعت أريكة صفراء، وشاشاة تلفاز، لمتابعة البرامج والأخبار وتبادل الأحاديث بين أفراد الأسرة بينما كل منهم يمارس نشاط مختلف ولكن الكل في مساحة واحدة.

الكثير من الهدوء والراحة في تصميم الحمام

Bathroom Studio Mark Ruthven حمام marble basin
Studio Mark Ruthven

Bathroom

Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven
Studio Mark Ruthven

قد يبدو الحمام أقل ابهارًا من أجزاء المنزل الأخرى، ولكنه في الحقيقة يتمتع بدرجة عالية من الهدوء المريح الذي يجعله مساحة مثالية للاسترخاء. كابينة الاستحمام شغلت الجانب الأيمن بأكمله مع أبواب زجاجيه شفافة، فيما شغل حوض الاغتسال الجانب الأيسر بأكمله مع حوض من الرخام، تعلوه مرايا عاكسة، تضاعف من اتساع الحمام بصريا.

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