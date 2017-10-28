مزيج الأرجواني والأصفر في منزل مليء بالحيوية

يتمتع الأرجواني بأناقة راقية، ويعبر عن الكثير من الفخامة، كما أنه لون يتمتع بدرجة عالية من الرومانسية الساحرة، بينما يتمتع اللون الأصفر بقوته، حيث يعكس شعور مكثف بالحيوية والنشاط لكونه يرمز إلى الشمس. تخيل مزيج من الأرجواني والأصفر يسيطر على ديكورات منزل عصري بمساحة كبيرة نسبيًا مع الكثير من سيطرة قوية من الابيض على الأسقف والجدران، واكتساء الأرضيات بالأخشاب!!

هل تخيلت؟ ما رأيك في مشاهدة كل هذا في مجموعة صور من داخل منزل من تنفيذ خبراء استديو Mark Ruthven؟! شاركنا جولة مُلهمة لإيجاد الديكورات المناسبة لمنزلك!