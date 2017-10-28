7 حيل لتنظيف المنزل في 5 دقائق

تماما كما تقرأها.. لا أحد يحب أن يضيع الوقت في تنظيف المنزل، لذلك نرحب بكل هذه الأفكار التي تقلل من الدقائق التي نكرسها لتلك المهمة. كما نود دائما مساعدتك ومنحك أفكار جديدة.
وضعنا في هذا الكتاب من الأفكار بعض الحيل التي من شأنها مساعدتك على أن يكون منزلك نظيف ومرتب في غضون 5 دقائق. من الواضح أن كل شيء يتطلب جهدًا سابقًا ودائمًا، ولكن إذا كنت تتبع هذه النصائح لن تضطر إلى إضاعة ساعات طويلة في تنظيف منزلك.
بدأنا بتذكيرك بشأن أبجديات النظافة. مجرد حقيقة تنظيم أمتعتك الخاصة، بدلا من السماح لها أن تتراكم حول زوايا منزلك، وسوف تساعدك على أن تكون قادرة على اختيار كل شيء في غضون دقائق. سواء كان ذلك الحفاظ على الهدوء في المنزل أو التوتر الذي يولد الاضطرار إلى طلب كل شيء بسرعة وتشغيل في حالة الزيارة. وضعه موضع التنفيذ وسترى كيف يستحق ذلك.
النوافذ، إذا كانت هي حجم تلك التي تراه في الصورة، هي سهلة التنظيف. كل ما تحتاجه هو منظف الزجاج وقطعة من القماش، سواء كان ذلك قميص أو خرقة، والنوافذ الخاصة بك وسوف تكون نظيفة كما باتن. إذا كانت قذرة جدا، يمكنك أولا تمرير بعض الماء الدافئ والصابون. بهذه الطريقة سوف تحصل على معظم الأوساخ قبالة بسرعة، مما يوفر لك الوقت والجهد.
تنظيف أريكة أو كرسي من الجلد يمكن أن يكون معقدا جدا. في الوقت الحاضر، الأرائك الجلدية والكراسي عادة ما تكون مغطاة بطبقة رقيقة تسمى نابا وتتطلب اهتماما خاصا. يجب أن يتم التنظيف عن طريق مسح قطعة قماش ستوكات رطبة.
خيار آخر لتنظيف الجلد هو لمسح قطعة قماش مبللة مع بضع قطرات من الصابون السائل فوق السطح. بطبيعة الحال، أبدا شطف الجلد، كما تلف مع اتصال مع الماء. استخدام الخرق استنزفت جيدا وبالتالي فإن سطوع تستمر لفترة أطول.
4. في المطبخ
تنظيف الثلاجة دون مواد التنظيف السامة والملوثة هو ممكن أيضا. كيفية تجنب هذه المنتجات الضارة للبيئة؟ لجعل لكم منتج تنظيف المنزل معصوم ضد الشحوم والأوساخ. للقيام بذلك لديك لخلط ملعقتين من صودا الخبز مع نصف الليمون وإضافة 5 قطرات من زيت الليمون الضروري. ببساطة تطبيق المنتج مع الاسفنج على سطح الثلاجة وسيكون لديك نظيفة في غضون دقائق.
منازل مع فناء أو حديقة داخلية أيضا نوافذ منزلقة كبيرة التي تربط الداخلية والخارجية للمنزل. ولكن بسبب حجمها، وتنظيفها في كثير من الأحيان مهمة شاقة إلى حد ما. ولكن الواقع هو أن عليك أن تفعل ذلك بانتظام. إذا كنت قد نفد من منظفات النوافذ أو إذا كنت تبحث عن خيار أرخص وأكثر صديقة للبيئة، وهناك علاج المنزل فعالة جدا التي هي مزيج من الماء والكحول، فإن البلورات تكون نظيفة جدا وخيار اقتصادي.
هناك مسافتين في المنزل التي ينبغي دائما أن تبقى نظيفة، وهذا هو المكان الذي معظم البكتيريا عادة. واحد منهم هو المطبخ. والآخر، والحمام. الحفاظ على نظافة الحمام، على سبيل المثال، من السهل جدا. بعد كل استخدام، استخدم فرشاة أو اسفنجة لمنع قطرات الماء من التراكم والتجفيف على الجدران، وخاصة على شاشات دش الزجاج. عندما قطرات من الماء الجاف، فإنها تترك درب أبيض أن يسبب الشعور بالأوساخ، على الرغم من أنه في الواقع هو الجير فقط.
قد يعتقد المرء أن تنظيف درج زجاجي قد يكون أكثر تعقيدا من بعض الخشب. ولكن الأمر أسهل مما تظن. بالإضافة إلى جذب أقل الغبار، يمكن تنظيف سلالم الزجاج بقطعة قماش أو مكنسة كهربائية. وإذا كانت هناك البقع التي يصعب إزالتها، فقط تطبيق القليل منظف الزجاج وفي غضون ثوان سوف تختفي. ولكن احترس! اسمحوا الزجاج الجاف جيدا قبل أن يخطو على ذلك، كما يمكن أن يكون زلق جدا.
إذا بدلا من التنظيف كنت الأكثر قلقا حول النظام، وهنا سوف تجد بعض النصائح لمساعدتك على الحفاظ على كل شيء منظمة تنظيما جيدا.
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