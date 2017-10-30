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تعرف على الكوريان وكيفية استخدامه في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Alsemberg, ZR-architects ZR-architects غرفة المعيشة
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المواد الجديدة تغمر السوق وعلينا أن نلتقي بها للحاق والاستفادة من جميع الفوائد التي تجلبها. وواحد من هذة المواد الشهيرة في التصميمات الداخلية هي مادة الكوريان، كوريان هو مادة اصطناعية للأسطح الصلبة وهو يشبة الرخام بشكل كبير ولكن مع اندماج مواد صناعية أخرى بداخله كالأكريليك والألمونيوم وغيرها. لذلك إذا كنت لا تعلم شيئاً عن الكوريان وكيف يمكن أندماجه في التصميمات الداخلية للمنازل ننصحك بقراءة هذة المقالة لتتعرف أكثر على الكوريان وكيفية استخدامه في منزلك.

1- ماهو الكوريان؟

Гостиная в стиле лофт, Solo Design Studio Solo Design Studio غرفة المعيشة Grey
Solo Design Studio

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

الكوريان هو مادة من مواد التصميم الداخلي للأرضيات والأثاث، شكلها  يشبه للرخام الطبيعي، وتصنع من خليطاً من مسحوق الرخام والألمونيوم وبعض المواد الكيميائية الأخرى التي تعطيه سهولة في التشكيل ووزن خفيف بجانب صلابته ومقاومته للتأكل والرطوبة، بدأت نشأة الكوريان عام 1963، وتطور بعد ذلك ليصبح علىشكله وهيئته الحالية وصفات أكثر تأثيراً بطريقة جمالية على المنزل.

2- خصائص ومميزات الكوريان

Alsemberg, ZR-architects ZR-architects غرفة المعيشة
ZR-architects

ZR-architects
ZR-architects
ZR-architects

هناك بعض الخصائص والمميزات التي يتسم بها الكوريان وتميزه:

1. فهو مادة مناسبة للتصميم الداخلي، ولا تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية.

2. يتم ربط القطع الكوريان مع المواد اللاصقة الخاصة ولا يوجد ظهور للفراغات بين القطع وبعضها.

3. لا يحتوي الكوريان على المسام وبالتالي يسهل تنظيفه ولا يتجمع بع الأوساخ بسهولة . 

4- مادة خاملة، وفي حالة الحريق، الغازات التي تصدر من احتراقها غير سامة.

5. تستطيع أصلاح عيوبه بسهولة من خلال استخدم أدوات النجارة.

6.  الكوريان مادة شفافة. لذلك يسهل تطعيمها باستخدام الأضاءة والمصابيح لخلق لمسات زخرفية جمالية خاصة . 

7.مقاوم للماء  تماماًومضاد للجراثيم، مما يجعله خيارا جيدا لاستخدامها في المستشفيات والحمامات أو المناطق الجراحية،  التي تتطلب نظافة عالية.

3- عيوب الكوريان

Lavabo de Corian® SQUARE con Encimera a medida., Baños de Autor Baños de Autor BathroomSinks
Baños de Autor

Baños de Autor
Baños de Autor
Baños de Autor

أي خامة من الخامات مهما كانت جودتها ومميزاتها فبالتأكيد هناك العديد من العيوب لا يمكن تجاهلها 

والكوريان مثله مثل أي منتج، لديه عيوب أيضاً. أولهما هو تكلفته العالية والبعض الأخر من العيوب مثال: 

1. استخدامه للأسطح  قد يعرضه للتشوه عند التعرض لدرجة الحرارة العالية، على الرغم من أنه يقال أنه يقاوم ما يصل إلى 205 درجة مئوية.

2. السهولة النسبيةللتعرض للخدش..

3. حساسية مادة الكوريان لبعض المواد الكيميائية مثل الأسيتون وبعض المذيبات.

4- طرق العناية وصيانة الكوريان

DuPont™ Corian® Solid Yüzey Malzemesi, DUPONT TÜRKİYE DUPONT TÜRKİYE KitchenBench tops
DUPONT TÜRKİYE

DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE
DUPONT TÜRKİYE

أن الأعتناء وصيانة التصميمات التي تحتوي على مادة الكوريان يعتبر سهل وبسيط، فالكوريان كما ذكرنا مادة غير مسامية، لذلك لا تتعرض للأتساخ بسهولة ويقاوم البقع، لذلك فهو أيضاً مادة صحية كما ذكرنا لأنه لا يسهل نمو الجراثيم وتعلقها به بسبب عدم وجود مسامات وفراغات بين قطع الكوريان وبعضها. ستحب استخدامه في المطابخ والحمامات لكن مع ضرورة مراعاة عدم تعرضه للحرارة الشديدة. وبشكل عام الكوريان من المواد السهلة في التنظيف والتعقيم ولا تحتاج للكثير حتى تقوم بصيانته.

5- سعر الكوريان

Lavabo de Corian® SQUARE con Encimera a medida., Baños de Autor Baños de Autor BathroomSinks
Baños de Autor

Baños de Autor
Baños de Autor
Baños de Autor

تستطيع الحصول على مادة الكوريان بألوان وأشكال كثيرة ومختلفة، تختلف أسعار الكوريان بناء على اختيارك من الأثاث سواء مستقيم أو ذو منحنيات وتصميمات خاصة. على الرغم من أن الكوريان يعتبر مادة باهظة الثمن بعض الشئ لكنها مقارنة بمميزاتها  لا تعتبر  باهظة بالمرة، فالكوريان مادة من المواد المريحة حقاً في عالم التصميمات الداخلية.

6- الكوريان وتصميمات المطبخ

One, cucina in Corian, Ri.fra mobili s.r.l. Ri.fra mobili s.r.l. مطبخ
Ri.fra mobili s.r.l.

Ri.fra mobili s.r.l.
Ri.fra mobili s.r.l.
Ri.fra mobili s.r.l.

في مطبخ حديث، يمكن للأسطح أن تكون مذهلة إذا صممت بالكوريان.  خاصةً أن الألوان والنماذج التي يمكنك الأختيار من بينها كثيرة ومتنوعة، ستمكنك من الجمع بعبقرية شديدة بين الكوريان و تصميم البلاط أو بطانات التي اخترتها للجدران والأرضيات.ولكن يجب أن تكون حذراً، عند اختيار الكوريان في تصميمات أسطح العمل داخل المطبخ من تعرضه للحرارة شديدة من الأواني، فهذا قد يعرض الأسطح لديك للبقع والتشوهات، ويستحسن أن تستخدم دائماً قطع عازلة للحرارة قبل وضع أي أناء ساخن على سطحه.

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7- الكوريان والحمامات العصرية.

Vivienda en Sarria con suelo de mármol, Inèdit Inèdit حمام
Inèdit

Inèdit
Inèdit
Inèdit

يمكنك استخدام الكوريان في تصميمات الحمامات العصرية، كأحواض الاستحمام والمراحيض، وأسطح الأرضيات والجدران. من المميز أن الكوريان مادة من المواد الغير مسامية والتي تضمن لك مناخ صحي، فكما ذكرنا أن الكوريان من المواد الغير المسامية وبالتالي لا تحتفظ بأي جراثيم أو بكتيريا.

8- الكوريان وغرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت ترغب في تحديث غرفة المعيشة من منزلك فالكوريان من الخيارات التي تضمن لك مناخ مريح وجذاب داخل الغرفة، فهنا نرى تصميماً لأريكة مع قاعدة من الكوريان التي صممت لوضع بعض الوسائد المريحة بتصميم جذاب وأنيق يتناسب مع حجم الغرفة ولمساتها الزخرفية والديكورية، بأختصار الكوريان مادة من المواد التي ستحبها في منزلك كثيراً.

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أفكار لا مثيل لها لأريكة غرفة المعيشة
شاركنا برأيك واخبرنا عن مواد البناء التي تفضلها، وهل تود مشاركة مادة الكوريان لتصميم منزلك؟

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