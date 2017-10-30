تعرف على الكوريان وكيفية استخدامه في منزلك

هناك بعض الخصائص والمميزات التي يتسم بها الكوريان وتميزه:

1. فهو مادة مناسبة للتصميم الداخلي، ولا تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية.

2. يتم ربط القطع الكوريان مع المواد اللاصقة الخاصة ولا يوجد ظهور للفراغات بين القطع وبعضها.

3. لا يحتوي الكوريان على المسام وبالتالي يسهل تنظيفه ولا يتجمع بع الأوساخ بسهولة .

4- مادة خاملة، وفي حالة الحريق، الغازات التي تصدر من احتراقها غير سامة.

5. تستطيع أصلاح عيوبه بسهولة من خلال استخدم أدوات النجارة.

6. الكوريان مادة شفافة. لذلك يسهل تطعيمها باستخدام الأضاءة والمصابيح لخلق لمسات زخرفية جمالية خاصة .

7.مقاوم للماء تماماًومضاد للجراثيم، مما يجعله خيارا جيدا لاستخدامها في المستشفيات والحمامات أو المناطق الجراحية، التي تتطلب نظافة عالية.