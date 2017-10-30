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أفكار لا مثيل لها لأريكة غرفة المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
The Mews - Holland Park, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
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الجمال والتصميمات المميزة  فن لا يستطيع أحد أنكاره أو تجاهله ،وخاصةً عندما يتعلق الأمر بإختيار الأثاث. وأريكة غرفة المعيشة واحدة من أكثر قطع الأثاث التي لا يمكن أهمالها أو الأغفال عنها، وخاصةً أن هناك تصميمات متعددة وألوان ونقوشات  تختلف بإختلاف النمط والعصر الزمني المستوحاة منها. فكل  أريكة من هذه الأرائك ستختارها في غرفة معيشتك لها قدرة خاصة على تحويل تفاصيل الفراغات  في المنزل للوحة فنية. ونحن اليوم في هوميفاي سنعرض لكم من خلال هذا المقال بعض التصميمات المختلفة والمميزة لأرائك غرفة المعيشة لتلهمك بأختيار الأريكة خاصتك.

1- أريكة من الجلد بلونه البني الأنيق والدافئ وأخرى من الجلد باللون الأبيض الحيادي مع تفاصيل المخدات الغصيرة الملونة أضافت رقي وجمال على تصميم غرفة المعيشة.

Emaar Lofts Family House, Harf Noon Design Studio Harf Noon Design Studio غرفة المعيشة
Harf Noon Design Studio

Emaar Lofts Family House

Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio
Harf Noon Design Studio

2- أريكة بتصميم بسيط ونغمات حيادية من اللون الأبيض، البيج والرمادي.

Light and bright! CC Construction غرفة المعيشة
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

3- مرة أخرى نرى الألوان الحيادية وجمال اللون الأبيض في تصميم أريكة لغرفة معيشة عصرية اندمجت مع تفاصيل اللون الأزرق الأنيق.

Living / Study area In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living / Study area

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

4- أذا أردت أن تخلق لمسة فنية بوهيمية على تصميم غرفة المعيشة لديك فوسائد صغيرة بالوان صريحة وجريئة على أريكة باللون البيج الحيادي، يتعطيك ما تبحث عنه.

LIVING SPACE IS AND REN STUDIOS LTD غرفة المعيشة
IS AND REN STUDIOS LTD

LIVING SPACE

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

5- أريكة كلاسيكية باللون الأخضر الجنذاري وتفاصيل اللون الرمادي واللمسات اللونية المبهجة لوسائد الأريكة الصغيرة.

Living Room SWM Interiors & Sourcing Ltd غرفة المعيشة Sofa,ottoman,floor lamp,ceiling shade,rug
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd

Living Room

SWM Interiors & Sourcing Ltd
SWM Interiors &amp; Sourcing Ltd
SWM Interiors & Sourcing Ltd

6- غرفة معيشة على النمط الاسكندينافي الجذاب تعددت فيها لمسات الخشب مع الأريكة باللون الأبيض الحيادي وتفاصيل النقوشات المبهجة للوسائد.

Country style Interior for an appartment kitchen and living room Inspiria Interiors غرفة المعيشة open space kitchen,living room,small,dining,kitchen,country
Inspiria Interiors

Country style Interior for an appartment kitchen and living room

Inspiria Interiors
Inspiria Interiors
Inspiria Interiors

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7- تصميم مبهج وراقي لأريكة باللون الأبيض وبعض النغمات اللونية الجذابة على ديكورات الغرفة والوسائد الصغيرة على الأريكة.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

8- غرفة مبهجة وتفاصيل لونية جذابة لا مثيل لها، على الرغم من أن الأريكة باللون الرمادي الحيادي ألا أن التفاصيل اللونية لباقي الغرفة طغت على حيادية الرمادي.

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

9- تصميم بسيط ومميز لأريكة باللون البيج الحيادي وبعض التفاصيل اللونية للوسائد التي خلقت رقي وجمال خاص.

France Kvartal Space Options غرفة المعيشة interior,interior design,space options,boconcept,living room,interior foto ideas,best interior,colorful apartments,fireplace,mirrored wall,grey wall,curtain design
Space Options

France Kvartal

Space Options
Space Options
Space Options

10- تصميم جذاب وبسيط لأريكة باللون الرمادي الحيادي مع بعض التفاصيل اللونية للوسائد الصغيرة.

Hampstead Heath Apartment Bhavin Taylor Design غرفة المعيشة
Bhavin Taylor Design

Hampstead Heath Apartment

Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design
Bhavin Taylor Design

10- أريكتان باللون الرمادي مقابلان لبعضهما البعض في غرفة معيشة عصرية.

Global Eclectic Style, SB design Studio SB design Studio غرفة المعيشة
SB design Studio

Global Eclectic Style

SB design Studio
SB design Studio
SB design Studio

11- أريكة بتصميم حرف L لحفظ المساحات داخل الغرفة مع تفاصيل لونية خاصة.

Private Villa - Royal Maxim, RDW Architects RDW Architects غرفة المعيشة
RDW Architects

Private Villa – Royal Maxim

RDW Architects
RDW Architects
RDW Architects

12- أريكة مصممة من القطيفة المخلية باللون الأزرق الزهري ونغمات من اللون الأورجواني.

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

13- أريكة باللون البيج الحيادي لغرفة معيشة بسيطة وعصرية.

Studio Flat Interior Design, ab interiors ab interiors غرفة المعيشة
ab interiors

Studio Flat Interior Design

ab interiors
ab interiors
ab interiors

14- نغمات البيج الحيادية تتحد مع تفاصيل الأزرق والأصفر بشكل مميز وراقي تتميز بأنسيابتها وأناقتها الشديدة.

Living Room James Rowland Photography Living roomAccessories & decoration Turquoise living room,interior design,Lucia Victoria
James Rowland Photography

Living Room

James Rowland Photography
James Rowland Photography
James Rowland Photography

15- أريكة بتصميم مخملي ولونها الأورجواني الصريح الذي خلق جمالاً وجاذبية على غرفة المعيشة.

Nature With A Personality Pixers غرفة المعيشة
Pixers

Nature With A Personality

Pixers
Pixers
Pixers

16- أريكة مميزة على نمط الريفي الأنجليزي بألوانها وتفاصيلها المشرقة.

Designers Guild Autunm/ Winter collections 2015, Pedroso&Osório Pedroso&Osório Living roomAccessories & decoration
Pedroso&amp;Osório

Pedroso&Osório
Pedroso&amp;Osório
Pedroso&Osório

17- أريكة بتصميم يتناسب مع النمط الصناعي بلونها الرمادي والتفاصيل الرائعة للون الأحمر الصريح.

Interior Design, Mark Taylor Design Ltd Mark Taylor Design Ltd غرفة المعيشة
Mark Taylor Design Ltd

Interior Design

Mark Taylor Design Ltd
Mark Taylor Design Ltd
Mark Taylor Design Ltd

18- تصميم راقي لأريكة مصنوعة من الكابوتنية، أضافت لغرفة المعيشة أناقة وشخصية مميزة وظهرت مساحات الفراغ بمظهر فاخر.

Bagsie sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Grey sofa,velvet,grey,livinig room
Loaf

Bagsie sofa

Loaf
Loaf
Loaf

19- ​أريكة على نمط الريترو تخلق لغرفة المعيشة شخصية خاصة لما تتميز به من ألوان خلابة على الرغم من هيكلها البسيط.

Hello! EMMA Retro Sofa series, STYLE-K STYLE-K Living roomSofas & armchairs
STYLE-K

STYLE-K
STYLE-K
STYLE-K

20- تصميم راقي ومميز لأريكة تشبة ظهر الجمل في تصميم ظهرها، مميزة حقاً أليس كذلك؟

Den Haag apartment Haag Architects غرفة المعيشة
Haag Architects

Den Haag apartment

Haag Architects
Haag Architects
Haag Architects

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