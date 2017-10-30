استمد إلهامك من ديكورات جدران هذا المنزل!!

وسط الكثير من التفاصيل والخيارات التي يتوجب عليك اتخاذ القرارات المرهقة بشأنها اثناء تأثيث منزلك الجديد، تجد أن الجدران هي الأكثر ارهاقًا وصعوبة، لكونها الأكثر بروزًا والعنصر المكمل لكافة الخيارات، كما أنها عامل التنسيق والتناقض.

في الحقيقة، ديكورات الجدران ليست بالامر الصعب، بل إنها مساحة رائعة لاطلاق العنان لخيالك وفرض طابعك الشخصي على منزلك، بل والجمع بين عدة تفاصيل، ولكن الأمر في النهاية يتعلق بحسن التنسيق، والاستعانة برأي الخبراء للتعبير عن اهتماماتك وتفضيلاتك على جدران منزلك.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة للاستمتاع بالكثير من التصميمات العصرية المميزة، من داخل منزل من تصميم خبراء استديو Douglas Design. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك لتصميم ديكورات جدران منزلك!