الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

استمد إلهامك من ديكورات جدران هذا المنزل!!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة Grey
Loading admin actions …

وسط الكثير من التفاصيل والخيارات التي يتوجب عليك اتخاذ القرارات المرهقة بشأنها اثناء تأثيث منزلك الجديد، تجد أن الجدران هي الأكثر ارهاقًا وصعوبة، لكونها الأكثر بروزًا والعنصر المكمل لكافة الخيارات، كما أنها عامل التنسيق والتناقض.

في الحقيقة، ديكورات الجدران ليست بالامر الصعب، بل إنها مساحة رائعة لاطلاق العنان لخيالك وفرض طابعك الشخصي على منزلك، بل والجمع بين عدة تفاصيل، ولكن الأمر في النهاية يتعلق بحسن التنسيق، والاستعانة برأي الخبراء للتعبير عن اهتماماتك وتفضيلاتك على جدران منزلك.

في مقال اليوم من هوميفاي، نأخذك في جولة مُلهمة للاستمتاع بالكثير من التصميمات العصرية المميزة، من داخل منزل من تصميم خبراء استديو Douglas Design. شاركنا جولتنا واستمد إلهامك لتصميم ديكورات جدران منزلك!

جدران بيضاء نظيفة مع إضاءات تمنح هذا المدخل البسيط إشراقة قوية

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

ديكور مبتكر لجدار مدخل المنزل مع قطع خشبية وإضاءات خفية تتوسطهم ألواح من المرايا!

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

غرفة المعيشة تتألق مع النوافذ الزجاجية التي تحتل الجدار بأكمله وقد تزينت بستائر للخصوصية

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة Grey
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

مزيج الرخام والفولاذ.. ديكورات الجدار المحيطة بالمدفأة أكثر من مبهرة

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة Grey
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

ما رأيك في الجدران الخشبية مع الابواب المنزلقة كفاصل مميز بين المساحات المعيشية؟!

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة السفرة Brown
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

شاشة التلفاز تبرز أناقة الجدار الخشبي الأسود.. في المقابل يزيد الإطار الفني بساطة الجدار الأبيض

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة السفرة Brown
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

الاكتفاء بالطلاء خيار مثالي في المساحات التي نريد إبراز تفاصيلها مثل البيانو والمدفأة في تلك الغرفة

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

اكتفى المصمم في تلك الغرفة بتزيين المدفأة من الداخل بالطوب الحجري والإطار المزين للجدار المجاور لها

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة Yellow
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

جاذبية التناقض اللوني بين الخشب الأسود لهيكل المطبخ والجدران البيضاء لا تحتاج إلى أية ديكورات إضافية

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio مطبخ Brown
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

تأمل الهيكل الحجري الذي يضم المدفأة وشاشة التلفاز معًا في لوحة جدارية جذابة!

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة نوم Brown
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

المرايا والنوافذ الديكورات الأكثر بساطة في أي حمام.. ولكن الإطار الحجري المحيط بمرآة هذا الحمام رائع!

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio حمام Grey
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

الإضاءات الجانبية خيار رائع لتزيين الجدران خاصةمع المرايا والإطارات الفنية

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio حمام White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

المنافذ والفتحات أحد الطرق المميزة لتزيين الجدران وتتيح فرصة رائع للحصول على مساحات تخزينة كالأرفف المعلقة في المكتب

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio مكتب عمل أو دراسة Wood effect
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

ما رأيك في هذا الجدار الرخامي كديكور لإبراز جمال المدفأة؟!

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio مكتب عمل أو دراسة Brown
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

المربعات المزينة للجدران تمنحها سحر وجمال بسيط وأنيق

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج White
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

الرسم على الجدران هو الخيار المفضل في غرف الأبناء خاصة بالالوان القوية والحيوية

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة نوم Pink
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

لمزيد من الأفكار والديكورات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، تصميمات مبتكرة وبسيطة للأرفف المعلقة

تعرف على الكوريان وكيفية استخدامه في منزلك
ما رأيك في ديكورات جدران هذا المنزل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً