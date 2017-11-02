6 غرف نوم أطفال مودرن بأجواء رائعة وفريدة

في تصميم رائع لغرفة نوم أطفال، تم تصميم المساحة المُخصصة للنوم بطريقة إبداعية تشجع الأطفال على النوم الهادئ والاسترخاء، فقد تم استخدام ورق جدران بتصميم النقاط الملونة على خلفية سوداء ليتخيل الطفل أنها النجوم في السماء أثناء المساء، كما يمكنك وضع اسم الطفل على الجدار لمزيد من الأجواء الطفولية النقية.

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