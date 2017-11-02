6 غرف نوم أطفال مودرن بأجواء رائعة وفريدة

تطورت غرف نوم الأطفال عن السنوات السابقة فلم تعد غرف نوم للطفل فقط، ولكنها أصبحت غرفة معيشة له وغرفة ألعاب وأنشطة، وهذه الغرف تعتبر من الغرف الهامة في المنزل والاهتمام بتصميمها الداخلي وإضافة عناصر الديكور إليها من الاعتبارات الهامة التي تؤثر في شخصية طفلك على المدى الطويل وتؤثر في الحالة النفسية له، فينبغي أن يكون التصميم مناسب مع ميول الطفل وهواياته.
إذا كنت ستُصمم غرفة نوم جديدة لطفلك، عليك مراعاة مساحة الغرفة واستخدام الأثاث المناسب لها وذلك لتوفير حرية الحركة واللعب له، وعليك أيضًا مراعاة عوامل الأمن والسلامة داخلها، ومراعاة أن تكون ألوانها وديكورها ملائم لشخصية طفلك وميوله للخيال والإبداع. اليوم من خلال هذا المحتوى سنقوم بعرض مجموعة غرف نوم أطفال مودرن بأجواء فريدة من نوعها سترغب في تنفيذها لمساعدة طفلك على الإلهام.
من المعروف أن الأطفال ينجذبون للألوان الجريئة المُبهجة مثل الأصفر والأزرق وهذا المبدأ قد اتبعه مُصمم هذه الغرفة، فقام بتوزيع اللون الأصفر على أرجاء الغرفة بطريقة متوازنة ومتناسقة، ويتضح من هذا التصميم دقة المصمم في اختيار تفاصيل الغرفة والاكسسوارات الموجودة في كل مكان، فقام بوضع ثلاثة إطارات متشابهة مختلفة الأحجام على الجدار العلوي للسرير ومرآة بسيطة بجانبهم للاستغناء عن التسريحة، ولتوفير عنصر الأمن والسلامة تم الاستعانة بأريكة صغيرة قريبة من الأرض أسفل النافذة المغلقة بستائر خشبية ثقيلة. وكان اختيار الأرضية الخشبية هنا أيضًا لتوفير عامل الأمن والحماية لطفلك لأن الأرضيات الخشبية أقل ضررًا من السيراميك.
في هذا النموذج المميز لغرفة نوم أطفال متكاملة متعددة الأغراض يستخدمها الطفل كغرفة جلوس ومشاهدة التلفاز وكذلك غرفة للمذاكرة، تم الاهتمام بتوفير جو وبيئة مثالية لتشجيع الطفل على ممارسة كافة أنشطته ،فقد تم وضع المكتب ليكون أسفل النافذة لتوفير مزيد من أجواء النشاط وحول المكتب تم تصميم مكتبة كبيرة تحيطه لتكون مكونة من عدد كبير من الأرفف مختلفة الأحجام لوضع الكتب حتى تكون بعيدة عن الفوضى وبعض الاكسسوارات، وحول هذه المساحة تم وضع ورق حائط بتصميم الجالكسي الرائع لتشجيع الأطفال على إطلاق العنان لخيالهم. لون الجدران الأبيض وكذلك لون السجادة يعتبر الخيار الأمثل لهذه الأجواء الفريدة.
في تصميم مميز ورائع لغرفة نوم أطفال على الطابع المودرن الأنيق، تم الاهتمام بكافة تفاصيل التصميم لتبدو الغرفة كلوحة فنية مرسومة وذلك من خلال رسم صورة فنية على الجدار وكذلك الإبداع في تصميم الأرفف الخشبية الموجودة أعلى التلفاز التي لا تتبع شكل هندسي بعينه وهذا يبدو مميز وأنيق، وكذلك تم الاهتمام بتصميم السقف وتزينه ببعض ديكورات الجبس وفي المنتصف تم وضع وحدات إضاءة بيبي لايت لتبدو كأنها نجوم مُضيئة، كما تم توزيع بعض وحدات الإضاءة الخفية على جوانب الجدران لتركيز الإضاءة على بعض عناصر الزينة. اللون الأحمر بلا شك أضاف للغرفة أجواء رائعة تجعلها تنبض بالحياة لتتناسب مع شخصيات الأطفال المرحة.
أول ما تنجذب إليه أنظارنا عند الاطلاع على هذا التصميم هي الطريقة الرائعة التي قام خلالها المصمم بمزج الألوان الأصفر والأزرق والبرتقالي والأخضر وتوزيعهم على كافة أرجاء الغرفة بصورة دقيقة تجعل التصميم بالفعل مميز وفريد من نوعه ومناسب للأطفال، كما كان التلاعب بالإضاءة الملونة عامل هام من عوامل إثارة اجواء البهجة واللعب في نفس الطفل، عند النظر على المساحة المُخصصة للسرير سنجد أن المصمم قد ابتعد عن الطرق التقليدية في وضع سرير على الأرض، لكنه جعله مرتفع قليلًا فوق مستوى سطح الأرض ويقوم بالاستفادة بكامل المساحة حوله لتصميم خزانة كبيرة مكونة من عدد كبير من الأرفف المغلقة والأدراج مختلفة الأحجام. كان للستارة الصغيرة الموجودة أمام السرير تأثير واضح في تعزيز أجواء المرح واللعب داخل الغرفة.
إذا كان طفلك عاشقًا لبعض الشخصيات الكارتونية مثل باتمان وسبايدر مان يمكنك جلب متعته الخاصة إلى غرفته من خلال استخدام ورق حائط مرسوم عليه هذه الشخصيات وكذلك استخدام بعض الألعاب لتكون ديكورات أساسية موجودة على الطاولات الموجودة جانب السرير، اختيار ألوان الاثاث لم تكن عشوائية على الإطلاق، فقد تم اختيارها لتتناسب مع ألوان هذه الشخصيات.
في تصميم رائع لغرفة نوم أطفال، تم تصميم المساحة المُخصصة للنوم بطريقة إبداعية تشجع الأطفال على النوم الهادئ والاسترخاء، فقد تم استخدام ورق جدران بتصميم النقاط الملونة على خلفية سوداء ليتخيل الطفل أنها النجوم في السماء أثناء المساء، كما يمكنك وضع اسم الطفل على الجدار لمزيد من الأجواء الطفولية النقية.
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