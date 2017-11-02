صمم جدران منزلك بطرق غير تقليدية

لا يمكن لأحد طوال الوقت البقاء في منزل بنمط ديكور واحد دون إدخال أي تغيير له، وربما أحد أهم العناصر التي تحتاج إلى تفكير في تغييرها من حين إلى آخر هي الجدران لأنها الواجهة الأولى وعنصر الجذب الأول التي تلفت انتباهك وانتباه الزائرين إليها بمجرد الدخول من باب المنزل.
ينبغي اختيار تصميم الجدران بعناية فائقة بما يتناسب مع طابع الديكور الخاص بالمنزل والذوق الشخصي لأصحابه وكذلك مع مساحة المنزل الكلية؛ لما في ذلك من تأثير واضح على أجواء المنزل وأناقته وكذلك على الشعور بالراحة النفسية داخله. سنتحدث اليوم عن طرق جديدة ومبتكرة لتجديد جدران منزلك والحصول على أجواء جديدة ومميزة في منزلك.
تتناسب جدران الطوب مع عدد من أنماط المنزل سواء النمط الريفي أو الكلاسيكي أو المودرن، وكما هو ظاهر أمامنا الطوب يتناسب بشكل كبير أن يتم دمجه مع عدد من الألوان مثل الأخضر، جدران الطوب أيضًا تضيف لمسة مميزة من أجواء الطبيعة الساحرة إلى منزلك.
في هذا التصميم تم اختيار أن يتم تركيب وحدات الطوب بطريقة عشوائية لمظهر أقرب للواقعية البسيطة غير المرتبة، كما اعتمد المصمم على إدخال القليل من التدرج في ألوان الطوب المستخدم لمزيد من الأناقة.
في تصميم أشبه بلوحة فنية موجودة خلف السرير تم استخدام عنصر آخر من الطبيعة وهو الخشب ، وتم تزيينه برسم عمل فني عليه بألوان مميزة تتناسب مع لون الأرضية والجدران، والجدير بالذكر أن تصميم هذا الجدار الخشبي يعد الاختيار الأنسب مع الغرفة المشرقة بفضل انعكاس ضوء الشمس الطبيعي مع الأرضية ولون الجدران الأبيض.
يمكنك ببساطة تزيين الجدار الخاص بك من خلال وضع مرآة كبيرة عليه أو عدد من المرايا المتشابهة مختلفة الأحجام، فكما نرى في هذا التصميم المميز تم تصميم جزء من أحد الجدران ليكون من الخشب وعليه تم تثبيت عدد من المرايا على شكل سداسي تتطابق في الشكل والحجم، وفي الأسفل تم الاستفادة من هذه المساحة الخشبية لتصميم طاولة وعدد من الأرفف المفتوحة لأغراض التخزين.
بطريقة رائعة تم تصميم الجدار الخلفي لحوض الحمام ليكون مبتعدًا بشكل كامل عن الجدران التقليدية الفارغة، فمن خلال بعض التقنيات الحديثة تم تنفيذ جدار بنقوش مموجة متدرجة بدرجات الرمادي الداكن، وهذا التصميم يمكنك تنفيذه في أي مكان في المنزل إذا كنت من محبي أجواء الفخامة والرقي.
يمكنك تغيير تصميم منزلك وأجوائه بالكامل من خلال لصق ورق الحائط على الجدران لتجديدها وإخفاء أي عيب موجود عليها، ففي هذا التصميم تم تغطية الجدار الوسطي للغرفة بورق الجدران باللون الوردي والمزود بنقوش وزخارف بسيطة.
كما ذكرنا أن الاستعانة بعناصر الطبيعة داخل منزلك تضيف أجواء نقية رائعة إلى منزلك، ففي هذا التصميم الريفي البسيط كان لابد من إحداث تغيير في تصميم الجدران لتعزيز الطابع الريفي وكذلك للابتعاد عن التقليدية والحصول على مظهر مميز لغرفة المعيشة ذات التصميم المفتوح، فتم تصميم الجدار الجانبي للدرج الرخامي ليكون من الأحجار الصغيرة المتراصة بجوار بعضها بطريقة عشوائية مميزة، والجدير بالذكر هنا أن اختيار ألوان الأحجار لتكون بهذا التدرج لم يكن شيء عشوائي على الإطلاق، لكن المصمم اتجه إلى اختياره بهذه الألوان لتتماشى مع لون بقية الجدران البرتقالي وكذلك مع الأرضية الرخام والأثاث الخشبي باللون البني الداكن.
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