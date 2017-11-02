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صمم جدران منزلك بطرق غير تقليدية

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify جدران
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لا يمكن لأحد طوال الوقت البقاء في منزل بنمط ديكور واحد دون إدخال أي تغيير له، وربما أحد أهم العناصر التي تحتاج إلى تفكير في تغييرها من حين إلى آخر هي الجدران لأنها الواجهة الأولى وعنصر الجذب الأول التي تلفت انتباهك وانتباه الزائرين إليها بمجرد الدخول من باب المنزل.

ينبغي اختيار تصميم الجدران بعناية فائقة بما يتناسب مع طابع الديكور الخاص بالمنزل والذوق الشخصي لأصحابه وكذلك مع مساحة المنزل الكلية؛ لما في ذلك من تأثير واضح على أجواء المنزل وأناقته وكذلك على الشعور بالراحة النفسية داخله. سنتحدث اليوم عن طرق جديدة ومبتكرة لتجديد جدران منزلك والحصول على أجواء جديدة ومميزة في منزلك.

1- جدار من الطوب:

homify جدران
homify

homify
homify
homify

تتناسب جدران الطوب مع عدد من أنماط المنزل سواء النمط الريفي أو الكلاسيكي أو المودرن، وكما هو ظاهر أمامنا الطوب يتناسب بشكل كبير أن يتم دمجه مع عدد من الألوان مثل الأخضر، جدران الطوب أيضًا تضيف لمسة مميزة من أجواء الطبيعة الساحرة إلى منزلك. 

في هذا التصميم تم اختيار أن يتم تركيب وحدات الطوب بطريقة عشوائية لمظهر أقرب للواقعية البسيطة غير المرتبة، كما اعتمد المصمم على إدخال القليل من التدرج في ألوان الطوب المستخدم لمزيد من الأناقة.

2- جدار خشبي مرسوم:

Dutch Dreams Wallpaper Collection, La Aurelia La Aurelia جدران Black
La Aurelia

La Aurelia
La Aurelia
La Aurelia

في تصميم أشبه بلوحة فنية موجودة خلف السرير تم استخدام عنصر آخر من الطبيعة وهو الخشب ، وتم تزيينه برسم عمل فني عليه بألوان مميزة تتناسب مع لون الأرضية والجدران، والجدير بالذكر أن تصميم هذا الجدار الخشبي يعد الاختيار الأنسب مع الغرفة المشرقة بفضل انعكاس ضوء الشمس الطبيعي مع الأرضية ولون الجدران الأبيض.

3- المرايا العاكسة:

homify جدران
homify

homify
homify
homify

يمكنك ببساطة تزيين الجدار الخاص بك من خلال وضع مرآة كبيرة عليه أو عدد من المرايا المتشابهة مختلفة الأحجام، فكما نرى في هذا التصميم المميز تم تصميم جزء من أحد الجدران ليكون من الخشب وعليه تم تثبيت عدد من المرايا على شكل سداسي تتطابق في الشكل والحجم، وفي الأسفل تم الاستفادة من هذه المساحة الخشبية لتصميم طاولة وعدد من الأرفف المفتوحة لأغراض التخزين.

4- تصميم يشبه تموجات الرخام:

Piedra Spaccata, Pintur Arte Pintur Arte جدران
Pintur Arte

Pintur Arte
Pintur Arte
Pintur Arte

بطريقة رائعة تم تصميم الجدار الخلفي لحوض الحمام ليكون مبتعدًا بشكل كامل عن الجدران التقليدية الفارغة، فمن خلال بعض التقنيات الحديثة تم تنفيذ جدار بنقوش مموجة متدرجة بدرجات الرمادي الداكن، وهذا التصميم يمكنك تنفيذه في أي مكان في المنزل إذا كنت من محبي أجواء الفخامة والرقي.

5- ورق الحائط الملون:

Ace Atlantis projects, Heavenly Decor Heavenly Decor جدران
Heavenly Decor

Heavenly Decor
Heavenly Decor
Heavenly Decor

يمكنك تغيير تصميم منزلك وأجوائه بالكامل من خلال لصق ورق الحائط على الجدران لتجديدها وإخفاء أي عيب موجود عليها، ففي هذا التصميم تم تغطية الجدار الوسطي للغرفة بورق الجدران باللون الوردي والمزود بنقوش وزخارف بسيطة.

6- ​تصميم الأحجار لمحبي الطابع الريفي:

Puesta de sol, Merida Arquitectos Merida Arquitectos جدران حجر Amber/Gold
Merida Arquitectos

Merida Arquitectos
Merida Arquitectos
Merida Arquitectos

كما ذكرنا أن الاستعانة بعناصر الطبيعة داخل منزلك تضيف أجواء نقية رائعة إلى منزلك، ففي هذا التصميم الريفي البسيط كان لابد من إحداث تغيير في تصميم الجدران لتعزيز الطابع الريفي وكذلك للابتعاد عن التقليدية والحصول على مظهر مميز لغرفة المعيشة ذات التصميم المفتوح، فتم تصميم الجدار الجانبي للدرج الرخامي ليكون من الأحجار الصغيرة المتراصة بجوار بعضها بطريقة عشوائية مميزة، والجدير بالذكر هنا أن اختيار ألوان الأحجار لتكون بهذا التدرج لم يكن شيء عشوائي على الإطلاق، لكن المصمم اتجه إلى اختياره بهذه الألوان لتتماشى مع لون بقية الجدران البرتقالي وكذلك مع الأرضية الرخام والأثاث الخشبي باللون البني الداكن.

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صمم جدران منزلك بـ 6 طرق غير تقليدية

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