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تحذيرات من بناء المنازل سابقة التجهيز

آية منير آية منير
Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners منازل
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على الرغم من أنها مألوف بشكل كبير في الخارج، إلا أن الاستعانة بالمنازل سابقة التجهيز أصبح حوله الكثير من التحليلات، المنزل ساب التجهيز تتكون من عدة عناصر تُسمى وحدات، وبأسلوب متعارف عليه يتم البناء التركيب في الموقع مع توافر عدة إمكانيات خاصة تناسب احتياجات مثل هذه المباني، وأصبحت هذه النماذج هو خيارا شعبيا له جمهور كبير ويتزايد الطلب عليه، بسبب وجود مزايا لها من حيث تصنيعها وسهولة تنفيذها وتكاليفها المحدودة وقلة استهلاجها الطاقة ، إن كنت تبحث عن نموذج يرشدك لما هي عيوب ومميزات المنازل سابقة التجهيز .. هذا المقال سيجيب على كل تساؤلاتك ..

تصميم منازل سابقة التجهيز

Casa D&E, sanahuja&partners sanahuja&partners منازل
sanahuja&amp;partners

sanahuja&partners
sanahuja&amp;partners
sanahuja&partners

الكثير منا يعتقد أن المنازل سابقة التجهيز كلها ذات تصميم موحد، أو طريقة تنفيذ نمطية ومكررة ولكن الأمر ليس كذلك، فأجزاء وعناصر هه المنازل يمكن تجميعها بطرق مختلفة، من تصميم لآخر كل حسب طريقه تركيبه، إلا أن الشكل النهائي للمنزل يجب أن يكون له شخصية مميزة ومناسب للنموذج المتوقع منه، يتميز هذا النوع برسعة تنفيذها حيث أنها لا تحتاج لأكثر من أسبوعين وبإمكانك ان تكسن مباشره فيه، لذا يحرص على استخدام مواد مناسبة ومرنة وسهلة التركيبة وذات قوة تحمل عالية ..

مزايا المنازل سابقة التجهيز

homify منازل
homify

homify
homify
homify

يتم تصنيع عناصر المنازل سابقة التجهيز في ورش مخصصة لذلك ومن ثم يتم نقلها للموقع وتركيبها بسهولة دون إزعاج أو مجهود ضخم بسبب ضرورة الحفر وتقلبات المناخ التي يتعرض لها التصميم أثناء تنفيذه، لن تحتاج لكل هذه المراحل المجهدة والمكلفة في بناء المنازل التقليدية، ولكن فقط اتباع الارشادات سيتم تنفيذ المنزل الخاص بك في أمان ..

عيوب المنازل سابقة التجهيز ..

Casa GG, Alventosa Morell Arquitectes Alventosa Morell Arquitectes منازل
Alventosa Morell Arquitectes

Casa GG

Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes
Alventosa Morell Arquitectes

قد تكون الوحدات أو العناصر المكونة للتصميمات ضخمة إلى حد كبير مما يتسبب في صعوبة نقلها، لذا نظل نبحث عن أفضل الطرق لنقلها في أمان دون خسارة كبيرة، وتعد املنازل سابقة التجهيز هي الأقل جودة عن المنازل التقليدية وذلك لمحاولة الخبراء من الاقتصاد في استخدام الموارد حتى لا يتسبب الامر في فائض كبير مما يؤثر على الميزانية المتاحة..

قوة التحمل ..

Casa Evans, A4estudio A4estudio منازل
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

يمكن أن نستعين بمواد مختلفة في تصميم البيوت سابقة التجهيز وفقا لجميع القواعد المناسبة لهذ النوع من البناء، والتي لا تحتاج لقدر كبير من الصيانة الدورية ومع تغيرات الطقس ومرور الزمن تبقى توقعاتنا للمادة المستخدمة في تصنيعه هي الأساس ..

التكاليف والمزانية المتاحة ..

homify منزل جاهز للتركيب
homify

homify
homify
homify

المتوقع أن المنازل سابقة التجهيز ما بين 15٪ و 40٪ أرخص، من البناء التقليديفي نفس المكان والظروف. بالإضتفة للمدة القصيرة التي تستطيع بعدها تنفيذ البيت واستخدامه مباشرة، قد ترضيك  هذه الميزة حيث أن جميعنا نبحث عن توفير النفقات واستغلال الميزانيات املحدودة..

مجموعة متنوعة من التصاميم

El Refugio Inteligente, NOEM NOEM منازل
NOEM

NOEM
NOEM
NOEM

مجموعة متنوعة من التصاميم يعتمد فيها جزء كبير على المواد المختلفة التي يتم الاستعانة بها مثل الصلب والخرسانة والخشب والحجر والحاويات الفارغة ويعتمد ذلك على الميزانية المتاحة و أيضا نوع التضاريس وطبيعتها، والظروف المناخية المحيطة بالمنزل..

التهوية والعزل

homify منازل
homify

homify
homify
homify

وهذه هي نقطة مهمة جدا حيث أن هذا النوع من المنازل يحتاج للعزل بشكل مباشر وقوي ذد تغيرات درجات الحرارة والمطر والريااح لذا يجب ان تتأكد من وجود عوامل وقاية قوية وضمانات تحمي منزلك السابق التجهيز من الوقوع في فوضى عدم السيطرة عليه ..

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