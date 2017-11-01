تحذيرات من بناء المنازل سابقة التجهيز

على الرغم من أنها مألوف بشكل كبير في الخارج، إلا أن الاستعانة بالمنازل سابقة التجهيز أصبح حوله الكثير من التحليلات، المنزل ساب التجهيز تتكون من عدة عناصر تُسمى وحدات، وبأسلوب متعارف عليه يتم البناء التركيب في الموقع مع توافر عدة إمكانيات خاصة تناسب احتياجات مثل هذه المباني، وأصبحت هذه النماذج هو خيارا شعبيا له جمهور كبير ويتزايد الطلب عليه، بسبب وجود مزايا لها من حيث تصنيعها وسهولة تنفيذها وتكاليفها المحدودة وقلة استهلاجها الطاقة ، إن كنت تبحث عن نموذج يرشدك لما هي عيوب ومميزات المنازل سابقة التجهيز .. هذا المقال سيجيب على كل تساؤلاتك ..
الكثير منا يعتقد أن المنازل سابقة التجهيز كلها ذات تصميم موحد، أو طريقة تنفيذ نمطية ومكررة ولكن الأمر ليس كذلك، فأجزاء وعناصر هه المنازل يمكن تجميعها بطرق مختلفة، من تصميم لآخر كل حسب طريقه تركيبه، إلا أن الشكل النهائي للمنزل يجب أن يكون له شخصية مميزة ومناسب للنموذج المتوقع منه، يتميز هذا النوع برسعة تنفيذها حيث أنها لا تحتاج لأكثر من أسبوعين وبإمكانك ان تكسن مباشره فيه، لذا يحرص على استخدام مواد مناسبة ومرنة وسهلة التركيبة وذات قوة تحمل عالية ..
يتم تصنيع عناصر المنازل سابقة التجهيز في ورش مخصصة لذلك ومن ثم يتم نقلها للموقع وتركيبها بسهولة دون إزعاج أو مجهود ضخم بسبب ضرورة الحفر وتقلبات المناخ التي يتعرض لها التصميم أثناء تنفيذه، لن تحتاج لكل هذه المراحل المجهدة والمكلفة في بناء المنازل التقليدية، ولكن فقط اتباع الارشادات سيتم تنفيذ المنزل الخاص بك في أمان ..
قد تكون الوحدات أو العناصر المكونة للتصميمات ضخمة إلى حد كبير مما يتسبب في صعوبة نقلها، لذا نظل نبحث عن أفضل الطرق لنقلها في أمان دون خسارة كبيرة، وتعد املنازل سابقة التجهيز هي الأقل جودة عن المنازل التقليدية وذلك لمحاولة الخبراء من الاقتصاد في استخدام الموارد حتى لا يتسبب الامر في فائض كبير مما يؤثر على الميزانية المتاحة..
يمكن أن نستعين بمواد مختلفة في تصميم البيوت سابقة التجهيز وفقا لجميع القواعد المناسبة لهذ النوع من البناء، والتي لا تحتاج لقدر كبير من الصيانة الدورية ومع تغيرات الطقس ومرور الزمن تبقى توقعاتنا للمادة المستخدمة في تصنيعه هي الأساس ..
المتوقع أن المنازل سابقة التجهيز ما بين 15٪ و 40٪ أرخص، من البناء التقليديفي نفس المكان والظروف. بالإضتفة للمدة القصيرة التي تستطيع بعدها تنفيذ البيت واستخدامه مباشرة، قد ترضيك هذه الميزة حيث أن جميعنا نبحث عن توفير النفقات واستغلال الميزانيات املحدودة..
مجموعة متنوعة من التصاميم يعتمد فيها جزء كبير على المواد المختلفة التي يتم الاستعانة بها مثل الصلب والخرسانة والخشب والحجر والحاويات الفارغة ويعتمد ذلك على الميزانية المتاحة و أيضا نوع التضاريس وطبيعتها، والظروف المناخية المحيطة بالمنزل..
وهذه هي نقطة مهمة جدا حيث أن هذا النوع من المنازل يحتاج للعزل بشكل مباشر وقوي ذد تغيرات درجات الحرارة والمطر والريااح لذا يجب ان تتأكد من وجود عوامل وقاية قوية وضمانات تحمي منزلك السابق التجهيز من الوقوع في فوضى عدم السيطرة عليه ..
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