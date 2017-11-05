10 أفكار سحرية لتصميم حديقة أقتصادية

من الشائع والذي يعتقده الكثير من الناس، أن الحصول على حديقة لطيفة في منزلك يحتاج إلى الكثير من المال والمساحات الخالية للحصول على ذلك. وربما يعتبر هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل البعض يتخلى عن الحصول على حديقة مميزة في المنزل أو حتى القيام بتجديد الحديقة القديمة لعدم وجود الأمكانيات المادية الكافية لذلك، فأذا كنت من هؤلاء الذي يعتقدون ذلك دعني أخبرك أن ببساطة شديدة زمن خلا هذا المقال ستغير رأيك بالتأكيد، فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم10 أفكار سحرية لتصميم حديقة أقتصادية وستساعدك على تجديد حديقتك بأقل التكلفة
أبسط الأفكار التي تستطيع أن تستعيد بها حديقتك من جديد، هي أصلاحها والعناية الدورية بهان عن طريق جز الأعشاب الضارة والجافة والتخلص منها، وزراعة نباتات جديدة وزراعة شجيرات صغيرة وزهور بألون مبهجة، لتجعل حديقتك تنبض بالبهجة والجمال.
تعتبر حدائق زن من أنواع الحدائق التي انتشرت في الأونة الأخيرة، ومن أجمل أنماط تصميم الحدائق عامةً، فهي من أنواع الحدائق التي تعطيك لمسة منعشة ومريحة في تصميمها، بمختلف أشكالها وأحجامها، فهي تضيف لك أجواء طبيعية على منزلك. بالأضافة أن حدائق الزن تمتاز بسرعة نموها وتعتبر من أنواع الحدائق الأقتصادية التي لا تكلفك الكثير في العناية بها.
تعتبر الحدائق الداخلية من الحلول العملية والمميزة للمنازل التي تحتاج إلى منافذ صغيرة لأنعاشها، وهي من الأفكار السيطة التي ستساعدك على الحصول ببساطة على حديقة أقتصادية في منزلك. قم بتخصيص مساحة خلفية في الفناء داخلي أو عند أسفل الدرج وقم بأضافة مجموعة من النباتات والزهور بألوان متناغمة لخلق حديقة بسيطة.
في حديقتك قم بنشر بعض الدفئ ببساطة عم طريق تخصيص ركناً دافئاً وأضافة جلسة خاصةوبسيطة في حديقة المنزل من الأمور التي ستجعلك حقاً تشكر نفسك عليها كثيراً. زوايا منزلك هي كنز بكل ما تعنيه الكلمة خاصةً زوايا حديقتك فكل ما عليك فعله فقط هو زراعة النباتات بشكل عمودي مثل الحديقة التي تلك الجدارية، مع أضافة كرسيين بتصميم بسيط لتخصيص جلسة دافئك بطريقة بسيطة في منزلك.
من قال أن الحصول على حديقة جميلة يعني استغلال في الجزء الأمامي من المنزل أو في خلفيته؟ المساحات الجانبية تحمل لك الكثير لتضيفه في منزلك، فأحياناً ممر صغير في زاويا من زوايا المنزل يعطيك حديقة بتصميم رائع لا مثيل له، فالحديقة لا تحتاج سوى مكان مناسب وتهويته جيدة أياً كان في الأمام أو في خلف أو في زوايا المنزل، فقط قم بأختيار المكان المناسب وأضف النباتات والأشجار التي تحبها وبع الحجارة والحصى وستحصل على حديقة جانبية مميزة في منزلك.
الإضاءة من العناصر التي دائماً وأبداً لها دوراً فعالاً ومميزاً، خاصة في الحديقة فبطبيعة الحال الإضاءة من الأمور الحيوية في أي حديقة، خاصةً في وقت الليل، لذلك حان الوقت لإضافة بعض التفاصيل من الإضاءة الأصطناعية في حديقتك لتعزيز الدفئ والجمال في الحديقة والاستمتاع بجلستك بها عند غروب الشمس.
لا حاجة لنا بمساحة كبيرة للاستمتاع بتصميم حديقة رائعة، فمفهوم الحديقة في منزلك يجب أن لا يقتصر فقط على المساحات الكبيرة للاستمتاع بوجود اللمسة الخضراء في منزلك. فرب مساحةً صغيرة يمكنك تحويلها إلى مزرعة من النباتات المبهجة عن طريق بعض الصناديق الصغيرة وأزرع بها الفاكهة والنباتات التي تحبها وتحب رؤيتها في حديقتك تغدو أفضل من الكثير الحدئق الكبيرة.
كن حريصاً على السماح للتنوع اللوني أن يأخذ مساحة كبيرة في حديقتك، فالألوان هي لغة الجمال التب تبض بالحياة وتعطيك الكثير من الجمال ، لذلك كن حريصاً على جعل حديقتك تحتوي على العديد من العناصر اللونية كالزهور الملونة والنباتات بتدرجاتها الخضراء. كل هذة التفاصيل سنخلق لحديقتك جمال خاص.
البساطة دائماً هي الحل الأمثل للحصول على جمال خاص، وإذا لم تمتلك حديقة كبيرة مخصصة في منزلك، لا مانع ببعض اللمسات البسيطة أن تحصل على واحدة في واجهة منزلك، فقك قم بإضافة القليل من النباتات إلى منطقة الواجهة، مع أختيار أنواع من النباتات بألوان وأحجام مختلفة لتشعر بتباين وجمال خاص في واجهة المنزل الخاص بك.
لا شك أن الحدائق الأماميةفي منزلك هي بأختصار واجهته الترحيبية التي تجعل الضيوف يأخذون انطباعهم عن منزلك فور وصولهم وقبل الدخول، لذلك كن دائماً على حرص لأعطاء الحديقة الأمامية في منزلك عناية خاصة.
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