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10 أفكار سحرية لتصميم حديقة أقتصادية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design حديقة
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من الشائع والذي يعتقده الكثير من الناس، أن الحصول على حديقة لطيفة  في منزلك يحتاج إلى الكثير من المال والمساحات الخالية للحصول على ذلك. وربما يعتبر هذا هو السبب الرئيسي  الذي يجعل البعض يتخلى عن الحصول على حديقة مميزة في المنزل أو حتى القيام بتجديد الحديقة القديمة لعدم وجود الأمكانيات المادية الكافية لذلك، فأذا كنت من هؤلاء الذي يعتقدون ذلك دعني أخبرك أن ببساطة شديدة زمن خلا هذا المقال ستغير رأيك بالتأكيد، فنحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم10 أفكار سحرية لتصميم حديقة أقتصادية وستساعدك على  تجديد حديقتك بأقل التكلفة

1- تجديد لحديقة وجز العشب

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design حديقة
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

أبسط الأفكار التي تستطيع أن تستعيد بها حديقتك من جديد، هي أصلاحها والعناية الدورية بهان عن طريق جز  الأعشاب الضارة والجافة والتخلص منها، وزراعة نباتات جديدة وزراعة شجيرات صغيرة وزهور بألون مبهجة، لتجعل حديقتك تنبض بالبهجة والجمال.

2- حديقة الزن اليابانية

JARDINES, FERNANDA GASTELUM FERNANDA GASTELUM حديقة
FERNANDA GASTELUM

FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM
FERNANDA GASTELUM

تعتبر حدائق زن من أنواع الحدائق التي انتشرت في الأونة الأخيرة،  ومن أجمل أنماط تصميم الحدائق عامةً، فهي من أنواع الحدائق التي تعطيك لمسة منعشة ومريحة في تصميمها،  بمختلف أشكالها وأحجامها، فهي تضيف لك أجواء طبيعية على منزلك. بالأضافة أن حدائق الزن تمتاز بسرعة نموها وتعتبر من أنواع الحدائق الأقتصادية التي لا تكلفك الكثير في العناية بها.

3- حدائق داخلية

Jardin con laja y corteza de pino, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

تعتبر الحدائق الداخلية من الحلول العملية والمميزة للمنازل التي تحتاج إلى منافذ صغيرة لأنعاشها، وهي من الأفكار السيطة التي ستساعدك على الحصول ببساطة على حديقة أقتصادية في منزلك. قم بتخصيص مساحة خلفية في الفناء داخلي أو عند أسفل الدرج وقم بأضافة مجموعة من النباتات والزهور بألوان متناغمة لخلق حديقة بسيطة.

4- منطقة دافئة وركن خاص

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura حديقة حجر Green
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

في حديقتك قم بنشر بعض الدفئ ببساطة عم طريق تخصيص ركناً دافئاً وأضافة جلسة خاصةوبسيطة  في حديقة المنزل من الأمور التي ستجعلك حقاً تشكر نفسك عليها كثيراً. زوايا منزلك هي كنز بكل ما تعنيه الكلمة خاصةً زوايا حديقتك فكل ما عليك فعله فقط هو زراعة النباتات بشكل عمودي  مثل الحديقة التي تلك الجدارية، مع أضافة كرسيين بتصميم بسيط لتخصيص جلسة دافئك بطريقة بسيطة في منزلك.

5- ممر جمال خاص في حديقتك

Galileo 350, PHia PHia حديقة
PHia

PHia
PHia
PHia

من قال أن الحصول على حديقة جميلة يعني استغلال   في الجزء الأمامي من المنزل أو في خلفيته؟ المساحات الجانبية تحمل لك الكثير لتضيفه في منزلك، فأحياناً ممر صغير في زاويا من زوايا المنزل يعطيك حديقة بتصميم رائع لا مثيل له، فالحديقة لا تحتاج سوى مكان مناسب وتهويته جيدة أياً كان في الأمام أو في خلف أو في زوايا المنزل، فقط قم بأختيار المكان المناسب وأضف النباتات والأشجار التي تحبها  وبع الحجارة  والحصى وستحصل على حديقة جانبية مميزة في منزلك.

6- إضاءة الحديقة

CASA Z-26, EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano حديقة
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

الإضاءة من العناصر التي دائماً وأبداً لها دوراً فعالاً ومميزاً، خاصة في الحديقة فبطبيعة الحال الإضاءة من الأمور الحيوية في أي حديقة، خاصةً في وقت  الليل، لذلك حان الوقت  لإضافة بعض التفاصيل من الإضاءة الأصطناعية في حديقتك لتعزيز الدفئ والجمال في الحديقة والاستمتاع بجلستك بها عند غروب الشمس.

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7- بساتين صغيرة

Bilbaoo Residencial , Lo Interior Lo Interior حديقة
Lo Interior

Lo Interior
Lo Interior
Lo Interior

لا حاجة لنا بمساحة كبيرة للاستمتاع بتصميم حديقة رائعة، فمفهوم الحديقة في منزلك يجب أن لا يقتصر فقط على المساحات الكبيرة للاستمتاع بوجود اللمسة الخضراء في منزلك. فرب مساحةً صغيرة  يمكنك تحويلها إلى مزرعة من النباتات المبهجة عن طريق بعض الصناديق الصغيرة وأزرع بها الفاكهة والنباتات التي تحبها وتحب رؤيتها في حديقتك تغدو أفضل من الكثير الحدئق الكبيرة.

8- التنوع اللوني في الحديقة

MIS TRABAJOS, SERVICIOS MULTIFUNCIONALES SERVICIOS MULTIFUNCIONALES حديقة البلاط White
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES
SERVICIOS MULTIFUNCIONALES

كن حريصاً على السماح للتنوع اللوني أن يأخذ مساحة كبيرة في حديقتك، فالألوان هي لغة الجمال التب تبض بالحياة وتعطيك الكثير من الجمال ، لذلك كن حريصاً على جعل حديقتك تحتوي على العديد من العناصر اللونية كالزهور الملونة والنباتات بتدرجاتها الخضراء. كل هذة التفاصيل سنخلق لحديقتك جمال خاص.

9- البساطة عنوان الواجهة

Real de Palmas 01 , ECNarquitectura ECNarquitectura حديقة
ECNarquitectura

ECNarquitectura
ECNarquitectura
ECNarquitectura

البساطة دائماً هي الحل الأمثل  للحصول على جمال خاص، وإذا لم تمتلك حديقة كبيرة مخصصة في منزلك، لا مانع ببعض اللمسات البسيطة أن تحصل على واحدة في واجهة منزلك، فقك قم بإضافة القليل من النباتات إلى منطقة الواجهة، مع أختيار أنواع من النباتات  بألوان وأحجام مختلفة لتشعر بتباين وجمال خاص في واجهة المنزل الخاص بك.

10- الحدائق الأمامية لواجهة أجمل

Jardinera en esquina "L" irregular, Vivero Sofia Vivero Sofia حديقة
Vivero Sofia

Vivero Sofia
Vivero Sofia
Vivero Sofia

لا شك أن الحدائق الأماميةفي منزلك هي بأختصار واجهته الترحيبية  التي تجعل الضيوف يأخذون انطباعهم عن منزلك فور وصولهم وقبل الدخول، لذلك كن دائماً على حرص لأعطاء الحديقة الأمامية في منزلك عناية خاصة.

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