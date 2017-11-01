تصميم منزل حديث راقي جدا

بنمط عصري حديث صُمم هذا المنزل الرائع والذي ساعد مستخدمينه على الشعور بالإتساع في المنزل ولذلك فإن الاهتمام الدقيق بالتفاصيل مثل شكل الخطوط الرئيسية والألوان المستخدمة لها عامل كبير على شعورنا إتجاه المنزل نستعرض لكم اليوم منزل حديث عصري راقي جدا بلمسة مميزة وأثاث أنيق تم إختيار ديكوراته لتضيف فخامة للمنزل ، اعتمد فيه على البساطه والألوان المحايده ليخرج لنا لوحة فنية متكاملة
لقضاء وقتٍ ممتع مع الأسرة حرص المصمم على تخصيص ركن خاص بها، بتصميم أنيق ومريح يجمع كل أفراد الأسرة في جو هادئ وحميمي، اختار المصمم هنا الألوان الحيادية مع ظلال خفيفة من الأزرق واكسسوارات أنيقة ..
غرفة الاستقبال جاءت بألوان زاهية وتفاصيل حديثة مميزة، احتفظ المصمم بمساحات حركة رائعة ووقع الاختيار على قطع أثاث بتصميم عصري وأنيق وبألوان متناغمة ومتجانسة، تصميم السقف جاء غاية في البساطة والروعة بمستوى واحد، استغن المصمم عن الستائر واكتفى بتصميم الشبابيك فجاءت مفتوحة على العالم الخارجي بتصميم كامل من الزجاج، الاكسسوارات مميزة وأنيقة وملونة أيضا كالسجاد والمزهريات ..
أما عن تصميم غرفة النوم لهذا المنزل الرائع فجاء حديثا بألوان محايد وأفكار بسيطة، اهتم المصمم بالرير كأهم عنصر في الغرفة وكان اختياره ناعم وأنيق، وجاءت كل العناصر الأخرى بتصميم عصري وبسيط للغاية واكتفي في خلفية السرير باختيار ورق جدران مميز، وأضاف للسقف المعلق بيوت خاصة للإضاءة لتأثيرات مميزة ..
تأتي غرفة السفرة بتصميم حديث متألق وبراق، ألوان السفرة تميزت بحياديتها، وجاء تصميم المقاعد مختلف ومميز كنوع من التغيير ، ولا ننس المزهريات الجميلة ..
المساحة الخاصة بالطعام يجب أن تحظى باهتمام واسع وأنيق حتى ينعم المستخدمين فيها بالراحة أثناء تناولهم الوجبات في اجواء عائلية دافئة، هنا المصمم حرص على اختيار قطع أثاث مريحة وإضاءة مميزة وألوان حيادية مع تصميمات خشبية لراحة بصرية أقوى، اختيار وحدة الإضاءة جاء مميزا وديكوريا أكثر من دورها وظيفيا ولكنه كان موفقا مع الجدار الرئيسي والمميز للتصميم ككل ..
غرفة خاصة لاقبال الضيوف لهذا المنزل جاءت مليئة بالحب والأُلفة والدفء، بألوان حيادية وأقمشة ناعمة وتصميمات بسيطة، الجدران حافظت على الحيادية لتترك البطولةة للون الازرق في الأثاث والسجاد وجاءت الخلفية بوحدات من المرايا وأرضيات خشبية دافئة .. ..
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