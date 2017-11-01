تصميم منزل حديث راقي جدا

المساحة الخاصة بالطعام يجب أن تحظى باهتمام واسع وأنيق حتى ينعم المستخدمين فيها بالراحة أثناء تناولهم الوجبات في اجواء عائلية دافئة، هنا المصمم حرص على اختيار قطع أثاث مريحة وإضاءة مميزة وألوان حيادية مع تصميمات خشبية لراحة بصرية أقوى، اختيار وحدة الإضاءة جاء مميزا وديكوريا أكثر من دورها وظيفيا ولكنه كان موفقا مع الجدار الرئيسي والمميز للتصميم ككل ..