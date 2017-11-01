الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

8 أفكار تصميم مدفأة رائعة للشتاء

آية منير آية منير
homify
Loading admin actions …

الشتاء على الأبواب، والجميع يفكر في أن يضيف لمنزله مدفأة جديدة، ولكن كيف ذلك وبدلا من أن تُصبح جهاز كهربائي تقليدي يُضاف للمنزل، يمكنك ان تجعلها قطعة فريدة من نوعها تُزين بيتك، وها هو دور هوميفاي دائما لك، سنقدم لك اليوم 8 أفكار رائعة تساعدك في تصميم ركن مميز للمدفأة في غرفة معيشتك وتستقبل الشتاء بقلب مطمئن وبيت دافئ ..

1. ألوان رمادية وخشب طبيعي ..

homify
homify

homify
homify
homify

اختيار الخامات المستخدمة في تصميم غرفة المعيشة وخاصة إن كنت تنوي إضافة مدفأة يجب أن تكون موائمة للأجواء الطبيعية والتي تخلقها المدفأة التي تستخدم الوقود الطبيعي بدلا من الكهربائية، هنا قام المصمم بإضافة عنصر الخشب الطبيعي والألوان الرمادية الباردة والمستوحاة من طقوس الشتاء ..

2. مدفأة ذات طراز خاص ..

Haus I., Lioba Schneider Architekturfotografie Lioba Schneider Architekturfotografie غرفة المعيشة
Lioba Schneider Architekturfotografie

Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie
Lioba Schneider Architekturfotografie

تصميمات المدافئ مختلفة ومتنوعة، وتفتح لك مجال واسع حتى تختار ما يناسبك، التصميمات الصناعية والتي تتبع مسار واضح لاختيار العناصر المختارة والمضافة لمنزلك، لذا هنا اختار المصمم تصميم جرئ ومستقل للمدفأة ويتحول إلى قطعة ديكورية تُزين منزلك ..

3. تصميم حديث مميز ..

CHALET VALDEMARIN, Tarimas de Autor Tarimas de Autor غرفة المعيشة خشب
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

التصميمات الحديثة تأتي بأفكار خارج الصندوق لدمج المدفأة بين عناصر التصميم، حيث سقف خشبي معلق مرتبط مع جانب خاص للمدفأة بشكل مميز وجرئ ..

4. مكتبة أم مدفأة ..

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

يمكنك الاستعانة بالمدفأة لتصميم ركن خاص بالتليفزيون في غرفة معيشتك، بديلا عن المكتبة أتى المصمم بفكرة إضافة ركن التليفزيون مكون من مكتبة صغيرة ومدفأة صناعية ..

5. مدفأة في هيئة عمود خشبي أنيق ..

Chalet Gstaad, Ardesia Design Ardesia Design غرفة المعيشة
Ardesia Design

Chalet Gstaad

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

تحويل المدفأة بدلا عن كونها جهاز كهربائي إلى عنصر معماري في تنظيم المنزل، حيث قام المصمم بتصميم عمود خشبي كامل كركن خاص للمدفأة ..

6. مدفأة مثبتة بشكل أنيق ..

Breakfast in the woods, Masters of Interior Design Masters of Interior Design غرفة المعيشة خشب Grey
Masters of Interior Design

Masters of Interior Design
Masters of Interior Design
Masters of Interior Design

تثبيتها داخل الحائط خطوة ذكية ولكن احرص على التأكد من تهويتها بشكل جيد وتوافر كل عناصر واحتياجات المدفأة، هنا قام المصمم باختيار الطراز الحديث والفكر العصري لتصميم مدفأة رائعة ..

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. ركن خاص ..

琵琶湖の家, URBAN GEAR URBAN GEAR غرفة المعيشة خشب متين Wood effect
URBAN GEAR

URBAN GEAR
URBAN GEAR
URBAN GEAR

يمكنك تحويل غرفة صغيرة في منزلك إلى ركن دافئ خاص بالمدفأة وبتصميم صناعي صريح استعان المصمم بنموذج مميز من المدافئ ..

8. فاصل أنيق ..

Una CASA DE CAMPO para soñar, malu goni malu goni غرفة المعيشة
malu goni

malu goni
malu goni
malu goni

كفاصل ديكوري أنيق اختار المصمم أن يُضيف المدفأة بفكر عصري وحديث، بلون مميز مختلف عن بقية عناصر التصميم حتى تجعلها محور الفراغ ..

يمكنك قراءة .. 8 نصائح لاختيار سجاد مناسب في الشتاء

تحذيرات من بناء المنازل سابقة التجهيز

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً