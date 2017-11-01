8 أفكار تصميم مدفأة رائعة للشتاء

الشتاء على الأبواب، والجميع يفكر في أن يضيف لمنزله مدفأة جديدة، ولكن كيف ذلك وبدلا من أن تُصبح جهاز كهربائي تقليدي يُضاف للمنزل، يمكنك ان تجعلها قطعة فريدة من نوعها تُزين بيتك، وها هو دور هوميفاي دائما لك، سنقدم لك اليوم 8 أفكار رائعة تساعدك في تصميم ركن مميز للمدفأة في غرفة معيشتك وتستقبل الشتاء بقلب مطمئن وبيت دافئ ..
اختيار الخامات المستخدمة في تصميم غرفة المعيشة وخاصة إن كنت تنوي إضافة مدفأة يجب أن تكون موائمة للأجواء الطبيعية والتي تخلقها المدفأة التي تستخدم الوقود الطبيعي بدلا من الكهربائية، هنا قام المصمم بإضافة عنصر الخشب الطبيعي والألوان الرمادية الباردة والمستوحاة من طقوس الشتاء ..
تصميمات المدافئ مختلفة ومتنوعة، وتفتح لك مجال واسع حتى تختار ما يناسبك، التصميمات الصناعية والتي تتبع مسار واضح لاختيار العناصر المختارة والمضافة لمنزلك، لذا هنا اختار المصمم تصميم جرئ ومستقل للمدفأة ويتحول إلى قطعة ديكورية تُزين منزلك ..
التصميمات الحديثة تأتي بأفكار خارج الصندوق لدمج المدفأة بين عناصر التصميم، حيث سقف خشبي معلق مرتبط مع جانب خاص للمدفأة بشكل مميز وجرئ ..
يمكنك الاستعانة بالمدفأة لتصميم ركن خاص بالتليفزيون في غرفة معيشتك، بديلا عن المكتبة أتى المصمم بفكرة إضافة ركن التليفزيون مكون من مكتبة صغيرة ومدفأة صناعية ..
تحويل المدفأة بدلا عن كونها جهاز كهربائي إلى عنصر معماري في تنظيم المنزل، حيث قام المصمم بتصميم عمود خشبي كامل كركن خاص للمدفأة ..
تثبيتها داخل الحائط خطوة ذكية ولكن احرص على التأكد من تهويتها بشكل جيد وتوافر كل عناصر واحتياجات المدفأة، هنا قام المصمم باختيار الطراز الحديث والفكر العصري لتصميم مدفأة رائعة ..
يمكنك تحويل غرفة صغيرة في منزلك إلى ركن دافئ خاص بالمدفأة وبتصميم صناعي صريح استعان المصمم بنموذج مميز من المدافئ ..
كفاصل ديكوري أنيق اختار المصمم أن يُضيف المدفأة بفكر عصري وحديث، بلون مميز مختلف عن بقية عناصر التصميم حتى تجعلها محور الفراغ ..
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