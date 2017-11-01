8 أفكار تصميم مدفأة رائعة للشتاء

الشتاء على الأبواب، والجميع يفكر في أن يضيف لمنزله مدفأة جديدة، ولكن كيف ذلك وبدلا من أن تُصبح جهاز كهربائي تقليدي يُضاف للمنزل، يمكنك ان تجعلها قطعة فريدة من نوعها تُزين بيتك، وها هو دور هوميفاي دائما لك، سنقدم لك اليوم 8 أفكار رائعة تساعدك في تصميم ركن مميز للمدفأة في غرفة معيشتك وتستقبل الشتاء بقلب مطمئن وبيت دافئ ..