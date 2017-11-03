أفكار بسيطة ومميزة للجدران الحجرية

لمسىة الجدران الحجرية في التصميماتالداخلية للمنازل من اللمسات المميزة في شكلها وتصميمها، بجانب لمستها الدافئة والجذابة فهي قادرة على خلق شخصية خاصة لمنزلك، خاصةً أن هناك أشكال عديدة وتصميمات مختلفة، تتنوع بين النغمات الفاتحة والداكنة كلاً على حسب نمط الغرفة وتصميمها، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم مجموعة أفكار رائعة لتصميمات الجدران الحجرية ستعشقها..
تصميم رائع لمطبخ علي النمط العصري المعاصر،استعان المصمم في تصميمه بجدار حجري باللون الأسود الدافئ التي أطغت على المطبخ جمالاً ورقياً خاصاً، المطبخ تصميمه بسيط و مكون من حوض بتصميم طولي وقطعة رخامية طولية بطول الجدار مصممة باللون الأبيض الحيادي، مع تخصيص قطعتين من الرخام أيضاً أعلى الجدار لوضع أغراض المطبخ والأطباق عليها. الجدران الحجرية تتألق بجمال خاص دائماً عند توزيع الأضاءة بشكل جيد، فهنا قام المصمم على سبيل المثال باستغلال كل تفصيلة ممكنة ووضع سيبوتات من الأضاءة لتعكس انسيابية ورقي خاص على تصميم المطبخ.
تصميم مدخل منزلك بالحجارة من اللمسات الجمالية الرائعة التي بدورها يمكن أن تخلق لك جمالاً خاصاً، فأفضل ما يمكنك وضعه على جدران واجهة منزلك هي اللمسة الحجرية، فكما ذكرنا لها أطلالة جمالية ولمسة ديكورية دافئة خاصة، بجانب قدرتها على المقاومة وعدم التأثر بالعوامل الطبيعية كالهواء والرياح والمطر .هنا نرى تصميماً رائعاً لجدار حجري من اللون الروز الداكن اندمجت بدفئ وأناقة مع الطبيعة الخلابة في الخارج.
مرة أخرى نجد لمسة الجدران الحجرية في تصميم غرفة نوم مميز ودافئ ، فنرى هنا المصمم استعان باللحائط الحجري بألوان زاهية وجذابة ونقوشات مميزة ليكون خلفية السرير في غرفة نوم على النمط الريفي المميز، الجدار مع تفاصيل الأثاث والديكور الذي بدا واضحاً عليه التفاصيل الفنية الجذابة فنجد اختيار الكومود الصغير باللون الزهري والأحمر وبجانبه سرير مزين بوسائد ملونة وتفاصيل زخرفية مميزة.كل هذه الفاصيل كتنت بحاجة لتصميم جدار مختلف في الخلفية، لذلك كان اختيار الجدار الحجري اختياراً صائباً بلونه الجذاب.
أما هنا فنرى تصميماً مميزاً لحمام رغم مساحته الصغيرة ألا أنه اتسم بالعملية الشديدة، فنجد تنوع التفاصيل الخشبية والحجرية، استخدم المصمم التفاصيل الحجرية في خلفية الحمام وفي تصميم الأرضيات، استعان المصم بالحجر بلونه الرمادي وحوله لمسة النباتات الطبيعية التي تحيط بالحمام فتجعل تصميم تصميماً منعشاً جذاباً مع دمج لمسة الأخشاب على جانبي الحمام بطريقة ذكية، أكمل المصمم التفاصيل الجمالية للحمام من خلال استخدام أثاث الحمام باللون الأبيض.
وهنا نرى تصميماً رائعاً لمدخل أنيق استعان المصمم فيه بالحجر بلونه البيج الحيادي في تصميم أرضيات المدخل وجدرانه، مع دمجه باللون الأسود الكلاسيكي لتصميم الباب والسقف، التصميم بشكل عام أكثر من رائع وتناغم الأبيض والأسود خلقاً جمالاً ورقياً على تصميم المدخل بشكل، بالأضافة لتناغم الألوان أختيار المصمم للأضاءة وتناثرها على المدخل أعطى للمدخل جمال وجاذبية خاصة كما نرى.
وختاماً مع هذا التصميم لغرفة الأطفال التي استعان في تصميمها المصمم أيضاً الحجر لخلق لمسة خاصة من الدفئ والجمال، جدار الغرفة كما نرى منقسم إلى جزئين، الجزء السفلي مصمم باللون الأبيض بينما جاء الجزء العلوي مصمما بالحجر الصلب بشكله الطبيعي ولونه البيج الحيادي. استخدم المصمم بعض القطع البسيطة من الأثاث ليكمل المشهد العام للغرفة وتناسقها.
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