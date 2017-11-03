أفكار بسيطة ومميزة للجدران الحجرية

تصميم رائع لمطبخ علي النمط العصري المعاصر،استعان المصمم في تصميمه بجدار حجري باللون الأسود الدافئ التي أطغت على المطبخ جمالاً ورقياً خاصاً، المطبخ تصميمه بسيط و مكون من حوض بتصميم طولي وقطعة رخامية طولية بطول الجدار مصممة باللون الأبيض الحيادي، مع تخصيص قطعتين من الرخام أيضاً أعلى الجدار لوضع أغراض المطبخ والأطباق عليها. الجدران الحجرية تتألق بجمال خاص دائماً عند توزيع الأضاءة بشكل جيد، فهنا قام المصمم على سبيل المثال باستغلال كل تفصيلة ممكنة ووضع سيبوتات من الأضاءة لتعكس انسيابية ورقي خاص على تصميم المطبخ.