فخامة القصور في تصميم بيت كلاسيكي

من منا لا يتمنى أيعيش في قصر ملكي، عادة نعتقد أن الأمر يكاد يكون مكلفا ومستحيلا أيضا ولكن بالتأكيد هو يستحق بذل المجهود للحصول عليه، اليوم نقدم لكم تصميم متميز لبيت كلاسيكي بفخامة القصور استخدم فيها المصمم الألوان الداكنة لون الذهب واللمسات الخاصة التي جعلت من كل قطعة تحفة فنية مستقلة بذاتها قادرة على خطف الأنظار إليها وترك انطباع خاص داخل نفوس المستخدمين ..
يأتي في بداية إطلالتنا لهذا المنزل، ساحة واسعة بارتفاع كبير لتعكس شهور مهيب وطاقة رائعة، بتفاصيل أبواب مميز وكلاسيكية وألوان خاصة، تتوسط هذه المساطة طاولة دائرية مزينة بمزهرية، والأرضية تعزز موقفها بتشكيلات رخامية رائعة، قام المصمم بالتأكيد على أهمية المدخل وقوة حضوره بعمودين متوجين بالذهب ولا ننس النجفة الكريستالية الرائعة ..
عن قرب نجد المشهد أكثر جمالا وروعة بتفاصيل خاصة وقوية، قوة وجمال أي تصميم تكمن في تفاصيله وخاصة الطراز الكلاسيكي، فكلما أردت أن تعزز جمال وفخامة المنزل اختر بعناية كل لمسة وقطعة مضافة له ..
تأتي غرفة الاستقبال الرئيسية في هذا القصر الصغير، بطابع ملكي رائع تخطف البطولة أريكة رائعة تعلوها لوحة فنية مزينة بكشافات ضوئية لا مثيل لها على الجانبين أباجورات صغيرة لموازنة الإضاءة، ولا ننس الطاولة الصغيرة والمزينة أيضا بمزهرية رائعة ..
في ركن هادئ يصنع المصمم لوحة فنية صغيرة متكاملة العناصر، الفن والجمال والموسيقى والفخامة، الذهب هو عملة الملوك وجمال وفخامة الكلاسيكية كما نرى ..
في لفتة أخرى ساحة الطعام تأتي وراء فاصل ديكوري مميز، وتبدأ التفاصيل في تعقيدها كلما خطونا إلى داخل المنزل، جمال الألوان وانساجمها وتناغهما معا أكثر روعة ونقاء وتميز من الاكتفاء بلون واحد حيادي يُفقد التصميم جماله..
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