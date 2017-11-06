فخامة القصور في تصميم بيت كلاسيكي

من منا لا يتمنى أيعيش في قصر ملكي، عادة نعتقد أن الأمر يكاد يكون مكلفا ومستحيلا أيضا ولكن بالتأكيد هو يستحق بذل المجهود للحصول عليه، اليوم نقدم لكم تصميم متميز لبيت كلاسيكي بفخامة القصور استخدم فيها المصمم الألوان الداكنة لون الذهب واللمسات الخاصة التي جعلت من كل قطعة تحفة فنية مستقلة بذاتها قادرة على خطف الأنظار إليها وترك انطباع خاص داخل نفوس المستخدمين ..