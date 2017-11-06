​8 أخطاء تجعل تنظيف بيتك مهمة صعبة

في كل مرة نقوم فيها بتنظيف منازلنا نتفاجئ بأن الوضع لا يستمر على حاله أكثر من ساعات قليلة، والفوضى تجتاح بيتك من جديد، وانتشرت الأتربة وتراكمت المهام من جديد، عند البحث وراء الأمر وجدنا أن ذلك يعود لمجموعة من الأخطاء، واتي قد نقع فيها أثناء تنظيفنا للمنزل، والتي تسمح بشكل مباشر لحدوث فوضى جديدة .. اليوم وقد جمعنا لك 8 أخطاء شائعة وقد نتهاون بها ولكن بلها تأثير كبير ، مع هوميفاي اليوم سنقدم لك مجموعة من الحلو الي تقد تساعدك في الحفاظ على بيتك ننظيف دائما ..
قد تهمل الأماكن المختفية عن الأنظار لعدم أهميتها، فيتم تركها على حالتها دون ترتيب او تنظيف، ذلك قد يزعجك فيما بعد ويشعرك بأن هناك مهام غير مكتملة، لذا قم بتتيب وتنظيف كل أركان الفراغ إن كانت ظاهرة أو غير ذلك، ولكن قم بتنظيم وقتك حتى لا تُهدره بلا فائدة ..
بعد التنظيف قم بإعادة كل شئ في مكانه وخاصة الوسائد والسجاجيد، هذه الخطوة مهمة للغاية للحفاظ على الترتيب والتنظيف وما قمت به في منزلك دون ترك امور معلقة قد تجعلك تشعر أنك لم تنجز شئ ..
إن كنت تمتلك شرفة كبيرة مزودة بأثاث خاص بها، لا تتركه في الهواء الطلق دون غطاء أو حماية خاصة إن كانت الشرفة مفتوحة دون حواجز،قد يعرض أثاثك للأتربة والحشرات سريعا ..
قم باغلاق كل نوافذ المنزل جيدا بعد وقت مناسب للسماح بتهوية المنزل بشكل صحي، ولكن تركها مفتوح يعرض منزلك للأتربة والحشرات وضياع كل ما قمت به من تنظيف وتلميع ..
لا تترك بقايا من مياه التنظيف على الأرضيات ولكن احرص جياد على أن تكون جافة تماما، حتى لا تتبب في ظهور بقع فيما بعد وفقدان الأرض بريقها ..
لا تترك الأدراج مفتوحة أو غير منظمة من الداخل، قد تتسبب في إزعاجك فيما بعد أو تسمح لنشر الفوضى التي بداخلها لبقية أركان الفراغ ..
لعب الأطفال قنبلة موقوتة داخل منزلك، لا تمر ثواني بعد عملية التنظيف إلا وقد انتشرت في كل أنحاء المنزل، والحل تخصيص أماكن تخزين عملية ومرتبة لها لتصل إلى إلى أفضل النتائج ..
واختصارا لكل ما يمكن أن يقال في تنظيفك للحمام، فقط استخدم المنظفات المناسبة ولا تترك خلفك أي منها، وومهم أيضا الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة وتنظيف أصغر العناصر داخل الحمام، ذلك قد يساعدك على الحفاظ على حمام براق ولامع ..
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